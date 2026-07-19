2026-07-19 19:05 潮健康
當熱鬧的餐桌只剩下空位：熟齡族如何面對空巢期的生活轉變
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：空巢症候群讓熟齡父母在孩子離家後感到失落與焦慮。
- 重點二：角色轉換期需調整作息、培養興趣並維持社交互動。
- 重點三：花香調精油可作為放鬆香氛，協助舒緩情緒與失眠。
「以前每天像陀螺一樣轉，不是忙著煮飯盯功課，就是拚命賺錢。現在孩子離家、我也退休了，這屋子突然變得好靜，一早醒來根本不知道今天該做些什麼…… 」這段話，道出了無數熟齡父母在孩子獨立後，心中那份難以言喻的失落。
這種突如其來的寂寞感，在心理學上被稱為「空巢症候群」（Empty Nest Syndrome）。當長期以來的「照顧者」角色被抽離，父母往往會陷入焦慮、自我價值感低落、甚至引發失眠與身心疲乏。
面對空巢期，為什麼明明肩膀上的重擔減輕了，身體卻更疲乏、心裡更焦慮？這就像一台高速運轉了二十幾年的火車引擎，突然之間被拔掉電源、要求緊急煞車。
健康管理師張恆恩分享：許多父母在長年投入家庭照顧後，生活重心往往圍繞著家人與子女。當孩子逐漸獨立、生活角色發生轉變時，部分人可能因一時難以適應新的生活節奏，而出現失落、孤單或生活目標感降低的感受。
這段角色轉換期需要時間適應，若長期處於壓力或情緒低落狀態，也可能進一步影響睡眠品質與日常生活。因此，建議透過培養興趣、維持社交互動及建立規律作息，幫助自己逐步找到新的生活重心。
花香調精油可作為日常生活中的香氛選擇
面對身心的劇烈轉換，與其逼著自己馬上找事情填滿時間，不如先用植物的力量，給疲憊的靈魂一個溫暖的擁抱。台灣芳療協會會長張元霖指出：「面對空巢期的情緒低谷，象徵著綻放與生機的『花香調精油』，是填補內心空虛、撫平焦慮最溫柔的解藥。」
花朵提煉出的芳香分子，能像一把精緻的鑰匙，透過嗅覺直接開啟大腦邊緣系統（情緒中樞）的大門，香氣可透過嗅覺感受，帶來放鬆與舒適感受。以下四款花香調精油，能針對不同層面的失落感給予深層支持：
- 大馬士革玫瑰精油：被譽為「精油之后」，玫瑰香氣溫暖柔和，常被應用於日常放鬆與營造愉悅氛圍。它能帶來強大的愛與包容感，幫助填補失去重心的空虛，讓父母重新學會愛自己、肯定自身的價值。
- 玫瑰天竺葵精油：帶有清新花香，可作為日常香氛使用，陪伴情緒轉換時期。它擁有極佳的穩定作用，能減輕過渡期帶來的失落感與不安。
- 橙花精油：柔和的花香常被用於睡前擴香，協助營造舒適的休息環境。針對因焦慮引發的失眠問題，能提供深層的安定力量，讓人彷彿被溫暖擁抱，帶來平靜安穩的睡眠。
- 依蘭精油：香氣濃郁甜美，帶有異國情調的甜美香氣，適合作為居家放鬆與轉換心情的香氛選擇。
每天早晨或睡前，將這些花香調精油滴入擴香儀，或調和基底油後輕柔按摩胸口與肩頸，能讓靜謐的居家空間重新充滿生氣，用香氣為自己建立專屬的放鬆儀式。
芳療師溫暖建議：前半生為家人綻放，後半生為自己盛開
退休與孩子離家不應被視為「失去」，而是重新把焦點放回自己身上的「獲得」。面對空巢期，除了透過精油香氣舒緩負面情緒，更重要的是積極建立全新的生活節奏，這點對爸爸媽媽都一樣重要。」
不妨趁著這段自由時光，重拾年輕時被迫放棄的興趣，無論是攝影、登山、泡茶、報名社區課程，或是與老友結伴出遊。在日常保養中，張元霖會長建議可以挑選自己最喜愛的精油，調配成專屬的隨身滾珠瓶。在情緒不安時，告訴自己：「我們為家庭打拚的階段性任務已經圓滿完成，現在是享受專屬時光的時刻。」透過香氣、興趣培養與社交互動，逐步建立新的生活重心，將空巢期轉化為人生豐盛燦爛的第二春。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
原文出處：當熱鬧的餐桌只剩下空位：熟齡族如何面對空巢期的生活轉變
精華 FAQ
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空巢症候群是指子女獨立後，父母因照顧者角色被抽離而產生失落、孤單與自我價值感下降的狀態。長年以家庭為中心的人，最容易在生活重心改變時出現情緒起伏。
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文章建議先培養興趣、維持社交互動並建立規律作息，讓生活節奏慢慢穩定下來。也可重拾過去放棄的活動，如攝影、登山或上課，逐步找到新的重心。
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文中提到可用玫瑰、玫瑰天竺葵、橙花與依蘭等花香調精油擴香或按摩，借助香氣帶來放鬆、安定與愉悅感，協助改善焦慮、失落與睡眠困擾。