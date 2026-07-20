2026-07-20 19:05 潮健康
換季狂擤、癢到失眠！過敏吃益生菌有用嗎？營養師教你這樣挑
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：過敏多因免疫系統過度反應，常見症狀有鼻塞、搔癢與眼睛發癢。
- 重點二：益生菌可作為輔助調整體質，但不能根治過敏，也不可取代醫療。
- 重點三：挑選過敏益生菌要看菌株編號、活菌數、包埋技術與第三方檢驗。
圖說：過敏可以吃益生菌嗎？換季反覆搔癢、鼻塞的人都在關心這個問題
每逢季節交替，不少民眾就開始出現打噴嚏、流鼻水、鼻塞、眼睛發癢等不適症狀，不僅影響白天工作與學習效率，到了晚上還可能因鼻塞或皮膚搔癢而影響睡眠品質。也因此，「過敏吃益生菌有效嗎？」、「過敏益生菌怎麼挑？」成為許多人關心的熱門話題。
究竟益生菌與過敏有什麼關係？市面上的過敏益生菌又該如何挑選？對此，《FJ豐傑生醫》戴嘉珠營養師整理過敏益生菌7大挑選重點，帶大家一次掌握菌株、菌數、包埋技術及配方選擇原則。
過敏為什麼會發生？免疫系統「過度防衛」是失控關鍵
戴嘉珠營養師指出，過敏本質上是一種體內的免疫反應。當人體接觸到花粉、塵蟎、寵物皮屑，或是因空污、溫差等外界刺激時，過敏體質者的免疫系統會誤將其視為重大威脅，進而發動過度反應，引發一連串發炎不適。
常見的過敏症狀包括：
- 呼吸道過敏：鼻塞、流鼻水、打噴嚏。
- 皮膚過敏：紅疹、搔癢、濕疹。
- 眼睛過敏：紅腫、流淚、發癢。
戴嘉珠營養師補充，過敏與遺傳、環境、生活型態都有關係，因此除了避免接觸過敏原，也需從日常生活進行調整。
過敏吃益生菌有用嗎？專家這樣說
人體多數的免疫細胞分布在腸道周邊，因此腸道菌相的平衡，直接決定了身體的免疫調節能力。當腸道內補充了足夠的特定好菌，能協助免疫系統恢復穩定，減少對過敏原的過激反應。
不過，戴嘉珠營養師也特別提醒：「益生菌定位為輔助調整體質，無法完全根治過敏，更不能取代正規醫療。」若民眾的呼吸道或皮膚過敏症狀已嚴重影響日常生活，仍應優先尋求專業醫師診斷，必要時搭配藥物控制，再透過益生菌做日常保健，才是安全的方法。
過敏益生菌專家推薦這樣挑！7大重點必看
針對有調整體質需求的過敏族群，戴嘉珠營養師建議在選購時，務必對照以下7大指標，才不會吃錯反而傷身：
- 過敏益生菌挑選重點1.完整公開「菌株編號」
每種菌株的功效都完全不同，買益生菌一定要看清楚「菌株編號」（如 LP28、LRH113），才代表功效與安全有科學背書 。
面對不同的過敏問題，營養師推薦益生菌菌株如下：
- 鼻子過敏益生菌
LPC12、LP28、LP33、LA1063、LC122、LRH10、LRH113、GR-1、LBAL06、BL986、克菲爾乳桿菌M1。
- 皮膚過敏益生菌
LPC12、LP28、R菌（LRH10、LRH113）、C菌（LC122）、雙歧桿菌（BL986、BAL06）、克菲爾乳桿菌M1。
- 過敏益生菌挑選重點2.選擇「多菌種搭配」
不同益生菌具有不同特性，挑選時建議優先選擇多菌種配方，例如副乾酪乳桿菌（LP菌）、鼠李糖乳桿菌（R菌）及雙歧桿菌等；相較於單一菌種，多菌種搭配有助於維持菌相平衡。
- 過敏益生菌挑選重點3.具備包埋技術
益生菌從食用後到抵達腸道，需經過胃酸及消化酵素等環境考驗。若產品採用包埋技術，可提升菌株穩定性與耐受性，幫助更多活菌順利通過消化道。
- 過敏益生菌挑選重點4.認清「保存期限內活菌數」
益生菌會隨著時間、溫度逐漸死亡。購買時請看清楚是否標示「保存期限內的有效活菌數（CFU）」，並選擇每份含有至少 200億株有效活菌的產品，才能滿足日常調整體質的需求。
- 過敏益生菌挑選重點5.選擇100%無添加益生菌
過敏發作時，代表體內免疫系統已經處於高度發炎、高度敏感的狀況，挑選時更應避開過多人工香料、色素及甜味劑，優先選擇成分單純、標示清楚，並通過第三方無添加驗證的產品，減少對身體的負擔。
- 過敏益生菌挑選重點6.搭配益生元、後生元更完整
想要徹底調整過敏體質，光補活菌不夠！「益生元」是好菌的食物，能讓好菌在體內繁殖得更好；「後生元」則是好菌代謝後的精華，能快速建立防禦屏障。三者合一，調理體質速度才夠快。
- 過敏益生菌挑選重點7.公開第三方機構檢驗報告
確認品牌是否公開SGS、台美等第三方機構檢驗報告，且重金屬、塑化劑、農藥、微生物及西藥成分皆為「零檢出」，天天吃才真正安心。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
原文出處：換季狂擤、癢到失眠！過敏吃益生菌有用嗎？營養師教你這樣挑
精華 FAQ
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因人體多數免疫細胞位於腸道周邊，腸道菌相若能維持平衡，有助免疫調節與穩定反應，因此益生菌常被作為日常輔助保健方式。
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應優先確認菌株編號是否完整公開，再看是否為多菌種配方、具包埋技術、標示保存期限內活菌數，並避開過多添加物。
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若鼻塞、搔癢或皮膚發炎已嚴重影響生活，應先就醫診斷並必要時配合藥物控制，益生菌只能作為日常保健輔助，不能取代正規治療。