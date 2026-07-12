2026-07-12 19:04 潮健康
別被颱風騙了！專家提醒：颱風前夕往往是紫外線最強時刻
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：颱風前夕常是大氣穩定、雲少，紫外線反而最強。
- 重點二：颱風外圍來臨後雖少陽光，但悶熱潮濕更難散熱。
- 重點三：建議同時準備防曬、補水與吸濕排汗衣物應對變化。
颱風的消息這幾天很多。米克拉持續增強、路徑北轉，周四周五最接近台灣。很多人看到颱風新聞，心裡的反應是「快下雨了，這幾天防曬可以少擔心一點」。
但近期台灣天氣剛好相反，颱風還沒到之前，往往正處於穩定晴熱的天氣型態，部分地區高溫可達36度以上，紫外線指數也持續偏高。「快要颱風了」這個印象容易讓人鬆了一口氣，但紫外線並不會因為颱風即將來臨而提前減弱。
圖說：長時間戶外活動，物理防曬穿搭已成為夏季日常的一部分。
颱風前夕，仍不可忽略紫外線防護
颱風接近台灣之前，大氣往往維持穩定、雲層少，陽光直射比平常更強。以為「颱風快來了、天氣快不好了」而放鬆防曬，剛好踩中了防護缺口，颱風前這幾天，恰恰是一週裡UV最強的時段。
台灣夏季紫外線指數經常落在「過量」甚至「危險」等級，在這樣的環境下，皮膚未做好防護時，可耐受的曝曬時間可能比多數人想像得更短。即使天空看起來略有雲層，紫外線仍可能穿透雲層到達地表，因此戶外活動時仍應持續做好防曬措施。
颱風外圍一到，悶比曬更難受
颱風外圍環流一旦到達，天氣轉為陰悶潮濕，溫度不一定特別高，但濕度大幅拉升。這時候讓人難受的不是陽光，而是汗流不掉的悶。
人體主要透過汗水蒸發來散熱，當空氣濕度過高時，汗水蒸發速度下降，身體累積的熱量較難有效散出，容易出現悶熱、疲倦與黏膩感。尤其在通勤、騎車或戶外活動時，更需要留意散熱與水分補充。
颱風前後，穿對衣物有助提升戶外舒適度
這一週的天氣考驗著防護的兩面：颱風前需要擋UV、颱風外圍需要散熱排濕。衣物防曬的UPF50+應對颱風前的強曬，穿上就是一層穩定的屏障，不用計時補擦；高Qmax值的布料在接觸皮膚的瞬間快速帶走熱氣，搭配吸濕排汗結構讓汗水快速蒸散，解決颱風外圍悶濕帶來的黏膩體感。UPF50+防曬涼感冰霸衣2.0 把這兩件事放在同一件衣服裡，颱風前出門擋曬、颱風外圍還在外頭時不悶身，這週天氣怎麼變，那層防護都還在。
健康管理師張恆恩分享：颱風週往往是夏季最容易忽略防護的時段。第一，颱風接近前大氣環境較穩定、雲量較少，紫外線強度可能偏高，更需要留意防曬；第二，颱風外圍天氣悶濕，選擇具吸濕排汗特性的衣物，有助於降低體感不適；第三，天氣變化快速，建議民眾在出門前先確認防曬、防暑與補水措施是否到位，避免因天氣印象而忽略日常防護。
除了做好防曬措施外，民眾於高溫期間也應適時補充水分、避免長時間曝曬。若出現頭暈、噁心、心悸、異常疲倦等不適症狀，應立即移至陰涼處休息，必要時儘速尋求專業醫療協助。
颱風外圍帶來的是陰天與悶熱，少的只是陽光，不是夏天。通勤、騎車、散步、陪孩子出門，那些待在戶外的時間依然每天發生，而夏季的防護，也不應因為天空變灰而中斷。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
原文出處：別被颱風騙了！專家提醒：颱風前夕往往是紫外線最強時刻
精華 FAQ
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因為颱風接近前大氣常較穩定、雲量偏少，陽光直射更明顯，紫外線不會提前減弱，甚至可能落在一週中最強的時段，因此仍要做好防曬。
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外圍環流會讓空氣濕度大幅上升，汗水較難蒸發，身體散熱效率下降，所以即使溫度不一定很高，仍容易感到黏膩、疲倦與悶熱不適。
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文章建議出門前確認防曬、防暑與補水措施，戶外活動時持續防曬，並選擇具UPF50+與吸濕排汗特性的衣物，以兼顧擋UV與提升舒適度。