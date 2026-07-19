孩子整天窩客廳？家具高度與收納規劃成家長關注焦點

2026-07-19 19:03 潮健康

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：孩子暑假長時間待客廳，空間配置會影響姿勢與疲勞。
  • 重點二：沙發、茶几、電視與收納高度不當，容易造成低頭彎腰。
  • 重點三：客製系統櫃與精準加工，能讓收納順手並降低動作負擔。

　

暑假期間，孩子待在家的時間增加，滑手機、追劇、打電動、線上學習與長時間坐在客廳，成為許多家庭的日常畫面。家長多半會關心孩子是否運動不足、是否用眼過度，卻容易忽略另一個更貼近日常的健康因素：生活空間是否正在讓身體長期維持不自然姿勢。

　

當沙發深度不合、茶几高度過低、電視視線不正確，或收納位置不順手，身體便可能在不知不覺中低頭、前傾、聳肩、彎腰或扭轉，長時間累積後，可能增加肩頸、腰背與身體疲勞感。

　

久坐不只是個人習慣　空間配置也是隱形因素

暑假宅在家，客廳常同時扮演娛樂區、學習區、用餐區與親子互動區。孩子可能坐在地上打電動，青少年窩在沙發滑手機，家長則在茶几旁使用筆電處理工作。這些畫面看似平常，但若每天重複數小時，身體就會為了配合空間條件而產生代償。

　

例如，螢幕位置太低，容易讓人長時間低頭；茶几與沙發距離太遠，拿取物品時容易不斷前傾；收納櫃過高或過深，則會增加伸手、墊腳或彎腰翻找的次數。姿勢不良不一定只是個人習慣問題，有時候是空間沒有提供符合人體使用習慣的支撐。當家庭成員長時間停留在同一個區域，客廳配置就不只是美觀問題，而是影響日常健康的重要條件。

　

　

舒適生活空間　重點在高度、距離與順手程度

真正舒適的生活空間，不只是看起來整齊漂亮，而是能讓身體用自然、省力的方式完成日常動作。客廳的電視櫃、收納櫃、展示櫃、桌面與層板高度，都會影響人的視線角度、手部施力與腰背負擔。

　

若常用物品放得太低，使用者就會頻繁彎腰；若放得太高，兒童與長者可能需要墊腳拿取，增加安全風險。若電器線材與遊戲設備沒有固定位置，也可能造成動線阻塞與清潔困難。暑假期間，當遙控器、遊戲手把、充電線、書本、零食與玩具大量集中在客廳，收納設計是否合理，會直接影響空間是否能維持舒適與安全。

　

因此，健康居家不應只討論空氣品質或清潔習慣，也應納入高度、深度、動線與收納位置。當空間能配合人的身體，而不是讓人勉強配合空間，才有機會減少長期姿勢負擔。

　

收納秩序影響姿勢　也影響全家生活品質

暑假客廳最常見的問題，是物品增加速度快過收納能力。玩具、書本、遊戲主機、平板、充電器與零食包裝若長期堆放在沙發、茶几或地面，不只會讓空間顯得雜亂，也會迫使家人在移動與拿取物品時不斷繞路、側身、彎腰或跨越障礙物。

　

長期下來，這些看似微小的動作會形成生活中的重複負擔。尤其兒童在客廳活動量大，若地面堆滿雜物，容易影響走動與遊戲安全；長者若需要頻繁彎腰取物，也可能增加身體負擔。收納的目的不是把所有東西藏起來，而是讓常用物品有固定位置，讓動線保持清楚，讓清潔變得容易，也讓身體能以更自然的方式使用空間。

　

好的客廳規劃，應讓不同年齡層都能順手使用。兒童常用物品可放在較低且容易拿取的位置；成人常用設備可集中於視線與手部高度較舒適的區域；線材與電器則應保留散熱、維修與整理空間。當收納邏輯清楚，居家秩序會更穩定，姿勢負擔也能隨之降低。

　

設計能否落地　關鍵在後端加工精度

舒適生活空間並非只靠設計圖完成。櫃體高度、層板深度、孔位位置、抽屜配置與設備收納，都需要穩定的加工能力支撐。對設計師、系統家具品牌與建設工程單位而言，若要讓客廳真正符合家庭成員的身高、使用習慣與收納需求，後端加工精度就是設計能否落地的重要關鍵。

　

尤其在現代居家中，客廳已不再只是看電視的地方，而是整合娛樂、學習、工作與親子互動的多功能空間。不同家庭的使用需求差異大，標準化尺寸未必能完全符合日常行為。因此，精準裁切、排鑽、客製化尺寸與特殊造型加工，能協助設計端將人體使用習慣轉化為實際可用的櫃體結構，使空間不只符合風格，也真正服務生活。

　

健康生活從讓空間配合身體開始

面對高溫季節，除了透過空調設備改善環境溫度外，居家空間的規劃與收納方式同樣影響生活舒適度。當物品過度堆積、家具配置不當時，不僅容易造成空間壓迫感，也可能影響空氣流通與日常動線。

　

谷綠林觀察到，近年來消費者在規劃居家空間時，更重視整體空間感與收納整合效果。透過客製化系統櫃設計，將玄關櫃、電視櫃、餐邊櫃、衣櫃及儲藏空間進行整合規劃，有助於減少雜物外露，讓空間視覺更加清爽開闊。

　

　

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依 據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫 療機構

原文出處：孩子整天窩客廳？家具高度與收納規劃成家長關注焦點

精華 FAQ

  • 因為客廳若有沙發過深、茶几過低或電視位置不當，孩子與家人會不自覺低頭、前傾、彎腰或扭轉，久而久之就可能增加肩頸、腰背與疲勞感。

  • 文中提到常用物品放太低會頻繁彎腰，放太高則需墊腳或伸手；若螢幕過低、線材混亂、收納櫃過深，也會讓動線卡卡，增加姿勢代償與安全風險。

  • 可將兒童常用物品放在低且好拿的位置，成人設備集中在舒適視線區，並透過客製系統櫃整合玄關櫃、電視櫃與儲藏空間，讓動線清楚、收納順手。

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2026-07-12 22:34 郭玉如
圖片來源：Canva製圖
圖片來源：Canva製圖

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：男大生救回失去呼吸心跳的國中女生，卻被指控性騷擾並求償。
  • 重點二：他先表明身分、取得家屬同意再施救，警方認定屬正當救護。
  • 重點三：文章強調善良要有界線，施助時也要保留同意、見證與紀錄。

今天在《鏡週刊》看到一則灑狗血的新聞。

一名男大生救了一位失去呼吸心跳的國中女生，最後等來的不是一句感謝，而是性騷擾指控與鉅額求償。看到這樣的情節，我忽然理解，為什麼愈來愈多人面對陌生人的求助時，第一個反應不是伸手，而是猶豫。

身為一名教師，我一直相信，人與人之間不能失去互助的能力。如果因為少數極端案例，就讓整個社會變得冷漠，那同樣令人遺憾。

​只是這則新聞也提醒我們，善良若沒有一點保護自己的意識，有時受傷的，可能就是那個最熱心的人。

一場救命急救，最後竟走進警局

根據《鏡週刊》報導，南韓一名就讀緊急救護學系的男大生 A 先生，在溪谷發現一名國中女學生失去呼吸心跳。面對分秒必爭的狀況，他沒有貿然行動，而是先向女學生母親表明身分，在取得家屬明確同意後，才開始施救。

為了讓胸部按壓更準確，也確保呼吸道暢通，他解開女學生的胸罩背扣，持續施作長達十至十五分鐘的高強度 CPR。消防人員到場後，也肯定他的急救處置符合專業判斷，女孩最後順利恢復生命跡象。

他原以為事情結束了。沒想到等來的，不是感謝，而是一連串指控。

女學生父親指稱，他在急救時解開胸罩、觸摸胸部，涉嫌性騷擾；另外又以 CPR 導致肋骨裂傷為由，向 A 先生求償八百萬韓元，約新台幣十六萬元。警方最後認定 A 先生屬於正當救護，予以不起訴。

不過事件並未因此落幕，事後甚至有現役消防員對 A 先生仍在學、卻持有「一級救護技術員」資格提出專業質疑，使整起事件再次掀起討論。

一條人命救回來了，一名救人的學生，卻被推上另一場漫長的審判。

為什麼有人會把救命恩人變成加害者？

看到這則新聞，很多人第一時間都在責怪那位父親。

可是心理學提醒我們一件殘酷的事：人在極大的恐懼裡，大腦最先做的，往往不是尋找真相，而是急著找一個可以承擔責任的人。

當孩子差點喪命，家屬可能同時承受恐懼、自責與羞愧。「如果我當時再注意一點，是不是就不會發生？」這種無法承受的壓力，很容易讓人把情緒投射到眼前最容易鎖定的人身上。救人的那雙手，最後反而成了被懷疑的對象。

另一個不能忽略的現實，是醫療與照護成本。八百萬韓元的求償背後，很可能伴隨沉重的經濟壓力。當一個家庭突然被龐大的支出壓住，有些人會試圖把責任推向第三方，希望有人替自己承擔代價。

理解這些心理機制，不代表認同這種行為，而是提醒我們，人性有時遠比想像更脆弱。

很多善意，不是輸在好心，而是少了一個程序

心理學研究指出，不請自來的幫助，常常比我們想像中更容易引起反感。

原因很簡單。當一個人在沒有同意的情況下被介入，大腦接收到的訊息，有時不是「有人幫我」，而是「你是不是覺得我辦不到？」這種被剝奪掌控感的感受，被稱為「失能信號」。一旦自尊受到刺激，有些人便可能在事後用否定、指責，甚至反咬的方式，把主導權搶回來。

所以，真正成熟的幫助，不只是願意出手，也懂得尊重對方的選擇。一句「需要我幫忙嗎？」很多時候，比直接介入，更能讓善意留下好的結果。

真正保護自己的方法，往往都是小細節

回頭看整起事件，A 先生有一個動作值得所有人記住。他沒有一看到人倒下，就直接開始急救，而是先表明自己的身分，再取得家屬同意，才開始施作 CPR。短短幾秒鐘，看似不起眼，卻是在法律與溝通上替自己留下第一道保障。

如果是在公共場所協助他人，也可以養成幾個習慣。

第一，先取得當事人或家屬同意，若對方已失去意識，也要向現場民眾清楚說明自己準備進行的急救行動。

第二，盡可能請第三人在場見證，必要時協助錄影、報警或聯絡救護單位，讓整個過程都有客觀紀錄。

第三，超出自己能力範圍的事情，不要逞強，第一時間尋求專業人員協助。

第四，在職場或日常生活幫助他人時，也盡量保留訊息、對話或相關紀錄，避免日後各說各話。

這些動作看起來有點麻煩，卻可能在未來替自己省下更多麻煩。

真正能一直幫助別人的人，都懂得替自己保留餘裕

生活中，有些人幾乎不會拒絕別人的請求。

同事拜託，答應；朋友開口，答應；親戚一句「只有你能幫忙」，還是答應。久而久之，最疲憊的人，往往就是那個一直說「好」的人。真正能長久付出的人，通常都有自己的界線。

他們會設定固定回覆時間，而不是全天候待命；會先衡量自己的體力、情緒與資源，再決定能付出多少；當能力不足時，也願意坦然說「現在沒有辦法」。因為把自己耗盡，下一次就沒有能力幫助任何人。

每一次伸手之前，都先問自己一個問題

如果希望善良不要變成傷害，可以先替自己建立幾個習慣。分清楚哪些是自己的責任，哪些屬於別人的人生課題；拒絕時，不急著解釋一大串理由；不要因為一次誤解，就否定自己的價值，就像一張被揉皺的一千元鈔票，依然是一千元。

更重要的是，每一次準備付出之前，都先問自己一句話：「如果最後沒有一句謝謝，我還願意做到這一步嗎？」如果答案仍然是願意，那就安心去做；如果答案是否定，也不必因此責怪自己。

善良，不該因為少數人的惡意而消失

有個流傳很久的寓言說，一名男子看見一條蛇困在火裡，伸手把牠救了出來，結果立刻被蛇咬傷。

下一次再遇見同樣的情況，他沒有選擇袖手旁觀，只是改用一根長桿，把蛇挑離火堆。

蛇沒有改變，想救人的心也沒有改變，改變的是方法。

讀完《鏡週刊》這篇報導後，我最大的感觸不是「以後不要做好人」，而是「做好人，也要懂得保護自己」。

我們不能因為少數極端案例，就讓整個社會失去互助的勇氣；但也不能只憑一股熱血，就把自己暴露在風險之中。

願我們都能保留善良，也保留界線；願每一次伸出的手，都能救到別人，也能平安地收回自己。

精華 FAQ

  • 核心爭議在於男大生成功救回國中女生後，卻被對方父親指控性騷擾並要求賠償。事件讓人看到善意可能被誤解，也引發外界對急救界線與法律保護的討論。

  • 他先向女學生母親表明自己是緊急救護學系學生，取得家屬明確同意後才開始 CPR，並在過程中依專業判斷操作。文章認為這些程序有助於留下法律與溝通上的保障。

  • 文章建議先取得同意、盡量讓第三人在場見證，必要時錄影或報警，並避免超出能力範圍硬撐。同時也要保留訊息與對話紀錄，讓善意不必承受不必要的風險。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#性騷擾 #工作職場

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人生沒有真正刪得掉的「黑歷史」 佀廣洋放棄國民黨提名 給青少年的5堂課

人生沒有真正刪得掉的「黑歷史」 佀廣洋放棄國民黨提名 給青少年的5堂課

2026-07-14 08:55 失敗要趁早-張念慈
人生沒有真正刪得掉的「黑歷史」 佀廣洋放棄國民黨提名 給青少年的5堂課
人生沒有真正刪得掉的「黑歷史」 佀廣洋放棄國民黨提名 給青少年的5堂課

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：佀廣洋爆出霸凌、簽賭與兵役爭議後放棄國民黨提名。
  • 重點二：文章借此提醒青少年，數位足跡與過往言行不會真正消失。
  • 重點三：作者強調做人處事會累積信用，也可能在未來變成舊帳。

一場選舉還沒開票，一個人的過去，卻先替他決定了結果。

​立委萬美玲的兒子佀廣洋宣布參選桃園市議員後，學生時期的霸凌指控、校園簽賭、過往言論與兵役問題接連被翻出。爭議延燒多日後，他宣布放棄國民黨提名。你以為已經過去的人生，竟然在你最接近成功的時候，回頭向自己討債。

這不是只有政治人物才需要害怕的事。我覺得每個青少年、甚至每個大人，都應該看懂。因為總有一天，你也可能站上那個你夢寐以求的舞台，無論是選舉、求職、創業，還是終於紅了一次。那個時候，你希望別人翻出來的，是什麼？

五個給孩子的提醒

​我無法審判每項指控的真偽、有沒有被誇大、或是其實更嚴重？那需要證據，也應該由當事人負責說明。但我長期在校園推廣媒體識讀，自己也教品牌定位，平常跟青少年孩子分享的話，如果你家有青少年的孩子，我也想透過這個機會，一起分享給你：

提醒一：數位足跡不是鉛筆字，是刺青

​很多人以為，刪掉貼文、關閉帳號，事情就消失了。但網路的記憶，比我們想像中頑固。截圖、備份、轉傳，一句氣話、一張照片、一段自以為幽默的留言，都可能在多年後重新出現。

​你現在寫下的每句話，不是留在沙灘上的字，等浪一來就不見了；它更像刺在身上的圖案，即使努力淡化，也可能留下痕跡。所以下一次按下發布之前，先問自己：如果十年後，這段話被放大檢視，我還能坦然面對嗎？

提醒二：把自己當成「未來可能被看見的人」

很多孩子會跟我說：「我又不是名人，誰會在意我做什麼？」問題是，你不必先有名，才會被放大檢視。一個默默無聞的學生，可能因為一場比賽、一支影片、一份工作突然被看見；也可能因為參選、創業、升遷，站上公眾舞台。

​到了那一天，別人認識你的方式，未必只是你現在想說的故事，也包括你曾經留下的所有紀錄。這不是要你活得虛偽或戰戰兢兢，而是提醒你：永遠不要仗著「現在沒人在看」，就做出未來無法交代的事。

提醒三：被看見之後，過去會被重新貼標籤

​你以為只是開玩笑，別人感受到的可能是羞辱。你以為只是年輕不懂事，別人看見的可能是你的價值觀。

你以為事情早就過去了，對被傷害的人來說，那段日子可能從來沒有真正結束。當一個人從普通人變成公眾人物，過去的每個行為都會被放進新的脈絡，重新解讀。更殘酷的是，到了那個時候，你未必還擁有完整的解釋權。因為人們可能忘記你當時為什麼那樣做，卻不會忘記你曾經讓誰難堪。

提醒四：不要欺負別人，傷痕不會隨著時間消失

​這一段，我特別想寫給正在排擠別人，或把欺負同學當成玩笑的孩子。你可能早就忘了自己說過什麼、做過什麼，但被傷害的人，不一定忘得掉。很多霸凌者長大後會說：「那只是小時候不懂事。」可是對受傷的人來說，那可能是他整段青春裡，最孤單、最難熬的一段日子。

對人好一點，不是為了替未來買保險，也不是害怕對方有一天報復你。而是因為，你不該為了讓自己在人群中顯得厲害，就把別人的尊嚴踩在腳下。

提醒五：你每天都在替未來存款或欠債

​我在圈粉寫作課上常跟學生說，個人品牌不是紅了之後，才開始設計的包裝。它是你每天怎麼做人、怎麼說話、怎麼對待別人，一點一點累積出來的結果。你今天多負一點責任、多說一句誠實的話、多替別人想一步，都是在替未來存款。你今天為了逞強傷害別人、為了好玩羞辱別人、為了方便逃避責任，也是在替未來欠債。

​沒有人知道自己哪一天會突然站上舞台中間。但真正決定你能不能站穩的，往往不是被看見後說了多少漂亮的話，而是沒人看見的時候，你究竟做過什麼。

問問自己想如何被記住

​你說，這則新聞很快會被下一則新聞蓋過，人是健忘的，沒錯。但同理可證，「你今天被忘記做過的事，未來可能一次一次被提起」，也是對的。

​經營個人品牌，不是學會把自己包裝得毫無缺點，而是提醒自己：即使沒有人看，也要努力活成一個經得起檢驗的人。有一天，你可能因為某件事爆紅被看見，但只有長年累積的善意、責任與信用，才能讓你在被看見之後，依然被相信。

​你今天怎麼對待別人，就是在決定：未來的你站上舞台時，迎接你的是掌聲，還是一筆筆追上門的舊帳。


精華 FAQ

  • 作者借佀廣洋因霸凌、簽賭、言論與兵役爭議而退選的事件，說明一個人過去留下的紀錄，可能在最接近成功時反過來影響結果，並引出對青少年的提醒。

  • 作者認為刪貼文、關帳號不代表痕跡消失，截圖與轉傳都可能讓舊內容多年後再被翻出，因此每次發言前都該先想，未來被放大檢視時是否還能坦然面對。

  • 意思是每天的言行都在累積個人信用：誠實、負責、尊重他人是在替未來存款；逞強、欺負別人、逃避責任則是在替未來欠債，終究可能被追討。

失敗要趁早-張念慈

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被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己

被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己

2026-07-03 21:12 失敗要趁早-張念慈

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：孫淑媚以表演收視奪冠，意外贏過田馥甄與莫文蔚。
  • 重點二：她靠三十年自我修正，終於擺脫苦情歌后標籤。
  • 重點三：錯過金曲報名仍豁達，展現輸得起的成熟氣度。

金曲獎頒獎典禮收視冠軍出爐，表演節目部分，孫淑媚超越田馥甄、莫文蔚收視奪冠。這個結果讓很多人跌破眼鏡。論話題度、論聲量，孫淑媚都不是最亮眼的那一個。從內容創作者的角度出發，她會贏，不是這一場典禮的偶然，是她用30年時間，一次次把自己從「別人貼的標籤」裡撕出來的結果。

30年資歷，她卻說「國中就倦勤了」​

45歲的孫淑媚，出道整整30年。國中時期參加三立《21世紀新人歌唱排行榜》，連續衛冕20關，苦情唱腔早早被市場認證。後來8度入圍金曲獎，2005年拿下最佳台語女演唱人獎，台語小天后的地位無庸置疑。

聽起來是一路開掛的人生對吧？但她自己卻說，「剛出道就倦勤了。」念國中就出道，白天上課、晚上跑通告，還得進華岡藝校夜間部繼續念書。

​當年的孫淑媚，才比我女兒現在大個1、2歲，我女兒還在每天要媽媽叫她起床，每天生活只有家裡和學校、補習班。孫淑媚這個還沒定型的孩子，卻已經被丟進規矩極多、要隨時叫哥叫姐的演藝圈，個性內向的她，得學會在鏡頭前尬聊、在酒局裡周旋。

為做效果吃3隻田鼠 才知道「討好」不是唯一的路

​為了打歌通告，孫淑媚什麼都得配合。高空彈跳、摸恐怖箱，甚至吃田鼠。她印象最深的一次，是遊戲失敗，被要求吃3隻田鼠。那股腥味，孫淑媚說到現在都揮之不去。

​還有一次，唱片公司通知孫淑媚要錄過年特別節目，說要孫淑媚穿和服唱歌、展才藝。到現場才發現，是要孫淑媚畫上藝伎白臉搞笑演出。當時她戴著牙套，孫淑媚形容：「根本就是去當丑角。」她只能忍著淚錄完那一集。

​這段故事之所以扎心，是因為它戳中了每一個「靠內容吃飯」的人心裡最深的恐懼。為了流量、為了曝光、為了讓別人滿意，我們願意把自己變成連自己都認不出來的樣子，到底可以忘記自己的模樣，到什麼程度？

​孫淑媚選擇的答案是：此後盡量婉拒不適合自己的通告。這個決定在當年，等於是跟「更多曝光機會」對幹。可是回頭看，正是這些一次次選擇，讓外界後來有機會看見孫淑媚不只會唱苦情歌，也能在《天橋上的魔術師》裡突破既定印象，入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎。

苦情歌后的標籤，困住她20年

​孫淑媚一直被貼「苦情歌后」的標籤。或許來自她早期唱腔、來自媒體的敘事習慣，一旦貼上，就很難撕掉。外界看她，看的永遠是那個標籤，不是真正的她。

​這幾年，她終於開始「放膽做自己」。妝容變了，談話變了，整個人更爽朗、更自在。這不是一夕之間的轉變，而是她用一部一部作品、一次一次選擇，慢慢把「苦情歌后」這四個字，換成「孫淑媚」這三個字。

我開「圈粉寫作」課，常跟學生說，如果你不自己找定位，就只能等別人幫你貼標籤。當別人先幫你貼了一個標籤，你要花更長的時間，用更真實的內容，去把它換成你真正想被記得的樣子。這條路很慢，慢到很多人半路就放棄了，改去追當下最紅的話題、迎合演算法喜歡的風格。孫淑媚沒有放棄。她選擇用時間，把標籤換掉。

這次就先讓你們過去 ​ 她把挫折變成金句

面對這些年的起起伏伏，孫淑媚展現出來的心態，才是這次收視冠軍真正的底氣。

​她今年有一個更狼狽的插曲：團隊竟然忘記替她主唱的〈拜六禮拜〉報名本屆金曲獎，讓她錯過了跟後來拿下年度歌曲獎的〈幸福在歌唱〉正面較量的機會。發現的當下，她在社群上崩潰直呼「四誰啦！」，卻在下一秒就轉念說出：「要知道那些過不去的——就讓別人先過去。」「這次就先讓你們過去了。」

​這兩句話輕描淡寫，背後卻是她看盡演藝圈人情冷暖後，練出來的一種豁達。她見過檯面上和藹可親、私底下完全變一個樣的前輩；也遇過聊天時眼神從未正視過她的人。這些她都看在眼裡，卻沒有讓自己變得尖銳或怨懟，而是轉化成一種「輸得起」的氣度。

也正因為這樣的心態早已內化成她的一部分，就算錯過了這次金曲報名，她在金曲典禮上的演出，依然能在收視率上壓過話題度更高的田馥甄和莫文蔚，拿下金曲37表演橋段收視冠軍。

​因為觀眾早就不是因為「她會不會得獎」才喜歡她，而是因為「她是這樣的人」才喜歡她。這種鬆弛感，裝不出來。

給內容創作者的3個提醒

①不要急著討好所有人，先問自己「這是不是我」

​田鼠可以吃下去一次，但不能吃一輩子。內容創作最容易犯的錯，就是為了迎合演算法、迎合當下的流量，一次次把自己變成連自己都不認得的樣子。短期你會得到流量，長期你會失去「留量」，失去那些真心認同你、記得你的人。

②標籤是別人貼的，換掉它要靠你持續產出

​沒有人能靠一篇貼文、一支影片就撕掉標籤。孫淑媚花了20年，才把「苦情歌后」換成「敢做自己的她」。如果你渴望換掉別人在你身上貼的舊標籤，你的每一篇文章、每一次露出，都是在幫未來的自己，一點一點換掉那個舊標籤。

③ 別害怕失敗，那是你最有說服力的證據

​孫淑媚今天能笑著說出「這次就先讓你們過去」，不是因為她很會說漂亮話，而是因為她真的輸過、忍過、被誤解過。所以這句話才不空。沒跌倒過的人，講放下像雞湯；真的狼狽過的人，講放下才有重量。很多內容創作者太急著把失敗藏起來，想把自己包裝成一路順風、一路開掛的人。

​可是人會被打動，從來不是因為你看起來很完美，而是因為你讓他看見：原來你也痛過、卡過、撐不下去過，最後還是走回來了。那些你現在最想刪掉的低潮，可能就是未來最能讓人相信你的故事。

不要再為了被喜歡，弄丟自己

​孫淑媚花了30年，才等到這一場「非典型」的收視冠軍，甚至是在金曲報名出包的情況下贏來的。這才是最勵志的地方。

​如果你也正在經營自己的內容、自己的品牌，覺得自己走得很慢、很孤單，請你記得：有些人不是沒有贏，只是贏得比較慢。但真正慢慢贏來的東西，從來不是一時的熱度，而是整個人生累積出來的厚度。

流量會過去，話題會過去，掌聲也會過去。真正的翻身，不是某天突然爆紅。而是你終於不再為了流量，把自己寫成別人喜歡的樣子。你敢把真正的自己寫出來，才會等到真正記得你的人。


精華 FAQ

  • 文章認為她之所以奪冠，不是因為話題最強，而是三十年來累積的真實感與鬆弛感。觀眾喜歡的，是她終於活成自己，而不是被包裝出的形象。

  • 孫淑媚早年被定型為苦情歌后，後來透過作品、妝容與談話風格的轉變，慢慢把別人貼的標籤換掉。她選擇持續輸出真實內容，而非迎合市場。

  • 文章提醒創作者不要為流量犧牲自我，標籤要靠長期內容去改寫，也別害怕失敗。真正打動人心的，不是完美人設，而是你曾痛過、撐過、再走回來的故事。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

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#金曲獎 #田馥甄 #孫淑媚 #工作職場

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從小聽媽媽抱怨爸爸到長大崩潰！無數長女共鳴：原來那不是我的責任

從小聽媽媽抱怨爸爸到長大崩潰！無數長女共鳴：原來那不是我的責任

2026-07-14 12:37 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：pinterest
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如果妳也有「長女病」，請停止拯救媽媽：她的人生課題，不該由妳負責。無論幾歲你可能都想過：「媽媽不開心，我是不是應該想辦法讓她好一點？」「爸媽又吵架了，我是不是要出面勸和？」

有些女兒從小就特別懂事，習慣照顧弟妹、安撫父母情緒，家裡發生問題時，也總是第一個站出來收拾局面。長大後，她們依然很難拒絕家人的要求，甚至把維持家庭和諧，視為自己不能推卸的責任。社群上常將這種狀態稱為「長女病」。這並不是正式的疾病名稱，也不是每位長女都會遇到，而是形容一個人長期承擔超出自身角色的家庭責任，總覺得自己必須照顧所有人，卻很少關心自己累不累。

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小時候被迫聽媽媽訴苦，長大才發現那不是自己的責任

一名網友分享，自己從國小開始，就經常聽媽媽抱怨爸爸、埋怨生活辛苦，甚至在情緒失控時，把孩子一起拉進爭吵之中。由於哥哥和妹妹較少回應媽媽，所有負面情緒幾乎都落在她身上。媽媽不只向她傾訴，還會問她應該怎麼做，讓當時仍是孩子的她感到焦慮又害怕，甚至責怪自己想不出解決方法。直到長大後擁有自己的家庭和孩子，她才明白，父母不應該把婚姻裡的沉重情緒壓在孩子身上。

另一名網友也提到，自己長期習慣討好家人、安排家庭活動、照顧媽媽的生活，直到有一天突然發現自己真的太累了，才開始學習拒絕不想參加的聚會，表達自己的不滿，並清楚告訴家人，未來可以住得近，但不會同住。她表示：

自己依然感謝父母，也愛著家人，但「我是我，我有自己的生活與責任」。

妳以為自己是懂事，其實可能太早成為大人

心理學中有一個相近概念，稱為「親職化兒童」，指孩子被迫承擔原本應由成人負責的實際或情緒責任。除了照顧弟妹、處理家事之外，孩子也可能成為父母的情緒支柱、婚姻調解者，甚至被要求在爭吵中選邊站。

例如媽媽長期向女兒抱怨爸爸，把婚姻中的委屈、憤怒，甚至過度私密的問題全部告訴孩子。女兒一邊心疼媽媽，一邊開始對爸爸產生敵意，結果父母和好後，反而被責怪不應該這樣對待爸爸。

但孩子從來不該成為父母的婚姻諮商師、情緒垃圾桶，或被迫選邊站的人。父母需要支持，可以尋求朋友、手足、心理師或其他成年人的協助，而不是將成人世界的重量全部交給孩子。

圖片來源：pinterest
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媽媽的人生課題，不是妳的人生作業

如果妳也有長女病，請記得，不要再試圖拯救媽媽。

這並不是要妳恨她、離開她，或否定她曾經受過的苦，而是要看清楚一件事：她的人生課題，不是妳的人生課題。

圖片來源：pinterest
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她和爸爸的婚姻問題、沒有完成的夢、長年累積的委屈，都是她需要面對與處理的人生選擇。妳可以心疼她，也可以在能力範圍內提供支持，但無法代替她改變人生。

真正健康的關心是：「我願意陪伴妳，但這個決定要由妳自己做。」

過度承擔則是：「只要妳不快樂，我就不能過自己的生活。」這兩者看似相近，卻有完全不同的重量。

學會拒絕，不代表妳是一個不孝的女兒

當媽媽再次向妳傾訴爸爸有多糟，妳不必急著分析誰對誰錯，也不需要立刻替她想出解決方法。

妳可以說：「我知道妳現在很難過，但這是妳和爸爸之間的問題，我不適合介入。」或是告訴她：「這些內容讓我壓力很大，妳可能需要找更適合的人聊聊。」

妳也可以從生活中的小地方開始建立界線，例如不在工作時接聽抱怨電話、拒絕不想參加的家庭聚會，或把陪伴家人的頻率調整到自己可以負荷的程度。剛開始拒絕時，妳可能會有罪惡感，擔心媽媽難過、覺得自己變冷漠。這不一定代表妳做錯了，而是妳過去太習慣把家人的需求擺在自己前面。

圖片來源：pinterest
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妳可以愛媽媽，但不必代替她活著

停止拯救媽媽，不代表妳不愛她，而是讓彼此回到正確的位置。

媽媽可以擁有自己的情緒與痛苦，但她也需要為自己的選擇負責；妳可以是一個關心她的女兒，卻不必成為她的心理師、婚姻顧問或人生救援隊。

別人的失望，不等於妳做錯了。當妳不再把全家人的快樂扛在肩上，才有機會重新問問自己：除了當一個懂事的女兒，妳真正想過的是什麼樣的人生？

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請假，也是工作的一部分

請假，也是工作的一部分

2026-07-08 12:30 Qinote

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：請假不只是流程，而是工作與生活平衡的責任選擇。
  • 重點二：適時休息能保護身心，也避免影響工作品質與同事負擔。
  • 重點三：提前溝通與留下紀錄，可讓請假更有秩序並受尊重。

Qinote｜文字與生活

工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。

你有沒有過這樣的經驗？

身體明明已經不舒服了，心裡卻還在猶豫要不要請假。

腦袋裡反覆想著：「主管會不會覺得我不夠認真？」「工作是不是會堆得更多？」「同事會不會因此增加負擔？」

很多人都曾經有過這樣的掙扎。

我們總希望把工作做好，也習慣把責任放在前面，卻常常忘了，自己的身體和心情，同樣值得被照顧。

工作久了，我慢慢發現，請假從來不只是填一張假單，也不只是完成一個流程。

它牽涉到工作的安排、彼此的溝通，也反映著同事之間的信任與尊重。

後來我開始明白，真正成熟的工作態度，不是硬撐，而是知道什麼時候該負責，什麼時候也該照顧自己。

身體不舒服時，適時休息，不只是為了自己，也是為了避免影響工作品質，甚至影響身邊一起工作的夥伴。

連續忙碌了很長一段時間，有時候心也需要喘口氣。一點點休息，不代表懶惰，而是讓自己重新整理步伐，用更好的狀態回到工作崗位。

而生活裡，除了工作，我們還有家人、有健康，也有許多需要親自面對的事情。

請假，有時候不是逃避，而是在工作與生活之間，做出一個負責任的選擇。

這些年，我也慢慢養成了一些習慣。

如果時間允許，我會盡量提前和主管、同事溝通，把工作交代清楚。

有需要時，我也會留下必要的紀錄，讓事情有依據，也讓彼此更安心。

我後來才發現，制度並不是為了增加麻煩，而是讓工作更有秩序，也讓每一個人都能被尊重。

請假，不代表不負責任。

真正的負責，是在休息之後，帶著更好的狀態，把自己的工作完成。

這也是工作一路教會我的一件事。

工作，不只是完成今天的事情，也是學會照顧自己，才能走得更長、更遠。

不知道你有沒有過「很想請假，卻猶豫很久」的經驗？

最後，你是怎麼決定的？

歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在猶豫的人。

—— Qinote

精華 FAQ

  • 因為請假牽涉到工作安排、同事配合與溝通，也反映彼此的信任與尊重。適時休息能保護身心，避免硬撐造成品質下降，對自己和團隊都更負責。

  • 作者認為這種擔心很常見，但成熟的工作態度不是硬撐，而是知道何時該休息。請假不等於不負責任，反而是在工作與生活間做出更理性的選擇。

  • 若時間允許，應提前和主管、同事溝通，交代工作進度，必要時留下紀錄。這樣能讓事情有依據、減少誤會，也讓團隊更安心地接手與安排。

Qinote

Qinote

Qinote，書寫人生不同階段的生活片刻與關係風景。 從年輕時的愛情、成為父母後的轉變， 到婚姻、家庭、孩子長大後的距離與靠近。 用文字記錄情感、相處與自我修復的歷程， 相信溫柔與誠實，能為人生留下光。

#心情 #工作職場 #職場人生

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