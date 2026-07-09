2026-07-09 19:02 潮健康
夏天曬太陽就夠了嗎？研究揭開維生素D的夏季迷思
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：夏季曬太陽不一定足夠，維生素D還受生活型態影響。
- 重點二：防曬會降低合成效率，但仍是預防紫外線傷害的關鍵。
- 重點三：魚類、雞蛋與規律作息，可幫助全年維持維生素D狀態。
圖說：維生素D與日照密切相關，但現代人長時間待在室內、戶外活動減少，以及防曬觀念普及，都可能影響人體維生素D的生成與營養狀態。
防曬意識提升 維生素D議題再受關注
隨著夏季到來，防曬乳、遮陽帽及陽傘成為許多人外出的基本配備。在重視紫外線防護的同時，「夏天曬太陽是否就能獲得足夠維生素D」也成為近年國際研究持續探討的健康議題。
維生素D因可透過皮膚接受紫外線B(UVB)照射後自行合成，而有「陽光維生素」之稱。然而，近年研究顯示，人體維生素D狀態並非僅由日照時間決定，還受到生活型態、戶外活動習慣、膚色、年齡、地理位置及飲食等多項因素共同影響，即使在陽光充足的夏季，仍可能有人無法維持理想的營養狀態。
防曬與維生素D並非對立 平衡才是重點
2025年發表於《Nutrients》的系統性回顧分析22項研究、超過9,400名受試者資料指出，防曬措施可能降低皮膚合成維生素D的能力，尤其是在原本日照暴露有限的人群。不過，研究作者也強調，防曬仍是降低紫外線傷害及皮膚癌風險的重要措施，如何兼顧皮膚保護與維持適當維生素D狀態，仍是公共衛生持續關注的重要議題。
美國國家衛生研究院（NIH）亦指出，人體合成維生素D除了與紫外線照射有關，也會受到緯度、季節、一天中的照射時間、膚色、年齡、衣物覆蓋及防曬措施等因素影響。若長時間待在室內工作、以交通工具通勤，或隔著玻璃接觸陽光，實際接受有效UVB照射的機會仍可能有限。
北歐營養建議重視全年維生素D攝取
對於高緯度的北歐國家而言，維生素D並非僅在冬季受到關注。根據《Nordic Nutrition Recommendations 2023》，維生素D是北歐營養政策的重要關注項目之一，建議民眾除了適度接觸自然光，也可透過均衡飲食，增加魚類等天然食物來源的攝取，以維持良好的營養狀態。
此外，研究指出，即使在夏季，下列族群仍應多留意維生素D攝取情形，包括長時間於室內工作的上班族、高齡者、平時完整防曬且較少接觸陽光者，以及較少攝取魚類、蛋類等天然食物來源的人。
圖說：鮭魚、鯖魚、沙丁魚、雞蛋等食物是天然維生素D的重要來源。研究指出，除了適度日照外，均衡飲食也是維持良好維生素D狀態的重要一環。
魚類是天然維生素D的重要來源
除了日照之外，飲食也是人體獲得維生素D的重要方式。根據美國國家衛生研究院資料，鮭魚、鯖魚、沙丁魚及鯡魚等富含油脂的魚類，都是天然維生素D的重要來源，同時含有EPA與DHA等Omega-3脂肪酸，可作為均衡飲食的一部分。
來自挪威的保健品牌北極熊保健專家表示，北歐民眾長期重視魚類攝取、戶外活動與規律作息，維生素D並非只在冬季受到關注，而是透過全年飲食與生活型態共同維持身體所需。
建立整體健康生活型態 比單靠日照更重要
近年全球健康領域愈來愈重視「健康壽命（Healthspan）」概念。除了均衡營養，也強調規律運動、充足睡眠、適度日照與健康生活方式的重要性。
夏季提供更多親近陽光與戶外活動的機會，但現有研究提醒，與其認為「曬太陽就一定足夠」，不如透過均衡飲食、適度日照及規律生活習慣，從整體生活方式支持健康，才是維持良好營養狀態的重要基礎。
免責聲明：本文內容整理自公開研究及官方資料，僅供健康資訊參考，不作為醫療診斷或治療依據。如有個人健康疑問，建議洽詢醫療專業人員。
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參考資料：
精華 FAQ
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因為維生素D合成除了日照，還受戶外活動時間、膚色、年齡、季節、緯度與衣物遮蔽影響；若多在室內、隔玻璃接觸陽光，實際UVB照射仍可能不足。
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研究指出，防曬確實可能降低皮膚合成維生素D的能力，特別是日照本來就少的人；但防曬同時能降低紫外線傷害與皮膚癌風險，兩者應尋求平衡。
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長時間室內工作的上班族、高齡者、完整防曬且少曬太陽者，以及較少吃魚類、蛋類的人，都較可能維生素D不足，應留意飲食與適度日照。