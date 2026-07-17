2026-07-17 19:02 潮健康
傷口要乾燥還是濕潤？藥師解析傷口照護、敷料種類與癒合關鍵
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：現代傷口照護強調濕潤療法，能提升表皮修復與癒合效率。
- 重點二：傷口敷料需依滲液量、深淺與感染風險選擇合適種類。
- 重點三：營養、慢性病與生活習慣都會影響傷口癒合速度。
擦傷、割傷、燙傷或手術後傷口該怎麼照顧？許多人認為傷口越乾越好、趕快結痂才會痊癒，但其實這是過去較傳統的觀念。隨著醫療技術進步，現代傷口照護已逐漸採用「濕潤療法」，透過適當的傷口環境幫助組織修復，提升癒合效率。
富康活力藥局健康保健諮詢師吳侑容表示，傷口照護除了清潔與換藥之外，敷料選擇、營養攝取及個人健康狀況都會影響傷口修復速度。想讓傷口好得快，關鍵不只是結痂，而是提供適合傷口修復的環境。
傷口癒合其實分三個階段
傷口癒合是一連串複雜的生理反應，大致可分為發炎期、增生期與重塑期。
首先是發炎期，通常發生於受傷後3-5天內。此時身體會啟動免疫系統，清除受損組織與可能入侵的細菌，因此傷口周圍出現輕微紅、腫、熱、痛都是正常現象。
接著進入增生期，身體開始長出新的微血管與肉芽組織，同時製造膠原蛋白填補缺損，讓傷口逐漸收口。此階段需要充足的氧氣與營養供應，也特別需要良好的傷口環境。
最後是重塑期，膠原蛋白重新排列，讓新生皮膚逐漸穩定，疤痕也會慢慢淡化。此階段可能持續數週甚至數個月，因此即使傷口已經收口，仍需要持續照護。
傷口保持濕潤真的比較好嗎？
過去認為傷口應保持乾燥、快速結痂，但研究發現，適度濕潤的環境反而更有利於傷口修復。濕潤環境可幫助表皮細胞移動、保留修復所需的生長因子，並促進膠原蛋白與肉芽組織形成，加速傷口癒合。
此外，濕潤敷料較不易與傷口沾黏，換藥時可減少疼痛及新生組織受損，也有助於降低疤痕形成風險。不過，濕潤照護不等於悶住不管，若傷口出現感染、化膿或滲液過多等情況，仍應由醫療專業人員評估處理。
常見傷口敷料怎麼選？
市面上的傷口敷料種類相當多，不同傷口適用的敷料也不同。
- 紗布
最常見的基礎敷料，適合淺層擦傷、割傷或塗抹藥膏後覆蓋保護。若傷口有較多滲液，可選擇吸收力較佳的棉紗布。
- 石蠟紗布
含有凡士林成分，可減少敷料與傷口沾黏，常用於擦傷、燙傷及術後傷口，但需搭配外層紗布吸收滲液。
- 人工皮
可維持濕潤環境，適合乾淨、淺層且滲液量少至中等的傷口，例如：擦傷、水泡或輕度燙傷。若傷口已感染、化膿或大量滲液，則不建議使用。
- 泡棉敷料
具有良好吸收力與緩衝效果，適合中至大量滲液的傷口，例如：慢性傷口、壓瘡或較深層傷口。
- 銀離子敷料
具有抗菌保護作用，常用於感染風險較高的傷口，例如：嚴重擦傷、糖尿病足或慢性潰瘍。
為什麼有些傷口特別難好？
除了傷口本身狀況外，個人健康條件也是關鍵因素。若傷口較深、面積較大、位置容易摩擦或已出現感染，癒合時間自然較長。
此外，糖尿病、血液循環不良、免疫力下降、吸菸、熬夜及年齡增長，也都可能降低身體修復能力。尤其糖尿病患者若血糖控制不佳，不僅容易感染，也常出現傷口久久無法癒合的情況，因此更需要特別留意。
想讓傷口快點好，營養補充不可少
傷口修復需要大量能量與營養支持，其中最重要的是蛋白質。蛋白質是製造膠原蛋白、新生皮膚及免疫細胞的重要原料，來源包括：雞蛋、魚肉、雞肉、豆製品及乳製品。
維生素C則參與膠原蛋白合成，同時具有抗氧化作用，可從芭樂、奇異果、柑橘類水果及甜椒補充。鋅是細胞修復與免疫功能的重要礦物質，常見於牡蠣、牛肉、豬肉及堅果類食物中。另外，麩醯胺酸是免疫細胞與腸道細胞的重要能量來源，在手術、感染或創傷期間需求可能增加，有助於支持身體修復。
傷口照護不只是換藥
健康保健諮詢師吳侑容提醒，傷口癒合並非單純等待結痂，而是需要正確清潔、適合的敷料、良好的生活習慣及充足營養共同配合。若傷口出現紅腫熱痛加劇、化膿、異味、滲液增加，或持續數天仍無明顯改善，應盡快就醫評估，避免延誤治療。
免責聲明：本文為健康衛教資訊，無法取代醫師診斷與治療建議。若傷口感染、長期未癒合或有特殊疾病史，建議儘早就醫評估。
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原文出處：傷口要乾燥還是濕潤？藥師解析傷口照護、敷料種類與癒合關鍵
精華 FAQ
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研究顯示，適度濕潤可幫助表皮細胞移動、保留生長因子，並促進膠原蛋白與肉芽組織形成，因此通常比完全乾燥更有利於傷口修復，也能減少換藥時的疼痛與組織受損。
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淺層擦傷可用紗布；燙傷或術後傷口可考慮石蠟紗布；乾淨、滲液少到中等的傷口可用人工皮；中到大量滲液可用泡棉敷料；感染風險較高者則可選銀離子敷料。
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傷口較深、面積大、常摩擦或已感染，都會延長癒合時間；另外糖尿病、血液循環差、免疫力低、吸菸、熬夜與年齡增長也會拖慢修復，若紅腫化膿或久未改善應盡快就醫。