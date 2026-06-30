2026-06-30 11:28 宜蘊醫療
生殖醫學幸福標竿！宜蘊首創心理韌性 由內而外守護「孕育生命的推手」
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：宜蘊醫療首度參選即獲台灣幸福企業評鑑優獎。
- 重點二：以心理韌性與關懷制度打造友善醫療職場文化。
- 重點三：提供彈性工時、托育津貼及生育補助支持員工。
2026第二屆《台灣幸福企業評鑑》今（23）日隆重舉辦頒獎典禮。今年評鑑吸引全台眾多優秀企業角逐，經九位產學界專業評審三階段嚴謹評選，最終選出全台48家典範企業。
其中，全台連鎖生殖醫學機構「宜蘊醫療」，憑藉著將對病患的關懷轉化為對員工的實質支持，打破傳統醫療產業的高壓框架，首度參選即脫穎而出，榮獲「優獎」殊榮，成為生殖醫學領域唯一獲獎的企業新標竿。
主辦單位《工商時報》指出，本屆評鑑全面評估企業的幸福指數，涵蓋福利制度、心理健康、彈性工作、企業社會責任（CSR）及自提亮點等十大面向。宜蘊醫療能在眾多企業中脫穎而出，關鍵在於其成功將Humanity (人性)、Technology (科技) 與Care (關懷) 三大品牌DNA深度融入組織經營，打造出兼具專業與身心韌性的永續職場。
打破醫療高壓氛圍 幸福的同仁才能接住求子者的焦慮
宜蘊醫療行銷長張子嫻表示，「生殖醫學是一門高度專業，需要理性與感性兼具的專業人才。多數求子家庭在備孕過程中會感到焦慮，與來診個案互動甚多的醫護團隊與實驗室同仁，除了醫學專業，同時也需要同理並接住個案情緒。我們深信，唯有感到幸福的同仁，才能擁有足夠的能量去接住個案並給予他們支柱。」
因此，宜蘊醫療對幸福企業的定義，不只是提供高於業界的薪資與獎金。員工是企業最核心的資產，建構幸福企業的本質，在於打造一個能全面支持員工身心健康、自我實現與家庭生活平衡的職場環境。
宜蘊醫療將員工心理狀態視為跟實驗室精密醫材一樣，需要定期保養的資產。除了設置匿名關懷表單，開設公益Podcast頻道，接住求子者的焦慮心情；並與「Farhugs遠距抱抱」等專業機構合作舉辦線上公益講座，更邀請諮商心理師協助受訓，將心理健康納入日常管理，全面承載同仁的臨床心理壓力，落實「醫者亦是被照護者」的人文精神。
作為全台生殖醫學的領航者，宜蘊醫療全面支持員工生育選擇權。除了提供員工彈性工時，並提供員工7歲以下每名子女每年萬元的托育津貼，更針對員工進行凍卵、凍精、不孕診療、試管嬰兒、中醫調理與保健品的補助。
宜蘊醫療強調，本次榮獲第二屆台灣幸福企業評鑑「優獎」，是對宜蘊醫療長期深耕友善職場的肯定。未來，宜蘊醫療將持續優化人才培育機制，並持續導入先進的 AI 科技提升員工工作效率與服務量能。要將溫暖與專業傳遞給更多同仁與求子家庭，讓每位夥伴都能在宜蘊「孕育生命，也孕育生命中的每種可能」，推動台灣醫療產業邁向更加友善、健康與永續的未來。
精華 FAQ
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宜蘊醫療將Humanity、Technology與Care融入經營，重視員工心理健康與職場支持，並以彈性工時、補助與關懷機制回應醫療高壓環境，因此首度參選即獲優獎。
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宜蘊醫療設置匿名關懷表單、公益Podcast，並與專業機構合作舉辦線上講座，還邀請諮商心理師協助受訓，把心理健康納入日常管理，降低臨床工作壓力。
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公司提供彈性工時、7歲以下子女每年萬元托育津貼，也補助凍卵、凍精、不孕診療、試管嬰兒、中醫調理與保健品，全面支持員工的生育選擇與家庭生活。
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