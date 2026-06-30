2026-06-30 12:00 宜蘊醫療
「免疫媽媽」莫焦慮！胚胎好卻未著床 醫籲：先排除胚胎子宮因素、常態對比才精準
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：真正免疫不孕比例不高，勿因失敗就自行懷疑免疫異常。
- 重點二：應先排除胚胎、子宮與內科因素，再做精準免疫評估。
- 重點三：NK細胞等數值易波動，盲目用藥可能增加出血風險。
許多備孕女性在求子過程中，曾經歷過試管植入失敗或流產的沉重打擊。近年「免疫不孕」一詞在女性社群間成為話題，常有患者一遭遇失敗，便陷入極度焦慮，懷疑「我是不是免疫問題？」。對此，宜蘊醫療生殖中心風濕免疫科盧俊吉醫師提醒，臨床上真正的免疫不孕比例「並沒有想像中多」，部分數據在網路上被過度解讀。面對受孕困難，應由生殖醫師先評估胚胎與子宮環境，再由內科精準把關，切勿倒果為因、徒增心理焦慮。
醫籲：應排查「自體免疫疾病」 勿盲追網路熱議的單一細胞數值波動
為什麼網路社群上有如此多「免疫媽媽」的討論？盧俊吉醫師解釋，臨床上真正會影響懷孕的免疫因素，通常指的是在醫學上嚴格定義、會引發身體發炎反應的「系統性自體免疫疾病」，這與網路熱議的單一免疫細胞（如NK細胞）暫時性波動完全不同。若懷疑是不孕症或反覆流產背後的內科因素，風濕免疫科在臨床上主要排查以下三大類問題：
- 自體免疫疾病： 如全身性紅斑性狼瘡（SLE）、乾燥症、抗磷脂質症候群。
- 免疫性甲狀腺發炎： 如橋本氏甲狀腺炎，引發功能異常。
- 血液科血栓問題： 母體具備易凝血體質，導致胎盤微血管血栓，影響血流供應。
盧俊吉醫師分享臨床個案，一名37歲女性在經歷優質胚胎（AA級），且PGS（胚胎著床前染色體篩檢）切片正常的胚胎植入失敗後，由生殖醫學門診轉介至風濕免疫科。經抽血完整評估，意外篩檢出患者患有自體免疫疾病「紅斑性狼瘡（SLE）」。
盧醫師解釋，全身性紅斑性狼瘡的好發族群正是20至40歲的生育年齡女性。許多隱性患者在備孕前並不知情。這類自體免疫疾病患者，由於體內自體抗體異常過動，會誤將胚胎當成外來物進行攻擊，或引發微血管血栓導致受精卵無法著床。該名患者後續接受了約一年的內科藥物治療，待疾病活性穩定後，方能重啟安全受孕流程。
什麼時候該尋求免疫諮詢？ 臨床兩大判斷標準
盧俊吉醫師提出明確的臨床諮詢評估標準。女性若符合以下兩大典型指標，建議尋求風濕免疫科協助：
- 反覆早期流產達2次以上（或曾發生1次10週以上不明原因胎停）。
- 胚胎經基因切片（PGT-A）確認染色體正常、子宮內膜環境優良，卻仍遭遇反覆植入失敗。
免疫數值天天變動 盲目打針反增身體負擔
針對網路熱議討論的自費項目，如NK細胞數量、血栓指標、腫瘤壞死因子(TNF-α)等，盧俊吉醫師強調，自體免疫系統是非常動態的，熬夜、感冒、季節轉換甚至經期，都會導致抽血數值高低起伏，不代表就是免疫疾病。
「有些嚴重血栓體質的免疫媽媽，確實需要每天注射抗凝血劑直到生產，肚皮常扎到瘀青一片，求子過程極其艱辛。」
盧俊吉醫師提醒，正因為治療過程不易，醫療團隊更必須嚴格把關。若數值僅是短暫的生理性波動、並未真正達到確診標準，過度盲目使用抗凝血劑或高劑量免疫調節劑，反而會增加出血風險，對母體與胎兒造成不必要的身體負擔。
盧俊吉呼籲，女性卵巢功能超過35歲後會自然衰退，這屬於生物學的必然現象。面對懷孕難題，理性的做法是維持良好作息與身心狀態，並透過生殖科與風濕免疫科的團隊協作，先排除子宮環境與胚胎因素後，再進行常態下的免疫抽血對比，才能落實精準醫療，避免陷入盲目的用藥焦慮。
精華 FAQ
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因為真正會影響懷孕的免疫疾病比例並不高，且胚胎品質、子宮環境等因素更常見。醫師建議先由生殖科排除這些原因，再由免疫科精準評估。
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若有反覆早期流產達兩次以上，或曾出現一次十週以上不明原因胎停；以及胚胎染色體正常、子宮內膜也佳，卻仍反覆植入失敗，較適合諮詢免疫科。
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因為免疫數值會受熬夜、感冒、季節與經期影響而波動，未必等於疾病。若未達確診標準就盲目打針或用高劑量免疫藥物，反而可能增加出血與身體負擔。
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