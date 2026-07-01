不是你意志力太差！從多巴胺看懂拖延、亂買、滑手機停不下來的原因

滑手機停不下來、拖延、亂買、忍不住吃甜食，很多人以為是自己意志力太差，但《駕馭多巴胺》提醒我們，問題可能比「不夠努力」更貼近大腦本能。安納斯塔西雅．赫羅尼斯博士從多巴胺與大腦酬賞機制切入，點出多巴胺會影響我們的選擇、衝動與行動方向。當「立即滿足的誘惑無所不在」時，我們更需要看懂自己為什麼總在「明明知道不該，卻還是忍不住」的瞬間失控。

1. 不是你太廢，是快樂變得太好拿

現代人在生活中得面對許多更加難以抵擋的誘惑，因為誘人的事物環繞在我們左右，想要取得更是前所未有地容易。我這裡說的誘惑可不單純指的是性愛、毒品、搖滾樂等，而是我們日常生活中無所不在、無孔不入各種令人渴望的事物。

誘惑可能來自想再多看一集Netflix的影集、忍不住拿起手機確認Instagram有沒有新通知，或是早上聽見鬧鐘響卻按下貪睡按鈕，心想著「只要再睡一下下就好」的衝動，當然，也可能是我好想再去診所樓下咖啡店吃顆裹滿糖粒的美味甜甜圈的渴望心情。

2. 多巴胺不是快樂本身，而是讓你想再來一次

多巴胺──大家也常稱他為「酬賞化學物質」，是大腦用來強化正面經驗的產物。

第一次嚐到那顆表面滿布糖粒的甜甜圈，我便體驗到了多巴胺的釋放，它對我的大腦與身體說：「嘿！太棒了！這甜甜圈好好吃，感覺真好！」不過多巴胺的作用不僅傳達正面感受，也會驅使我們繼續尋求同樣的酬賞與快樂。他會告訴大腦：「嘿！這感覺很棒！再來一次吧！」

從此我的大腦多巴胺不只在吃甜甜圈時才會啟動了，下午三點我坐在診所裡思考該不該到樓下咖啡店買個點心當下午茶的時刻，他就開始作用了。

圖片來源：AI生成

3. 最可怕的是，你以為自己在選，其實是被推著走

這就是多巴胺的作用。他會強化且驅使我們繼續尋求正面感受；這種作用帶來的感覺美好卻也可能造成危險。

「多巴胺驅力」通常是在人們自然而然且無意識的情況下迅速發生，因此我們得想想，自己對於行為的選擇與自由究竟有多大掌握？我們真像自己以為的那樣，是個人行為的主人嗎？我們又能如何抵抗多巴胺那份原始的吸引力呢？

4. 多巴胺不是敵人，失衡才是問題

久而久之，我對甜點的渴望越來越深，開始想要嚐嚐更新奇、更有趣也更美味的甜點。從此，即便我手邊有其他食物，每到下午三點左右還是常常在這不該肚子餓的時間嘴饞。

我其實時常把家裡的食物帶到診所吃，診所也都會提供即溶咖啡；但無論當天看診是壓力很大、忙碌、清閒還是無聊，總之我就是找得到某個理由下樓買點心吃。這家義大利甜點師傅開的咖啡店，突然成為展現某種大腦化學物質作用的最佳例子──大腦多巴胺在作祟。

圖片來源：AI生成

5. 自控不是靠忍，而是先看懂自己的模式

接下來，我將藉由向你解釋神經科學的重要觀念來解答以上疑問；最大的重點是，我們將一同探討大腦裡的一種物質分子，他雖然微小，卻能大大左右我們的行為，這種物質就是：多巴胺。

只要掌握越多資訊，就有機會做出更好的選擇。了解多巴胺對於某些決策的影響，就能學習如何更牢靠地控制行為，並且做出能夠在短暫快樂與長遠目標之間達成平衡的決定。

6. 不是不能享樂，而是要問：這有把我帶去想去的地方嗎？

你大概都聽過像這樣的話：「吃一陣子苦，可以換來長遠的幸福」或是「別為眼前的一時誘惑放棄最大的目標」。應該把握當下、立即享樂，還是選擇長遠來看比較有利的事情，就是我們每天生活都會面臨的內心拉鋸。

當兩種目標正好可以靠同一件事達成時，那就太棒了！大成功！但可惜的是，生活並不總是盡如人意；過生活就是得在「此時此刻會感到快樂的事」以及「長遠來看能夠達成目標的選擇」之間找到平衡。然而，在這個立即滿足的誘惑無所不在的時代底下，想要取得平衡就更加困難了。

賴床真的很舒服，甜甜圈也確實超級好吃，可是都不符合我對職業生涯或身體健康所抱持的價值觀與目標；所以，難道這代表我永遠都不能多睡幾分鐘、再也不該吃甜甜圈嗎？這樣生活還有什麼樂趣？這就是維持平衡的困難所在。

圖片來源：AI生成

7. 真正的自控，是讓快樂和目標站在同一邊

在這世界上，無所不在的誘惑看起來如此自然，不斷引誘我們往上百種不同的方向前進，到底該如何在快樂與目標間達到平衡呢？在忙碌與分心絲毫不給我們喘息空間的夾攻之下，我們如何在稍縱即逝的快樂與長久存在的意義之間找到健康的平衡點？

現代世界不斷促使我們消費，每個人的時間與注意力都是最珍貴的貨幣，我們的大腦該怎麼應對、如何在這樣的環境下找到正確方向？

多巴胺會驅使我們追求快樂，但也不能忘了從事有助於達成有意義目標的活動，因此我們得努力權衡。接著我們會一起反思什麼才是對自己來說最為重要的事物，並且以它為目標持續前進。

本文摘自：《【誰在讓你失控？】駕馭多巴胺，打造最強大腦行動力：不靠意志力！用行為科學找回專注與自控》安納斯塔西雅．赫羅尼斯博士（Dr. Anastasia Hronis）著，聯經出版