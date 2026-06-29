2026-06-29 20:59 只想工作不想上班的Summer
退休理財必懂！TISA 帳戶 4 大特色與申請方式一次看
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：TISA主打每月一千元起，讓年輕人也能開始長期投資。
- 重點二：TISA專屬基金費用較低，申購與信託管理成本多可減免。
- 重點三：TISA重視定期定額與紀律，協助投資人建立退休準備習慣。
退休，你準備好了嗎？
很多人以為退休理財，是五十歲之後才需要思考的事情。但真正影響退休生活品質的，往往不是退休前五年，而是二、三十年前開始做的每一個小決定。
近年來，台灣正式推出TISA（Taiwan Individual Savings Account，臺灣個人投資儲蓄帳戶），希望鼓勵民眾從年輕開始建立長期投資的習慣。雖然它不像部分國家的個人儲蓄帳戶享有稅務優惠，但我認為，它最大的價值並不是優惠，而是建立一種「為未來存錢」的思維。
什麼是 TISA？
TISA 是由金管會規劃、集保結算所建置的投資帳戶制度。
它的目的很單純，就是希望每個人都能透過定期定額、長期投資的方式，慢慢累積自己的退休資產。
很多人想到投資，就擔心需要很多本金、需要天天看盤，甚至害怕賠錢。
TISA 希望改變的，就是這樣的觀念。它鼓勵大家把投資變成一種生活習慣，而不是短期買賣。
TISA 的四大特色
1. 每月 1,000 元就能開始
許多人認為投資需要很多錢，其實不是。
TISA 最低每月只要1,000 元即可開始定期定額，降低了投資門檻，也讓剛出社會的年輕人、小資族，甚至家庭主婦，都有能力開始累積自己的資產。
真正重要的，不是一次投入多少，而是能不能持續很多年。
2. 投資成本更低
TISA 專屬基金最大的優勢之一，就是費用。
一般基金會收取申購手續費、信託管理費及基金經理費，而 TISA 級別基金通常具有：
- 終身免申購手續費
- 免信託管理費
- 基金經理費率低於 1%
很多人忽略費用的重要性，但長達二、三十年的投資，少掉一點費用，最後累積下來的差距可能非常可觀。
3. 專款專用，不容易亂花
TISA 最大的特色，其實不是基金，而是制度。
它採用定期定額方式投資，目的就是避免今天買、明天賣，或因市場波動而追高殺低。很多人的投資失敗，不是市場不好，而是自己忍不住。
TISA 希望透過制度，幫助投資人建立長期持有的紀律。
4. 投資標的經過篩選
TISA 可投資的商品，不是所有基金都可以。
符合資格的商品需符合主管機關規範，多數以適合長期投資的境內基金或 ETF 連結基金為主。雖然仍有投資風險，但至少降低了投資人面對數千檔基金不知道如何選擇的困擾。
如何申請？
目前只要符合資格的自然人（本國居民或持有居留證的外籍人士），即可透過合作銀行或基金平台申請。
例如：
- 中國信託
- 臺灣銀行
- 彰化銀行
- 基富通
- 鉅亨買基金
完成開戶後，即可設定每月固定扣款，開始累積自己的退休基金。
之後也可以透過集保結算所的 TISA 查詢平台或「集保 e 手掌握」App 查看自己的投資狀況。
TISA 有沒有缺點？
有，而且投資人應該了解。
第一，目前沒有稅賦優惠。
不像日本的 NISA 或部分國家的退休帳戶，TISA 目前仍屬一般投資帳戶，投資成果仍需自行承擔盈虧。
第二，它鼓勵的是長期投資。
如果未連續成功扣款滿 24 個月就提前贖回，契約將終止，而且同一基金六個月內不能重新建立新的定期定額契約。
這項設計看似限制，其實是希望投資人不要因市場短期波動就中斷長期投資。
Summer認為，TISA 真正重要的是「退休思維」
我一直很關注退休理財。
近年少子化、高齡化加速，加上 AI 正快速改變工作型態，未來退休生活，很可能不能只依靠勞保、勞退或子女照顧。
每一個人，都需要建立屬於自己的退休資產。
TISA 的出現，不一定能一次解決退休問題，但至少提供了一個容易開始的平台。
我最欣賞的是，它把投資變得很簡單，不用每天研究股市，也不用預測景氣高低，只要固定投入、長期持有，把時間變成最大的盟友。
很多人總是在等待「有錢再投資」。但真正的財富累積，往往不是因為收入特別高，而是因為開始得夠早，而且願意持續。
結語
退休，不是一個年紀，而是一種準備。
TISA 或許沒有令人驚豔的稅務優惠，也不能保證投資一定獲利，但它提供了一個很好的開始：用紀律取代猜測，用時間累積財富。
如果今天開始，每個月固定投入 1,000 元、3,000 元，甚至 5,000 元，也許短時間內看不出變化；但十年、二十年後，你會感謝今天願意開始的自己。
投資從來不是一場衝刺，而是一場馬拉松。TISA 想做的，就是陪伴更多台灣人，把退休準備這件事，變成每天、每個月都能持續完成的小習慣。
精華 FAQ
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TISA 由金管會與集保結算所規劃，目的在鼓勵民眾用定期定額方式長期投資，慢慢累積退休資產。它強調的不是短線獲利，而是把投資變成持續存錢的生活習慣。
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只要是符合資格的自然人，包括本國居民或持有居留證的外籍人士，都可透過合作銀行或基金平台申請。完成開戶後，設定每月固定扣款即可開始累積退休基金。
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TISA 目前沒有稅賦優惠，投資報酬仍需自行承擔風險；此外，若未連續成功扣款滿24個月就提前贖回，契約會終止，同一基金六個月內也不能重新建立定期定額。
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