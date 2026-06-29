2026-06-29 14:44 金亮亮吃喝玩樂趣
【浪愛集食】捐糧不捐款助糧平台推薦｜支持弱勢私人狗園，實質幫助浪浪，透明助糧愛心認購
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：浪愛集食主打捐糧不捐款，協助弱勢私人狗園。
- 重點二：平台合作前實地探訪，並持續回訪確認糧食需求。
- 重點三：認購流程透明，可追溯簽收單、發票與影像紀錄。
本身很喜愛毛孩，加上家裡也飼養一隻臘腸狗，長期陪伴相處之下，更能共情毛孩的單純，也格外心疼無家可歸、三餐不繼的浪浪。平時關注流浪動物議題發現，台灣許多未立案、資源匱乏的小型私人狗園，園主獨自收留眾多流浪貓狗，沒有政府補助、外界捐助稀少，時常陷入斷糧危機，想幫助浪浪卻找不到透明合適的管道，今天分享的浪愛集食，就是我十分認可的純粹動物糧食認購平台。
浪愛集食由一群年輕人發起，初衷是關懷流浪毛孩，號召大眾一起扶持弱勢私人狗園，給浪浪穩定溫飽。平台堅持捐糧不捐款模式，目前已合作20間以上狗園，專門援助無立案、規模小、缺乏資源的私人狗園，將愛心直接轉化為貓狗糧食物資。
平台把關機制相當嚴謹，合作前會親自實地探訪每一間狗園，核查園區環境、毛孩數量、糧食需求與營運狀況；合作後也會定期回訪追蹤園區現況，即時掌握需求，把每一項資源運用落實到位。
整體運作流程公開透明，民眾認購貓狗飼料後，平台依照各園區毛孩數量比例分配配送糧食；物資送達後會收集園主簽收單、認購名單，同時開立發票與個人簽收證明，所有影像、紙本證據，都會定期公開在官網，每一位愛心民眾都能溯源查證，看得清清楚楚。
除了糧食認購捐助，浪愛集食也不定期舉辦志工實體活動，開放民眾報名參與，親自協助狗園與浪浪。歷年活動包含2025年10月雲林西螺狗園一日志工、2025年6月趙媽媽狗園浪浪認養會、2024年5月侯媽媽狗園再訪志工、2024年1月趙媽媽狗園再訪志工、2023年9月趙媽媽狗園一日志工、2023年7月侯媽媽狗園一日志工。
身為養狗人深知毛孩對食物與照顧的依賴，若你也想幫助弱勢私人狗園、守護浪浪，不用耗費過多心力，透過浪愛集食輕鬆認購糧食，就能給浪浪一頓溫飽，給辛苦園主一份助力。
浪愛集食
官方網站：https://helpdogs.tw/dogs/202606
粉絲團：https://www.facebook.com/helpdogs.tw
歡迎加入金亮亮吃喝玩樂社群
Facebook:https://www.facebook.com/pickupuu/
Instagram:https://www.instagram.com/pickupuuu/
YouTube:https://www.youtube.com/@pickupuu/videos
精華 FAQ
-
平台主打捐糧不捐款，讓民眾直接認購貓狗飼料，再依各狗園毛孩需求配送，避免善款用途不透明，也能更直接補足浪浪日常糧食缺口。
-
浪愛集食在合作前會親自到場探訪，確認環境、毛孩數量與糧食需求；合作後也定期回訪追蹤，並以簽收單、發票與影像公開驗證。
-
除了線上認購糧食，平台也不定期舉辦志工活動與認養會，讓民眾能親自到狗園幫忙，或陪伴浪浪，提高實際參與與陪伴的深度。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數