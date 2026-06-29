2026-06-29 12:30 Qinote
好的職場，不是沒有衝突，而是彼此願意溝通
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：好的職場不在於零衝突，而在於願意溝通理解彼此。
- 重點二：許多職場委屈源自誤會累積，卻少有人及時把話說清楚。
- 重點三：建立健康職場需傾聽、聚焦事情、及時溝通與共同尊重。
六月這段時間，我和大家聊了許多關於職場霸凌、冷暴力，以及工作界線的話題。
收到不少讀者的留言，也看見很多人分享自己的職場故事。我才發現，原來每一份工作、每一個職場，都有不同的委屈，也有不同的努力。
從今天開始，我想和大家聊聊另一件更重要的事──健康職場。
我一直相信，一個好的工作環境，不只是靠制度建立，也來自每一位願意理解、願意尊重彼此的人。
工作多年，我遇過很多不同的主管，也和許多同事一起共事。
有些團隊，即使每天都很忙，大家依然願意互相幫忙。遇到問題時，不是急著找人負責，而是一起討論、一起解決。
也有一些職場，明明工作內容沒有那麼困難，卻讓人每天上班都感到疲憊。
後來我慢慢發現，真正影響工作心情的，很多時候不是事情有多少。
而是人與人之間，願不願意溝通。
很多人以為，好的職場就是沒有衝突。
但真正走過職場的人都知道，沒有衝突的職場，其實很少存在。
每個人的成長背景不同。
工作經驗不同。
看事情的角度不同。
做事方式也不同。
意見不一樣，本來就是很正常的事情。
真正重要的，不是避免衝突，而是願不願意一起把事情說清楚。
這些年，我也看過不少原本只是小問題，最後卻演變成彼此心裡的委屈。
有人以為主管故意不理解自己。
主管卻以為員工從來沒有反映過。
同事之間因為一句沒有說出口的話，誤會越來越深。
大家都覺得自己受了委屈，卻沒有真正坐下來談一談。
很多時候，不是事情解決不了。
而是彼此都在等待對方先開口。
後來我越來越相信，一個健康的職場，不是沒有不同的聲音。
而是每一個人都願意多說一句，也願意多聽一句。
一句：「你的想法是什麼？」
一句：「我們一起看看怎麼處理。」
一句：「是不是還有其他做法？」
有時候，就能避免一場原本不需要發生的誤會。
如果妳也曾經因為誤會而感到委屈，或因為不敢開口而把壓力一直放在心裡，也許可以試著從幾個小地方開始改變。
一、願意傾聽，也願意表達
好的溝通，不只是把自己的想法說完，更重要的是理解對方真正想表達的是什麼。
試著用「我覺得……你怎麼看？」取代「你就是錯了」，對話就更容易繼續下去。
二、把焦點放在事情，而不是人
工作的目的，是一起把事情做好，而不是證明誰對誰錯。
討論事情時，聚焦在問題本身，而不是批評對方的人格，往往更容易找到解決方法。
三、及時溝通，而不是累積情緒
很多委屈，不是因為事情太嚴重，而是一直沒有說。
越早溝通，越能避免誤會越積越深。
四、一起建立健康的溝通文化
無論是主管或員工，都可以從自己開始。
願意回應、願意傾聽、願意尊重不同的意見。
好的職場文化，不是一個人建立的，而是每一位工作夥伴共同累積出來的。
當然，每一家公司都有不同的文化，每一位主管、每一位同事，也都有不同的做事方式。
沒有一套方法適用所有職場。
但我相信，願意溝通、願意理解彼此，永遠都是建立健康工作環境最重要的一步。
這些年，我一直在職場裡工作，也一路看著不同的人、不同的團隊，以及不同的工作文化。
我不是在教別人工作。
我只是把一路走來的工作經驗、職場觀察，以及那些工作教會我的事情，整理成文字，分享給每一位仍然努力工作的人。
也許我的方法，不一定適合每一個人；每一家公司，也都有不同的文化與管理方式。
但如果我的分享，能讓妳少走一些彎路、多一點理解、多一點勇氣，那就是我持續寫下去最大的意義。
今天的小行動
今天試著和一位同事、主管，或合作夥伴，多說一句話、多確認一次想法。
也許一句真誠的溝通，就能減少一場不必要的誤會。
因為真正好的職場，不是沒有衝突，而是在每一次意見不同時，仍然願意理解彼此、一起把事情做好。
打造健康職場，從每一次願意理解開始。
—— Qinote
精華 FAQ
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作者認為最重要的不是完全沒有衝突，而是當意見不同時，大家仍願意溝通、理解彼此，並一起把事情說清楚、做好。
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文章指出，很多委屈不是事情本身太嚴重，而是主管、同事或員工都沒有及時說明與回應，久而久之誤會累積，彼此都以為對方不理解自己。
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作者建議先願意傾聽也願意表達，討論時聚焦事情本身，並及時溝通避免情緒累積，同時由主管與員工一起尊重不同意見、共同建立文化。
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