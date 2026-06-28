2026-06-28 18:25 柳靖
高學歷在職場一文不值？女孩們，現在就拒絕被「嚴格管理」吞噬！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：嚴慧欣遭遇職場霸凌，學歷與專業被長官公開羞辱。
- 重點二：調查指出經貿辦內部存在集體凌虐，卻以嚴格管理掩飾。
- 重點三：文章呼籲保護高學歷女性人才，拒絕沉默與忍耐文化。
「妳的博士學歷，在這裡不值錢。」
說這句話的人，哪是什麼競爭對手，也沒躲在暗處。他就坐在會議室的主位上，當著所有人的面，打斷她的發言，把她的專業踩進泥裡。
她叫嚴慧欣，WTO大使之女、世界名校博士。頂著這樣的光環走進經貿辦，原想為國家在談判桌上拚一把。誰知道，她踏進的是一場「人才絞殺局」。
【當「嚴格管理」成為集體凌虐的遮羞布】
行政院的調查報告這次動作算快，直接點出內部「集體凌虐」。但報告裡的每一行字，都像在替無數職場女性寫血淚備忘錄：長官把逼死人的行為，包裝成「嚴格管理」。
公開場合打斷發言、羞辱學歷「不懂實務」、把她的專業當成威脅：妳太優秀，顯得我很無能。這算哪門子管理？根本是精神謀殺。
過年時，她把血淚寫成辭呈求救，字裡行間滿是警訊：人才斷層、CPTPP內部敷衍塞責。
高層回覆了什麼？一句「多保重」。三個字，輕飄飄的，像打發一個感冒的同事。
【外流錄音檔：職場？這裡是馴獸場】
真正讓人背脊發涼的，是那外流錄音檔，主管對著員工咆哮加班、威脅提告。這叫職場溝通？這叫情緒暴力。你以為這只是公部門的問題？錯。這是無數台灣職場女性的日常縮影。
- 妳學歷太高，「不好管」。
- 妳能力太強，「搶風頭」。
- 妳敢搶著發言，「不尊重長官」。
在威權官僚面前，妳的專業成了原罪。
【行政院敢挖，但敢不敢治？】
行政院把這些挖出來，確實值得肯定。至少沒選擇把整件事埋進「內部檢討」的黑洞。但挖出來之後呢？
調查報告能還原真相，還不了一個年輕女性的職場尊嚴。能點名「集體凌虐」，改變不了那種「為了國家好」就可以無限上綱的精神虐待文化。
真正的國家利益，從來不是建立在犧牲個體之上。
【寫給每一個在職場裡「太優秀」的女性】
嚴慧欣的故事，最痛的地方不在於她遭遇了什麼，在於她「本來可以」。本來可以在談判桌上發光、本來可以為台灣爭取更多空間、本來可以證明一件事：高學歷女性是戰力，從來不是花瓶。結果，她先被自己的體制打敗了。
如果你也正在經歷：
- 被長官當眾羞辱「書讀太多」
- 被同事聯手孤立「太有主見」
- 被體制告訴妳「忍耐是美德」
記住：妳的專業沒有錯，是這個環境配不上妳。行政院這次敢查，是一個開始。但真正的改變，需要每一個「嚴慧欣」都不再沉默。為了讓下一個進來的人，不必再寫血淚辭呈。
「多保重」三個字，不該是職場霸凌的句點。它應該是一個國家對自己人才的警鐘。
保護為國家賣命的人，才是國家存在的意義。否則再多的名校博士、再多的WTO談判經驗，都只會變成下一封無人回應的辭呈。而這個國家，永遠不知道它失去了什麼。
（本文改寫自嚴慧欣經貿辦職場霸凌事件調查報告及相關新聞報導）
精華 FAQ
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她在會議上被長官當眾打斷、羞辱學歷，專業能力被貶低，辭呈求救也只得到冷淡回覆，呈現出明顯的職場霸凌與精神壓迫。
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文章認為這不是正常管理，而是把羞辱、威脅與孤立包裝成紀律要求，實際上是以權威掩飾的集體凌虐與情緒暴力。
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作者鼓勵女性別把被羞辱視為理所當然，應認清自己並非有錯，而是環境不健康；真正的改變需要有人停止沉默並勇於拒絕霸凌。
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