2026-06-28 16:13 梁小蝶
【食譜】氣炸雞肉餡餅｜免揉麵團！冷凍蔥抓餅變身燒烤風味餡餅
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：以冷凍蔥抓餅取代免揉麵團，快速做出氣炸雞肉餡餅。
- 重點二：雞肉絞肉拌入柚皮焦糖燒烤粉，風味鹹香帶清爽層次。
- 重點三：先160度烘烤再180度上色，成品外皮酥脆掉渣。
完整食譜發佈於痞客邦小蝶的小小廚房
冷凍蔥抓餅是許多家庭常備的早餐食材，除了直接煎來吃，其實也可以變化成超酥脆的氣炸餡餅！這次分享的「氣炸雞肉餡餅」做法免揉麵團，只要利用現成蔥抓餅包入雞肉內餡，就能輕鬆做出美味餡餅，相較於市售豬肉餡餅較為油膩，這款雞肉餡餅口感清爽不膩，鹹香中帶有層次感，非常適合當早餐或點心！
【氣炸雞肉餡餅】免揉麵團！冷凍蔥抓餅變身燒烤風味餡餅
份量與熱量（2個，1個約470大卡）
註：本食譜的熱量與含醣量數值，參考「衛福部食品營養成分資料庫(TFND)」相關食材資料並進行估算，僅供飲食規劃參考。
材料：
冷凍蔥抓餅 2片、雞肉絞肉 140g、柚皮焦糖燒烤粉 1/4小匙、柚皮胡椒鹽 適量
作法：
1.冷凍蔥抓餅退冰軟化備用；雞肉絞肉加入柚皮焦糖燒烤粉拌勻成內餡
2.取一片軟化的蔥抓餅，舀一半的雞肉餡放在蔥抓餅中間，表面灑上柚皮胡椒鹽
3.將蔥抓餅皮用手折起，比照包包子的方式包住內餡，再稍微將收口壓扁
4.餡餅收口朝下，放在鋪好烘焙紙的烤盤上，重複步驟完成第二份雞肉餡餅
5.放入預熱好的烤箱/氣炸烤箱/氣炸鍋中，先以160度烘烤/氣炸20分鐘
6.再轉180度氣炸10分鐘讓雞肉餡餅表面金黃、內餡熟透即可享用
烘烤/氣炸後的雞肉餡餅表皮超酥脆，咬下去還會掉渣那種喔！
Tips：
1.食譜示範使用香椿蔥抓餅，可依個人喜好選用原味蔥抓餅、地瓜蔥抓餅、芝麻蔥抓餅等口味
2.內餡的柚皮焦糖燒烤粉可替換成柚皮胡椒鹽，做成柚香胡椒雞肉餡餅
3.若使用氣炸鍋或氣炸烤箱，建議步驟(5)氣炸時可先蓋一張烘焙紙或鋁箔紙，避免加熱管離餡餅太近造成表面烤焦，步驟(6)接續氣炸時再移開烤紙讓表面上色酥脆
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精華 FAQ
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最大特色是不用自己揉麵團，直接用冷凍蔥抓餅當外皮，包入調味好的雞肉絞肉後再氣炸即可，做法簡單又省時，適合忙碌家庭快速完成早餐。
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材料主要是冷凍蔥抓餅2片、雞肉絞肉140克，內餡加入柚皮焦糖燒烤粉調味，表面可撒柚皮胡椒鹽提香，成品帶有燒烤與柚香風味。
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先將餡餅以160度烘烤或氣炸20分鐘，讓內餡逐步熟透，再轉180度續炸10分鐘上色，表皮就會金黃酥脆；若用氣炸鍋可先遮紙避免烤焦。
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