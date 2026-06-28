2026-06-28 08:56 只想工作不想上班的Summer
少子化改變的不只是人口，而是退休的遊戲規則：每個人都需要建立 TISA 思維
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：少子化與壽命延長，使退休不能再只靠制度或下一代。
- 重點二：TISA思維強調先存後花，將未來的自己納入今天決策。
- 重點三：退休風險上升時，分散資產與提早開始比金額更重要。
這幾年我常在想一件事：我們談退休，其實還停留在上一個時代的想像裡。
但現實已經變了。
在台灣，少子化不是新聞，而是一個正在發生、而且不會回頭的結構改變。人口變少、壽命變長，兩個方向同時拉扯，最後一定會反映在一件事上：退休這件事，不能再完全依賴制度或下一代。
這時候，「TISA思維」的重要性就出來了。
一、從「有人會照顧我」到「我必須自己準備」
過去我們很自然地相信一件事：年輕人會養老年人，社會會接住每一個退休的人。但少子化改變了比例，當一個世代變小，下一代要承擔上一代的壓力就會變重。這不是情緒問題，是數學問題。所以慢慢會變成一個現實：不是不想依賴，而是「能依賴的資源變少了」。
二、TISA思維，其實是一種生活順序的改變
很多人理財的方式是這樣的：先花錢、再存錢。但TISA思維剛好相反：先把一部分收入固定留下來，長期配置，再決定生活怎麼過。
這個改變看起來不大，但差別其實很明顯。因為它逼自己做一件事：把「未來的自己」放進今天的決策裡。
三、少子化會讓「只靠單一收入」變得更脆弱
以前的世界，只要有一份穩定工作，很多事情可以慢慢來。但現在的結構是：收入不一定穩定，支出卻越來越長。
醫療、照護、生活成本，加上壽命延長，退休不再是10年，而可能是20年、30年。如果沒有長期的資本安排，只靠單一收入，其實風險會越來越高。
TISA思維的核心，就是讓資產不要只有一種來源。
四、真正的關鍵不是「存多少」，而是「有沒有開始」
很多人會卡在一個點：我現在還不夠多，等多一點再開始。但在少子化的結構裡，時間比金額更重要。因為時間是少數可以幫你放大的東西。TISA思維最重要的一點其實很簡單：不是等準備好，而是先開始。
五、從另一個角度看，它其實是在建立「人生安全感」
很多人以為安全感來自收入變高，但其實不是。安全感比較像是：就算外在環境變了，我還有一套自己的系統可以應對。這套系統可能不是很複雜，但它要存在，TISA思維就是在做這件事：把退休、醫療、未來生活，變成一個可以被提早規劃的系統，而不是臨時應付的結果。
六、最後想說的是
少子化不只是人口問題，它其實是在提醒我們一件事：有些過去可以依賴的東西，正在慢慢變少。但相對的，也多了一個選擇：提早為自己建立一個穩定的資本結構。
TISA思維不是要變得很精算、很焦慮，而是讓生活多一點確定性。在不確定變多的世界裡，這件事其實很重要。
想了解TISA是什麼嗎？ 我在下一篇文章告訴你！
精華 FAQ
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因為人口變少、壽命變長，代表可依賴的下一代資源減少，退休不再能完全寄望社會或子女照顧，必須更早為自己做財務準備。
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TISA思維就是先把收入的一部分固定留下來，做長期配置，再安排生活支出，重點是把未來的自己納入今天的決策，而不是先花再存。
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因為在少子化與長壽趨勢下，時間是最能放大資產的因素；即使現在存得不多，只要及早開始，也能透過長期累積降低退休與醫療風險。
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