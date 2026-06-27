2026-06-27 22:10 柳靖
「破格查某」這句話，我花了半輩子才洗得掉｜高敏感女兒的自戀型母親生存記
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：作者童年遭母親羞辱責罵，連開口要學費都充滿恐懼。
- 重點二：被霸凌時求助無門，長期壓抑下甚至出現自殘行為。
- 重點三：四十歲後選擇不與母親和解，改以書寫療癒自己並珍惜現有幸福。
小時候被霸凌時媽媽說「一定是妳的錯」、要錢時她賞我巴掌。40歲這一年，我終於敢說：這個和解，我做不到
打破「天下無不是的父母」的謊言
誰說天下無不是的父母？對於被自戀型母親毀掉童年的孩子來說，這句話無疑是二次傷害。
昨天一位在香港教書的朋友問我：「如果有自戀型人格的母親，妳會選擇和解嗎？」
我很肯定地回答：「沒辦法。」我內心深處的聲音無比清晰：這個和解，我做不到。當我選擇把受傷的記憶寫下來時，這是我療癒自己的專屬過程；偏偏我母親覺得這是在詆毀她，甚至冷冷地咒罵我會因此有因果報應。
「破格查某」的詛咒：開口要錢，是一輩子的陰影
小時候，每次學校發下繳費單，都是我最恐懼的時刻。我總是小心翼翼地拿著單子去找母親要錢，深怕一個呼吸不對，就會引來一頓責罵，甚至是一個清脆的巴掌。
「買買買，什麼都要買，妳這個破格查某！」她總是這樣厲聲罵我。
她大概早就忘了這一段記憶，現在去問她，她肯定會說不記得。但是，那種跟母親要錢時，緊張到胃痙攣、想上廁所的恐懼感，我永生難忘。
當求救被無視，我學會了用痛覺麻痺自己
小時候的我沒有任何背景，頂著一頭短短蓬蓬的自然捲，外型不討喜，在學校總是被同學欺負。剛開始，我還會試著向母親求救。但媽媽總是反過來責怪我：「妳一定是對人家怎樣，人家才來欺負妳！」就連老師也不想處理我這種沒背景的「麻煩事」。
久而久之，我學會了閉嘴，不再向外界求援。
我消極地告訴自己：只要忍耐到畢業就好了。後來，無處宣洩的痛苦讓我開始自殘，我會拿著美工刀，往手腕血管劃下一道道血痕。這是我從來沒對任何人提過的秘密，當時的我甚至以為，這不過就是長大的代價。
我母親是標準的自戀型人格，而我偏偏是高敏感型人格。這兩種極端的特質碰撞在一起，我能撐過童年活到現在，真的很了不起；否則，我大概早就在另一個世界當天使了。
不為報復，只為放過自己
一路走來，沒有人告訴我該怎麼做。我只知道，既然已經過了四十歲，就該徹底按照心裡的感受去活。
我選擇把過去寫出來，從來不是為了報復，而是為了讓自己不再做噩夢。這就像《垃圾場長大的自學人生》（Educated）的作者 Tara 一樣，她將原生家庭的殘酷寫成書，震撼了國際，但也讓她與家人的關係降至冰點。
有時候，真實的說出自己的痛，就是需要付出這樣的代價。
我不和解，但我選擇帶著幸運活下去
現在的我，過得很好。
我是一名家庭主婦，而我先生只要察覺到我心情不好或焦慮，就會立刻試圖用他的方式逗我開心，甚至急著塞錢給我：「妳還有錢嗎？去買幾件好看的衣服，去買喜歡吃的東西啦！」我錢包裡的錢都還沒花完，他就急著想給我更多的安全感。
這份愛與包容，我學會了感恩。現在的我，行有餘力會參與社會服務。
昨天在進修時，我不經意講起小時候被霸凌的慘況，同學跟老師都很震驚地問我：「妳是怎麼撐到現在的？」
是啊，我是怎麼撐過來的？
我認為，現在的我是個無比幸運的人。雖然我無法與母親和解，但我選擇擁抱現在的幸福，並把這份從深淵中爬出來的力量與幸運，用文字傳遞給每一個曾經受過傷的妳。
精華 FAQ
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她在童年常被母親責罵、賞巴掌，連拿繳費單去要錢都會緊張到胃痙攣。母親還常以羞辱語言否定她，使她長期活在恐懼與自卑中。
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當她向母親與師長求救卻被怪罪、被忽視後，便學會把痛苦吞回去，不再求援。長期壓抑使她轉向自殘，用痛覺麻痺內心的傷與孤單。
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她認為揭露原生家庭創傷是療癒過程，不是報復，因此無法接受強求和解。如今她感謝伴侶的包容，也參與服務，選擇帶著幸運好好生活。
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