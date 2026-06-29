2026-06-29 11:12 女子漾／編輯黃冠婷
職場女生必讀！為什麼會做事還不夠？科特勒揭開企業與個人突圍的關鍵能力
在後疫情時代，企業面對的不只是市場變化，還有科技加速、氣候風險、地緣政治與消費者價值觀轉變。過去把營運視為「後勤支援」的管理思維，已經很難支撐企業長期競爭。營運不再只是把流程做順，而是連結行銷、財務、科技與人性的核心力量。企業能否在動盪中成長、停滯或衰退，關鍵往往不在口號，而在營運是否夠敏捷、夠彈性，也夠有韌性。
「營運卓越度是關鍵的決定因素之一。」
全能屋模型：把創業精神與專業主義接起來「全能屋模型」，是將營運放在企業能力的中心位置。
● 創業精神代表創意、創新、行動力與領導力；
● 專業主義則代表生產力、改善力、管理素養與執行能力。
很多企業失敗，不是沒有創意，而是無法落地；也不是沒有制度，而是制度僵硬到跟不上變化。真正的卓越營運，就是讓熱血的創新與冷靜的管理可以互相支撐，而不是互相拉扯。
營運不再只是後勤，而是企業能不能活下去的核心。「全能屋模型中的核心其實不是行銷，而是營運。」
QCDS革命：品質、成本、交付、服務都要重新定義
本書將卓越營運拆解成QCDS四大支柱：品質（Quality）、成本（Cost）、交付（Delivery）與服務（Service）。品質不再只是產品合格，而是品牌體驗、永續承諾與社會影響力；成本也不是一味砍預算，而是讓每一分資源創造更高價值；交付從預估時間走向數據驅動與低碳物流；服務則從標準化流程，進化到更有溫度的大規模客製化。換句話說，新時代的企業不能只問「怎麼做更便宜」，而要問「怎麼做更有效、更有價值，也更負責」。
卓越營運對企業具有策略價值，是因為以下幾項關鍵特性：
● 著眼於「創造價值」。
● 效率最大化。
● 支持創新。
● 培養員工進步。
● 提升競爭力。
● 以人為本。
● 把顧客擺在第一位。
● 永續實踐。
「不能再只想壓低成本，必須採用符合人性與社會價值觀的方法。」
服務不是標準化就好，還得有溫度與同理心。利用數據實現大規模客製化，讓每位客人都覺得自己獨一無二。最終，卓越的企業會提供「轉型式服務」，例如改善交通與環境，讓服務不僅是交易，更是推動社會變遷的溫柔力量。
公司能否保持靈活彈性，會取決於全新營運模式中的幾個特徵：
● 密切相依性。
● 無縫相容度。
● 即時回應力。
亞洲案例成為新樣板，從追隨者變規則制定者
這本書最有亮點的地方，是它不只從西方管理理論出發，而是把亞洲經驗放到全球舞台上重新檢視。南韓靠「快！快！」精神把創意變成全球文化輸出；印度在資源限制中養成適應力與領導力；日本以持續改善建立長期競爭力；新加坡靠專業管理打造航空與物流樞紐；中國則以快速學習與大規模執行改寫產業版圖。亞洲不再只是學習西方模式，而是正在提供另一套面對未來競爭的答案。
給職場人與管理者的提醒：效率只是基本，整合才是未來
《科特勒的卓越營運新戰略》不是只寫給企業高層的管理書，也很適合正在職場中尋找定位的人閱讀。因為未來的競爭力，不只來自單一專業，而是能不能理解跨部門合作、科技應用、顧客需求、永續責任與組織變革。當AI與數據讓效率變成基本門檻，真正能讓個人與企業突圍的，是整合不同能力、快速回應變局，並在追求成效的同時保有人性與良知。
「懂得與時俱進的企業才會有競爭力。」新的創業行銷概念以「營運」為核心，強調企業必須整合專業與創新能力，才能邁向成功的未來。適度調整既有程序並注入彈性十分重要，所以企業在策略上勢必得夠靈活才行。
卓越不是做得更快，而是做得更完整
如果說過去的企業競爭比的是速度、成本與規模，那麼未來的競爭，比的就是整合力與長期韌性。這本書提醒我們，卓越營運不是把人變成機器，也不是把流程壓到最緊，而是讓創新、管理、科技、永續與服務彼此對齊。企業要走向2030甚至更遠的未來，不能只靠短期爆發，而要建立一套能持續進化的營運體質。這也是科特勒這本新作最值得讀的地方：它把「營運」從後台推到舞台中央，告訴所有企業，未來真正的競爭優勢，藏在每一次看似日常的執行裡。
「高效營運是長期的重要策略。」所謂的卓越營運，是廣泛應用於各種商業組織的系統性方法，目標在於創造最佳的品質、生產力及交付表現（包括提供服務）。
本文摘自：《科特勒的卓越營運新戰略：從亞洲出發，AI、數據與文化驅動的高效未來藍圖 》，菲利浦．科特勒（Philip Kotler）、陳就學（Hermawan Kartajaya）、傑克．姆斯里（Jacky Mussry） 著，日月文化出版。
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