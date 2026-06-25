女人最可怕的不是貧窮，而是將青春耗費在沒有未來的地方

2026-06-25 21:13 柳靖
圖片來源：pinterest
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者以工廠作業經驗指出，女性最可怕的不是貧窮，而是耗費青春在無未來的環境。
  • 重點二：她認為低成長、低技術的勞力工作，會消耗靈魂，也難以累積真正的職場價值。
  • 重點三：文章鼓勵沒有背景的女性持續學習、靠近更強的人，主動跳脫階級困境。

「身為女人，最可怕的往往不是貧窮，而是將最寶貴的青春，耗費在看不見未來的地方。」

妳以為的「很能吃苦」，其實只是老闆眼裡「很便宜」的免洗筷。


身為女人，我們一生中最害怕面對的是什麼？是戶頭裡的數字見底？還是年齡的增長？其實，女人最可怕的往往不是貧窮，而是將最寶貴的青春，耗費在一個看不見未來的地方。


凌晨三點的工廠，與截然不同的世界

凌晨三點南崗工業區的工廠休息室裡，便當早就冷透了，外頭的機台還發出震耳欲聾的運轉聲。我坐在工廠廉價的塑膠椅上，聽著旁邊的大哥大姐們閒聊。


有人笑著說，女兒這個暑假要跟男友去夏威夷度假；有人驕傲地分享，兒子準備飛往紐約求學；還有人正煩惱著，孩子這次的歐洲自由行到底該帶幾個行李箱才夠裝。


而那時的我，縮在角落，腦海裡唯一煩惱的，是下學期的學費和下個月的生活費該怎麼生出來。


女人的青春黃金期，比你想像得更昂貴

我在南崗、竹科、平鎮、中壢等各大工業區都待過。從作業員、技術員到品管，那些流水線上的工作，就像是把活生生的人放進同一個冰冷的模具裡。每天重複著一模一樣的動作，時間久了，你會發現連靈魂都跟著麻木了。


我時常做不到一個星期就萌生辭意；那並非因為我吃不了苦，而是因為我看不見未來。但那時候的我，因為家庭的變故與經濟重擔，連任性的資格都沒有。


直到後來，我才真正明白一個殘酷的社會真相：女人的青春黃金期，比很多人想像得還要昂貴。


如果一份工作，不能讓你持續累積能力、無法帶你看見更大的世界，也無法讓你接觸到更優秀的人，那麼它很可能只是在用你無價的青春，去換取一份勉強糊口的薪水。


缺乏成長性的環境最可怕的，除了物質上的匱乏，還有「人踩人」的消耗。大家都害怕被淘汰，所以彼此拉扯、彼此防備，就像竹簍裡互相拖拽的螃蟹。


當我後來有機會接觸到另一個層次的世界時，我才恍然大悟：真正厲害的人，反而懂得互相拉一把。


沒有背景的我們，更要拚命靠近高處

如果你不知道該怎麼扭轉命運，那就去讀書，或者，勇敢地去接觸那些比你強大許多的人。人一生中最大的轉折，很多時候不僅僅是因為你多麼努力，而是你終於跨進了不同的圈子，打開了眼界。


你要想辦法讓自己具備價值，無論是升級你的腦袋、精進你的專業能力，還是好好打理自己的外貌與狀態。因為，只有當你具備價值，世界才會開始看見你，命運的齒輪才會開始為你鬆動。


給各個年齡層女孩的真心話

如果你現在20 歲，請記住這個教訓：千萬不要把時間全數投入在沒有技術性、純勞力消耗的工作上，去學習一技之長。


如果你現在30 歲，一切都還來得及：勇敢去尋找一個能看見你價值的舞台，讓自己成為職場上「被需要」的人。


如果你現在 40 歲，也請不要放棄成長：就算為了自己，也為了不讓下一代重蹈覆轍。


社會的階級差距，往往沒有人會明明白白地告訴你，但它卻無比真實地存在著。身為沒有背景的女人，如果你不主動跳脫舒適圈，就只能永遠停留在原地被生活消耗。





精華 FAQ

  • 因為貧窮至少可能透過努力改變，但若青春長期耗在沒有未來的地方，時間、能力與機會都會被消耗，最後連翻身的本錢也失去。

  • 文中把這類環境形容為反覆勞動、讓人麻木的工廠生活，不僅難以累積技能，還會出現彼此防備、互相拉扯的人際消耗。

  • 20歲要盡快學一技之長，30歲要找能看見價值的舞台，40歲也不要停止成長，因為持續提升自己才能逐步改變命運。

柳靖

柳靖

台大政治碩士，曾任經濟部政策規劃編輯，並參與 APEC 實務， 具備從決策核心到勞檢員的罕見跨域視角。 她將邊緣重啟的經歷，轉化為2本著作與熱門 Podcast， 以專業視角轉譯女性韌性，提供具公信力的深刻觀點。 —— 公共議題｜職場安全｜職涯轉型｜女性成長 📩聯繫 kkposthouse@gmail.com

#紐約 #青春 #女性 #夏威夷 #自我成長

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2026-06-24 09:09 失敗要趁早-張念慈
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：蔡阿嘎用AI圖與真人畫家作品比較，引發尊重專業爭議。
  • 重點二：嘟嘟人談回應酸民卻誤傷老粉，凸顯溝通框架失當。
  • 重點三：創作者公開發言要當正式品牌發言，避免失言留下數位足跡。

連續兩天，兩個百萬訂閱的網紅接連道歉。

一個是蔡阿嘎。他帶兒子在日本玩，請街頭畫家花約200元畫肖像，之後又用AI生成類似風格的圖片，讓粉絲投票比較哪一張比較好。原本可能只是想做一個輕鬆互動，結果卻被罵翻。因為觀眾看到的不是「AI好好玩」，而是「你怎麼可以拿真人畫家的專業，去跟一分鐘生成的AI圖片做勝負比較？」

另一個是The DoDo Men嘟嘟人，近日成員Jeannie加入與頻道風格調整引發爭議，不少粉絲表示不適應甚至喊退訂。結果他們卻在企劃裡談「回應酸民」，原本可能是想處理網路批評，結果卻讓很多老粉絲覺得受傷。

因為有些人不是酸民，而是真的一路看著頻道長大、認真提出建議的觀眾。當這些真心建議被放進「酸民」的框架裡，粉絲聽到的就不是幽默，不是自嘲，而是：「原來我認真給你建議，在你眼裡只是酸。」

兩件事情看起來不一樣。一個是創作爭議，一個是粉絲溝通爭議。但其實背後都是同一個問題：他們不是不珍惜粉絲，而是太習慣把粉絲當成「什麼都會懂、什麼都會包容」的自己人。可是粉絲再喜歡你，也不是永遠替你翻譯善意的朋友。社群媒體上被看到的，絕對不是你心裡真正想表達什麼。觀眾看到聽到的，只是你公開說出口的那句話。

朋友聽得懂玩笑，觀眾聽到的是立場

​跟朋友聊天，你可以嘲諷、可以戲謔、可以說：「這年頭酸民真的很多。」朋友聽了笑一笑就過去了，因為他知道你只是想發洩情緒。

但鏡頭前的觀眾不是你的朋友。觀眾聽到的，不是你私下的玩笑，而是你公開發表的立場。你說AI一分鐘生成的圖，可以跟街頭畫家的作品PK，觀眾聽到的可能是：「原來創作的功力、時間和專業，你完全不尊重，虧你自己還是個創作者。」

​你說要回應酸民，觀眾聽到的可能是：「原來我真心給的建議，被你歸類成攻擊，枉費我以前那麼挺你。」這就是公開發言最可怕的地方。內容一旦公開，就不只是你原本想說什麼，而是別人聽到了什麼。

說出口的話，會變成抹不掉的數位足跡

​我跑新聞超過20年，長期關注採訪對象的一言一行，尤其縣市首長、公部門主管、民意代表，他們的社群媒體，我幾乎天天都會海巡。所以我比一般人更清楚一件事：只要話說出口，畫面拍下來，就收不回來了。

​數位時代更可怕。

​你的每一句話、每一個表情、每一次不經意的嘲諷、甚至一下子就會消失的限時動態、朋友圈的隨口討論，都可能變成日後找得到的數位足跡。即使今天真心道歉，改天如果又犯了相似的錯，過去那些發言還是會被挖出來，變成別人檢驗你的證據。「你看，他果然就是這樣的人。」它不是單一事件的批評，而是人格印象的定型。

紅之前，就要先把自己當品牌經營

後來我開班教社群寫作，每次上課絕對跟學生說：不管你今天有沒有人追蹤、有沒有人看，從現在開始，你就要認定自己是在經營一個品牌。當你還是素人的時候，「做自己」的代價很低。你可以嘲諷兩句、戲謔幾下、講幾句不成熟的話，頂多被身邊朋友念一句：「你很白目。」​

可是每個人都有可能紅起來的一天。紅的理由可能是好事，也可能是壞事。如果你是因為一件好事被看見，過去那些不雅的發言、輕率的玩笑，都可能變成別人攻擊你的素材。如果你是因為一件壞事爆紅，那更慘。因為大家只會說：「你看，他從以前爛到現在。」

​蔡阿嘎跟Ian很有才華，和粉絲關係也都很緊密。但他們踩到的，是所有內容創作者最容易犯的錯：把「真心話」跟「公開發表」搞混了。私下講話可以很直，公開發言必須很準。私下聊天可以開玩笑，公開內容要知道分寸。你可以真誠，但不能任性；你要保持親切，但千萬不要忘記界線。

發表之前，先問自己一句話

一旦要對外發表，不管是文字、影片、Podcast，還是直播，你說的每一句話，都要先過一道審查：這句話，如果被截圖、被剪輯、被放大檢視，我還扛得住嗎？如果答案是否定的，就不要發。

不是叫你變得虛偽，也不是叫你不能做自己。而是當你選擇站到公眾面前，你就不能只用「我不是那個意思」來替自己脫身。因為觀眾不住在你的腦袋裡。他們只能根據你說出來的話、做出來的內容，判斷你是一個什麼樣的人。

給內容創作者的3個建議

​如果你是內容創作者，我希望你可以記住三件事

①把每一次發表都當成正式發言，不是聊天

私下抱怨可以，公開貼文、影片、Podcast、直播，就是你的品牌發言。發表前先問自己：這句話如果變成新聞標題，我可以接受嗎？這個片段如果被單獨截出來，我還能解釋清楚嗎？如果不能，就代表這句話還不夠成熟，不適合公開。

②距離感不是冷漠，是專業

​粉絲喜歡你的親切，但親切不等於什麼話都可以說。觀眾可以靠近你，但不代表你可以把所有觀眾都當成自己人。

真正成熟的創作者，會珍惜粉絲的支持，也會尊重粉絲的感受。不要把只有朋友聽得懂的玩笑，拿去當公開內容的素材。不要把真心建議的人，輕易放進「酸民」的框架。因為對方會不舒服、會受傷。而信任被傷害之後，修復比道歉更難。

③紅之前就先想清楚，你想被記住成什麼樣的人

不用等到爆紅才開始謹慎。從追蹤數是0的那一天開始，就用你想被記住的樣子去發表內容。

如果你希望被記住成一個尊重專業的人，就不要拿別人的專業開玩笑。你渴望被記住成一個珍惜粉絲的人，就不要把真心建議當成攻擊。你想要被記住成一個有影響力的人，就要先學會對自己的話負責。我們真的永遠不知道，哪句話會在哪一天被重新翻出來。

內容創作者最大的資產，是別人對你的信任感。流量會起伏，演算法會改，觀眾也會來來去去。但是信任，是一句話、一篇文章、一支影片慢慢累積出來的。你的努力，也可能因為一句失手的話，瞬間瓦解。

所以不要等到炎上才學會謹慎。不要等到被全世界看見，才開始學會對自己的話負責。請務必記住，真正的個人品牌，不是紅了才開始經營，而是在沒人看見時，就不輕易辜負信任，好好過好每一天。


精華 FAQ

  • 核心在於他讓街頭畫家作品與AI生成圖比較，讓觀眾感到他把真人創作的專業與時間，拿去跟快速生成的結果做不尊重的勝負比較。

  • 因為不少支持者其實是認真給建議的老觀眾，當創作者把這些聲音一概放進酸民框架，粉絲會覺得自己的善意被誤解，進而受傷。

  • 作者提醒創作者要把每次公開發言視為正式品牌表態，先想好是否能承受截圖與放大檢視，並維持距離感、尊重專業與珍惜信任。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#網紅 #日本 #蔡阿嘎 #工作職場

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從出生日看你的「隱藏實力」！1到31日人格解析：有人靠溫柔破局、有人越低調越狠

從出生日看你的「隱藏實力」！1到31日人格解析：有人靠溫柔破局、有人越低調越狠

2026-06-08 20:41 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：AI製圖
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有些人不是沒實力，只是懶得大聲宣傳自己。生活中總有一種人，平常看起來安安靜靜，不太搶話，也不愛在朋友圈刷存在感。別人以為他普通、好說話、沒野心，直到某天真正遇到問題，才發現他早就把局看透，甚至默默把最麻煩的部分處理好了。

這種人最迷人的地方就在於，他們不急著讓全世界知道自己很厲害，卻總能在關鍵時刻突然發光。從生日人格角度來看，每個出生日都藏著一種不容易被第一眼看見的能力。有人表面溫柔，其實很懂人心；有人看似慢熱，其實後勁超強；也有人平常像氣氛擔當，真正動腦時卻比誰都清醒。

以下就從1日到31日出生的人，看看你的「隱藏實力」到底是什麼。

文章目錄

圖片來源：AI製圖
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1日出生：低調的目標型選手

1日出生的人看起來獨立、自信，但不一定會把企圖心寫在臉上。你很清楚自己想去哪裡，也習慣先把方向想清楚，再一步一步行動。

你的隱藏實力是「目標感」。別人以為你只是認真，其實你早就在心裡排好計畫。你不喜歡用嘴巴證明自己，更習慣用成果說話。真正熟悉你的人才知道，你不是沒有野心，只是不需要天天喊給別人聽。

2日出生：溫柔背後的敏銳觀察家

2日出生的人給人溫和、好相處的印象，也因此常被誤會沒有主見。你很少強勢表態，不代表你沒有想法，只是你更習慣先看懂局勢。

你的隱藏實力是「察言觀色」。別人沒注意到的細節，你往往早就看見了。你知道誰在勉強、誰在迴避、誰真正需要幫忙。你的溫柔不是軟弱，而是一種很成熟的理解力。

3日出生：被笑聲包裝的聰明腦袋

3日出生的人常是團體裡的氣氛擔當，大家記得你的幽默、開朗和好相處，卻容易忽略你的反應速度。

你的隱藏實力是「創意與臨場反應」。你很會把複雜的事情變簡單，也很懂得用輕鬆的方式化解尷尬。別人以為你只是好笑，其實幽默本身就是一種高智商的表現。

4日出生：慢慢來也能贏的耐力派

4日出生的人不一定是最搶眼的那一個，剛認識時可能安靜、穩定，甚至有點低調。但你最大的厲害之處，就是願意把事情做到紮實。

你的隱藏實力是「持續累積」。你不靠一時爆發，而是靠耐心慢慢堆出成果。你可能不是最早被看見的人，但只要時間拉長，就會讓大家發現你一直在進步。

5日出生：看似愛玩，其實學超快

5日出生的人喜歡新鮮事物，不太喜歡被固定框架綁住，所以容易被誤會三分鐘熱度。

你的隱藏實力是「快速適應」。你能很快掌握新資訊，也很會在不同環境裡找到自己的位置。別人以為你不夠專心，其實你只是需要更大的空間發揮。

6日出生：默默撐住全場的人

6日出生的人很容易成為別人的依靠。朋友有事會找你，家人需要幫忙也會想到你，團隊缺人補位時，你常常就是那個站出來的人。

你的隱藏實力是「責任感與穩定度」。你不是只會照顧人，而是很會把混亂整理好。很多事情能順利完成，其實都是因為你默默把最麻煩的部分接住了。

7日出生：安靜但看得最深

7日出生的人不太主動表現，在團體裡存在感可能不高，但你其實很會觀察，也很會思考。

你的隱藏實力是「洞察力」。你不一定第一個發言，但往往能看見問題的本質。別人還在吵表面，你已經在心裡拆解真正的原因。你不是沒想法，只是不想隨便說。

8日出生：越後面越強的實力股

8日出生的人看起來穩重，有時甚至會被覺得太保守。年輕時你不一定最耀眼，但你很懂得長期經營自己。

你的隱藏實力是「持久戰能力」。你不怕慢，也不怕花時間。別人可能衝得快、退得也快，但你會默默累積，最後用成果證明自己。你的厲害，通常是後來才爆發。

9日出生：善良不是沒戰鬥力

9日出生的人溫和、好相處，不愛與人競爭，所以常被誤會沒有企圖心。

你的隱藏實力是「柔軟但堅定」。你不喜歡踩著別人往上爬，但不代表你沒有目標。你只是選擇用自己的方式前進。真正強大的人，不一定要有攻擊性。

10日出生：穩定就是你的王牌

10日出生的人不一定很會表現自己，但你最大的優點是穩。別人可能偶爾爆發一次，你卻能長期維持一定水準。

你的隱藏實力是「可靠輸出」。你做事不花俏，卻很少掉鏈子。這種能力看似普通，其實非常難得。越是重要的任務，越能看見你的價值。

11日出生：旁觀者其實最清醒

11日出生的人話不多，不愛搶話，常常像是在旁邊安靜看著一切。

你的隱藏實力是「判斷力」。你很會觀察人，也很會讀懂氣氛。大家以為你沒意見，其實你只是還沒決定要不要說出口。關鍵時刻，你常能做出很準的判斷。

12日出生：人緣好也是硬實力

12日出生的人親和力強，人緣通常不差，但也因此容易被認為只是會做人。

你的隱藏實力是「整合能力」。你很會協調不同意見，也懂得讓大家願意合作。能讓一群人往同一個方向走，本來就是一種很高階的能力。

13日出生：沉默型鑽研高手

13日出生的人不愛表現，常常默默待在自己的位置上，看起來低調又安靜。

你的隱藏實力是「深度研究」。只要是你有興趣的事情，你會願意花很多時間鑽研。你不是不說話，而是習慣先把功課做足。真正懂你的人會知道，你其實很有料。

14日出生：想太多其實是想太前面

14日出生的人腦袋很活，想法很多，有時會被覺得不切實際。

你的隱藏實力是「創新視角」。你常常能看見別人沒想到的可能性。今天被說太天馬行空的點子，明天可能就是突破現狀的答案。你的不同，正是你的優勢。

15日出生：讓人舒服也是一種本事

15日出生的人很容易讓人放下防備，與你相處通常不會有太大壓力。

你的隱藏實力是「溝通與凝聚」。你知道怎麼聽，也知道什麼時候該說。很多事情能推動成功，不只是因為你人緣好，而是你真的懂人性。

圖片來源：AI製圖
圖片來源：AI製圖

16日出生：冷靜到讓人安心

16日出生的人理性、冷靜，不太喜歡參與無謂爭論。也因為你不急著表態，容易被誤會冷淡。

你的隱藏實力是「分析能力」。當大家被情緒帶著走時，你可以先停下來看清楚問題。你不是沒有感受，而是更懂得在混亂裡找到方法。

17日出生：大器晚成的成長型人格

17日出生的人不一定一開始就被看見，也不喜歡刻意搶第一。但你很擅長透過累積讓自己變強。

你的隱藏實力是「後期爆發力」。你不是靠一瞬間的天分，而是靠長時間的進步。當別人停下來時，你還在往前走，所以越到後面越讓人驚訝。

18日出生：敢開始就是你的優勢

18日出生的人情緒比較外顯，想到什麼常會直接表達，因此容易被貼上衝動標籤。

你的隱藏實力是「行動力」。很多人想很多卻不敢開始，你會先去試、先去做、先累積經驗。也許過程不一定完美，但你比很多人更快走上路。

19日出生：靠自己摸出一條路

19日出生的人習慣獨立，不太喜歡麻煩別人，所以有時存在感不高。

你的隱藏實力是「自學能力」。很多事情你不一定有人教，卻能靠自己研究出方法。你不常主動展示成果，但你解決問題的能力其實很強。

20日出生：懂人心比懂事情更難

20日出生的人溫和、有耐性，也很懂得顧及別人的感受。

你的隱藏實力是「人際智慧」。你知道什麼時候該進、什麼時候該退，也懂得化解衝突。這種能力不像專業技能那麼容易被量化，卻是團隊裡非常重要的存在。

21日出生：快樂感染力也是領導力

21日出生的人常能帶動氣氛，讓身邊的人覺得輕鬆有趣。

你的隱藏實力是「影響力」。你不一定用命令帶領別人，而是用熱情讓大家願意靠近你、相信你。別人以為你只是愛玩，其實你很會凝聚人心。

22日出生：能把想法變成成果的人

22日出生的人做事穩定，不急不躁，不一定會成為最亮眼的焦點。

你的隱藏實力是「落地執行」。很多人會想、會說、會規劃，但你是真正能一步一步做完的人。你的成功不靠戲劇性，而是靠腳踏實地。

23日出生：什麼都會一點，其實很可怕

23日出生的人興趣廣泛，喜歡嘗試不同東西，因此容易被誤會不夠專注。

你的隱藏實力是「跨界整合」。你能把不同領域的資訊串在一起，形成新的觀點。別人以為你只是愛變，其實你的腦袋正在建立自己的資料庫。

24日出生：最穩的人最容易被忽略

24日出生的人常常在照顧別人，也習慣在團隊裡補位。

你的隱藏實力是「維持平衡」。你很會讓事情不要失控，也很懂得在大家沒注意時把缺口補上。只是因為你太可靠，別人反而容易把你的付出當成理所當然。

25日出生：不說話不代表沒想法

25日出生的人不愛急著發表意見，看起來安靜甚至有點疏離。

你的隱藏實力是「深層思考」。你看事情不只看表面，而是會往背後的邏輯、原因和結構去想。你不是反應慢，而是想得比別人更深。

26日出生：壓力來了才知道你多能扛

26日出生的人習慣默默把事情做好，不太邀功，也不常抱怨。

你的隱藏實力是「抗壓與責任」。越是重要的任務，越能看見你的價值。你不一定說很多漂亮話，但你會真的把事情扛起來。可靠，是你最容易被低估的天賦。

27日出生：溫柔其實很有技術含量

27日出生的人細膩、好相處，很容易察覺別人的情緒變化。

你的隱藏實力是「共感與協調」。你能理解不同立場，也知道怎麼讓衝突降溫。這種能力常被說成只是個性好，但其實真正懂人，是很高級的本事。

28日出生：逆境越大，潛力越強

28日出生的人平常看起來不一定突出，但你很容易在關鍵時刻爆發。

你的隱藏實力是「逆境反彈力」。壓力越大，你越能激出鬥志。很多人遇到困難會退縮，你反而會想再試一次。你的真正實力，通常要到困境裡才看得見。

29日出生：走得慢，但不會輕易倒下

29日出生的人不一定高調，也不一定一開始就有驚人成績。

你的隱藏實力是「韌性」。你可能會跌倒，會受挫，會懷疑自己，但你很少真的放棄。別人看見的是你走得慢，卻沒看見你一次次重新站起來。

30日出生：創意不是幻想，是未來感

30日出生的人想法豐富，常常有很多新點子，因此容易被覺得愛幻想。

你的隱藏實力是「想像力轉化」。成熟後的你，不只會想，也會慢慢學會把想法變成實際成果。你的點子一開始可能不被理解，但創新本來就常常先被誤會。

31日出生：時間會證明你的價值

31日出生的人低調內斂，不太愛出風頭，也不急著證明自己。

你的隱藏實力是「長期價值」。你做事有自己的節奏，不喜歡被外界催促。別人可能一開始看不出你的企圖心，但你心裡其實很清楚，真正有價值的東西，需要時間慢慢養成。

#運勢 #生日 #占卜 #星座

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端午吃粽別亂丟！環保局正解粽葉「這樣丟」才對，丟錯最高罰6000元

端午吃粽別亂丟！環保局正解粽葉「這樣丟」才對，丟錯最高罰6000元

2026-06-17 10:07 女子漾／編輯王廷羽
端午吃粽別亂丟！環保局正解粽葉「這樣丟」才對，丟錯最高罰6000元。圖片來源：pexels
端午吃粽別亂丟！環保局正解粽葉「這樣丟」才對，丟錯最高罰6000元。圖片來源：pexels

端午節一到，大家家中一定會有粽子的蹤影，不過粽子吃完後，很多人都會卡在同一題：手上那片油亮亮的粽葉，到底該丟廚餘、回收，還是一般垃圾？環保單位提醒，粽葉、粽繩都屬於一般垃圾，吃剩的粽子才可依所在地規定作為廚餘處理。若未依規定做好垃圾分類，可能依《廢棄物清理法》相關規定開罰，罰鍰可達新台幣1200元以上、6000元以下，端午吃粽吃得開心，也要落實垃圾分類！

編輯推薦

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圖片來源：pexels
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粽葉為什麼要丟一般垃圾？

很多人會以為粽葉來自植物，應該可以丟進廚餘桶，不過粽葉質地堅韌、纖維較粗長，和一般菜葉、果皮不同，在廚餘處理流程中較難快速分解，若大量混入廚餘，可能增加後端清運與處理負擔，甚至影響設備運作。尤其端午節期間家家戶戶吃粽，粽葉數量明顯增加，若全都丟進廚餘桶，清潔人員還得再花時間挑出來，處理效率也會受到影響，因此最簡單、最不容易出錯的做法，就是吃完粽子後，將粽葉與粽繩瀝乾、包好，直接當一般垃圾丟棄。

圖片來源：FB ＠環境部
圖片來源：FB ＠環境部

粽葉、粽繩、剩粽怎麼丟？一次看懂

粽葉：一般垃圾

不論是竹葉、桂竹葉或其他包粽葉材，吃完後都請瀝乾後丟一般垃圾，避免放進廚餘桶。

粽繩：一般垃圾

綁粽子的棉繩、尼龍繩或其他繩材，都請跟著一般垃圾處理，不建議當作資源回收。

吃剩的粽子：廚餘

若有吃不完的米飯、內餡、肉塊、栗子、香菇等食材，原則上可依所在地規定作為廚餘處理。丟棄前記得瀝乾湯汁與油水，減少異味與清運負擔。

外包裝、塑膠袋：依材質分類

購買粽子常見的外袋、禮盒、保冷袋等，建議依包材材質與當地回收規定分類。若包材沾滿油污、無法清潔，通常不適合直接丟資源回收。

圖片來源：女子漾AI製圖
圖片來源：女子漾AI製圖

蛋殼、果核、椰子殼也要注意！

除了粽葉，端午節常見的食物垃圾還包括蛋殼、果核、竹筍殼、甘蔗皮、貝殼類等。這些物品看起來都來自廚房，但各縣市分類規定可能不同，不能一律用同一套標準判斷。

像是蛋殼、果核、椰子殼、硬殼類或長纖維植物，有些地方可回收處理，有些地方則要求當一般垃圾。最保險的方式，是查詢所在地環保局公告，或使用各縣市垃圾清運查詢系統確認，避免只靠直覺分類。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

端午連假垃圾別亂堆，天氣熱更容易發臭

端午前後天氣炎熱潮濕，垃圾與廚餘若沒有密封保存，很容易腐敗發臭，也可能孳生蚊蠅、吸引蟑螂、老鼠或流浪動物翻找。若遇到連假期間垃圾車停收或清運時間調整，建議先將垃圾妥善打包、綁緊封口，暫時放在家中合適位置。

另外，也盡量不要把垃圾堆在騎樓、住家門口或空地上，以免被動物翻咬後造成環境髒亂。想避免整袋垃圾變成「端午限定臭氣包」，丟棄前可以先做三件事：廚餘瀝乾、粽葉包好、垃圾袋密封。小動作做對，家裡比較清爽，也能減少清潔隊後端處理壓力。

精華 FAQ

  • 粽葉與粽繩都屬一般垃圾，應先瀝乾、包好再丟，不要放進廚餘桶，也不建議當成資源回收，以免增加清運與處理負擔。

  • 可以。文章指出，米飯、內餡、肉塊、栗子與香菇等剩餡，原則上可依所在地規定作廚餘處理，丟前記得瀝乾湯汁與油水，降低異味。

  • 若未依規定做好垃圾分類，可能依《廢棄物清理法》受罰，罰鍰為新台幣1200元以上、6000元以下，因此分類前最好先查地方規定。

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#粽子 #端午節 #正確垃圾分類方法

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黃仁勳說「亞洲小孩要看一輩子心理醫師」 出國後我才懂 那也是我們的武器

黃仁勳說「亞洲小孩要看一輩子心理醫師」 出國後我才懂 那也是我們的武器

2026-06-10 15:34 SusieLi
輝達執行長黃仁勳。聯合報系資料照
輝達執行長黃仁勳。聯合報系資料照

黃仁勳最近在一場閉門論壇講了一段話。

他說，只要你在亞洲家庭長大、被亞洲父母養大，這輩子都需要看心理醫師。他講的時候六十三歲，那天下午才剛被爸媽念過。他說亞洲父母愛你的方式就是批評你，他們永遠覺得你可以更好，就算你盡力了，還是不夠。

他學會的唯一一句回應，是台語和中文各講一次的「好啦好啦」。

底下坐著一排輝達的主管。黃仁勳說，他用同樣的方式管理公司：如果他在乎你，才會花心思仔細地批評你；說一句「Good job」反而最容易。

這段話在台灣傳了一陣子，多半被當成溫馨的家庭故事，或成功者的自嘲。但我在歐洲工作這幾年，想到的是另一件事。那個讓我們需要看一輩子心理醫師的東西，搞不好也是讓我們在國外活下來的東西。

我身邊出國的朋友，大致分成兩種。一種是出去之後，花了很多年在跟那個「不夠好」的聲音和解。另一種，是把那個聲音變成了武器。

先說第一種。我有個朋友，台大畢業，到荷蘭念完碩士就留下來做設計。她跟我說，剛來的時候開會，主管聽完她的提案，只說了一句「This is great, let's go」。她愣在那裡。

「我以為他在敷衍我。」她說，「我一直在等那個『but』。等他告訴我哪裡不夠好，哪裡要改。結果沒有。我反而開始懷疑，是不是他根本沒認真看。」她花了快兩年，才慢慢相信一件事：有人可以單純地覺得你做得好，而那不是客套，也不是還沒看到你的問題。那兩年，她真的去看了心理諮商。黃仁勳沒說錯。

第二種人，剛好相反。

我認識一位在德國半導體公司做到中階主管的學長。他是那種典型的、從小被念到大的小孩。考第二名回家，被問的是第一名是誰。

他跟我說，剛到德國的時候，他發現自己有一個別人沒有的本事：他不怕被否定。「德國同事提案被打槍，會難過一個禮拜。」他說，「我從小就被打槍打到大。被主管當著全組面說這裡不行、那裡要重做，我心裡的反應是『喔，好，那我改』。沒有情緒。我不覺得那是針對我。」他升得很快。不是因為他比別人聰明，而是因為他能在被批評的當下，不把它當成對自我的攻擊，只當成一個要解決的問題。

這正是黃仁勳說的那種人：善於接受新知，不怕放低身段。他說這話的時候，我沒有覺得勵志。我覺得有點心疼。因為一個人要被否定到什麼程度，才能練到「被當眾打槍也沒有情緒」？

我想了很久才明白，亞洲教養給我們的，不是單純的傷，也不是單純的禮物。兩個是黏在一起的。

那個讓你半夜睡不著、覺得自己永遠不夠好的聲音，出了國，換了一個環境，有時候會變成你最大的競爭力。你能吃苦，你抗壓，你被罵不會崩潰，你永遠覺得還能再做得更好。在一個競爭的職場裡，這些確實很好用。傷口和盔甲，有時候是同一塊東西。

但我想說的不是「所以亞洲教養其實是好的」。那太廉價了。黃仁勳那段話最容易被誤讀的地方，就是把它收尾成一個和解的故事：他們是愛你的，所以一切都值得。

我想說的是另一件事。

當你發現，那個傷害過你的東西竟然在異鄉變成了你的武器，你會面臨一個很難的選擇。你要不要繼續用它？

我那位德國學長，後來當了主管。他跟我說，他帶人的時候，常常聽見自己嘴裡冒出他爸的句子。「這樣不夠」「你可以更好」。他底下有個年輕的台灣工程師，被他念完之後，回了一句「好的，我會改」，臉上沒有任何表情。

「那一刻我突然很害怕。」他說，「我看到了二十年前的自己。我在把我最不想要的東西，傳給下一個人。而且我還覺得，這是為他好。」

黃仁勳說，批評是他表達愛的方式。我相信那是真的。我也相信他爸媽是真心的。但真心不代表沒有代價。一個人可以真的愛你，也真的傷到你，這兩件事一點都不衝突。我們這代人最難的，不是去否認父母的愛，而是承認那份愛是真的、那道傷也是真的，然後自己決定哪些留下、哪些到這裡為止。

出國這件事，對很多人來說是換一份工作、換一個城市。但我覺得它真正的意義，是換一個能看清楚自己的距離。在台灣的時候，那個「不夠好」的聲音就是空氣，你天天呼吸著，不會發現它在那裡。

離開之後，到了一個沒人這樣跟你說話的地方，你才會第一次聽見它：原來那麼大聲。原來它根本不是事實，只是被反覆說了太多次，最後住進你身體裡的一種習慣。先聽見它。然後才有辦法決定，要不要把它再傳下去。

所以如果你也是那個從小被念到大、現在在某個異鄉、半夜還會懷疑自己是不是不夠好的人——我想跟你說的不是「你的父母其實很愛你」。這句話你聽過太多次了。

我想說的是：那個讓你受傷的東西，可能也是讓你走到這裡的東西。你可以謝謝它幫你撐了下來，同時不必假裝它沒傷過你。

而你手上現在有一個你爸媽當年沒有的東西：距離，還有選擇。那句「你可以更好」，可以到你這裡為止。

SusieLi

SusieLi

李思萱（Susie Li），旅居阿姆斯特丹的內容創作者與行銷人。曾任《遠見》、《數位時代》記者，現為歐洲太陽能品牌全球數位行銷經理。經營 7.4 萬粉絲社群，書寫女性的職場、移居與成長,期待陪更多女子,長成自己想要的樣子。

#黃仁勳

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考上台大公職卻成「瘋女人」？遭母親情緒勒索33歲患思覺失調：孝順是人生最大騙局

考上台大公職卻成「瘋女人」？遭母親情緒勒索33歲患思覺失調：孝順是人生最大騙局

2026-06-23 13:11 柳靖
圖：AI 協作
圖：AI 協作

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者自述在母親長期情緒勒索下，從乖巧順從走向精神崩潰。
  • 重點二：她靠自身奮鬥考上公職與台大研究所，卻仍被家庭控制人生選擇。
  • 重點三：罹患思覺失調後，她反思孝道壓力，決心奪回人生主導權。

為什麼越乖巧聽話的孩子，最後反而越容易走向崩潰？

 

我們從小被社會教導「百善孝為先」，好像只要拚命順從父母的心意，家庭就會美滿幸福。而當這份順從變成毫無底線的情緒勒索時，它足以輕易毀掉一個人好不容易建立起來的人生。

 

我靠著自己從底層拚搏翻身、考上國家公務員甚至考取台大研究所。卻在33歲那年的冬天，對著鏡子裡的自己失控咆哮、痛哭流涕。醫生告訴我，這個狀態叫做「思覺失調」。

 

這背後到底隱藏了多深的絕望與委屈？

 

我想用我的真實故事，殘酷地揭開傳統孝道之下，許多女性默默承受的家庭創傷與無聲吶喊。

 

一、       消失的父親與把我當成壓力出口的母親

很多家庭悲劇的源頭，往往來自父母雙方責任的嚴重失衡。

 

在我的記憶裡，爸爸一輩子開車當司機，每個月把微薄的薪水交給家裡後，就徹底當個局外人。爸爸從不過問家裡發生的大小事，下班後的唯一嗜好就是跟朋友喝酒，用這種冷漠的方式逃避身為一家之主的責任。

 

這種得過且過、完全不為未來做長遠打算的「認知貧窮」，讓整個家始終搖搖欲墜。家裡所有的經濟重擔與日常情緒壓力，全都壓在無力排解的母親身上。

 

母親沒有能力消化婚姻帶來的不幸，反而因為貪念引發了更巨大的災難。

 

在我17歲那年，媽媽不慎被詐騙集團騙光了所有的積蓄，甚至向親友和鄰居大舉借錢、拿房子抵押、刷爆無數張現金卡。面對龐大的債務黑洞，媽媽居然開口要求未成年的我去酒店上班幫忙還債。雖然我當年咬牙拒絕了這個荒謬的要求，心底卻因此種下了深深的內疚感。

 

這份「沒能幫媽媽度過難關」的罪惡感，成了日後我不斷被母親情緒勒索的致命把柄。

 

二、 拚命往上爬，卻逃不出家人的虛榮心

為了徹底逃離那個充滿壓力的家，我不到18歲就決定隻身北上打拚，發誓要靠自己活下去。

 

我靠著自己在竹科工廠做女工，一路半工半讀考上中原大學。在窮到沒錢吃飯、生病也沒錢看醫生的苦日子裡，為了在社會底層生存，我曾迫於無奈用女性最原始的本能去賺錢。

 

這段充滿傷痛的底層掙扎歲月裡，家裡從來沒有給過我任何實質的幫助與溫暖。直到我終於翻身考上國家公職的那一天，母親卻對外到處炫耀，將我用血淚換來的成就，當作自己教養成功的光榮勳章。

 

親友們紛紛誇獎母親把我栽培得很好，這些話聽在我耳裡只覺得無比諷刺，甚至感到一陣反胃。

 

母親口中所謂的成功，其實完全建立在無止盡壓榨我的基礎上。

 

我不想就此停下腳步，接著又挺著懷孕的大肚子考上台大政治研究所。平日在機關上班、晚上熬夜寫小論文、假日還要去研究所進修，我拚了命地想彌補過去缺乏的知識，想為自己的人生加值。

 

我天真地以為只要變得足夠強大，就能擺脫家庭的陰影，卻沒想到傳統觀念的枷鎖依舊死死纏著我。

 

三、 被「孝道」綁架的婚姻與被摧毀的職涯

三十歲那年，母親為了在夫家面前爭取面子，急著想洗白過去逼瘋老公、害死兒子的負面名聲，開始強烈逼迫我趕快結婚。

 

即使我內心百般抗拒，渴望能好好掌握自己的人生進度，母親卻毫不留情地祭出「孝順」這張神主牌。母親甚至到處跟親戚哭訴我有多麼忤逆、多麼不孝，讓我承受了極大的社會輿論壓力。

 

在日復一日的逼迫與長期累積的罪惡感雙重夾擊下，我最終無奈妥協，滿心不甘願地踏入了婚姻。

 

婚後的控制並沒有因此結束，母親開始透過 LINE 頻繁關心我肚子裡有沒有動靜。我試著理性溝通，表示生養小孩需要足夠的經濟基礎，母親卻用一句「孩子自己會帶財」輕鬆帶過。

 

就因為長輩輕飄飄的幾句話，我再次放棄了自己的堅持，開始了每天按表操課的備孕生活。小孩出生後，母親完全沒有幫忙照顧的打算。請滿三年育嬰假後，機關長官要求我必須在復職與離職之間做個了斷。

 

我先生長期不在台灣，為了照顧年幼的孩子，我只能忍痛辭去好不容易考上的公務員鐵飯碗，眼睜睜看著自己的職場翅膀被徹底折斷。

 

四、 思覺失調的爆發，終於看清「孝順」的代價

離開公職職場後不久，長期的委屈、壓抑與不甘心終於徹底引爆。

 

我發現自己完全無法控制情緒，每天送完孩子上學回到家，就會陷入暴怒甚至大哭的崩潰狀態。只要想起母親和過去遭遇的一切，我就會失控地怒罵三字經，連自己都認不出鏡子裡的模樣。

 

身心科醫生確診我罹患了思覺失調症。這場嚴重的精神疾病，無疑是我長期過度壓抑自我、盲目順從家人要求所付出的慘痛代價。

 

生病期間的遭遇，讓我對親情更加心寒。先生因為人在遠方無法就近照顧，只能拜託我媽北上幫忙。

 

沒想到從事保險業務的母親，竟利用女婿覺得虧欠的心理，順勢推銷了一張年繳一萬美金、要連繳六年的高額保單。這份保單把我過去幾年辛苦存下的錢全部鎖死，讓我連看病、理財的現金都拿不出來。這件事讓我徹底清醒，深刻意識到母親對我的壓榨幾乎毫無底線。

 

後來透過和線上英文老師的交流，我驚訝地發現歐美的字典裡根本找不到「孝順」這個詞。重回教育體系讓我有了獨立思考的能力，我終於明白自己是一個獨立的個體，根本不屬於母親。

 

33歲這一年，我用一場大病換來了真正的長大。回顧過去種種，我看透了盲目孝順的虛偽，決定從今往後，再也不會盲目聽從任何人的控制。

 

把人生的主導權拿回來，好好為自己活一次

孝順這兩個字，有時候真的會變成人生中最大的騙局。

 

很多人以為只要聽父母的話就是愛，卻忽略了這種愛如果建立在失去自我的前提下，就會變成一種可怕的枷鎖。真正的愛，建立在先把自己的生活過好的基礎上，擁有健康的身心，才有餘裕去照顧身邊的人。

 

我們每個人都是獨立的生命，沒有誰理所當然要為誰的錯誤買單。

 

有些根本不屬於你的債，你大可不必去還；有些別人逼你走的路，你絕對有權利拒絕。希望每一個曾經因為過度順從而受傷的靈魂，都能勇敢剪斷那條名為「孝順」的情緒勒索線。

 

請勇敢地把人生的主導權拿回來，好好為自己活一次。

 


精華 FAQ

  • 文章主要控訴母親長期以孝順之名進行情緒勒索，將債務、婚姻、生育與職涯壓力轉嫁給女兒，讓她在不斷順從中逐漸失去自我。

  • 她從底層打拼考上公職與台大研究所，但仍被家庭控制婚姻與生育，最後因長期壓抑、委屈與壓力爆發，出現情緒失控並被診斷為思覺失調。

  • 她認為盲目孝順可能成為人生最大的騙局，真正重要的是先照顧好自己的身心，拒絕不合理要求，勇敢把人生主導權拿回來。

柳靖

柳靖

台大政治碩士，曾任經濟部政策規劃編輯，並參與 APEC 實務， 具備從決策核心到勞檢員的罕見跨域視角。 她將邊緣重啟的經歷，轉化為2本著作與熱門 Podcast， 以專業視角轉譯女性韌性，提供具公信力的深刻觀點。 —— 公共議題｜職場安全｜職涯轉型｜女性成長 📩聯繫 kkposthouse@gmail.com

#媽媽 #情緒勒索 #原生家庭

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