睡眠不足的5個健康風險：為什麼我開始關注睡眠與失智議題

2026-06-25 08:57 只想工作不想上班的Summer

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：睡眠不足不只讓人疲累，還會降低注意力、反應與工作效率。
  • 重點二：睡不好會讓情緒更易失控，也可能增加想吃高熱量食物的衝動。
  • 重點三：長期睡眠不足恐加速老化，並與認知退化、失智風險相關。

以前的我，其實不太在意睡眠

年輕的時候忙工作、忙家庭，總覺得睡眠是可以被犧牲的。反正隔天喝杯咖啡、撐一下，也就過去了。

但這幾年，我開始有不同的想法。

一方面是年紀到了。53歲之後，開始發現身體不像以前那麼任性；另一方面，因為接觸創投和新創產業的關係，我會特別留意一些跟健康科技相關的公司。最近看到一個數位睡眠腦健康平台，讓我花了不少時間研究，也重新思考睡眠這件事。

原來，我們以為只是「睡不好」，背後牽涉的可能比想像中還要多。

1. 睡眠不足，影響的不只是精神

很多人覺得睡不好最大的問題就是累，但我發現，真正的影響往往是在白天慢慢出現。例如注意力不集中、反應變慢、工作效率下降。

我自己最近在看英文資料時特別有感。如果前一天睡得不夠，明明是一樣的文章，閱讀速度就是比較慢，單字也比較記不住。

以前以為是年紀的問題，後來才發現，很多時候其實是睡眠品質的問題。

2. 情緒變得比較容易失控

不知道大家有沒有這種經驗，睡飽的時候，很多事情都覺得沒什麼，睡不好的時候，別人一句無心的話，卻可能讓自己煩躁一整天。

以前帶團隊的時候，我總以為情緒管理是一種能力。現在覺得，情緒管理有時候也是一種體力。

當身體沒有得到足夠休息，大腦處理壓力的能力自然會下降，所以有時候不是事情變難了，而是我們累了。

3. 體重控制變得更困難

很多人問我，為什麼50幾歲還能維持體態。

老實說，我沒有什麼特別神奇的方法，就是控制飲食、多攝取蛋白質、多喝水，加上固定運動，但這幾年我也發現，睡眠其實是很容易被忽略的一環。

睡不好的人，常常會特別想吃甜食、麵包或高熱量食物，身體累的時候，大腦會本能地想要尋找快速補充能量的方法，結果就是越吃越多，體重越來越難控制。

很多人以為減重只跟飲食有關，其實睡眠也是重要因素。

4. 加速老化與身體退化

如果要我分享一個最划算的保養方式，我現在大概會回答：睡覺。因為身體很多修復工作，都是在睡眠期間進行的。不論是肌肉恢復、免疫系統運作，甚至皮膚修復，都需要睡眠。

我們願意花很多錢買保養品、營養品，卻常常忽略每天最重要的修復時間。尤其過了50歲之後，恢復能力本來就比年輕時慢。如果長期睡眠不足，身體累積的損耗會更加明顯。

5. 可能增加失智風險

這也是最近最吸引我去研究的部分。我父母都已經離開了，但看著身邊長輩慢慢老去，我開始思考一個問題。人生下半場最害怕失去的是什麼？

以前我會說健康。

現在我覺得，更精準地說，是腦健康。因為失去行動能力固然辛苦，但失去記憶、失去判斷能力，對自己和家人來說都是更大的挑戰。

近年來的研究發現，大腦在深層睡眠期間會進行代謝廢物的清除工作。換句話說，睡眠不只是休息，更像是大腦每天晚上的清潔時間。

雖然失智症的成因非常複雜，不可能單純歸因於睡眠問題，但越來越多研究開始關注睡眠與認知退化之間的關聯。

這也是為什麼現在出現越來越多結合AI、穿戴裝置與數位健康管理的睡眠科技公司。

我的感想

做創投久了，我常常在看未來的趨勢，以前大家關注的是治療疾病未來大家更在意的，可能是如何不要生病。尤其台灣正在快速進入超高齡社會，如何活得久已經不是最大的問題。

如何活得健康、活得清醒，才是。

最近研究睡眠腦健康相關的新創時，我最大的感受是：睡眠這件事，可能比我們想像中更重要。

年輕時熬夜，是拿健康換時間。

年紀漸長後才發現，最珍貴的資產其實不是時間，而是那個還能清楚思考、記得所愛之人的大腦。

如果有一件事值得從今天開始投資，我想，好好睡覺應該算是其中之一。

精華 FAQ

  • 作者因年過五十，明顯感受到身體恢復變慢；又接觸健康科技新創後，發現睡眠影響遠超過疲累，因此開始研究睡眠與腦健康的關聯。

  • 睡眠不足會讓人白天更難集中精神、反應變慢、閱讀與記憶效率下降，也更容易感到煩躁，情緒管理與工作表現都可能受到影響。

  • 作者認為睡眠不只是休息，大腦在深層睡眠時會清除代謝廢物；雖然失智成因複雜，但睡眠不足可能與認知退化有關，值得及早重視。

只想工作不想上班的Summer

只想工作不想上班的Summer

我是不想上班的Summer，在企業工作了31年的時間，終於，一年前，我開始創業了。 我也是一個追求瘦身為終身事業的女人，34歲開始學習減肥，嘗試各種方式，已經有將近20年的時間... 我還是一個結婚過兩次的女人，結婚離婚，再婚到現在，婚姻帶給我的，我想是也是值得分享的...

#失智 #睡眠 #健康飲食 #生活品質

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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：蔡阿嘎用AI圖與真人畫家作品比較，引發尊重專業爭議。
  • 重點二：嘟嘟人談回應酸民卻誤傷老粉，凸顯溝通框架失當。
  • 重點三：創作者公開發言要當正式品牌發言，避免失言留下數位足跡。

連續兩天，兩個百萬訂閱的網紅接連道歉。

一個是蔡阿嘎。他帶兒子在日本玩，請街頭畫家花約200元畫肖像，之後又用AI生成類似風格的圖片，讓粉絲投票比較哪一張比較好。原本可能只是想做一個輕鬆互動，結果卻被罵翻。因為觀眾看到的不是「AI好好玩」，而是「你怎麼可以拿真人畫家的專業，去跟一分鐘生成的AI圖片做勝負比較？」

另一個是The DoDo Men嘟嘟人，近日成員Jeannie加入與頻道風格調整引發爭議，不少粉絲表示不適應甚至喊退訂。結果他們卻在企劃裡談「回應酸民」，原本可能是想處理網路批評，結果卻讓很多老粉絲覺得受傷。

因為有些人不是酸民，而是真的一路看著頻道長大、認真提出建議的觀眾。當這些真心建議被放進「酸民」的框架裡，粉絲聽到的就不是幽默，不是自嘲，而是：「原來我認真給你建議，在你眼裡只是酸。」

兩件事情看起來不一樣。一個是創作爭議，一個是粉絲溝通爭議。但其實背後都是同一個問題：他們不是不珍惜粉絲，而是太習慣把粉絲當成「什麼都會懂、什麼都會包容」的自己人。可是粉絲再喜歡你，也不是永遠替你翻譯善意的朋友。社群媒體上被看到的，絕對不是你心裡真正想表達什麼。觀眾看到聽到的，只是你公開說出口的那句話。

朋友聽得懂玩笑，觀眾聽到的是立場

​跟朋友聊天，你可以嘲諷、可以戲謔、可以說：「這年頭酸民真的很多。」朋友聽了笑一笑就過去了，因為他知道你只是想發洩情緒。

但鏡頭前的觀眾不是你的朋友。觀眾聽到的，不是你私下的玩笑，而是你公開發表的立場。你說AI一分鐘生成的圖，可以跟街頭畫家的作品PK，觀眾聽到的可能是：「原來創作的功力、時間和專業，你完全不尊重，虧你自己還是個創作者。」

​你說要回應酸民，觀眾聽到的可能是：「原來我真心給的建議，被你歸類成攻擊，枉費我以前那麼挺你。」這就是公開發言最可怕的地方。內容一旦公開，就不只是你原本想說什麼，而是別人聽到了什麼。

說出口的話，會變成抹不掉的數位足跡

​我跑新聞超過20年，長期關注採訪對象的一言一行，尤其縣市首長、公部門主管、民意代表，他們的社群媒體，我幾乎天天都會海巡。所以我比一般人更清楚一件事：只要話說出口，畫面拍下來，就收不回來了。

​數位時代更可怕。

​你的每一句話、每一個表情、每一次不經意的嘲諷、甚至一下子就會消失的限時動態、朋友圈的隨口討論，都可能變成日後找得到的數位足跡。即使今天真心道歉，改天如果又犯了相似的錯，過去那些發言還是會被挖出來，變成別人檢驗你的證據。「你看，他果然就是這樣的人。」它不是單一事件的批評，而是人格印象的定型。

紅之前，就要先把自己當品牌經營

後來我開班教社群寫作，每次上課絕對跟學生說：不管你今天有沒有人追蹤、有沒有人看，從現在開始，你就要認定自己是在經營一個品牌。當你還是素人的時候，「做自己」的代價很低。你可以嘲諷兩句、戲謔幾下、講幾句不成熟的話，頂多被身邊朋友念一句：「你很白目。」​

可是每個人都有可能紅起來的一天。紅的理由可能是好事，也可能是壞事。如果你是因為一件好事被看見，過去那些不雅的發言、輕率的玩笑，都可能變成別人攻擊你的素材。如果你是因為一件壞事爆紅，那更慘。因為大家只會說：「你看，他從以前爛到現在。」

​蔡阿嘎跟Ian很有才華，和粉絲關係也都很緊密。但他們踩到的，是所有內容創作者最容易犯的錯：把「真心話」跟「公開發表」搞混了。私下講話可以很直，公開發言必須很準。私下聊天可以開玩笑，公開內容要知道分寸。你可以真誠，但不能任性；你要保持親切，但千萬不要忘記界線。

發表之前，先問自己一句話

一旦要對外發表，不管是文字、影片、Podcast，還是直播，你說的每一句話，都要先過一道審查：這句話，如果被截圖、被剪輯、被放大檢視，我還扛得住嗎？如果答案是否定的，就不要發。

不是叫你變得虛偽，也不是叫你不能做自己。而是當你選擇站到公眾面前，你就不能只用「我不是那個意思」來替自己脫身。因為觀眾不住在你的腦袋裡。他們只能根據你說出來的話、做出來的內容，判斷你是一個什麼樣的人。

給內容創作者的3個建議

​如果你是內容創作者，我希望你可以記住三件事

①把每一次發表都當成正式發言，不是聊天

私下抱怨可以，公開貼文、影片、Podcast、直播，就是你的品牌發言。發表前先問自己：這句話如果變成新聞標題，我可以接受嗎？這個片段如果被單獨截出來，我還能解釋清楚嗎？如果不能，就代表這句話還不夠成熟，不適合公開。

②距離感不是冷漠，是專業

​粉絲喜歡你的親切，但親切不等於什麼話都可以說。觀眾可以靠近你，但不代表你可以把所有觀眾都當成自己人。

真正成熟的創作者，會珍惜粉絲的支持，也會尊重粉絲的感受。不要把只有朋友聽得懂的玩笑，拿去當公開內容的素材。不要把真心建議的人，輕易放進「酸民」的框架。因為對方會不舒服、會受傷。而信任被傷害之後，修復比道歉更難。

③紅之前就先想清楚，你想被記住成什麼樣的人

不用等到爆紅才開始謹慎。從追蹤數是0的那一天開始，就用你想被記住的樣子去發表內容。

如果你希望被記住成一個尊重專業的人，就不要拿別人的專業開玩笑。你渴望被記住成一個珍惜粉絲的人，就不要把真心建議當成攻擊。你想要被記住成一個有影響力的人，就要先學會對自己的話負責。我們真的永遠不知道，哪句話會在哪一天被重新翻出來。

內容創作者最大的資產，是別人對你的信任感。流量會起伏，演算法會改，觀眾也會來來去去。但是信任，是一句話、一篇文章、一支影片慢慢累積出來的。你的努力，也可能因為一句失手的話，瞬間瓦解。

所以不要等到炎上才學會謹慎。不要等到被全世界看見，才開始學會對自己的話負責。請務必記住，真正的個人品牌，不是紅了才開始經營，而是在沒人看見時，就不輕易辜負信任，好好過好每一天。


精華 FAQ

  • 核心在於他讓街頭畫家作品與AI生成圖比較，讓觀眾感到他把真人創作的專業與時間，拿去跟快速生成的結果做不尊重的勝負比較。

  • 因為不少支持者其實是認真給建議的老觀眾，當創作者把這些聲音一概放進酸民框架，粉絲會覺得自己的善意被誤解，進而受傷。

  • 作者提醒創作者要把每次公開發言視為正式品牌表態，先想好是否能承受截圖與放大檢視，並維持距離感、尊重專業與珍惜信任。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#網紅 #日本 #蔡阿嘎 #工作職場

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從出生日看你的「隱藏實力」！1到31日人格解析：有人靠溫柔破局、有人越低調越狠

從出生日看你的「隱藏實力」！1到31日人格解析：有人靠溫柔破局、有人越低調越狠

2026-06-08 20:41 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：AI製圖
圖片來源：AI製圖

有些人不是沒實力，只是懶得大聲宣傳自己。生活中總有一種人，平常看起來安安靜靜，不太搶話，也不愛在朋友圈刷存在感。別人以為他普通、好說話、沒野心，直到某天真正遇到問題，才發現他早就把局看透，甚至默默把最麻煩的部分處理好了。

這種人最迷人的地方就在於，他們不急著讓全世界知道自己很厲害，卻總能在關鍵時刻突然發光。從生日人格角度來看，每個出生日都藏著一種不容易被第一眼看見的能力。有人表面溫柔，其實很懂人心；有人看似慢熱，其實後勁超強；也有人平常像氣氛擔當，真正動腦時卻比誰都清醒。

以下就從1日到31日出生的人，看看你的「隱藏實力」到底是什麼。

文章目錄

圖片來源：AI製圖
圖片來源：AI製圖

1日出生：低調的目標型選手

1日出生的人看起來獨立、自信，但不一定會把企圖心寫在臉上。你很清楚自己想去哪裡，也習慣先把方向想清楚，再一步一步行動。

你的隱藏實力是「目標感」。別人以為你只是認真，其實你早就在心裡排好計畫。你不喜歡用嘴巴證明自己，更習慣用成果說話。真正熟悉你的人才知道，你不是沒有野心，只是不需要天天喊給別人聽。

2日出生：溫柔背後的敏銳觀察家

2日出生的人給人溫和、好相處的印象，也因此常被誤會沒有主見。你很少強勢表態，不代表你沒有想法，只是你更習慣先看懂局勢。

你的隱藏實力是「察言觀色」。別人沒注意到的細節，你往往早就看見了。你知道誰在勉強、誰在迴避、誰真正需要幫忙。你的溫柔不是軟弱，而是一種很成熟的理解力。

3日出生：被笑聲包裝的聰明腦袋

3日出生的人常是團體裡的氣氛擔當，大家記得你的幽默、開朗和好相處，卻容易忽略你的反應速度。

你的隱藏實力是「創意與臨場反應」。你很會把複雜的事情變簡單，也很懂得用輕鬆的方式化解尷尬。別人以為你只是好笑，其實幽默本身就是一種高智商的表現。

4日出生：慢慢來也能贏的耐力派

4日出生的人不一定是最搶眼的那一個，剛認識時可能安靜、穩定，甚至有點低調。但你最大的厲害之處，就是願意把事情做到紮實。

你的隱藏實力是「持續累積」。你不靠一時爆發，而是靠耐心慢慢堆出成果。你可能不是最早被看見的人，但只要時間拉長，就會讓大家發現你一直在進步。

5日出生：看似愛玩，其實學超快

5日出生的人喜歡新鮮事物，不太喜歡被固定框架綁住，所以容易被誤會三分鐘熱度。

你的隱藏實力是「快速適應」。你能很快掌握新資訊，也很會在不同環境裡找到自己的位置。別人以為你不夠專心，其實你只是需要更大的空間發揮。

6日出生：默默撐住全場的人

6日出生的人很容易成為別人的依靠。朋友有事會找你，家人需要幫忙也會想到你，團隊缺人補位時，你常常就是那個站出來的人。

你的隱藏實力是「責任感與穩定度」。你不是只會照顧人，而是很會把混亂整理好。很多事情能順利完成，其實都是因為你默默把最麻煩的部分接住了。

7日出生：安靜但看得最深

7日出生的人不太主動表現，在團體裡存在感可能不高，但你其實很會觀察，也很會思考。

你的隱藏實力是「洞察力」。你不一定第一個發言，但往往能看見問題的本質。別人還在吵表面，你已經在心裡拆解真正的原因。你不是沒想法，只是不想隨便說。

8日出生：越後面越強的實力股

8日出生的人看起來穩重，有時甚至會被覺得太保守。年輕時你不一定最耀眼，但你很懂得長期經營自己。

你的隱藏實力是「持久戰能力」。你不怕慢，也不怕花時間。別人可能衝得快、退得也快，但你會默默累積，最後用成果證明自己。你的厲害，通常是後來才爆發。

9日出生：善良不是沒戰鬥力

9日出生的人溫和、好相處，不愛與人競爭，所以常被誤會沒有企圖心。

你的隱藏實力是「柔軟但堅定」。你不喜歡踩著別人往上爬，但不代表你沒有目標。你只是選擇用自己的方式前進。真正強大的人，不一定要有攻擊性。

10日出生：穩定就是你的王牌

10日出生的人不一定很會表現自己，但你最大的優點是穩。別人可能偶爾爆發一次，你卻能長期維持一定水準。

你的隱藏實力是「可靠輸出」。你做事不花俏，卻很少掉鏈子。這種能力看似普通，其實非常難得。越是重要的任務，越能看見你的價值。

11日出生：旁觀者其實最清醒

11日出生的人話不多，不愛搶話，常常像是在旁邊安靜看著一切。

你的隱藏實力是「判斷力」。你很會觀察人，也很會讀懂氣氛。大家以為你沒意見，其實你只是還沒決定要不要說出口。關鍵時刻，你常能做出很準的判斷。

12日出生：人緣好也是硬實力

12日出生的人親和力強，人緣通常不差，但也因此容易被認為只是會做人。

你的隱藏實力是「整合能力」。你很會協調不同意見，也懂得讓大家願意合作。能讓一群人往同一個方向走，本來就是一種很高階的能力。

13日出生：沉默型鑽研高手

13日出生的人不愛表現，常常默默待在自己的位置上，看起來低調又安靜。

你的隱藏實力是「深度研究」。只要是你有興趣的事情，你會願意花很多時間鑽研。你不是不說話，而是習慣先把功課做足。真正懂你的人會知道，你其實很有料。

14日出生：想太多其實是想太前面

14日出生的人腦袋很活，想法很多，有時會被覺得不切實際。

你的隱藏實力是「創新視角」。你常常能看見別人沒想到的可能性。今天被說太天馬行空的點子，明天可能就是突破現狀的答案。你的不同，正是你的優勢。

15日出生：讓人舒服也是一種本事

15日出生的人很容易讓人放下防備，與你相處通常不會有太大壓力。

你的隱藏實力是「溝通與凝聚」。你知道怎麼聽，也知道什麼時候該說。很多事情能推動成功，不只是因為你人緣好，而是你真的懂人性。

圖片來源：AI製圖
圖片來源：AI製圖

16日出生：冷靜到讓人安心

16日出生的人理性、冷靜，不太喜歡參與無謂爭論。也因為你不急著表態，容易被誤會冷淡。

你的隱藏實力是「分析能力」。當大家被情緒帶著走時，你可以先停下來看清楚問題。你不是沒有感受，而是更懂得在混亂裡找到方法。

17日出生：大器晚成的成長型人格

17日出生的人不一定一開始就被看見，也不喜歡刻意搶第一。但你很擅長透過累積讓自己變強。

你的隱藏實力是「後期爆發力」。你不是靠一瞬間的天分，而是靠長時間的進步。當別人停下來時，你還在往前走，所以越到後面越讓人驚訝。

18日出生：敢開始就是你的優勢

18日出生的人情緒比較外顯，想到什麼常會直接表達，因此容易被貼上衝動標籤。

你的隱藏實力是「行動力」。很多人想很多卻不敢開始，你會先去試、先去做、先累積經驗。也許過程不一定完美，但你比很多人更快走上路。

19日出生：靠自己摸出一條路

19日出生的人習慣獨立，不太喜歡麻煩別人，所以有時存在感不高。

你的隱藏實力是「自學能力」。很多事情你不一定有人教，卻能靠自己研究出方法。你不常主動展示成果，但你解決問題的能力其實很強。

20日出生：懂人心比懂事情更難

20日出生的人溫和、有耐性，也很懂得顧及別人的感受。

你的隱藏實力是「人際智慧」。你知道什麼時候該進、什麼時候該退，也懂得化解衝突。這種能力不像專業技能那麼容易被量化，卻是團隊裡非常重要的存在。

21日出生：快樂感染力也是領導力

21日出生的人常能帶動氣氛，讓身邊的人覺得輕鬆有趣。

你的隱藏實力是「影響力」。你不一定用命令帶領別人，而是用熱情讓大家願意靠近你、相信你。別人以為你只是愛玩，其實你很會凝聚人心。

22日出生：能把想法變成成果的人

22日出生的人做事穩定，不急不躁，不一定會成為最亮眼的焦點。

你的隱藏實力是「落地執行」。很多人會想、會說、會規劃，但你是真正能一步一步做完的人。你的成功不靠戲劇性，而是靠腳踏實地。

23日出生：什麼都會一點，其實很可怕

23日出生的人興趣廣泛，喜歡嘗試不同東西，因此容易被誤會不夠專注。

你的隱藏實力是「跨界整合」。你能把不同領域的資訊串在一起，形成新的觀點。別人以為你只是愛變，其實你的腦袋正在建立自己的資料庫。

24日出生：最穩的人最容易被忽略

24日出生的人常常在照顧別人，也習慣在團隊裡補位。

你的隱藏實力是「維持平衡」。你很會讓事情不要失控，也很懂得在大家沒注意時把缺口補上。只是因為你太可靠，別人反而容易把你的付出當成理所當然。

25日出生：不說話不代表沒想法

25日出生的人不愛急著發表意見，看起來安靜甚至有點疏離。

你的隱藏實力是「深層思考」。你看事情不只看表面，而是會往背後的邏輯、原因和結構去想。你不是反應慢，而是想得比別人更深。

26日出生：壓力來了才知道你多能扛

26日出生的人習慣默默把事情做好，不太邀功，也不常抱怨。

你的隱藏實力是「抗壓與責任」。越是重要的任務，越能看見你的價值。你不一定說很多漂亮話，但你會真的把事情扛起來。可靠，是你最容易被低估的天賦。

27日出生：溫柔其實很有技術含量

27日出生的人細膩、好相處，很容易察覺別人的情緒變化。

你的隱藏實力是「共感與協調」。你能理解不同立場，也知道怎麼讓衝突降溫。這種能力常被說成只是個性好，但其實真正懂人，是很高級的本事。

28日出生：逆境越大，潛力越強

28日出生的人平常看起來不一定突出，但你很容易在關鍵時刻爆發。

你的隱藏實力是「逆境反彈力」。壓力越大，你越能激出鬥志。很多人遇到困難會退縮，你反而會想再試一次。你的真正實力，通常要到困境裡才看得見。

29日出生：走得慢，但不會輕易倒下

29日出生的人不一定高調，也不一定一開始就有驚人成績。

你的隱藏實力是「韌性」。你可能會跌倒，會受挫，會懷疑自己，但你很少真的放棄。別人看見的是你走得慢，卻沒看見你一次次重新站起來。

30日出生：創意不是幻想，是未來感

30日出生的人想法豐富，常常有很多新點子，因此容易被覺得愛幻想。

你的隱藏實力是「想像力轉化」。成熟後的你，不只會想，也會慢慢學會把想法變成實際成果。你的點子一開始可能不被理解，但創新本來就常常先被誤會。

31日出生：時間會證明你的價值

31日出生的人低調內斂，不太愛出風頭，也不急著證明自己。

你的隱藏實力是「長期價值」。你做事有自己的節奏，不喜歡被外界催促。別人可能一開始看不出你的企圖心，但你心裡其實很清楚，真正有價值的東西，需要時間慢慢養成。

#運勢 #生日 #占卜 #星座

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2026-06-17 10:07 女子漾／編輯王廷羽
端午吃粽別亂丟！環保局正解粽葉「這樣丟」才對，丟錯最高罰6000元。圖片來源：pexels
端午吃粽別亂丟！環保局正解粽葉「這樣丟」才對，丟錯最高罰6000元。圖片來源：pexels

端午節一到，大家家中一定會有粽子的蹤影，不過粽子吃完後，很多人都會卡在同一題：手上那片油亮亮的粽葉，到底該丟廚餘、回收，還是一般垃圾？環保單位提醒，粽葉、粽繩都屬於一般垃圾，吃剩的粽子才可依所在地規定作為廚餘處理。若未依規定做好垃圾分類，可能依《廢棄物清理法》相關規定開罰，罰鍰可達新台幣1200元以上、6000元以下，端午吃粽吃得開心，也要落實垃圾分類！

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圖片來源：pexels
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粽葉為什麼要丟一般垃圾？

很多人會以為粽葉來自植物，應該可以丟進廚餘桶，不過粽葉質地堅韌、纖維較粗長，和一般菜葉、果皮不同，在廚餘處理流程中較難快速分解，若大量混入廚餘，可能增加後端清運與處理負擔，甚至影響設備運作。尤其端午節期間家家戶戶吃粽，粽葉數量明顯增加，若全都丟進廚餘桶，清潔人員還得再花時間挑出來，處理效率也會受到影響，因此最簡單、最不容易出錯的做法，就是吃完粽子後，將粽葉與粽繩瀝乾、包好，直接當一般垃圾丟棄。

圖片來源：FB ＠環境部
圖片來源：FB ＠環境部

粽葉、粽繩、剩粽怎麼丟？一次看懂

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不論是竹葉、桂竹葉或其他包粽葉材，吃完後都請瀝乾後丟一般垃圾，避免放進廚餘桶。

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吃剩的粽子：廚餘

若有吃不完的米飯、內餡、肉塊、栗子、香菇等食材，原則上可依所在地規定作為廚餘處理。丟棄前記得瀝乾湯汁與油水，減少異味與清運負擔。

外包裝、塑膠袋：依材質分類

購買粽子常見的外袋、禮盒、保冷袋等，建議依包材材質與當地回收規定分類。若包材沾滿油污、無法清潔，通常不適合直接丟資源回收。

圖片來源：女子漾AI製圖
圖片來源：女子漾AI製圖

蛋殼、果核、椰子殼也要注意！

除了粽葉，端午節常見的食物垃圾還包括蛋殼、果核、竹筍殼、甘蔗皮、貝殼類等。這些物品看起來都來自廚房，但各縣市分類規定可能不同，不能一律用同一套標準判斷。

像是蛋殼、果核、椰子殼、硬殼類或長纖維植物，有些地方可回收處理，有些地方則要求當一般垃圾。最保險的方式，是查詢所在地環保局公告，或使用各縣市垃圾清運查詢系統確認，避免只靠直覺分類。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

端午連假垃圾別亂堆，天氣熱更容易發臭

端午前後天氣炎熱潮濕，垃圾與廚餘若沒有密封保存，很容易腐敗發臭，也可能孳生蚊蠅、吸引蟑螂、老鼠或流浪動物翻找。若遇到連假期間垃圾車停收或清運時間調整，建議先將垃圾妥善打包、綁緊封口，暫時放在家中合適位置。

另外，也盡量不要把垃圾堆在騎樓、住家門口或空地上，以免被動物翻咬後造成環境髒亂。想避免整袋垃圾變成「端午限定臭氣包」，丟棄前可以先做三件事：廚餘瀝乾、粽葉包好、垃圾袋密封。小動作做對，家裡比較清爽，也能減少清潔隊後端處理壓力。

精華 FAQ

  • 粽葉與粽繩都屬一般垃圾，應先瀝乾、包好再丟，不要放進廚餘桶，也不建議當成資源回收，以免增加清運與處理負擔。

  • 可以。文章指出，米飯、內餡、肉塊、栗子與香菇等剩餡，原則上可依所在地規定作廚餘處理，丟前記得瀝乾湯汁與油水，降低異味。

  • 若未依規定做好垃圾分類，可能依《廢棄物清理法》受罰，罰鍰為新台幣1200元以上、6000元以下，因此分類前最好先查地方規定。

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#粽子 #端午節 #正確垃圾分類方法

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黃仁勳說「亞洲小孩要看一輩子心理醫師」 出國後我才懂 那也是我們的武器

黃仁勳說「亞洲小孩要看一輩子心理醫師」 出國後我才懂 那也是我們的武器

2026-06-10 15:34 SusieLi
輝達執行長黃仁勳。聯合報系資料照
輝達執行長黃仁勳。聯合報系資料照

黃仁勳最近在一場閉門論壇講了一段話。

他說，只要你在亞洲家庭長大、被亞洲父母養大，這輩子都需要看心理醫師。他講的時候六十三歲，那天下午才剛被爸媽念過。他說亞洲父母愛你的方式就是批評你，他們永遠覺得你可以更好，就算你盡力了，還是不夠。

他學會的唯一一句回應，是台語和中文各講一次的「好啦好啦」。

底下坐著一排輝達的主管。黃仁勳說，他用同樣的方式管理公司：如果他在乎你，才會花心思仔細地批評你；說一句「Good job」反而最容易。

這段話在台灣傳了一陣子，多半被當成溫馨的家庭故事，或成功者的自嘲。但我在歐洲工作這幾年，想到的是另一件事。那個讓我們需要看一輩子心理醫師的東西，搞不好也是讓我們在國外活下來的東西。

我身邊出國的朋友，大致分成兩種。一種是出去之後，花了很多年在跟那個「不夠好」的聲音和解。另一種，是把那個聲音變成了武器。

先說第一種。我有個朋友，台大畢業，到荷蘭念完碩士就留下來做設計。她跟我說，剛來的時候開會，主管聽完她的提案，只說了一句「This is great, let's go」。她愣在那裡。

「我以為他在敷衍我。」她說，「我一直在等那個『but』。等他告訴我哪裡不夠好，哪裡要改。結果沒有。我反而開始懷疑，是不是他根本沒認真看。」她花了快兩年，才慢慢相信一件事：有人可以單純地覺得你做得好，而那不是客套，也不是還沒看到你的問題。那兩年，她真的去看了心理諮商。黃仁勳沒說錯。

第二種人，剛好相反。

我認識一位在德國半導體公司做到中階主管的學長。他是那種典型的、從小被念到大的小孩。考第二名回家，被問的是第一名是誰。

他跟我說，剛到德國的時候，他發現自己有一個別人沒有的本事：他不怕被否定。「德國同事提案被打槍，會難過一個禮拜。」他說，「我從小就被打槍打到大。被主管當著全組面說這裡不行、那裡要重做，我心裡的反應是『喔，好，那我改』。沒有情緒。我不覺得那是針對我。」他升得很快。不是因為他比別人聰明，而是因為他能在被批評的當下，不把它當成對自我的攻擊，只當成一個要解決的問題。

這正是黃仁勳說的那種人：善於接受新知，不怕放低身段。他說這話的時候，我沒有覺得勵志。我覺得有點心疼。因為一個人要被否定到什麼程度，才能練到「被當眾打槍也沒有情緒」？

我想了很久才明白，亞洲教養給我們的，不是單純的傷，也不是單純的禮物。兩個是黏在一起的。

那個讓你半夜睡不著、覺得自己永遠不夠好的聲音，出了國，換了一個環境，有時候會變成你最大的競爭力。你能吃苦，你抗壓，你被罵不會崩潰，你永遠覺得還能再做得更好。在一個競爭的職場裡，這些確實很好用。傷口和盔甲，有時候是同一塊東西。

但我想說的不是「所以亞洲教養其實是好的」。那太廉價了。黃仁勳那段話最容易被誤讀的地方，就是把它收尾成一個和解的故事：他們是愛你的，所以一切都值得。

我想說的是另一件事。

當你發現，那個傷害過你的東西竟然在異鄉變成了你的武器，你會面臨一個很難的選擇。你要不要繼續用它？

我那位德國學長，後來當了主管。他跟我說，他帶人的時候，常常聽見自己嘴裡冒出他爸的句子。「這樣不夠」「你可以更好」。他底下有個年輕的台灣工程師，被他念完之後，回了一句「好的，我會改」，臉上沒有任何表情。

「那一刻我突然很害怕。」他說，「我看到了二十年前的自己。我在把我最不想要的東西，傳給下一個人。而且我還覺得，這是為他好。」

黃仁勳說，批評是他表達愛的方式。我相信那是真的。我也相信他爸媽是真心的。但真心不代表沒有代價。一個人可以真的愛你，也真的傷到你，這兩件事一點都不衝突。我們這代人最難的，不是去否認父母的愛，而是承認那份愛是真的、那道傷也是真的，然後自己決定哪些留下、哪些到這裡為止。

出國這件事，對很多人來說是換一份工作、換一個城市。但我覺得它真正的意義，是換一個能看清楚自己的距離。在台灣的時候，那個「不夠好」的聲音就是空氣，你天天呼吸著，不會發現它在那裡。

離開之後，到了一個沒人這樣跟你說話的地方，你才會第一次聽見它：原來那麼大聲。原來它根本不是事實，只是被反覆說了太多次，最後住進你身體裡的一種習慣。先聽見它。然後才有辦法決定，要不要把它再傳下去。

所以如果你也是那個從小被念到大、現在在某個異鄉、半夜還會懷疑自己是不是不夠好的人——我想跟你說的不是「你的父母其實很愛你」。這句話你聽過太多次了。

我想說的是：那個讓你受傷的東西，可能也是讓你走到這裡的東西。你可以謝謝它幫你撐了下來，同時不必假裝它沒傷過你。

而你手上現在有一個你爸媽當年沒有的東西：距離，還有選擇。那句「你可以更好」，可以到你這裡為止。

SusieLi

SusieLi

李思萱（Susie Li），旅居阿姆斯特丹的內容創作者與行銷人。曾任《遠見》、《數位時代》記者，現為歐洲太陽能品牌全球數位行銷經理。經營 7.4 萬粉絲社群，書寫女性的職場、移居與成長,期待陪更多女子,長成自己想要的樣子。

#黃仁勳

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明明不是主管，為什麼最後什麼事都找妳？

明明不是主管，為什麼最後什麼事都找妳？

2026-06-12 12:30 Qinote

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：職稱不是主管的人，常因可靠與溝通佳而被大家優先尋找。
  • 重點二：幫忙不等於接手，應把責任交回真正負責的人。
  • 重點三：留下協調與處理紀錄，才能保護自己並讓付出被看見。

最近有朋友跟我聊到一件事。

她的職稱不是主管。

薪水也不是主管薪水。

可是公司裡很多事情，最後都會繞到她這裡。

新人有問題找她。

跨部門有狀況找她。

同事不會處理的事情找她。

甚至有時候連主管應該決定的事情，大家也會先來問她的意見。

她苦笑著說：

「我明明不是主管，為什麼最後什麼事都變成我的事？」

相信不少姐妹看到這裡，應該也有一點共鳴。

工作久了之後，有些人會慢慢變成團隊裡最容易被找到的人。

不是因為職位最高。

也不是因為權力最大。

而是因為大家知道，找她比較容易得到答案。

其實很多時候，大家找的不是職位。

而是那個願意傾聽、願意協助、願意把事情處理好的人。

做事有效率的人。

溝通比較順的人。

願意站在雙方立場思考的人。

久而久之，大家自然會繞過不好溝通的人，去找那個比較容易解決問題的人。

被信任，原本是一件好事。

但如果沒有界線，再多的信任都有可能變成壓力。

1. 幫忙可以，但不要變成接手

很多女性之所以越來越累，不是因為能力不好。

而是太習慣替別人收尾。

同事說不會做。

新人說不懂。

主管說先幫忙看看。

結果一次、兩次、三次之後，原本只是協助，慢慢變成理所當然。

真正的幫忙，不是把事情全部做完。

而是協助事情回到該負責的人手上。

2. 分清楚「提供意見」和「負責到底」

有些事情，妳可以提供建議。

但不代表妳要承擔最後的責任。

很多人因為責任感強，總覺得既然參與了，就應該一路做到最後。

可是職場裡每個職位都有自己的職責範圍。

適時把責任交回給真正的負責人，並不是推卸責任，而是維持工作的秩序。

3. 不要用自己的效率填補公司的制度問題

有些公司之所以運作得下去，是因為總有人默默把漏洞補起來。

今天幫忙處理一次。

明天再協調一次。

後天再替別人收尾一次。

久了之後，問題看起來解決了，但制度其實沒有改善。

如果所有事情都靠少數人撐著，公司永遠不會知道真正的問題在哪裡。

4. 做過的事，記得留下紀錄

當妳承擔的事情越來越多時，更要學會留下紀錄。

包括協調過哪些事項、解決過哪些問題、協助過哪些專案。

這些不只是保護自己。

也是讓自己的價值被看見。

否則很多付出最後都會被當成理所當然。

5. 被信任很好，但別讓自己變成免費主管

很多資深員工都有一個共同特質：

做事可靠。

態度穩定。

願意幫忙。

但也因為如此，很容易變成團隊裡什麼事都找的人。

被信任是一種肯定。

但被信任，不代表所有事情都該由妳負責。

真正成熟的職場能力，不是什麼事都接下來。

而是知道什麼事情該協助，什麼事情該回到原本的負責人身上。

有時候最累的，不是工作量增加。

而是所有人都習慣了妳的付出。

如果妳也曾經有過「明明不是主管，卻什麼事都找我」的感覺，請記得：

願意幫忙是一種善意。

但善意，也需要界線。

因為工作上的界線感，不是推卸責任，而是讓責任回到該負責的人身上。

今天的小行動：

回想一下最近一週，有沒有哪件事情其實不屬於妳的工作範圍，卻被妳默默接下來了？

下次遇到類似情況時，試著先問自己：

「我是正在幫忙，還是正在接手別人的責任？」

有時候，多想這一秒，就能替自己保留更多空間。

精華 FAQ

  • 因為她通常更可靠、願意傾聽，也比較能快速給出答案。久而久之，大家會繞過難溝通的人，優先找她協助處理問題。

  • 因為真正的幫忙，是協助事情回到該負責的人手上；若把事情全部做完，別人就會把你的協助當成理所當然，壓力也會越來越大。

  • 要清楚界定職責，分辨提供意見與負責到底的差別，並保留協調和處理紀錄。這樣既能保護自己，也能讓自己的付出被看見。

Qinote

Qinote

Qinote，書寫人生不同階段的生活片刻與關係風景。 從年輕時的愛情、成為父母後的轉變， 到婚姻、家庭、孩子長大後的距離與靠近。 用文字記錄情感、相處與自我修復的歷程， 相信溫柔與誠實，能為人生留下光。

#工作壓力 #職場生存學 #職場工作態度 #職場生存之道

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