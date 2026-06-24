2026-06-24 12:07 保險中肯哥
📌那張紙，傷了感情，卻傷不了你的繼承權
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：父母在世時簽放棄繼承同意書，法律上通常無效。
- 重點二：繼承權於被繼承人死亡時才發生，生前不得先行放棄。
- 重點三：即使遺囑偏心，法定繼承人仍受特留分保障。
📌那張紙，傷了感情，卻傷不了你的繼承權
上週晚上跟一個朋友在線上聊天。
她家裡有一個妹妹和一個弟弟。
爸媽在中部做生意，這二三十年來買了很多不動產，很成功。
但家裡非常傳統。
財產，只傳兒子。
我問她：「那你們家怎麼處理這件事？」
她說：「爸媽叫我跟妹妹去簽了一份『放棄繼承同意書』。」
她說得很平靜，語氣也很豁達。
但我心裡有個東西動了一下。
那種豁達，我太熟悉了。
那不是真的放下。 那是一個從小就學會——不可以在乎的人，說話的方式。
我告訴她：「你知道嗎，那份文件在法律上是無效的。」
她沉默了一下。
「什麼意思？」
「繼承這件事，法律規定必須等父母過世之後才開始。 活著的時候，繼承權根本還不存在， 不存在的東西，沒有辦法放棄。 就算你簽了名，等父母走了以後，你還是有完整的繼承權。」
又是一段沉默。
我繼續說： 「而且就算父母立遺囑，把財產全給你弟弟， 你還有『特留分』——應繼分的一半，任何遺囑都拿不走。」
她說：「我完全不知道這些。但沒關係，我從很早以前就知道我只能靠自己。」
她說的沒錯。她完全靠自己闖出一片天，現在活得越來越耀眼了。
但從她說話的方式，我感覺得到—— 那道傷還在。 只是她太習慣帶著它走路，久了，自己都沒發現。
掛掉之後，我一直在想她說的那句話。
「我完全不知道這些。」
她不知道，不是因為這些知識很難懂。 是因為在那個家裡，從來沒有人覺得她需要知道。
她被要求簽名。
她簽了。 然後繼續自立自強，繼續說沒關係，繼續豁達。
心理學有一個概念叫「情感忽視」—— 不是父母做了什麼傷你的事， 而是他們一次一次，選擇了什麼都不給你。
那種傷很難說清楚。 說出來，好像在控訴；不說，又好像自己沒事。
所以大多數人都選了第三條路： 學習豁達，然後自立自強。
如果你也曾被要求簽過那樣的紙， 或者你在家裡，一直是那個「被預設會理解、會退讓、會放棄」的女兒——
我想讓你知道：那張紙是無效的。 你的繼承權，從來沒有消失過。
那也不是你的問題。 父母的選擇，反映的是他們的時代和局限， 不是你的價值有多少。
你不需要等他們道歉，才能鬆開這件事。 療癒不是替他們找理由， 而是你決定——不再讓這件事，繼續定義你是誰。
法律從來沒有放棄你。
是你以為，你必須放棄自己。
如果你或身邊的人正面對家族財產傳承的問題，不確定自己的權利在哪裡，歡迎私訊我。
有些事，你本來就應該知道。
常見問題 FAQ
Q1：父母在世時要我簽的「放棄繼承同意書」，有法律效力嗎？
沒有。台灣民法規定，繼承自被繼承人死亡時才開始。父母還在世時，繼承權根本尚未發生，不存在的權利無法事先放棄，這類文件在法律上是無效的。
Q2：就算父母立遺囑把財產全給其他人，我真的什麼都拿不到嗎？
不是。民法設有「特留分」制度，保障法定繼承人最低限度的繼承份額，約為應繼分的二分之一。遺囑可以決定財產怎麼分，但無法剝奪你的特留分。
Q3：父母過世後，我還可以主張繼承嗎？就算之前簽過放棄書？
可以。如前述，生前簽的放棄書無效，你在父母過世後仍有完整的法定繼承權。唯一能合法放棄繼承的時機，是父母過世後，在法定期間內向法院辦理「拋棄繼承」。
Q4：保險的受益人和法定繼承人是同一回事嗎？
不一樣。保險金屬於受益人的「固有財產」，不列入遺產，不受繼承比例與特留分限制。這也是為什麼透過保險做財富傳承，可以更精準地把錢留給你想給的人。
Q5：我不確定自己的繼承權或保險規劃，該怎麼辦？
歡迎私訊我，我可以協助你釐清現有保單的受益人設定，以及在家族資產傳承上有哪些選項。這是很多人忽略、但值得提早規劃的一塊。
延伸閱讀
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從家庭治理的角度思考：當你不在場時，家人能不能接得住。
精華 FAQ
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沒有法律效力。依台灣民法，繼承是從被繼承人死亡時才開始，活著時繼承權尚不存在，所以不能事先放棄；父母過世後仍可依法主張繼承。
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可以。法律設有特留分制度，保障法定繼承人最低限度份額，約為應繼分的一半。遺囑能安排分配方式，但不能完全剝奪你的特留分。
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文章提醒在家族中常被要求退讓的女兒，不要把生前簽名誤認為放棄權利。也呼籲正視情感忽視與財產傳承議題，必要時及早了解自身法律權益。
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