2026-06-23 13:11 柳靖
考上台大公職卻成「瘋女人」？遭母親情緒勒索33歲患思覺失調：孝順是人生最大騙局
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：作者自述在母親長期情緒勒索下，從乖巧順從走向精神崩潰。
- 重點二：她靠自身奮鬥考上公職與台大研究所，卻仍被家庭控制人生選擇。
- 重點三：罹患思覺失調後，她反思孝道壓力，決心奪回人生主導權。
為什麼越乖巧聽話的孩子，最後反而越容易走向崩潰？
我們從小被社會教導「百善孝為先」，好像只要拚命順從父母的心意，家庭就會美滿幸福。而當這份順從變成毫無底線的情緒勒索時，它足以輕易毀掉一個人好不容易建立起來的人生。
我靠著自己從底層拚搏翻身、考上國家公務員甚至考取台大研究所。卻在33歲那年的冬天，對著鏡子裡的自己失控咆哮、痛哭流涕。醫生告訴我，這個狀態叫做「思覺失調」。
這背後到底隱藏了多深的絕望與委屈？
我想用我的真實故事，殘酷地揭開傳統孝道之下，許多女性默默承受的家庭創傷與無聲吶喊。
一、 消失的父親與把我當成壓力出口的母親
很多家庭悲劇的源頭，往往來自父母雙方責任的嚴重失衡。
在我的記憶裡，爸爸一輩子開車當司機，每個月把微薄的薪水交給家裡後，就徹底當個局外人。爸爸從不過問家裡發生的大小事，下班後的唯一嗜好就是跟朋友喝酒，用這種冷漠的方式逃避身為一家之主的責任。
這種得過且過、完全不為未來做長遠打算的「認知貧窮」，讓整個家始終搖搖欲墜。家裡所有的經濟重擔與日常情緒壓力，全都壓在無力排解的母親身上。
母親沒有能力消化婚姻帶來的不幸，反而因為貪念引發了更巨大的災難。
在我17歲那年，媽媽不慎被詐騙集團騙光了所有的積蓄，甚至向親友和鄰居大舉借錢、拿房子抵押、刷爆無數張現金卡。面對龐大的債務黑洞，媽媽居然開口要求未成年的我去酒店上班幫忙還債。雖然我當年咬牙拒絕了這個荒謬的要求，心底卻因此種下了深深的內疚感。
這份「沒能幫媽媽度過難關」的罪惡感，成了日後我不斷被母親情緒勒索的致命把柄。
二、 拚命往上爬，卻逃不出家人的虛榮心
為了徹底逃離那個充滿壓力的家，我不到18歲就決定隻身北上打拚，發誓要靠自己活下去。
我靠著自己在竹科工廠做女工，一路半工半讀考上中原大學。在窮到沒錢吃飯、生病也沒錢看醫生的苦日子裡，為了在社會底層生存，我曾迫於無奈用女性最原始的本能去賺錢。
這段充滿傷痛的底層掙扎歲月裡，家裡從來沒有給過我任何實質的幫助與溫暖。直到我終於翻身考上國家公職的那一天，母親卻對外到處炫耀，將我用血淚換來的成就，當作自己教養成功的光榮勳章。
親友們紛紛誇獎母親把我栽培得很好，這些話聽在我耳裡只覺得無比諷刺，甚至感到一陣反胃。
母親口中所謂的成功，其實完全建立在無止盡壓榨我的基礎上。
我不想就此停下腳步，接著又挺著懷孕的大肚子考上台大政治研究所。平日在機關上班、晚上熬夜寫小論文、假日還要去研究所進修，我拚了命地想彌補過去缺乏的知識，想為自己的人生加值。
我天真地以為只要變得足夠強大，就能擺脫家庭的陰影，卻沒想到傳統觀念的枷鎖依舊死死纏著我。
三、 被「孝道」綁架的婚姻與被摧毀的職涯
三十歲那年，母親為了在夫家面前爭取面子，急著想洗白過去逼瘋老公、害死兒子的負面名聲，開始強烈逼迫我趕快結婚。
即使我內心百般抗拒，渴望能好好掌握自己的人生進度，母親卻毫不留情地祭出「孝順」這張神主牌。母親甚至到處跟親戚哭訴我有多麼忤逆、多麼不孝，讓我承受了極大的社會輿論壓力。
在日復一日的逼迫與長期累積的罪惡感雙重夾擊下，我最終無奈妥協，滿心不甘願地踏入了婚姻。
婚後的控制並沒有因此結束，母親開始透過 LINE 頻繁關心我肚子裡有沒有動靜。我試著理性溝通，表示生養小孩需要足夠的經濟基礎，母親卻用一句「孩子自己會帶財」輕鬆帶過。
就因為長輩輕飄飄的幾句話，我再次放棄了自己的堅持，開始了每天按表操課的備孕生活。小孩出生後，母親完全沒有幫忙照顧的打算。請滿三年育嬰假後，機關長官要求我必須在復職與離職之間做個了斷。
我先生長期不在台灣，為了照顧年幼的孩子，我只能忍痛辭去好不容易考上的公務員鐵飯碗，眼睜睜看著自己的職場翅膀被徹底折斷。
四、 思覺失調的爆發，終於看清「孝順」的代價
離開公職職場後不久，長期的委屈、壓抑與不甘心終於徹底引爆。
我發現自己完全無法控制情緒，每天送完孩子上學回到家，就會陷入暴怒甚至大哭的崩潰狀態。只要想起母親和過去遭遇的一切，我就會失控地怒罵三字經，連自己都認不出鏡子裡的模樣。
身心科醫生確診我罹患了思覺失調症。這場嚴重的精神疾病，無疑是我長期過度壓抑自我、盲目順從家人要求所付出的慘痛代價。
生病期間的遭遇，讓我對親情更加心寒。先生因為人在遠方無法就近照顧，只能拜託我媽北上幫忙。
沒想到從事保險業務的母親，竟利用女婿覺得虧欠的心理，順勢推銷了一張年繳一萬美金、要連繳六年的高額保單。這份保單把我過去幾年辛苦存下的錢全部鎖死，讓我連看病、理財的現金都拿不出來。這件事讓我徹底清醒，深刻意識到母親對我的壓榨幾乎毫無底線。
後來透過和線上英文老師的交流，我驚訝地發現歐美的字典裡根本找不到「孝順」這個詞。重回教育體系讓我有了獨立思考的能力，我終於明白自己是一個獨立的個體，根本不屬於母親。
33歲這一年，我用一場大病換來了真正的長大。回顧過去種種，我看透了盲目孝順的虛偽，決定從今往後，再也不會盲目聽從任何人的控制。
把人生的主導權拿回來，好好為自己活一次
孝順這兩個字，有時候真的會變成人生中最大的騙局。
很多人以為只要聽父母的話就是愛，卻忽略了這種愛如果建立在失去自我的前提下，就會變成一種可怕的枷鎖。真正的愛，建立在先把自己的生活過好的基礎上，擁有健康的身心，才有餘裕去照顧身邊的人。
我們每個人都是獨立的生命，沒有誰理所當然要為誰的錯誤買單。
有些根本不屬於你的債，你大可不必去還；有些別人逼你走的路，你絕對有權利拒絕。希望每一個曾經因為過度順從而受傷的靈魂，都能勇敢剪斷那條名為「孝順」的情緒勒索線。
請勇敢地把人生的主導權拿回來，好好為自己活一次。
精華 FAQ
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文章主要控訴母親長期以孝順之名進行情緒勒索，將債務、婚姻、生育與職涯壓力轉嫁給女兒，讓她在不斷順從中逐漸失去自我。
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她從底層打拼考上公職與台大研究所，但仍被家庭控制婚姻與生育，最後因長期壓抑、委屈與壓力爆發，出現情緒失控並被診斷為思覺失調。
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她認為盲目孝順可能成為人生最大的騙局，真正重要的是先照顧好自己的身心，拒絕不合理要求，勇敢把人生主導權拿回來。
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