有些冷暴力，是故意不回應

2026-06-26 12:30 Qinote

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：職場冷暴力常表現在故意不回應，讓人長期處於不確定與等待中。
  • 重點二：主管若不確認、不決定、不回覆，壓力往往轉嫁給執行工作的員工。
  • 重點三：以文字紀錄、確認期限與界線管理，可降低焦慮並保護自己。

說到職場霸凌，很多人第一個想到的，往往是大聲責罵、公開羞辱，或是主管當眾讓人難堪。

但這些年在職場裡，我發現有一種傷害，往往比責罵更讓人疲憊。

那就是——不回應。

沒有拍桌。

沒有爭吵。

沒有難聽的話。

甚至在外人眼裡，看起來什麼事都沒有發生。

但身處其中的人，卻會感受到一種說不出的壓力。

因為妳不知道事情到底該怎麼辦。

也不知道工作該不該繼續往下進行。

更不知道問題究竟出在哪裡。

我曾在上一篇文章裡提過一位職場女性的故事。

那天她同時處理好幾件工作。

電話不停進來。

訊息一直跳出。

手上的資料還沒整理完。

主管走過來詢問一件事情。

她立刻幫忙聯繫相關人員，也將結果回覆給主管。

只是當時她還忙著處理其他工作，眼睛盯著電腦畫面，沒有特別停下來看著主管說話。

過了幾分鐘，主管卻提高音量說：

「妳不會看著我說話嗎？」

後來她告訴我，真正讓她難受的，其實不只是那一次被大聲責備。

而是在那之後，她開始發現另一種更難形容的壓力。

有些事情需要主管確認。

她提出問題。

沒有回應。

需要做決定的事項。

沒有回應。

工作進度卡在原地。

卻不斷有人來詢問結果。

而那些詢問與壓力，最後往往都落在執行工作的人身上。

久而久之，她發現自己每天上班最害怕的，不是工作很多。

而是不知道該如何繼續往下做。

這些年在職場裡，我看過不少類似的情況。

有些主管不一定會責罵員工。

卻習慣讓問題停留在那裡。

該確認的不確認。

該決定的不決定。

該回覆的不回覆。

最後承受壓力的人，卻往往不是握有決定權的人。

而是夾在中間執行工作的員工。

我發現許多人離職，不一定是因為工作太累。

而是長期處在一種不確定的環境裡。

不知道事情什麼時候會有答案。

不知道主管什麼時候會回覆。

不知道自己是不是又做錯了什麼。

每天都在等待。

每天都在猜測。

每天都在消耗自己的情緒與耐心。

而這正是許多職場冷暴力最可怕的地方。

它不像責罵那麼明顯。

卻會慢慢侵蝕一個人的信心。

長期不回應，其實也是一種權力。

因為當一個人掌握決定權，卻選擇不表態時，其他人就只能一直等待。

等待答案。

等待決定。

等待事情繼續往前推進。

而在等待的過程裡，壓力卻不會停止。

有時候，最消耗人的並不是工作本身。

而是不確定。

不知道下一步是什麼。

不知道事情會不會被處理。

不知道自己還要等多久。

後來，那位職場女性主動向公司反映自己的感受。

在與主管及人資單位討論後，她也開始調整自己的工作方式。

重要事項盡量透過 Email、工作群組或訊息留下紀錄。

需要確認的事情，也會以文字方式再次確認。

這麼做並不是為了防備誰。

而是希望讓工作內容、溝通過程與責任歸屬更加清楚。

她後來告訴我：

當所有事情都有紀錄之後，自己的焦慮感反而降低了許多。

因為她不再需要一直猜測對方到底有沒有收到訊息。

也不用反覆懷疑是不是自己記錯了什麼。

如果妳也正在面對類似的情況，也許可以試著從幾個方向開始。

一、避免只用口頭溝通

重要事項盡量透過 Email、Line 群組或工作系統留下紀錄。

當資訊有文字紀錄時，也能減少日後責任不清的問題。

二、主動確認回覆期限

不要讓事情一直停留在等待狀態。

可以禮貌詢問：

「這件事情預計什麼時候可以確認呢？」

讓工作有明確的時間點。

三、區分忙碌與長期忽視

每個人都有忙碌的時候。

偶爾沒有立即回覆很正常。

但如果長期如此，而且已經影響工作進行，就值得正視。

四、不要把所有問題都歸咎於自己

有時候，工作卡關不是因為妳能力不足。

而是決策沒有完成。

不要把原本不屬於自己的責任全部背在身上。

職場裡最消耗人的，往往不是工作本身。

而是不確定。

不知道事情能不能進行。

不知道主管什麼時候回應。

不知道自己是否又做錯了什麼。

有些冷暴力，看起來安安靜靜。

沒有責罵。

沒有衝突。

沒有明顯的傷害。

卻讓人每天都在猜測、等待與懷疑自己。

它消耗的，不只是工作效率。

更是一個人對工作的信心，以及繼續努力的熱情。

今天的小行動

想想看，最近有沒有一件工作，因為遲遲等不到回應而卡住？

試著主動確認下一步，並留下工作紀錄。

有時候，清楚的界線與紀錄，不只是保護工作，也是保護自己。

精華 FAQ

  • 最常見的是故意不回應，包含不確認、不決定、不回覆，讓問題停在原地。外表看似平靜，實際上卻使員工持續等待、猜測與承受壓力。

  • 因為責罵是明確的衝突，不回應卻會讓人一直不知道下一步，工作因此卡住。員工得反覆猜測、承擔追問壓力，久了會消磨信心與工作熱情。

  • 可盡量用 Email、群組或系統留下紀錄，並主動詢問回覆期限，避免事情一直懸著。同時也要分辨忙碌與長期忽視，不把責任全攬在自己身上。

Qinote

Qinote

Qinote，書寫人生不同階段的生活片刻與關係風景。 從年輕時的愛情、成為父母後的轉變， 到婚姻、家庭、孩子長大後的距離與靠近。 用文字記錄情感、相處與自我修復的歷程， 相信溫柔與誠實，能為人生留下光。

#職場霸凌 #工作職場 #職場工作態度 #職場生存法則 #職場生存之道

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百萬網紅連環道歉！蔡阿嘎、嘟嘟人炎上背後：別把粉絲當成什麼都會包容的朋友

百萬網紅連環道歉！蔡阿嘎、嘟嘟人炎上背後：別把粉絲當成什麼都會包容的朋友

2026-06-24 09:09 失敗要趁早-張念慈
百萬網紅連環道歉！蔡阿嘎、嘟嘟人炎上背後：別把粉絲當成什麼都會包容的朋友
百萬網紅連環道歉！蔡阿嘎、嘟嘟人炎上背後：別把粉絲當成什麼都會包容的朋友

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：蔡阿嘎用AI圖與真人畫家作品比較，引發尊重專業爭議。
  • 重點二：嘟嘟人談回應酸民卻誤傷老粉，凸顯溝通框架失當。
  • 重點三：創作者公開發言要當正式品牌發言，避免失言留下數位足跡。

連續兩天，兩個百萬訂閱的網紅接連道歉。

一個是蔡阿嘎。他帶兒子在日本玩，請街頭畫家花約200元畫肖像，之後又用AI生成類似風格的圖片，讓粉絲投票比較哪一張比較好。原本可能只是想做一個輕鬆互動，結果卻被罵翻。因為觀眾看到的不是「AI好好玩」，而是「你怎麼可以拿真人畫家的專業，去跟一分鐘生成的AI圖片做勝負比較？」

另一個是The DoDo Men嘟嘟人，近日成員Jeannie加入與頻道風格調整引發爭議，不少粉絲表示不適應甚至喊退訂。結果他們卻在企劃裡談「回應酸民」，原本可能是想處理網路批評，結果卻讓很多老粉絲覺得受傷。

因為有些人不是酸民，而是真的一路看著頻道長大、認真提出建議的觀眾。當這些真心建議被放進「酸民」的框架裡，粉絲聽到的就不是幽默，不是自嘲，而是：「原來我認真給你建議，在你眼裡只是酸。」

兩件事情看起來不一樣。一個是創作爭議，一個是粉絲溝通爭議。但其實背後都是同一個問題：他們不是不珍惜粉絲，而是太習慣把粉絲當成「什麼都會懂、什麼都會包容」的自己人。可是粉絲再喜歡你，也不是永遠替你翻譯善意的朋友。社群媒體上被看到的，絕對不是你心裡真正想表達什麼。觀眾看到聽到的，只是你公開說出口的那句話。

朋友聽得懂玩笑，觀眾聽到的是立場

​跟朋友聊天，你可以嘲諷、可以戲謔、可以說：「這年頭酸民真的很多。」朋友聽了笑一笑就過去了，因為他知道你只是想發洩情緒。

但鏡頭前的觀眾不是你的朋友。觀眾聽到的，不是你私下的玩笑，而是你公開發表的立場。你說AI一分鐘生成的圖，可以跟街頭畫家的作品PK，觀眾聽到的可能是：「原來創作的功力、時間和專業，你完全不尊重，虧你自己還是個創作者。」

​你說要回應酸民，觀眾聽到的可能是：「原來我真心給的建議，被你歸類成攻擊，枉費我以前那麼挺你。」這就是公開發言最可怕的地方。內容一旦公開，就不只是你原本想說什麼，而是別人聽到了什麼。

說出口的話，會變成抹不掉的數位足跡

​我跑新聞超過20年，長期關注採訪對象的一言一行，尤其縣市首長、公部門主管、民意代表，他們的社群媒體，我幾乎天天都會海巡。所以我比一般人更清楚一件事：只要話說出口，畫面拍下來，就收不回來了。

​數位時代更可怕。

​你的每一句話、每一個表情、每一次不經意的嘲諷、甚至一下子就會消失的限時動態、朋友圈的隨口討論，都可能變成日後找得到的數位足跡。即使今天真心道歉，改天如果又犯了相似的錯，過去那些發言還是會被挖出來，變成別人檢驗你的證據。「你看，他果然就是這樣的人。」它不是單一事件的批評，而是人格印象的定型。

紅之前，就要先把自己當品牌經營

後來我開班教社群寫作，每次上課絕對跟學生說：不管你今天有沒有人追蹤、有沒有人看，從現在開始，你就要認定自己是在經營一個品牌。當你還是素人的時候，「做自己」的代價很低。你可以嘲諷兩句、戲謔幾下、講幾句不成熟的話，頂多被身邊朋友念一句：「你很白目。」​

可是每個人都有可能紅起來的一天。紅的理由可能是好事，也可能是壞事。如果你是因為一件好事被看見，過去那些不雅的發言、輕率的玩笑，都可能變成別人攻擊你的素材。如果你是因為一件壞事爆紅，那更慘。因為大家只會說：「你看，他從以前爛到現在。」

​蔡阿嘎跟Ian很有才華，和粉絲關係也都很緊密。但他們踩到的，是所有內容創作者最容易犯的錯：把「真心話」跟「公開發表」搞混了。私下講話可以很直，公開發言必須很準。私下聊天可以開玩笑，公開內容要知道分寸。你可以真誠，但不能任性；你要保持親切，但千萬不要忘記界線。

發表之前，先問自己一句話

一旦要對外發表，不管是文字、影片、Podcast，還是直播，你說的每一句話，都要先過一道審查：這句話，如果被截圖、被剪輯、被放大檢視，我還扛得住嗎？如果答案是否定的，就不要發。

不是叫你變得虛偽，也不是叫你不能做自己。而是當你選擇站到公眾面前，你就不能只用「我不是那個意思」來替自己脫身。因為觀眾不住在你的腦袋裡。他們只能根據你說出來的話、做出來的內容，判斷你是一個什麼樣的人。

給內容創作者的3個建議

​如果你是內容創作者，我希望你可以記住三件事

①把每一次發表都當成正式發言，不是聊天

私下抱怨可以，公開貼文、影片、Podcast、直播，就是你的品牌發言。發表前先問自己：這句話如果變成新聞標題，我可以接受嗎？這個片段如果被單獨截出來，我還能解釋清楚嗎？如果不能，就代表這句話還不夠成熟，不適合公開。

②距離感不是冷漠，是專業

​粉絲喜歡你的親切，但親切不等於什麼話都可以說。觀眾可以靠近你，但不代表你可以把所有觀眾都當成自己人。

真正成熟的創作者，會珍惜粉絲的支持，也會尊重粉絲的感受。不要把只有朋友聽得懂的玩笑，拿去當公開內容的素材。不要把真心建議的人，輕易放進「酸民」的框架。因為對方會不舒服、會受傷。而信任被傷害之後，修復比道歉更難。

③紅之前就先想清楚，你想被記住成什麼樣的人

不用等到爆紅才開始謹慎。從追蹤數是0的那一天開始，就用你想被記住的樣子去發表內容。

如果你希望被記住成一個尊重專業的人，就不要拿別人的專業開玩笑。你渴望被記住成一個珍惜粉絲的人，就不要把真心建議當成攻擊。你想要被記住成一個有影響力的人，就要先學會對自己的話負責。我們真的永遠不知道，哪句話會在哪一天被重新翻出來。

內容創作者最大的資產，是別人對你的信任感。流量會起伏，演算法會改，觀眾也會來來去去。但是信任，是一句話、一篇文章、一支影片慢慢累積出來的。你的努力，也可能因為一句失手的話，瞬間瓦解。

所以不要等到炎上才學會謹慎。不要等到被全世界看見，才開始學會對自己的話負責。請務必記住，真正的個人品牌，不是紅了才開始經營，而是在沒人看見時，就不輕易辜負信任，好好過好每一天。


精華 FAQ

  • 核心在於他讓街頭畫家作品與AI生成圖比較，讓觀眾感到他把真人創作的專業與時間，拿去跟快速生成的結果做不尊重的勝負比較。

  • 因為不少支持者其實是認真給建議的老觀眾，當創作者把這些聲音一概放進酸民框架，粉絲會覺得自己的善意被誤解，進而受傷。

  • 作者提醒創作者要把每次公開發言視為正式品牌表態，先想好是否能承受截圖與放大檢視，並維持距離感、尊重專業與珍惜信任。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#網紅 #日本 #蔡阿嘎 #工作職場

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考上台大公職卻成「瘋女人」？遭母親情緒勒索33歲患思覺失調：孝順是人生最大騙局

考上台大公職卻成「瘋女人」？遭母親情緒勒索33歲患思覺失調：孝順是人生最大騙局

2026-06-23 13:11 柳靖
圖：AI 協作
圖：AI 協作

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者自述在母親長期情緒勒索下，從乖巧順從走向精神崩潰。
  • 重點二：她靠自身奮鬥考上公職與台大研究所，卻仍被家庭控制人生選擇。
  • 重點三：罹患思覺失調後，她反思孝道壓力，決心奪回人生主導權。

為什麼越乖巧聽話的孩子，最後反而越容易走向崩潰？

 

我們從小被社會教導「百善孝為先」，好像只要拚命順從父母的心意，家庭就會美滿幸福。而當這份順從變成毫無底線的情緒勒索時，它足以輕易毀掉一個人好不容易建立起來的人生。

 

我靠著自己從底層拚搏翻身、考上國家公務員甚至考取台大研究所。卻在33歲那年的冬天，對著鏡子裡的自己失控咆哮、痛哭流涕。醫生告訴我，這個狀態叫做「思覺失調」。

 

這背後到底隱藏了多深的絕望與委屈？

 

我想用我的真實故事，殘酷地揭開傳統孝道之下，許多女性默默承受的家庭創傷與無聲吶喊。

 

一、       消失的父親與把我當成壓力出口的母親

很多家庭悲劇的源頭，往往來自父母雙方責任的嚴重失衡。

 

在我的記憶裡，爸爸一輩子開車當司機，每個月把微薄的薪水交給家裡後，就徹底當個局外人。爸爸從不過問家裡發生的大小事，下班後的唯一嗜好就是跟朋友喝酒，用這種冷漠的方式逃避身為一家之主的責任。

 

這種得過且過、完全不為未來做長遠打算的「認知貧窮」，讓整個家始終搖搖欲墜。家裡所有的經濟重擔與日常情緒壓力，全都壓在無力排解的母親身上。

 

母親沒有能力消化婚姻帶來的不幸，反而因為貪念引發了更巨大的災難。

 

在我17歲那年，媽媽不慎被詐騙集團騙光了所有的積蓄，甚至向親友和鄰居大舉借錢、拿房子抵押、刷爆無數張現金卡。面對龐大的債務黑洞，媽媽居然開口要求未成年的我去酒店上班幫忙還債。雖然我當年咬牙拒絕了這個荒謬的要求，心底卻因此種下了深深的內疚感。

 

這份「沒能幫媽媽度過難關」的罪惡感，成了日後我不斷被母親情緒勒索的致命把柄。

 

二、 拚命往上爬，卻逃不出家人的虛榮心

為了徹底逃離那個充滿壓力的家，我不到18歲就決定隻身北上打拚，發誓要靠自己活下去。

 

我靠著自己在竹科工廠做女工，一路半工半讀考上中原大學。在窮到沒錢吃飯、生病也沒錢看醫生的苦日子裡，為了在社會底層生存，我曾迫於無奈用女性最原始的本能去賺錢。

 

這段充滿傷痛的底層掙扎歲月裡，家裡從來沒有給過我任何實質的幫助與溫暖。直到我終於翻身考上國家公職的那一天，母親卻對外到處炫耀，將我用血淚換來的成就，當作自己教養成功的光榮勳章。

 

親友們紛紛誇獎母親把我栽培得很好，這些話聽在我耳裡只覺得無比諷刺，甚至感到一陣反胃。

 

母親口中所謂的成功，其實完全建立在無止盡壓榨我的基礎上。

 

我不想就此停下腳步，接著又挺著懷孕的大肚子考上台大政治研究所。平日在機關上班、晚上熬夜寫小論文、假日還要去研究所進修，我拚了命地想彌補過去缺乏的知識，想為自己的人生加值。

 

我天真地以為只要變得足夠強大，就能擺脫家庭的陰影，卻沒想到傳統觀念的枷鎖依舊死死纏著我。

 

三、 被「孝道」綁架的婚姻與被摧毀的職涯

三十歲那年，母親為了在夫家面前爭取面子，急著想洗白過去逼瘋老公、害死兒子的負面名聲，開始強烈逼迫我趕快結婚。

 

即使我內心百般抗拒，渴望能好好掌握自己的人生進度，母親卻毫不留情地祭出「孝順」這張神主牌。母親甚至到處跟親戚哭訴我有多麼忤逆、多麼不孝，讓我承受了極大的社會輿論壓力。

 

在日復一日的逼迫與長期累積的罪惡感雙重夾擊下，我最終無奈妥協，滿心不甘願地踏入了婚姻。

 

婚後的控制並沒有因此結束，母親開始透過 LINE 頻繁關心我肚子裡有沒有動靜。我試著理性溝通，表示生養小孩需要足夠的經濟基礎，母親卻用一句「孩子自己會帶財」輕鬆帶過。

 

就因為長輩輕飄飄的幾句話，我再次放棄了自己的堅持，開始了每天按表操課的備孕生活。小孩出生後，母親完全沒有幫忙照顧的打算。請滿三年育嬰假後，機關長官要求我必須在復職與離職之間做個了斷。

 

我先生長期不在台灣，為了照顧年幼的孩子，我只能忍痛辭去好不容易考上的公務員鐵飯碗，眼睜睜看著自己的職場翅膀被徹底折斷。

 

四、 思覺失調的爆發，終於看清「孝順」的代價

離開公職職場後不久，長期的委屈、壓抑與不甘心終於徹底引爆。

 

我發現自己完全無法控制情緒，每天送完孩子上學回到家，就會陷入暴怒甚至大哭的崩潰狀態。只要想起母親和過去遭遇的一切，我就會失控地怒罵三字經，連自己都認不出鏡子裡的模樣。

 

身心科醫生確診我罹患了思覺失調症。這場嚴重的精神疾病，無疑是我長期過度壓抑自我、盲目順從家人要求所付出的慘痛代價。

 

生病期間的遭遇，讓我對親情更加心寒。先生因為人在遠方無法就近照顧，只能拜託我媽北上幫忙。

 

沒想到從事保險業務的母親，竟利用女婿覺得虧欠的心理，順勢推銷了一張年繳一萬美金、要連繳六年的高額保單。這份保單把我過去幾年辛苦存下的錢全部鎖死，讓我連看病、理財的現金都拿不出來。這件事讓我徹底清醒，深刻意識到母親對我的壓榨幾乎毫無底線。

 

後來透過和線上英文老師的交流，我驚訝地發現歐美的字典裡根本找不到「孝順」這個詞。重回教育體系讓我有了獨立思考的能力，我終於明白自己是一個獨立的個體，根本不屬於母親。

 

33歲這一年，我用一場大病換來了真正的長大。回顧過去種種，我看透了盲目孝順的虛偽，決定從今往後，再也不會盲目聽從任何人的控制。

 

把人生的主導權拿回來，好好為自己活一次

孝順這兩個字，有時候真的會變成人生中最大的騙局。

 

很多人以為只要聽父母的話就是愛，卻忽略了這種愛如果建立在失去自我的前提下，就會變成一種可怕的枷鎖。真正的愛，建立在先把自己的生活過好的基礎上，擁有健康的身心，才有餘裕去照顧身邊的人。

 

我們每個人都是獨立的生命，沒有誰理所當然要為誰的錯誤買單。

 

有些根本不屬於你的債，你大可不必去還；有些別人逼你走的路，你絕對有權利拒絕。希望每一個曾經因為過度順從而受傷的靈魂，都能勇敢剪斷那條名為「孝順」的情緒勒索線。

 

請勇敢地把人生的主導權拿回來，好好為自己活一次。

 


精華 FAQ

  • 文章主要控訴母親長期以孝順之名進行情緒勒索，將債務、婚姻、生育與職涯壓力轉嫁給女兒，讓她在不斷順從中逐漸失去自我。

  • 她從底層打拼考上公職與台大研究所，但仍被家庭控制婚姻與生育，最後因長期壓抑、委屈與壓力爆發，出現情緒失控並被診斷為思覺失調。

  • 她認為盲目孝順可能成為人生最大的騙局，真正重要的是先照顧好自己的身心，拒絕不合理要求，勇敢把人生主導權拿回來。

柳靖

柳靖

台大政治碩士，曾任經濟部政策規劃編輯，並參與 APEC 實務， 具備從決策核心到勞檢員的罕見跨域視角。 她將邊緣重啟的經歷，轉化為2本著作與熱門 Podcast， 以專業視角轉譯女性韌性，提供具公信力的深刻觀點。 —— 公共議題｜職場安全｜職涯轉型｜女性成長 📩聯繫 kkposthouse@gmail.com

#媽媽 #情緒勒索 #原生家庭

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從出生日看你的「隱藏實力」！1到31日人格解析：有人靠溫柔破局、有人越低調越狠

從出生日看你的「隱藏實力」！1到31日人格解析：有人靠溫柔破局、有人越低調越狠

2026-06-08 20:41 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：AI製圖
圖片來源：AI製圖

有些人不是沒實力，只是懶得大聲宣傳自己。生活中總有一種人，平常看起來安安靜靜，不太搶話，也不愛在朋友圈刷存在感。別人以為他普通、好說話、沒野心，直到某天真正遇到問題，才發現他早就把局看透，甚至默默把最麻煩的部分處理好了。

這種人最迷人的地方就在於，他們不急著讓全世界知道自己很厲害，卻總能在關鍵時刻突然發光。從生日人格角度來看，每個出生日都藏著一種不容易被第一眼看見的能力。有人表面溫柔，其實很懂人心；有人看似慢熱，其實後勁超強；也有人平常像氣氛擔當，真正動腦時卻比誰都清醒。

以下就從1日到31日出生的人，看看你的「隱藏實力」到底是什麼。

文章目錄

圖片來源：AI製圖
圖片來源：AI製圖

1日出生：低調的目標型選手

1日出生的人看起來獨立、自信，但不一定會把企圖心寫在臉上。你很清楚自己想去哪裡，也習慣先把方向想清楚，再一步一步行動。

你的隱藏實力是「目標感」。別人以為你只是認真，其實你早就在心裡排好計畫。你不喜歡用嘴巴證明自己，更習慣用成果說話。真正熟悉你的人才知道，你不是沒有野心，只是不需要天天喊給別人聽。

2日出生：溫柔背後的敏銳觀察家

2日出生的人給人溫和、好相處的印象，也因此常被誤會沒有主見。你很少強勢表態，不代表你沒有想法，只是你更習慣先看懂局勢。

你的隱藏實力是「察言觀色」。別人沒注意到的細節，你往往早就看見了。你知道誰在勉強、誰在迴避、誰真正需要幫忙。你的溫柔不是軟弱，而是一種很成熟的理解力。

3日出生：被笑聲包裝的聰明腦袋

3日出生的人常是團體裡的氣氛擔當，大家記得你的幽默、開朗和好相處，卻容易忽略你的反應速度。

你的隱藏實力是「創意與臨場反應」。你很會把複雜的事情變簡單，也很懂得用輕鬆的方式化解尷尬。別人以為你只是好笑，其實幽默本身就是一種高智商的表現。

4日出生：慢慢來也能贏的耐力派

4日出生的人不一定是最搶眼的那一個，剛認識時可能安靜、穩定，甚至有點低調。但你最大的厲害之處，就是願意把事情做到紮實。

你的隱藏實力是「持續累積」。你不靠一時爆發，而是靠耐心慢慢堆出成果。你可能不是最早被看見的人，但只要時間拉長，就會讓大家發現你一直在進步。

5日出生：看似愛玩，其實學超快

5日出生的人喜歡新鮮事物，不太喜歡被固定框架綁住，所以容易被誤會三分鐘熱度。

你的隱藏實力是「快速適應」。你能很快掌握新資訊，也很會在不同環境裡找到自己的位置。別人以為你不夠專心，其實你只是需要更大的空間發揮。

6日出生：默默撐住全場的人

6日出生的人很容易成為別人的依靠。朋友有事會找你，家人需要幫忙也會想到你，團隊缺人補位時，你常常就是那個站出來的人。

你的隱藏實力是「責任感與穩定度」。你不是只會照顧人，而是很會把混亂整理好。很多事情能順利完成，其實都是因為你默默把最麻煩的部分接住了。

7日出生：安靜但看得最深

7日出生的人不太主動表現，在團體裡存在感可能不高，但你其實很會觀察，也很會思考。

你的隱藏實力是「洞察力」。你不一定第一個發言，但往往能看見問題的本質。別人還在吵表面，你已經在心裡拆解真正的原因。你不是沒想法，只是不想隨便說。

8日出生：越後面越強的實力股

8日出生的人看起來穩重，有時甚至會被覺得太保守。年輕時你不一定最耀眼，但你很懂得長期經營自己。

你的隱藏實力是「持久戰能力」。你不怕慢，也不怕花時間。別人可能衝得快、退得也快，但你會默默累積，最後用成果證明自己。你的厲害，通常是後來才爆發。

9日出生：善良不是沒戰鬥力

9日出生的人溫和、好相處，不愛與人競爭，所以常被誤會沒有企圖心。

你的隱藏實力是「柔軟但堅定」。你不喜歡踩著別人往上爬，但不代表你沒有目標。你只是選擇用自己的方式前進。真正強大的人，不一定要有攻擊性。

10日出生：穩定就是你的王牌

10日出生的人不一定很會表現自己，但你最大的優點是穩。別人可能偶爾爆發一次，你卻能長期維持一定水準。

你的隱藏實力是「可靠輸出」。你做事不花俏，卻很少掉鏈子。這種能力看似普通，其實非常難得。越是重要的任務，越能看見你的價值。

11日出生：旁觀者其實最清醒

11日出生的人話不多，不愛搶話，常常像是在旁邊安靜看著一切。

你的隱藏實力是「判斷力」。你很會觀察人，也很會讀懂氣氛。大家以為你沒意見，其實你只是還沒決定要不要說出口。關鍵時刻，你常能做出很準的判斷。

12日出生：人緣好也是硬實力

12日出生的人親和力強，人緣通常不差，但也因此容易被認為只是會做人。

你的隱藏實力是「整合能力」。你很會協調不同意見，也懂得讓大家願意合作。能讓一群人往同一個方向走，本來就是一種很高階的能力。

13日出生：沉默型鑽研高手

13日出生的人不愛表現，常常默默待在自己的位置上，看起來低調又安靜。

你的隱藏實力是「深度研究」。只要是你有興趣的事情，你會願意花很多時間鑽研。你不是不說話，而是習慣先把功課做足。真正懂你的人會知道，你其實很有料。

14日出生：想太多其實是想太前面

14日出生的人腦袋很活，想法很多，有時會被覺得不切實際。

你的隱藏實力是「創新視角」。你常常能看見別人沒想到的可能性。今天被說太天馬行空的點子，明天可能就是突破現狀的答案。你的不同，正是你的優勢。

15日出生：讓人舒服也是一種本事

15日出生的人很容易讓人放下防備，與你相處通常不會有太大壓力。

你的隱藏實力是「溝通與凝聚」。你知道怎麼聽，也知道什麼時候該說。很多事情能推動成功，不只是因為你人緣好，而是你真的懂人性。

圖片來源：AI製圖
圖片來源：AI製圖

16日出生：冷靜到讓人安心

16日出生的人理性、冷靜，不太喜歡參與無謂爭論。也因為你不急著表態，容易被誤會冷淡。

你的隱藏實力是「分析能力」。當大家被情緒帶著走時，你可以先停下來看清楚問題。你不是沒有感受，而是更懂得在混亂裡找到方法。

17日出生：大器晚成的成長型人格

17日出生的人不一定一開始就被看見，也不喜歡刻意搶第一。但你很擅長透過累積讓自己變強。

你的隱藏實力是「後期爆發力」。你不是靠一瞬間的天分，而是靠長時間的進步。當別人停下來時，你還在往前走，所以越到後面越讓人驚訝。

18日出生：敢開始就是你的優勢

18日出生的人情緒比較外顯，想到什麼常會直接表達，因此容易被貼上衝動標籤。

你的隱藏實力是「行動力」。很多人想很多卻不敢開始，你會先去試、先去做、先累積經驗。也許過程不一定完美，但你比很多人更快走上路。

19日出生：靠自己摸出一條路

19日出生的人習慣獨立，不太喜歡麻煩別人，所以有時存在感不高。

你的隱藏實力是「自學能力」。很多事情你不一定有人教，卻能靠自己研究出方法。你不常主動展示成果，但你解決問題的能力其實很強。

20日出生：懂人心比懂事情更難

20日出生的人溫和、有耐性，也很懂得顧及別人的感受。

你的隱藏實力是「人際智慧」。你知道什麼時候該進、什麼時候該退，也懂得化解衝突。這種能力不像專業技能那麼容易被量化，卻是團隊裡非常重要的存在。

21日出生：快樂感染力也是領導力

21日出生的人常能帶動氣氛，讓身邊的人覺得輕鬆有趣。

你的隱藏實力是「影響力」。你不一定用命令帶領別人，而是用熱情讓大家願意靠近你、相信你。別人以為你只是愛玩，其實你很會凝聚人心。

22日出生：能把想法變成成果的人

22日出生的人做事穩定，不急不躁，不一定會成為最亮眼的焦點。

你的隱藏實力是「落地執行」。很多人會想、會說、會規劃，但你是真正能一步一步做完的人。你的成功不靠戲劇性，而是靠腳踏實地。

23日出生：什麼都會一點，其實很可怕

23日出生的人興趣廣泛，喜歡嘗試不同東西，因此容易被誤會不夠專注。

你的隱藏實力是「跨界整合」。你能把不同領域的資訊串在一起，形成新的觀點。別人以為你只是愛變，其實你的腦袋正在建立自己的資料庫。

24日出生：最穩的人最容易被忽略

24日出生的人常常在照顧別人，也習慣在團隊裡補位。

你的隱藏實力是「維持平衡」。你很會讓事情不要失控，也很懂得在大家沒注意時把缺口補上。只是因為你太可靠，別人反而容易把你的付出當成理所當然。

25日出生：不說話不代表沒想法

25日出生的人不愛急著發表意見，看起來安靜甚至有點疏離。

你的隱藏實力是「深層思考」。你看事情不只看表面，而是會往背後的邏輯、原因和結構去想。你不是反應慢，而是想得比別人更深。

26日出生：壓力來了才知道你多能扛

26日出生的人習慣默默把事情做好，不太邀功，也不常抱怨。

你的隱藏實力是「抗壓與責任」。越是重要的任務，越能看見你的價值。你不一定說很多漂亮話，但你會真的把事情扛起來。可靠，是你最容易被低估的天賦。

27日出生：溫柔其實很有技術含量

27日出生的人細膩、好相處，很容易察覺別人的情緒變化。

你的隱藏實力是「共感與協調」。你能理解不同立場，也知道怎麼讓衝突降溫。這種能力常被說成只是個性好，但其實真正懂人，是很高級的本事。

28日出生：逆境越大，潛力越強

28日出生的人平常看起來不一定突出，但你很容易在關鍵時刻爆發。

你的隱藏實力是「逆境反彈力」。壓力越大，你越能激出鬥志。很多人遇到困難會退縮，你反而會想再試一次。你的真正實力，通常要到困境裡才看得見。

29日出生：走得慢，但不會輕易倒下

29日出生的人不一定高調，也不一定一開始就有驚人成績。

你的隱藏實力是「韌性」。你可能會跌倒，會受挫，會懷疑自己，但你很少真的放棄。別人看見的是你走得慢，卻沒看見你一次次重新站起來。

30日出生：創意不是幻想，是未來感

30日出生的人想法豐富，常常有很多新點子，因此容易被覺得愛幻想。

你的隱藏實力是「想像力轉化」。成熟後的你，不只會想，也會慢慢學會把想法變成實際成果。你的點子一開始可能不被理解，但創新本來就常常先被誤會。

31日出生：時間會證明你的價值

31日出生的人低調內斂，不太愛出風頭，也不急著證明自己。

你的隱藏實力是「長期價值」。你做事有自己的節奏，不喜歡被外界催促。別人可能一開始看不出你的企圖心，但你心裡其實很清楚，真正有價值的東西，需要時間慢慢養成。

#運勢 #生日 #占卜 #星座

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不只藍莓、酪梨！醫師揭「超級水果新星」甜卻低負擔，護心抗老潛力、抗氧化關鍵營養一次看

不只藍莓、酪梨！醫師揭「超級水果新星」甜卻低負擔，護心抗老潛力、抗氧化關鍵營養一次看

2026-06-23 17:06 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：pinterest
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說到超級水果，許多人第一時間會想到藍莓、酪梨，但近來有醫師分享，常被拿來泡茶、煲湯，也常出現在無糖飲料中的「羅漢果」，其實也值得被列入超級水果名單。羅漢果甜度高、熱量低，過去多被視為天然代糖。

編輯推薦

羅漢果是什麼？不只是一顆「很甜的水果」

羅漢果又稱 monk fruit，原產於亞洲地區，常見用法包含：

•乾果泡茶
•煲湯入味
•製成天然甜味劑
•用於無糖飲品、低糖食品

它之所以被當成代糖，是因為甜味明顯，但熱量低，也較不容易像一般糖分一樣造成血糖快速波動。因此，許多人在戒糖、控糖或減少精緻糖攝取時，會把羅漢果甜味劑當作替代選項。

圖片來源：pinterest
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為什麼羅漢果被稱為「超級水果新星」？

腎臟科醫師江守山分享，羅漢果不只是糖的替代品，它本身也具備營養價值。研究人員發現，羅漢果果皮與果肉富含抗氧化劑與生物活性化合物，尤其以下3大成分最受關注。

1. 萜類化合物：幫身體對抗氧化壓力

羅漢果中的萜類化合物，具有抗氧化與抗發炎作用。簡單來說，抗氧化就像幫身體「除鏽」，減少自由基對細胞造成的傷害。

圖片來源：pinterest
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2. 黃酮類化合物：有助心臟與代謝健康

黃酮類化合物是一大類植物成分，常見於水果、蔬菜、茶類等食物中。它的特色是能幫助中和自由基，也被認為與心血管健康、代謝健康有關。

這也是羅漢果被拿來和藍莓、酪梨等超級食物放在一起討論的原因之一。它不只是甜，而是果皮、果肉中確實含有具研究價值的植物化合物。

圖片來源：pinterest
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3. 胺基酸：參與修復與免疫功能

胺基酸是蛋白質的基本組成單位，與人體組織修復、免疫功能等生理作用有關。研究指出，羅漢果中也含有胺基酸，讓它不只是單純提供甜味，而是具有更完整的營養討論空間。羅漢果是相對友善的甜味選擇，不過，這不代表可以無限制攝取。

圖片來源：pinterest
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甜味劑再天然，也不應變成每天大量依賴的「甜味安慰劑」。若想真正減糖，重點仍是讓味覺慢慢適應低甜度，而不是把所有糖都換成代糖後繼續重口味。

羅漢果怎麼吃？日常可以這樣用

想把羅漢果放進日常飲食，可以從簡單方式開始：

1.羅漢果茶：乾果敲開後沖泡熱水

2.羅漢果湯品：煲湯時少量加入，增添甘甜味

3. 取代含糖飲料：選擇不額外加糖的羅漢果飲品

4. 料理調味：用於少量甜味需求的飲品或甜湯

但要注意，市售羅漢果甜味劑不一定只有羅漢果。有些產品可能混合赤藻糖醇、葡萄糖、麥芽糊精或其他甜味成分，購買前最好先看成分表。

別把羅漢果當成神藥，重點仍是均衡飲食

雖然羅漢果有抗氧化、抗發炎、支持代謝與心血管健康的潛力，但它不是藥物，也不能取代治療。部分研究也關注羅漢果活性成分在疾病相關領域的可能性，但目前不應直接解讀成「吃羅漢果就能防癌、抗癌或治病」。

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#酪梨 #水果 #推薦 #抗氧化 #羅漢果

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明明不是主管，為什麼最後什麼事都找妳？

明明不是主管，為什麼最後什麼事都找妳？

2026-06-12 12:30 Qinote

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：職稱不是主管的人，常因可靠與溝通佳而被大家優先尋找。
  • 重點二：幫忙不等於接手，應把責任交回真正負責的人。
  • 重點三：留下協調與處理紀錄，才能保護自己並讓付出被看見。

最近有朋友跟我聊到一件事。

她的職稱不是主管。

薪水也不是主管薪水。

可是公司裡很多事情，最後都會繞到她這裡。

新人有問題找她。

跨部門有狀況找她。

同事不會處理的事情找她。

甚至有時候連主管應該決定的事情，大家也會先來問她的意見。

她苦笑著說：

「我明明不是主管，為什麼最後什麼事都變成我的事？」

相信不少姐妹看到這裡，應該也有一點共鳴。

工作久了之後，有些人會慢慢變成團隊裡最容易被找到的人。

不是因為職位最高。

也不是因為權力最大。

而是因為大家知道，找她比較容易得到答案。

其實很多時候，大家找的不是職位。

而是那個願意傾聽、願意協助、願意把事情處理好的人。

做事有效率的人。

溝通比較順的人。

願意站在雙方立場思考的人。

久而久之，大家自然會繞過不好溝通的人，去找那個比較容易解決問題的人。

被信任，原本是一件好事。

但如果沒有界線，再多的信任都有可能變成壓力。

1. 幫忙可以，但不要變成接手

很多女性之所以越來越累，不是因為能力不好。

而是太習慣替別人收尾。

同事說不會做。

新人說不懂。

主管說先幫忙看看。

結果一次、兩次、三次之後，原本只是協助，慢慢變成理所當然。

真正的幫忙，不是把事情全部做完。

而是協助事情回到該負責的人手上。

2. 分清楚「提供意見」和「負責到底」

有些事情，妳可以提供建議。

但不代表妳要承擔最後的責任。

很多人因為責任感強，總覺得既然參與了，就應該一路做到最後。

可是職場裡每個職位都有自己的職責範圍。

適時把責任交回給真正的負責人，並不是推卸責任，而是維持工作的秩序。

3. 不要用自己的效率填補公司的制度問題

有些公司之所以運作得下去，是因為總有人默默把漏洞補起來。

今天幫忙處理一次。

明天再協調一次。

後天再替別人收尾一次。

久了之後，問題看起來解決了，但制度其實沒有改善。

如果所有事情都靠少數人撐著，公司永遠不會知道真正的問題在哪裡。

4. 做過的事，記得留下紀錄

當妳承擔的事情越來越多時，更要學會留下紀錄。

包括協調過哪些事項、解決過哪些問題、協助過哪些專案。

這些不只是保護自己。

也是讓自己的價值被看見。

否則很多付出最後都會被當成理所當然。

5. 被信任很好，但別讓自己變成免費主管

很多資深員工都有一個共同特質：

做事可靠。

態度穩定。

願意幫忙。

但也因為如此，很容易變成團隊裡什麼事都找的人。

被信任是一種肯定。

但被信任，不代表所有事情都該由妳負責。

真正成熟的職場能力，不是什麼事都接下來。

而是知道什麼事情該協助，什麼事情該回到原本的負責人身上。

有時候最累的，不是工作量增加。

而是所有人都習慣了妳的付出。

如果妳也曾經有過「明明不是主管，卻什麼事都找我」的感覺，請記得：

願意幫忙是一種善意。

但善意，也需要界線。

因為工作上的界線感，不是推卸責任，而是讓責任回到該負責的人身上。

今天的小行動：

回想一下最近一週，有沒有哪件事情其實不屬於妳的工作範圍，卻被妳默默接下來了？

下次遇到類似情況時，試著先問自己：

「我是正在幫忙，還是正在接手別人的責任？」

有時候，多想這一秒，就能替自己保留更多空間。

精華 FAQ

  • 因為她通常更可靠、願意傾聽，也比較能快速給出答案。久而久之，大家會繞過難溝通的人，優先找她協助處理問題。

  • 因為真正的幫忙，是協助事情回到該負責的人手上；若把事情全部做完，別人就會把你的協助當成理所當然，壓力也會越來越大。

  • 要清楚界定職責，分辨提供意見與負責到底的差別，並保留協調和處理紀錄。這樣既能保護自己，也能讓自己的付出被看見。

Qinote

Qinote

Qinote，書寫人生不同階段的生活片刻與關係風景。 從年輕時的愛情、成為父母後的轉變， 到婚姻、家庭、孩子長大後的距離與靠近。 用文字記錄情感、相處與自我修復的歷程， 相信溫柔與誠實，能為人生留下光。

#工作壓力 #職場生存學 #職場工作態度 #職場生存之道

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