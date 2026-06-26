2026-06-26 12:30 Qinote
有些冷暴力，是故意不回應
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：職場冷暴力常表現在故意不回應，讓人長期處於不確定與等待中。
- 重點二：主管若不確認、不決定、不回覆，壓力往往轉嫁給執行工作的員工。
- 重點三：以文字紀錄、確認期限與界線管理，可降低焦慮並保護自己。
說到職場霸凌，很多人第一個想到的，往往是大聲責罵、公開羞辱，或是主管當眾讓人難堪。
但這些年在職場裡，我發現有一種傷害，往往比責罵更讓人疲憊。
那就是——不回應。
沒有拍桌。
沒有爭吵。
沒有難聽的話。
甚至在外人眼裡，看起來什麼事都沒有發生。
但身處其中的人，卻會感受到一種說不出的壓力。
因為妳不知道事情到底該怎麼辦。
也不知道工作該不該繼續往下進行。
更不知道問題究竟出在哪裡。
我曾在上一篇文章裡提過一位職場女性的故事。
那天她同時處理好幾件工作。
電話不停進來。
訊息一直跳出。
手上的資料還沒整理完。
主管走過來詢問一件事情。
她立刻幫忙聯繫相關人員，也將結果回覆給主管。
只是當時她還忙著處理其他工作，眼睛盯著電腦畫面，沒有特別停下來看著主管說話。
過了幾分鐘，主管卻提高音量說：
「妳不會看著我說話嗎？」
後來她告訴我，真正讓她難受的，其實不只是那一次被大聲責備。
而是在那之後，她開始發現另一種更難形容的壓力。
有些事情需要主管確認。
她提出問題。
沒有回應。
需要做決定的事項。
沒有回應。
工作進度卡在原地。
卻不斷有人來詢問結果。
而那些詢問與壓力，最後往往都落在執行工作的人身上。
久而久之，她發現自己每天上班最害怕的，不是工作很多。
而是不知道該如何繼續往下做。
這些年在職場裡，我看過不少類似的情況。
有些主管不一定會責罵員工。
卻習慣讓問題停留在那裡。
該確認的不確認。
該決定的不決定。
該回覆的不回覆。
最後承受壓力的人，卻往往不是握有決定權的人。
而是夾在中間執行工作的員工。
我發現許多人離職，不一定是因為工作太累。
而是長期處在一種不確定的環境裡。
不知道事情什麼時候會有答案。
不知道主管什麼時候會回覆。
不知道自己是不是又做錯了什麼。
每天都在等待。
每天都在猜測。
每天都在消耗自己的情緒與耐心。
而這正是許多職場冷暴力最可怕的地方。
它不像責罵那麼明顯。
卻會慢慢侵蝕一個人的信心。
長期不回應，其實也是一種權力。
因為當一個人掌握決定權，卻選擇不表態時，其他人就只能一直等待。
等待答案。
等待決定。
等待事情繼續往前推進。
而在等待的過程裡，壓力卻不會停止。
有時候，最消耗人的並不是工作本身。
而是不確定。
不知道下一步是什麼。
不知道事情會不會被處理。
不知道自己還要等多久。
後來，那位職場女性主動向公司反映自己的感受。
在與主管及人資單位討論後，她也開始調整自己的工作方式。
重要事項盡量透過 Email、工作群組或訊息留下紀錄。
需要確認的事情，也會以文字方式再次確認。
這麼做並不是為了防備誰。
而是希望讓工作內容、溝通過程與責任歸屬更加清楚。
她後來告訴我：
當所有事情都有紀錄之後，自己的焦慮感反而降低了許多。
因為她不再需要一直猜測對方到底有沒有收到訊息。
也不用反覆懷疑是不是自己記錯了什麼。
如果妳也正在面對類似的情況，也許可以試著從幾個方向開始。
一、避免只用口頭溝通
重要事項盡量透過 Email、Line 群組或工作系統留下紀錄。
當資訊有文字紀錄時，也能減少日後責任不清的問題。
二、主動確認回覆期限
不要讓事情一直停留在等待狀態。
可以禮貌詢問：
「這件事情預計什麼時候可以確認呢？」
讓工作有明確的時間點。
三、區分忙碌與長期忽視
每個人都有忙碌的時候。
偶爾沒有立即回覆很正常。
但如果長期如此，而且已經影響工作進行，就值得正視。
四、不要把所有問題都歸咎於自己
有時候，工作卡關不是因為妳能力不足。
而是決策沒有完成。
不要把原本不屬於自己的責任全部背在身上。
職場裡最消耗人的，往往不是工作本身。
而是不確定。
不知道事情能不能進行。
不知道主管什麼時候回應。
不知道自己是否又做錯了什麼。
有些冷暴力，看起來安安靜靜。
沒有責罵。
沒有衝突。
沒有明顯的傷害。
卻讓人每天都在猜測、等待與懷疑自己。
它消耗的，不只是工作效率。
更是一個人對工作的信心，以及繼續努力的熱情。
今天的小行動
想想看，最近有沒有一件工作，因為遲遲等不到回應而卡住？
試著主動確認下一步，並留下工作紀錄。
有時候，清楚的界線與紀錄，不只是保護工作，也是保護自己。
精華 FAQ
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最常見的是故意不回應，包含不確認、不決定、不回覆，讓問題停在原地。外表看似平靜，實際上卻使員工持續等待、猜測與承受壓力。
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因為責罵是明確的衝突，不回應卻會讓人一直不知道下一步，工作因此卡住。員工得反覆猜測、承擔追問壓力，久了會消磨信心與工作熱情。
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可盡量用 Email、群組或系統留下紀錄，並主動詢問回覆期限，避免事情一直懸著。同時也要分辨忙碌與長期忽視，不把責任全攬在自己身上。
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