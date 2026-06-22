2026-06-22 09:07 網路溫度計DailyView
地方創生不只返鄉種田！他自稱「鄉村順豐快遞」 幫農友把農產品賣進市場
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：高聖峰自稱鄉村順豐快遞，專做產地與市場之間的媒合。
- 重點二：他不先談加工技術，而是先研究消費者購買情境與通路選品。
- 重點三：透過重新定位產品與串聯加工，讓農產品延伸出更多商品。
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體
如果把一顆柳橙、一支香草莢交到大多數人手上，第一個想到的，通常是怎麼種得更好、怎麼加工才能提高價值。但地方創生青年高聖峰想到的卻是另一個問題，「誰會買？什麼時候會買？買回家之後，又會怎麼用？」這些看似與農業無關的問題，卻成了他協助農友打開市場的關鍵。
他笑稱自己是「鄉村順豐快遞」，送的不是包裹，而是一趟趟往返產地與市場的旅程。三年來，他跑遍全台農村，不是教農友如何種得更好，而是研究消費者如何購買、通路如何選品，將農友的心血送到真正願意買單的消費者手中。
近年「地方創生」成為熱門議題，許多人選擇返鄉投入農業，高聖峰卻走出另一條路。他沒有下田耕作，也沒有成立工廠，而是站在農友與市場之間，透過產品定位、消費情境分析與通路串聯，協助在地農產品找到更大的市場，讓會種的人，也能真正賣得出去。
《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近一年（2025/6/17～2026/6/16）「峰禾日秝&高聖峰」相關討論，聚焦於「賣出去、差異化、拜訪、農友、對接、串聯、雲林」等熱門字詞，網友分享「聽他分享南漂雲林創業的心路歷程，整場聽下來，簡直像是教科書級的行銷案例，活生生地站在我眼前」、「真正的品牌不只是包裝，而是你在細節處的堅持，以及那份能感染身邊人的熱忱」。
三年跑遍全台農村 他找到農產品賣出去的關鍵
信義企業集團提供
高聖峰過去曾在新創公司、日本企業工作，高壓的生活讓他開始重新思考，人生是不是還有別種可能。後來，他真的下田學種植、做豆腐，卻發現自己既不是最會種的人，也不是最會做產品的人。真正改變他的，是三年的田野旅行。
從苗栗到台東部落，他拜訪一位又一位農友。每次拜訪，往往不是立刻談生意，而是先泡茶、吃飯、聊天，一坐就是好幾個小時。都市人習慣效率，農村則用時間累積信任。而就在一趟又一趟的拜訪裡，他看見了台灣農業真正卡住的地方。台灣從來不缺會種的人，缺的是會賣的人。
比起做產品 他更在意消費者為什麼願意掏錢
許多人投入地方創生，第一個念頭都是把產品做到最好。但在高聖峰眼中，真正該先研究的，不是產品，而是市場。「先去逛市場」，這是他最常給地方團隊的一句建議。
不過，他說的市場，不是傳統市場，而是百貨公司、伴手禮店、超市與連鎖通路。他會花上好幾個小時，在貨架前觀察商品的價格帶、包裝設計、陳列方式，也留意消費者會在什麼時候停下腳步、拿起商品，最後又為什麼放回架上。
在他看來，消費者買的從來不只是產品，而是一個生活情境。「一件商品能不能賣出去，關鍵不只是品質，而是消費者有沒有理由把它帶回家。」也因為如此，高聖峰建立通路的第一步，不是急著替產品找買家，而是先理解消費者真正的需求，再回頭調整產品定位，縮短產地與市場之間的距離。
香草莢不是太貴 而是少了一個購買理由
以香草莢為例，過去多半被定位為高價烘焙原料，高聖峰重新思考它的使用情境，降低價格門檻，並將產品從香草三溫糖、烘焙延伸到香氛生活用品等不同應用，讓更多消費者願意嘗試，也成功擴大了市場。
在他眼中，真正的創新，不一定是研發全新的產品，而是重新找到產品與消費者之間的連結。當使用情境改變了，同樣一支香草莢，也能打開全新的市場。
一顆柳橙 如何變成25項商品？
翻攝FB／高聖峰
真正厲害的，不只是找到買家。
而是讓一項農產品，擁有更多被需要的理由。台東的柑橘，就是最好的例子。高聖峰協助串聯加工端，把原本只能鮮食的水果，延伸成果乾、果醬、茶包、咖啡等約25種產品；連過去被丟棄的果皮，也製成果皮粉、精油，讓整顆水果幾乎沒有浪費。
高聖峰的故事，也讓人看見地方創生的另一種可能。不是每個返鄉青年都要種田、開店或成立品牌，有人擅長生產，有人擅長加工，也有人像他一樣，站在農友與市場之間，負責串聯資源、打開通路。
地方創生從來沒有一套標準答案。每個團隊面對的產業、環境與市場都不同，往往只能一邊嘗試、一邊修正，在不斷摸索中找到適合自己的路。
也因此，台灣地方創生基金會今年開始舉辦地方創生夥伴分享活動，希望把散落在全台各地的實戰經驗串連起來，讓不同團隊透過面對面的交流，看見別人如何跨越通路、產品開發、品牌經營等挑戰，進而找到屬於自己的解方。
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2025年6月17日至2026年6月16日。
資料來源：
大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『峰禾日秝&高聖峰』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註)作為本分析依據。
*註 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
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精華 FAQ
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因為他在做的不是送包裹，而是往返產地與市場之間，替農友串接通路、對接買家，並把農產品送到真正願意購買的消費者手中。
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他最先關注的不是怎麼把產品做得更好，而是消費者為何會買、在什麼情境下會買，以及商品在通路上如何被看見與被選走。
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香草莢透過重新定位與降低使用門檻，延伸到多種生活應用；柑橘則串聯加工端，做成果乾、果醬、茶包等約25項商品，提升整體價值。