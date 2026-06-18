2026-06-18 21:15 潤女子
端午不只吃粽子！藥師揭開「毒月」、防蚊與健康吃粽祕訣
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：農曆五月毒月反映古人對高溫潮濕與疾病的防疫警訊。
- 重點二：艾草與香包可增添節慶氣氛，防蚊仍須搭配環境清潔。
- 重點三：吃粽子宜先菜蛋白後澱粉，並控制份量與餐後活動。
端午節除了吃粽子、掛艾草與佩戴香包，也蘊含古人因應高溫潮濕、蚊蟲增加與疾病風險的生活智慧。從艾草的皮膚照護應用、香包與環境防蚊，到調整吃粽順序以減少餐後血糖波動，以及透過適量補水、搭配蔬果與餐後散步降低腸胃負擔，這些傳統習俗與現代保健觀念相互呼應。農曆五月被稱為「毒月」，也反映古人對夏季環境衛生與疾病預防的重視；掌握正確知識、適量飲食並做好防蚊措施，就能更健康、安心地歡度端午。
端午「毒月」並非有毒，而是古人的防疫警訊
杰尼藥師表示：「農曆五月被古人稱為『毒月』或『惡月』，並不是鬼怪特別多，而是進入高溫潮濕的季節後，蚊蟲、蛇蟲與傳染病風險增加。在缺乏冰箱、抗生素與現代公共衛生觀念的年代，端午習俗其實帶有提醒民眾整理環境、驅蟲避疫的意義。」
端午懸掛艾草、菖蒲及佩戴香包，從現代角度來看，雖不能直接等同醫療或防疫措施，卻呈現古人結合季節變化與環境衛生的生活經驗。因此，端午不只是紀念節日，也可視為提醒全民清潔居家、留意飲食保存與預防蚊蟲的「傳統保健日」。
艾草不只象徵避邪，三個功效看這邊
瑋哥藥師表示：「艾草在皮膚照護上的研究方向，可歸納為抗菌與抗發炎、舒緩刺激不適，以及協助維持皮膚屏障。」部分實驗研究顯示，特定艾草萃取物具有抑制細菌生長、調節發炎反應及支持皮膚屏障蛋白表現的潛力。
不過，研究使用的是經控制的萃取物與濃度，不代表直接將新鮮艾草、艾草精油塗在皮膚上就有相同效果。植物成分仍可能引起刺激或過敏，使用含艾草保養品前可先小範圍測試；若皮膚出現紅腫、滲液、持續搔癢或傷口感染，應停止使用並尋求醫療協助。
DIY香包增添節慶氣氛，防蚊不能只靠香氣
藥師菜菜子蔡依純表示：「端午香包可以選用檸檬香茅、艾葉、陳皮、薰衣草與紫蘇，製作氣味較溫和的版本，掛在玄關、窗邊、書桌旁或隨身包袋，不僅能增添清新草本香氣，也能延續端午節佩戴香包、祈求平安健康的傳統文化。」
她進一步說明，這款溫和版防蚊香包可使用檸檬香茅、艾葉、陳皮、薰衣草及紫蘇等乾燥植物材料。檸檬香茅帶有鮮明的柑橘草本氣味；艾葉具有端午節代表性，也常見於傳統香包；陳皮可增加溫暖的柑橘香氣；薰衣草氣味較柔和；紫蘇則能增添清新的草本層次。製作時可將材料剪碎或稍微搓揉後裝入透氣棉布袋，讓香氣自然散出，並放置於通風、乾燥處，避免受潮或發霉；當香氣變淡時，也可適時更換內容物。
預防病媒蚊仍應從環境管理做起，定期檢查花盆底盤、水桶、排水溝及廢棄容器，確實落實「巡、倒、清、刷」，清除可能孳生蚊蟲的積水。外出時可穿著淺色長袖衣褲，並依照產品標示，正確使用含DEET、派卡瑞丁或IR3535等有效成分的防蚊產品。將傳統香包文化與現代防蚊觀念相互搭配，才能在感受端午節氣氛的同時，也兼顧日常健康與防護。
肉粽可以吃 先菜、蛋白質、後澱粉更穩定
姐夫藥師以自身配戴連續血糖監測器進行觀察。同樣吃一顆肉粽，先吃蔬菜、低脂蛋白質，再吃肉粽時，個人血糖曲線相對平穩；直接從肉粽開始吃，血糖最高接近160 mg/dL。
姐夫藥師表示：「這次實測最重要的訊息，不是肉粽不能吃，而是進食順序、份量與搭配方式都會影響餐後反應。」研究也顯示，先攝取蔬菜與蛋白質、再吃碳水化合物，可能有助降低部分族群的餐後血糖波動。
不過，單次個人CGM結果不能代表所有人。糖尿病患者仍須依醫師、藥師或營養師建議控制總醣量與用藥，不宜自行停藥或僅靠調整進食順序控制血糖。
粽子吃多胃不舒服 掌握補水、搭蔬果、餐後動
奶爸藥師Nana表示：「粽子常結合糯米、肥肉與醬料，吃得太快或份量過多，容易增加胃脹、胃酸與消化負擔。」國民健康署也提醒，糯米搭配高油脂食材可能延長胃排空時間，建議適量食用、細嚼慢嚥，並搭配蔬菜。
舒緩負擔可掌握三招：第一，適量補充水分；第二，搭配蔬菜與適量水果補充膳食纖維，不必過度強調特定「水果酵素」；第三，餐後保持直立並輕鬆散步，避免立刻躺下。若腹痛、嘔吐、吞嚥困難、黑便或胃食道逆流症狀持續，應儘速就醫。
吃得適量、環境清爽、身體不適及早處理
端午享用粽子，可從半顆至一顆、少沾醬、多搭配蔬菜開始；使用艾草或精油類產品則應留意刺激與過敏；防蚊除了香包，更要清除積水並使用合格防蚊用品。
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精華 FAQ
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毒月並不是指月份本身有毒，而是古人對夏季高溫潮濕、蚊蟲增多與疾病風險升高的提醒，也反映出整理環境、驅蟲避疫的生活智慧。
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艾草研究方向包含抗菌、抗發炎與協助皮膚屏障，但不代表可直接替代治療；香包則以香氣增添節慶感。使用時要避免刺激、過敏與受潮發霉。
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建議先吃蔬菜與低脂蛋白質，再吃粽子，並控制份量、細嚼慢嚥、補充水分，餐後保持直立並輕鬆散步，如有持續不適應及早就醫。
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