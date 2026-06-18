2026-06-18 08:29 柳靖
高學歷全職媽媽的焦慮與破局：《Think and Grow Rich for Women》讀書心得與 3 個成長心法
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：女性創業意圖與男性幾乎持平，關鍵在自我低估。
- 重點二：決策力、韌性比學歷與硬知識更能推動行動。
- 重點三：放下工作生活平衡迷思，主婦經驗可轉化為影響力。
這幾年，網路上常討論「矽谷媽媽」、「竹科媽媽」的焦慮與困境：那些擁有高學歷、亮眼履歷的女性，一旦選擇回歸家庭，伴隨而來的往往是巨大的落差感，其實連我自己本身也有著極度強烈的共鳴。
這陣子看著行事曆上密密麻麻的接送時間、家務瑣事，我常在夜深人靜時陷入深深的自我懷疑：「頂著台大研究所的學歷，前半生拼了命地努力唸書、考試，過去在經濟部參與政策規劃，最後怎麼會就這樣走入家庭了？」
看著過去的同窗在職場上呼風喚雨，再看看自己每天圍繞著孩子打轉的日常，有時候真的會感到一陣難以言喻的自卑，覺得自己完全失去了社會產值與自我價值。
那些關於個人事業的野心、在股市裡冷靜分析的果決，甚至是在講台上侃侃而談的底氣，都顯得無比遙遠。一個全職家庭主婦，還有資格談「成長」與「富有」嗎？
直到我細細咀嚼了Sharon Lechter的《Think and Grow Rich for Women》這本書的精華。書中冷硬的 STEM（理工科）創業研究數據，結合拿破崙·希爾（Napoleon Hill）的經典法則，狠狠敲醒了我。
▋ 一句話總結這本書：
這本書透過最新科學數據與女性獨有的心理特質，徹底推翻了女性缺乏野心的刻板印象；它告訴我們，女性與生俱來的同理心、協作能力與堅韌，恰好是通往精神與物質雙重富有的最強大資本。
▋ 1. 意圖的真相：我們的野心從未輸給任何人
社會常常有一種預設，認為女性在踏出舒適圈、展開個人事業的意願上天生較弱。書中引用的 STEM 專業人士創業研究，給了這個迷思一記響亮的耳光。
- 數據會說話：在 1 ~7 分的評分中，女性的創業意圖平均得分為 5.33，男性為 5.35。這幾乎是一個統計學上的平手。所謂的「玻璃天花板」在起心動念的這個階段根本不存在。
- 真正的阻礙是「自我低估」：即便擁有強悍的專業背景，許多女性依然會低估自己的數位與財務能力。我們裹足不前的原因，純粹是內在自我評估的落差，與渴望的多寡毫無關聯。
拿破崙·希爾曾說，一切成就始於一個意念。實證數據指出，「辨識機會與構思點子」對創業意圖的影響力高居榜首。只要能看見問題，並在腦海中勾勒出解決方案，你就已經拿到了入場券。
▋ 2. 撕下學歷迷思：決策力與韌性才是真正的硬實力
很多媽媽或主婦在考慮重啟職涯或開啟自媒體事業時，常會陷入一種「準備不足」的恐慌。總覺得自己應該先去考個證照、補個學位，或者把商業模式徹底摸透才敢行動。
- 「專業知識」的影響力被高估了：回歸分析顯示，法律與財務等硬性專業知識，對於啟動事業的影響力微乎其微。
- 真正驅動成功的雙引擎：研究點出，「承諾與韌性」以及「決策能力」才是破局關鍵。能在資訊不對稱的情況下拍板定案，並在低潮中咬牙堅持，遠比擁有一張名校文憑重要得多。
▋ 3. 拋棄平衡陷阱：用「一個完整的人生」取代妥協
這是我在書中讀到最震撼，也最能釋放主婦焦慮的觀點。我們這代女性被「工作與生活平衡（Work-life balance）」這個詞綁架太久了。作者 Sharon Lechter 犀利地指出，這種無止盡的追求，往往只會製造出更多的內疚感。
- 把「犧牲」轉化為「投資」：當你坐在電腦前敲打文章、研究台積電的財報，或是策劃下一場演講時，請停止覺得自己「佔用」了陪伴家人的時間。你正在做的是實實在在的投資，為自己，也為下一代建立一種生活態度的典範。
- 大腦的多元協作優勢：現代商業早已告別單打獨鬥的孤狼模式。女性天生擅長同理與多工處理，這正是打造「智囊團（Mastermind）」的完美條件。集結眾人的智慧，比起一個人埋頭苦幹更能創造奇蹟。
▋ 主婦的日常，就是最好的創業修練場
讀完這本書，我重新審視了自己的生活軌跡。從過去在公部門體系內運轉，到跟著老猴子去東京生活，最後卸下公職回到台灣，轉換跑道成為自由講師與專欄創作者。這中間經歷的種種拉扯，其實都在印證書裡的道理。
以前我總覺得，經營個人品牌和打理家庭是兩條互相衝突的平行線。身為一個高學歷全職媽媽，極度容易落入「沒有直接經濟產值就沒有價值」的陷阱。
我徹底明白，根本不需要去切割「主婦」與「創作者」的身份。我在廚房裡精準掌控出菜時間的效率、在安排全家旅遊行程時展現的決策力，以及面對各種家庭突發狀況的強大應變能力，全都是支撐我寫作、講課最紮實的底氣。
我們不需要等待外界來定義我們的價值，身為女性，特別是經歷過人生起伏的母親，我們早就具備了最核心的實戰素養。
▋ 這本書就像是一面鏡子，照出了女性潛藏的巨大能量
我非常推薦給正面臨職涯轉換、對現狀感到焦慮，或是覺得自己被家庭角色困住、失去自我價值感的女性閱讀。它會幫你把腦中那些自我懷疑的雜音徹底關掉。
最後，送給大家一句雅詩蘭黛夫人（Estée Lauder）的話：「當我覺得我快撐不下去的時候，我強迫自己繼續往前走。」
當我們不再尋求虛幻的「平衡」，開始專注創造屬於自己的「影響力」時，一切就會截然不同。
精華 FAQ
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作者認為，焦慮多半來自與職場同儕比較，以及把家庭角色等同於失去價值；其實主婦在時間管理、應變與協作上，早已累積可轉化的能力。
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文章強調，女性創業意圖與男性幾乎沒有差距，真正決定能否起步的是能否看見問題、辨識機會，並在自我低估中仍願意先行動。
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作者認為，過度追求平衡容易帶來更多內疚，與其切割身份，不如把投入家庭與創作都視為投資，讓人生以影響力與成長整合前進。
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