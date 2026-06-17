2026-06-17 21:16 歐陽仁傑/職涯諮詢師
AI職涯新入口：不寫程式，也能成為AI時代需要的人才
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：AI人才不再限於工程師，應用與協作能力同樣重要。
- 重點二：AI職涯可分為開發、應用、研究三條主要路徑。
- 重點三：真正競爭力在於問題解決、跨域整合與成果落地。
前幾年談到AI人才，許多人第一時間會聯想到工程師、資料科學家或演算法研究員，彷彿只有會寫程式、能訓練模型的人，才算踏入AI職涯。然而從現今的產業實際發展來看，AI早已走出技術部門，進入各種工作場景。
只要工作會運用AI工具，進行資料判讀、流程優化、決策輔助、產品創新或組織轉型，就已經站在AI職涯的範圍之內。
根據數位發展部數位產業署發布的《AI產業人才認定指引》，這套能力架構不僅協助企業辨識與媒合人才，也成為課程設計與能力培訓的重要依據。最新版3.0更納入「AI治理素養」與「AI協作與開發」能力，顯示AI人才的定義，已從單一技術能力，走向應用整合、風險意識與人機協作的綜合能力。
從職涯發展的角度來看，AI人才大致可以分為三條主要路徑：AI開發人才、AI應用人才，以及AI研究人才。三者沒有高低之分，差異在於能力重點、工作情境與職涯累積方式。
第一類，是AI開發人才。
這類人才多半來自資工、資管、統計、電機或數學等背景，核心任務是將AI技術實際建構、部署並維運。例如軟體工程師、資料工程師、資料科學家、機器學習工程師、電腦視覺工程師、自然語言處理工程師，甚至是LLM工程師或AIOps工程師等。
其關鍵能力包含程式設計、資料治理、模型建構、系統架構、模型部署與效能優化。但未來更具競爭力的開發人才，將不只是技術專家，而是同時理解產業場景與商業需求的人。只會做模型，容易停留在技術展示；能解決實際問題，才有機會創造真正價值。
第二類，是AI應用人才。
這是未來擴散最快、也最貼近多數工作者的路徑。AI應用人才不一定需要自行訓練模型，但必須能將AI有效嵌入工作流程，提升效率與決策品質，甚至重新設計工作方式。
常見角色包含AI導入人才、AI產品經理，以及各種「職務加值型」工作者。例如：
行銷人員運用AI分析顧客與生成內容，人資運用AI進行人才分析與訓練規劃，教育訓練人員設計個人化學習路徑，行政與專案人員則透過AI進行資料整理、會議摘要與決策支援。
AI應用的關鍵，不在於會用多少工具，而在於能否把AI用在正確的問題上。真正有價值的能力，包括問題定義、流程拆解、資料判讀、工具選擇、成果驗證與跨部門溝通。工具會快速變動，但問題解決能力才是可累積的核心資產。
第三類，是AI研究人才。
這類人才聚焦於前沿技術探索與演算法創新，例如AI科學家或研究員。通常需要深厚的數學、統計與機器學習基礎，並具備閱讀論文、設計實驗與驗證假設的能力。
然而，產業真正需要的研究人才，不只是追求模型表現，更要能理解資料限制、成本條件與倫理風險，並將研究成果轉化為可落地的產品與服務。
從全球趨勢來看，AI與大數據已成為成長最快的關鍵技能之一。世界經濟論壇《Future of Jobs Report 2025》指出，AI、資訊處理、自動化與資安等能力，將持續重塑2030年前的勞動市場結構。
這也提醒我們：AI職涯發展不能只看「熱門技術」，而要看「能力組合」。
未來的AI人才，大致會呈現三種典型組合：
第一，技術深度型：
如資料工程師、機器學習工程師、LLM工程師，重點在持續強化模型、資料與系統能力。
第二，產業導入型：
如AI產品經理、AI專案經理或解決方案顧問，關鍵在需求分析、流程設計與跨部門協作。
第三，職務加值型：
如AI行銷、AI人資、AI教育訓練等，透過AI放大原有專業價值。
對多數工作者而言，進入AI職涯不必從零轉職成工程師。更務實的方式，是回到自身專業，思考AI能如何加值。
行銷人可以成為懂AI的行銷人，人資可以成為懂AI的人才發展顧問，教育者可以成為AI課程設計者，專案經理則可以成為AI導入推動者。這些跨域角色，正是未來最具需求的人才型態。
如果從職涯規劃角度切入，可以從三個問題開始：
第一，我的原始專業是什麼？
AI不是歸零重來，而是升級既有能力。
第二，我想走哪一條AI路徑？
依據興趣與能力，選擇開發、應用或研究方向。
第三，我能產出什麼可被看見的成果？
真正的競爭力來自作品，而不是課程證明。例如流程改善案例、資料分析專案、自動化工具、AI導入企劃或教學內容。
未來AI人才的競爭，不在於誰會下最多指令，而在於誰能看懂問題、選對工具、整合資源、控管風險，並將AI轉化為具體成果。
AI正在改變職場，也正在打開新的職涯入口。
對年輕人而言，AI是能力建立的起點；對轉職者而言，是重新定義經驗的機會；對中高齡工作者而言，則是延伸專業價值、提升續航力的重要工具。
未來的AI人才，不只屬於會寫程式的人，更屬於那些能理解問題、持續學習、整合專業並與AI協作的人。
真正關鍵的競爭力，是把原有專業，升級為能與AI共同創造價值的能力。
精華 FAQ
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因為AI已進入各種工作場景，只要能運用AI做資料判讀、流程優化、決策輔助或產品創新，就屬於AI職涯的一部分，重點轉向應用與協作能力。
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文章將AI人才分為三類：AI開發人才負責建構與部署技術；AI應用人才把AI嵌入工作流程；AI研究人才則專注前沿技術、演算法創新與實驗驗證。
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不必先轉職成工程師，可先從自身專業出發，選擇適合的AI應用方向，並累積可見成果，例如流程改善、資料分析、自動化工具或AI導入企劃。
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