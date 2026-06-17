化療前除了凍卵還能怎麼做？ 中日交流癌友中醫治療方針

2026-06-17 12:00 宜蘊醫療
由日本廣島大學醫院漢方診療中心率隊等多位日本漢方針灸師組成國際交流團來台參訪台灣宜蘊中醫診所。
由日本廣島大學醫院漢方診療中心率隊等多位日本漢方針灸師組成國際交流團來台參訪台灣宜蘊中醫診所。

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台日漢方與中醫交流聚焦助孕、安胎及癌症緩和照護。
  • 重點二：年輕癌友若來不及凍卵，可用中藥調理保留生育力。
  • 重點三：孕婦外用足浴與藥膏也須嚴控來源，避免經皮吸收風險。

面臨嚴峻的少子化與人口老化考驗，中醫可以如何偕同治療，並兼顧病患在醫療過程中的身心感受，成為跨國關注的焦點。今日，由日本廣島大學醫院漢方診療中心率隊，等多位日本漢方針灸師組成國際交流團來台參訪台灣中醫診所。雙方針對女性助孕、安胎、小產調理、癌症安寧緩和治療等議題展開學術對話，展現台灣中西醫整合醫療的國際實力。


台灣宜蘊中醫陳玉娟院長指出，台日韓三國同樣面臨人口結構危機，此次交流剛好站在「生命線的兩端」，一端是迎來新生命的生殖醫學，另一端則是陪伴終點的安寧緩和。陳玉娟院長表示，日本的職人治療在乎病患的感受，強調如何有效安全地減輕疼痛，並利用非侵入式的接觸針、按摩手法進行疼痛減緩與日常照護；而台灣中醫則分享了近年在不孕症領域發展成熟的中西醫整合助孕、安胎調理與自然分娩減痛經驗。雙方雖切入點不同，但皆是以「有溫度的療法」貫穿生命全週期。

 


罹癌中醫照護 調理子宮環境保留生育力

隨著癌症年輕化及求孕年齡延後，越來越多醫師會提醒癌前生育保留。陳玉娟醫師分享中醫臨床實務指出，近年常有乳癌、子宮內膜癌、鼻咽癌等年輕個案在進行癌症治療前，會先尋求中西醫整合的生殖協助。

 

傳統上，部分年輕癌友會在癌症治療前，透過生殖醫學凍卵以保存生育能力，待整體康復後再進行試管嬰兒療程。然而，台灣中醫近年在生殖醫學上展現獨特優勢，對於部分時間緊迫、來不及在化療前凍卵的癌友，臨床上可透過中藥進行癌前與療程間的身體調養，藉由中藥調理氣血循環與調控子宮卵巢微環境、延緩卵巢早衰，待癌症病情穩定後，透過中醫養卵進行試管療程或自然受孕。中西醫整合不僅能降低抗癌療程對卵巢功能造成的不可逆傷害，也為年輕癌友家庭重燃生育希望。

 

外用足浴別亂泡！ 醫師揭孕期「經皮吸收」與安全用藥防線

針對日本漢方團隊關切的中藥材來源與孕婦用藥安全，陳玉娟醫師指出，宜蘊中醫對於孕婦與不孕個案的用藥實施最高規格把關，除了全面選用符合國家認證的科學中藥外，傳統中藥材使用安全藥材，另外診所內對重金屬與農藥殘留、塑化劑等的有定期抽驗機制。

 

陳玉娟醫師也提醒：「不只是內服藥要小心，連外用的足浴包或外敷藥膏，孕婦都必須嚴審成份。」皮膚雖然是人體的防禦屏障，但也具備吸收外來化學物質的管道，這在醫學上稱為「經皮吸收」。若孕婦在安胎或小產調理期間，使用了來源不明、含有化學添加物、化學香精或重金屬殘留的外用足浴包，藥材毒素有可能透過經皮吸收累積於母體體內，甚至透過胎盤影響胎兒健康。因此，台灣宜蘊中醫在推廣足浴等外用減壓療法時，均堅持選用與內服藥同等級的安全藥材，以杜絕經皮吸收的潛在風險。

 

產後憂鬱中醫有解 台日針灸中藥交流成果斐然

除了孕期安胎，台日專家也交流了產後憂鬱與癌末照護。陳玉娟醫師表示，產後憂鬱與體內荷爾蒙劇烈波動及身心壓力密切相關，透過中醫針灸與特定疏肝理氣、補益氣血的方劑調理，搭配專業引導，能有效緩解新手媽媽的焦慮與身體疲憊。

 

日本前國立癌症中心東醫院、現為針灸診所的鈴木院長，聽聞台灣艱困求孕個案與中醫安胎、陪伴產後媽媽度過難關的故事時，亦數度感動拭淚，並分享日本漢方在癌末時的安寧照護。

陳玉娟醫師強調，日本將中醫運用於癌症安寧照護，其「減痛減苦」的整體性思維值得借鏡；而台灣將中醫融入生殖醫療的成果，也讓國際社會看見台灣中醫在不孕症治療與母嬰安全把關上的實力，向世界實踐「助孕，中醫Can Help」的醫療價值。

日本東醫院、現為針灸診所的鈴木院長，聽聞台灣艱困求孕個案與中醫安胎、陪伴產後媽媽度過難關的故事時，亦數度感動拭淚。
日本東醫院、現為針灸診所的鈴木院長，聽聞台灣艱困求孕個案與中醫安胎、陪伴產後媽媽度過難關的故事時，亦數度感動拭淚。

精華 FAQ

  • 雙方聚焦女性助孕、安胎、小產調理、產後憂鬱，以及癌症安寧緩和照護等議題，並分享台灣中西醫整合在生殖醫療與母嬰安全上的實務經驗。

  • 醫師指出，可先以中藥調理氣血、修復子宮卵巢微環境並延緩卵巢早衰，待病情穩定後，再評估中醫養卵、試管療程或自然受孕的可能性。

  • 因皮膚具有經皮吸收能力，若外用產品含化學添加物、香精或重金屬殘留，可能經由皮膚進入體內，進而影響母體與胎兒健康，所以來源與成分都要嚴審。

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宜蘊醫療為全方位生殖醫療團隊，以女性為本的整合式健康照護，並加入FemTech的新創概念，導入最新生殖細胞儲存技術，搭配實證醫學營養品，結合中西醫聯合診療，提升試管嬰兒成功率，提供亞洲地區優質的生殖療程服務，不論是醫療科技的支持或心理層面的照護，宜蘊為您打造適宜懷孕的方案。

#日本 #台灣 #中藥 #備孕 #癌症治療

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從出生日看你的「隱藏實力」！1到31日人格解析：有人靠溫柔破局、有人越低調越狠

從出生日看你的「隱藏實力」！1到31日人格解析：有人靠溫柔破局、有人越低調越狠

2026-06-08 20:41 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：AI製圖
圖片來源：AI製圖

有些人不是沒實力，只是懶得大聲宣傳自己。生活中總有一種人，平常看起來安安靜靜，不太搶話，也不愛在朋友圈刷存在感。別人以為他普通、好說話、沒野心，直到某天真正遇到問題，才發現他早就把局看透，甚至默默把最麻煩的部分處理好了。

這種人最迷人的地方就在於，他們不急著讓全世界知道自己很厲害，卻總能在關鍵時刻突然發光。從生日人格角度來看，每個出生日都藏著一種不容易被第一眼看見的能力。有人表面溫柔，其實很懂人心；有人看似慢熱，其實後勁超強；也有人平常像氣氛擔當，真正動腦時卻比誰都清醒。

以下就從1日到31日出生的人，看看你的「隱藏實力」到底是什麼。

文章目錄

圖片來源：AI製圖
圖片來源：AI製圖

1日出生：低調的目標型選手

1日出生的人看起來獨立、自信，但不一定會把企圖心寫在臉上。你很清楚自己想去哪裡，也習慣先把方向想清楚，再一步一步行動。

你的隱藏實力是「目標感」。別人以為你只是認真，其實你早就在心裡排好計畫。你不喜歡用嘴巴證明自己，更習慣用成果說話。真正熟悉你的人才知道，你不是沒有野心，只是不需要天天喊給別人聽。

2日出生：溫柔背後的敏銳觀察家

2日出生的人給人溫和、好相處的印象，也因此常被誤會沒有主見。你很少強勢表態，不代表你沒有想法，只是你更習慣先看懂局勢。

你的隱藏實力是「察言觀色」。別人沒注意到的細節，你往往早就看見了。你知道誰在勉強、誰在迴避、誰真正需要幫忙。你的溫柔不是軟弱，而是一種很成熟的理解力。

3日出生：被笑聲包裝的聰明腦袋

3日出生的人常是團體裡的氣氛擔當，大家記得你的幽默、開朗和好相處，卻容易忽略你的反應速度。

你的隱藏實力是「創意與臨場反應」。你很會把複雜的事情變簡單，也很懂得用輕鬆的方式化解尷尬。別人以為你只是好笑，其實幽默本身就是一種高智商的表現。

4日出生：慢慢來也能贏的耐力派

4日出生的人不一定是最搶眼的那一個，剛認識時可能安靜、穩定，甚至有點低調。但你最大的厲害之處，就是願意把事情做到紮實。

你的隱藏實力是「持續累積」。你不靠一時爆發，而是靠耐心慢慢堆出成果。你可能不是最早被看見的人，但只要時間拉長，就會讓大家發現你一直在進步。

5日出生：看似愛玩，其實學超快

5日出生的人喜歡新鮮事物，不太喜歡被固定框架綁住，所以容易被誤會三分鐘熱度。

你的隱藏實力是「快速適應」。你能很快掌握新資訊，也很會在不同環境裡找到自己的位置。別人以為你不夠專心，其實你只是需要更大的空間發揮。

6日出生：默默撐住全場的人

6日出生的人很容易成為別人的依靠。朋友有事會找你，家人需要幫忙也會想到你，團隊缺人補位時，你常常就是那個站出來的人。

你的隱藏實力是「責任感與穩定度」。你不是只會照顧人，而是很會把混亂整理好。很多事情能順利完成，其實都是因為你默默把最麻煩的部分接住了。

7日出生：安靜但看得最深

7日出生的人不太主動表現，在團體裡存在感可能不高，但你其實很會觀察，也很會思考。

你的隱藏實力是「洞察力」。你不一定第一個發言，但往往能看見問題的本質。別人還在吵表面，你已經在心裡拆解真正的原因。你不是沒想法，只是不想隨便說。

8日出生：越後面越強的實力股

8日出生的人看起來穩重，有時甚至會被覺得太保守。年輕時你不一定最耀眼，但你很懂得長期經營自己。

你的隱藏實力是「持久戰能力」。你不怕慢，也不怕花時間。別人可能衝得快、退得也快，但你會默默累積，最後用成果證明自己。你的厲害，通常是後來才爆發。

9日出生：善良不是沒戰鬥力

9日出生的人溫和、好相處，不愛與人競爭，所以常被誤會沒有企圖心。

你的隱藏實力是「柔軟但堅定」。你不喜歡踩著別人往上爬，但不代表你沒有目標。你只是選擇用自己的方式前進。真正強大的人，不一定要有攻擊性。

10日出生：穩定就是你的王牌

10日出生的人不一定很會表現自己，但你最大的優點是穩。別人可能偶爾爆發一次，你卻能長期維持一定水準。

你的隱藏實力是「可靠輸出」。你做事不花俏，卻很少掉鏈子。這種能力看似普通，其實非常難得。越是重要的任務，越能看見你的價值。

11日出生：旁觀者其實最清醒

11日出生的人話不多，不愛搶話，常常像是在旁邊安靜看著一切。

你的隱藏實力是「判斷力」。你很會觀察人，也很會讀懂氣氛。大家以為你沒意見，其實你只是還沒決定要不要說出口。關鍵時刻，你常能做出很準的判斷。

12日出生：人緣好也是硬實力

12日出生的人親和力強，人緣通常不差，但也因此容易被認為只是會做人。

你的隱藏實力是「整合能力」。你很會協調不同意見，也懂得讓大家願意合作。能讓一群人往同一個方向走，本來就是一種很高階的能力。

13日出生：沉默型鑽研高手

13日出生的人不愛表現，常常默默待在自己的位置上，看起來低調又安靜。

你的隱藏實力是「深度研究」。只要是你有興趣的事情，你會願意花很多時間鑽研。你不是不說話，而是習慣先把功課做足。真正懂你的人會知道，你其實很有料。

14日出生：想太多其實是想太前面

14日出生的人腦袋很活，想法很多，有時會被覺得不切實際。

你的隱藏實力是「創新視角」。你常常能看見別人沒想到的可能性。今天被說太天馬行空的點子，明天可能就是突破現狀的答案。你的不同，正是你的優勢。

15日出生：讓人舒服也是一種本事

15日出生的人很容易讓人放下防備，與你相處通常不會有太大壓力。

你的隱藏實力是「溝通與凝聚」。你知道怎麼聽，也知道什麼時候該說。很多事情能推動成功，不只是因為你人緣好，而是你真的懂人性。

圖片來源：AI製圖
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16日出生：冷靜到讓人安心

16日出生的人理性、冷靜，不太喜歡參與無謂爭論。也因為你不急著表態，容易被誤會冷淡。

你的隱藏實力是「分析能力」。當大家被情緒帶著走時，你可以先停下來看清楚問題。你不是沒有感受，而是更懂得在混亂裡找到方法。

17日出生：大器晚成的成長型人格

17日出生的人不一定一開始就被看見，也不喜歡刻意搶第一。但你很擅長透過累積讓自己變強。

你的隱藏實力是「後期爆發力」。你不是靠一瞬間的天分，而是靠長時間的進步。當別人停下來時，你還在往前走，所以越到後面越讓人驚訝。

18日出生：敢開始就是你的優勢

18日出生的人情緒比較外顯，想到什麼常會直接表達，因此容易被貼上衝動標籤。

你的隱藏實力是「行動力」。很多人想很多卻不敢開始，你會先去試、先去做、先累積經驗。也許過程不一定完美，但你比很多人更快走上路。

19日出生：靠自己摸出一條路

19日出生的人習慣獨立，不太喜歡麻煩別人，所以有時存在感不高。

你的隱藏實力是「自學能力」。很多事情你不一定有人教，卻能靠自己研究出方法。你不常主動展示成果，但你解決問題的能力其實很強。

20日出生：懂人心比懂事情更難

20日出生的人溫和、有耐性，也很懂得顧及別人的感受。

你的隱藏實力是「人際智慧」。你知道什麼時候該進、什麼時候該退，也懂得化解衝突。這種能力不像專業技能那麼容易被量化，卻是團隊裡非常重要的存在。

21日出生：快樂感染力也是領導力

21日出生的人常能帶動氣氛，讓身邊的人覺得輕鬆有趣。

你的隱藏實力是「影響力」。你不一定用命令帶領別人，而是用熱情讓大家願意靠近你、相信你。別人以為你只是愛玩，其實你很會凝聚人心。

22日出生：能把想法變成成果的人

22日出生的人做事穩定，不急不躁，不一定會成為最亮眼的焦點。

你的隱藏實力是「落地執行」。很多人會想、會說、會規劃，但你是真正能一步一步做完的人。你的成功不靠戲劇性，而是靠腳踏實地。

23日出生：什麼都會一點，其實很可怕

23日出生的人興趣廣泛，喜歡嘗試不同東西，因此容易被誤會不夠專注。

你的隱藏實力是「跨界整合」。你能把不同領域的資訊串在一起，形成新的觀點。別人以為你只是愛變，其實你的腦袋正在建立自己的資料庫。

24日出生：最穩的人最容易被忽略

24日出生的人常常在照顧別人，也習慣在團隊裡補位。

你的隱藏實力是「維持平衡」。你很會讓事情不要失控，也很懂得在大家沒注意時把缺口補上。只是因為你太可靠，別人反而容易把你的付出當成理所當然。

25日出生：不說話不代表沒想法

25日出生的人不愛急著發表意見，看起來安靜甚至有點疏離。

你的隱藏實力是「深層思考」。你看事情不只看表面，而是會往背後的邏輯、原因和結構去想。你不是反應慢，而是想得比別人更深。

26日出生：壓力來了才知道你多能扛

26日出生的人習慣默默把事情做好，不太邀功，也不常抱怨。

你的隱藏實力是「抗壓與責任」。越是重要的任務，越能看見你的價值。你不一定說很多漂亮話，但你會真的把事情扛起來。可靠，是你最容易被低估的天賦。

27日出生：溫柔其實很有技術含量

27日出生的人細膩、好相處，很容易察覺別人的情緒變化。

你的隱藏實力是「共感與協調」。你能理解不同立場，也知道怎麼讓衝突降溫。這種能力常被說成只是個性好，但其實真正懂人，是很高級的本事。

28日出生：逆境越大，潛力越強

28日出生的人平常看起來不一定突出，但你很容易在關鍵時刻爆發。

你的隱藏實力是「逆境反彈力」。壓力越大，你越能激出鬥志。很多人遇到困難會退縮，你反而會想再試一次。你的真正實力，通常要到困境裡才看得見。

29日出生：走得慢，但不會輕易倒下

29日出生的人不一定高調，也不一定一開始就有驚人成績。

你的隱藏實力是「韌性」。你可能會跌倒，會受挫，會懷疑自己，但你很少真的放棄。別人看見的是你走得慢，卻沒看見你一次次重新站起來。

30日出生：創意不是幻想，是未來感

30日出生的人想法豐富，常常有很多新點子，因此容易被覺得愛幻想。

你的隱藏實力是「想像力轉化」。成熟後的你，不只會想，也會慢慢學會把想法變成實際成果。你的點子一開始可能不被理解，但創新本來就常常先被誤會。

31日出生：時間會證明你的價值

31日出生的人低調內斂，不太愛出風頭，也不急著證明自己。

你的隱藏實力是「長期價值」。你做事有自己的節奏，不喜歡被外界催促。別人可能一開始看不出你的企圖心，但你心裡其實很清楚，真正有價值的東西，需要時間慢慢養成。

#運勢 #生日 #占卜 #星座

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2026-06-10 15:34 SusieLi
輝達執行長黃仁勳。聯合報系資料照
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黃仁勳最近在一場閉門論壇講了一段話。

他說，只要你在亞洲家庭長大、被亞洲父母養大，這輩子都需要看心理醫師。他講的時候六十三歲，那天下午才剛被爸媽念過。他說亞洲父母愛你的方式就是批評你，他們永遠覺得你可以更好，就算你盡力了，還是不夠。

他學會的唯一一句回應，是台語和中文各講一次的「好啦好啦」。

底下坐著一排輝達的主管。黃仁勳說，他用同樣的方式管理公司：如果他在乎你，才會花心思仔細地批評你；說一句「Good job」反而最容易。

這段話在台灣傳了一陣子，多半被當成溫馨的家庭故事，或成功者的自嘲。但我在歐洲工作這幾年，想到的是另一件事。那個讓我們需要看一輩子心理醫師的東西，搞不好也是讓我們在國外活下來的東西。

我身邊出國的朋友，大致分成兩種。一種是出去之後，花了很多年在跟那個「不夠好」的聲音和解。另一種，是把那個聲音變成了武器。

先說第一種。我有個朋友，台大畢業，到荷蘭念完碩士就留下來做設計。她跟我說，剛來的時候開會，主管聽完她的提案，只說了一句「This is great, let's go」。她愣在那裡。

「我以為他在敷衍我。」她說，「我一直在等那個『but』。等他告訴我哪裡不夠好，哪裡要改。結果沒有。我反而開始懷疑，是不是他根本沒認真看。」她花了快兩年，才慢慢相信一件事：有人可以單純地覺得你做得好，而那不是客套，也不是還沒看到你的問題。那兩年，她真的去看了心理諮商。黃仁勳沒說錯。

第二種人，剛好相反。

我認識一位在德國半導體公司做到中階主管的學長。他是那種典型的、從小被念到大的小孩。考第二名回家，被問的是第一名是誰。

他跟我說，剛到德國的時候，他發現自己有一個別人沒有的本事：他不怕被否定。「德國同事提案被打槍，會難過一個禮拜。」他說，「我從小就被打槍打到大。被主管當著全組面說這裡不行、那裡要重做，我心裡的反應是『喔，好，那我改』。沒有情緒。我不覺得那是針對我。」他升得很快。不是因為他比別人聰明，而是因為他能在被批評的當下，不把它當成對自我的攻擊，只當成一個要解決的問題。

這正是黃仁勳說的那種人：善於接受新知，不怕放低身段。他說這話的時候，我沒有覺得勵志。我覺得有點心疼。因為一個人要被否定到什麼程度，才能練到「被當眾打槍也沒有情緒」？

我想了很久才明白，亞洲教養給我們的，不是單純的傷，也不是單純的禮物。兩個是黏在一起的。

那個讓你半夜睡不著、覺得自己永遠不夠好的聲音，出了國，換了一個環境，有時候會變成你最大的競爭力。你能吃苦，你抗壓，你被罵不會崩潰，你永遠覺得還能再做得更好。在一個競爭的職場裡，這些確實很好用。傷口和盔甲，有時候是同一塊東西。

但我想說的不是「所以亞洲教養其實是好的」。那太廉價了。黃仁勳那段話最容易被誤讀的地方，就是把它收尾成一個和解的故事：他們是愛你的，所以一切都值得。

我想說的是另一件事。

當你發現，那個傷害過你的東西竟然在異鄉變成了你的武器，你會面臨一個很難的選擇。你要不要繼續用它？

我那位德國學長，後來當了主管。他跟我說，他帶人的時候，常常聽見自己嘴裡冒出他爸的句子。「這樣不夠」「你可以更好」。他底下有個年輕的台灣工程師，被他念完之後，回了一句「好的，我會改」，臉上沒有任何表情。

「那一刻我突然很害怕。」他說，「我看到了二十年前的自己。我在把我最不想要的東西，傳給下一個人。而且我還覺得，這是為他好。」

黃仁勳說，批評是他表達愛的方式。我相信那是真的。我也相信他爸媽是真心的。但真心不代表沒有代價。一個人可以真的愛你，也真的傷到你，這兩件事一點都不衝突。我們這代人最難的，不是去否認父母的愛，而是承認那份愛是真的、那道傷也是真的，然後自己決定哪些留下、哪些到這裡為止。

出國這件事，對很多人來說是換一份工作、換一個城市。但我覺得它真正的意義，是換一個能看清楚自己的距離。在台灣的時候，那個「不夠好」的聲音就是空氣，你天天呼吸著，不會發現它在那裡。

離開之後，到了一個沒人這樣跟你說話的地方，你才會第一次聽見它：原來那麼大聲。原來它根本不是事實，只是被反覆說了太多次，最後住進你身體裡的一種習慣。先聽見它。然後才有辦法決定，要不要把它再傳下去。

所以如果你也是那個從小被念到大、現在在某個異鄉、半夜還會懷疑自己是不是不夠好的人——我想跟你說的不是「你的父母其實很愛你」。這句話你聽過太多次了。

我想說的是：那個讓你受傷的東西，可能也是讓你走到這裡的東西。你可以謝謝它幫你撐了下來，同時不必假裝它沒傷過你。

而你手上現在有一個你爸媽當年沒有的東西：距離，還有選擇。那句「你可以更好」，可以到你這裡為止。

SusieLi

SusieLi

李思萱（Susie Li），旅居阿姆斯特丹的內容創作者與行銷人。曾任《遠見》、《數位時代》記者，現為歐洲太陽能品牌全球數位行銷經理。經營 7.4 萬粉絲社群，書寫女性的職場、移居與成長,期待陪更多女子,長成自己想要的樣子。

#黃仁勳

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2026-05-31 20:05 失敗要趁早-張念慈
非洲貧童赤腳上學拿台大博士 台灣孩子卻因沒考上第一志願崩潰！我們到底怎麼定義人生勝利組？
非洲貧童赤腳上學拿台大博士 台灣孩子卻因沒考上第一志願崩潰！我們到底怎麼定義人生勝利組？

這絕對是2026最動人的畢業典禮演講。一個來自非洲貧困村落的孩子，童年每天靠半顆地瓜活下來。他沒有鞋、沒有書、沒有筆、沒有電，晚上靠月光讀書，最後竟然一路走到台灣，拿下台大博士學位。

​這幾年，我常受邀到教育機構、私校、升學單位演講，也看見了另一個世界。有些孩子，出生在台灣最有資源的學區之一，父母早早替他鋪好教育路，補習、英文、科學、數學、才藝，什麼都不缺。可是，只因為「沒考上第一志願」，他們就覺得自己人生失敗，還有學生秀出割腕的手臂告訴我，她壓力真的很大。

我很心疼這些孩子，也萬分感概。我們到底怎麼定義「人生勝利組」？是考上第一志願才叫勝利？有沒有可能，你早就擁有很多人夢寐以求的起點，只是你從來沒有真正看見？

那個靠月光讀書的男孩

台大畢業典禮上，來自坦尚尼亞的內森，代表畢業生致詞，感動全台灣。他出生在一個山區小村落，那裡也是動物學家珍古德研究黑猩猩的地方。

從小家裡貧困，每天清晨，他必須赤腳走30分鐘到河邊取水。放學後，還要餓著肚子去放牛、放羊。很多時候，他的三餐只有半塊地瓜配水。更殘忍的是，因為沒有鞋子穿，每天晚上睡覺前，父親必須用粗針，幫他把腳底的刺和寄生蟲一根一根挑出來，再灑鹽消毒，痛得不得了。

可是內森沒有因此放棄讀書。沒有書、沒有筆，他就在沙地上寫算式；沒有電，他就靠月光讀書。每週只能上學三天，卻在150人的班級裡，成績始終維持前三名。後來，珍古德到他的學校演講，內森擔任翻譯。珍古德臨走前握著他的手，告訴他：如果有經濟困難，記得來找我。

那一句話，改變了他的一生。珍古德資助他念完國中、高中，也推薦他來台灣求學。剛來台灣時，他一句中文都不會。後來，他跟著教會學中文，跟著台灣農民學永續農業，到雲林種花生、台南種玉米筍、嘉義種稻米，甚至還在菜市場賣花椰菜。

菜市場阿嬤看到他，常用台語驚呼：「欸！那裡有一個黑人在賣菜！」他沒有因為這句話受傷，反而笑著說，那段日子，他學會了台語，也學會了這片土地的堅韌。最後，他考進台大環工所，逕讀博士，促成台大與坦尚尼亞頂尖大學簽署合作，想把在台灣學到的知識帶回家鄉，解決採礦污染、土壤破壞和水資源危機。

他拿到博士後，沒有只想著自己終於翻身了。他每個月省下一半生活費，資助家鄉五個孩子讀書。他的夢想，是有一天回到坦尚尼亞蓋一所學校，幫助更多像他一樣的孩子，靠教育改變命運。

我問孩子：什麼是人生勝利組？

​前不久我到新竹一所教育機構演講，主題是：如何面對挫折和失敗。我問現場的孩子：「你們覺得，什麼是人生勝利組？」有人說：「考上第一志願。」有人說：「考上好學校，找到好工作，賺很多錢。」

這些答案背後，藏著很多孩子沒有說出口的恐懼。如果我沒有考上第一志願，我是不是就輸了？如果我不是最前面那一群人，我是不是就沒有用了？如果我沒有照著爸媽期待的路走，我是不是就讓大家失望了？我看著他們，跟他們說：「你們光是能坐在這間教室裡，就已經站在很前面的起跑線上了。」​

這不是安慰，這是真的。那所教育機構附近，就是新竹最有資源的生活圈之一。過去幾年，新竹地區許多村里長期名列全台TOP10高所得聚落。能住進這樣的學區，代表父母多半已經付出非常高的經濟成本。​

買房，只是第一張門票。進來以後，孩子身邊的同學，也幾乎都是精英家庭。外師英文、奧林匹亞數學、科學實驗、才藝訓練、升學輔導，每一樣都在燒錢，每個孩子每月教育成本大概就是3萬起跳。很多孩子以為這是日常，可是對台灣更多家庭來說，這根本不是日常，是遙不可及。

​我不是要孩子因為自己有資源就感到罪惡，也不是要否定他們的壓力。因為考試會痛，落榜會痛，被比較會痛，努力很久還是輸給別人，也會痛。沒有一個人的人生，是輕鬆容易的。但我更想告訴他們：你不是人生失敗組。你只是站在很前面的起跑線上，卻暫時忘了自己已經擁有多少。

人生勝利組，只是起點的勝利

「人生勝利組」其實是個迷思。因為它讓很多孩子誤會，人生好像只有一種選擇。考上第一志願，就是勝利。沒有考上，就是失敗。可是人生不是這樣算的。起跑點很前面，不代表你一定會跑到終點。起跑點很後面，也不代表你永遠只能留在原地。

​內森用一生證明這件事，他沒有鞋、沒有書、沒有電，卻沒有選擇接受現狀。

他曾經問自己：牛羊都能吃飽，我呢？這樣的日子，到底要到什麼時候才會結束？那個問題，不是抱怨。那個問題，是改變命運的第一把火。一個人最可怕的，不是出生在困境裡。最可怕的是，你明明有機會改變，卻先在心裡宣布自己失敗。

內森給我們的三個功課

第一，困境不是終點，是起點。

​內森沒有把「沒有」當成放棄的理由。沒有鞋，就赤腳走。沒有書，就想辦法學。沒有電，就靠月光讀。沒有筆，就在沙地上寫。

我們常常一遇到不順，就說：我不行、誰叫我不是富二代、沒有天分、起跑點輸了再努力也沒用。可是內森讓我們看見，人最重要的不是一開始拿到什麼牌，而是你願不願意把手上的爛牌，一張一張打到最後。

第二，你的資源，是你的責任。

​內森拿到博士學位後，沒有只想著自己成功了。他省下一半生活費，資助家鄉五個孩子讀書。

因為他知道，自己不是一個人走到這裡。他的背後，有珍古德的鼓勵，有台灣老師的幫忙，有農民的分享，有太太和孩子的愛，也有無數人在他快要放棄時，把他往前推了一把。所以他把得到的資源，再送出去。這才是真正的影響力。

​不是站在高處，讓大家看見你多厲害。而是你站上去以後，願不願意回頭，把別人也拉上來。

第三，珍古德只有一個，但你可以選擇成為別人的珍古德。

​內森的人生，因為珍古德伸出的那隻手，徹底改變。可是珍古德改變的，從來不只是一個孩子的命運。她也改變了內森正在資助的那五個孩子、改變了那間未來可能被蓋起來的學校；改變了那些將來會因為教育，而有機會離開貧窮循環的人。每一個逆轉人生的故事背後，都有一個願意伸手的人。

也許現在的你，還沒有辦法資助別人念書。但你可以給一個正在掙扎的人一句真心話，你可以把一個機會介紹給比你更需要的人；你可以用你學到的東西，幫助下一個還在沙地上寫數學題的孩子。珍古德只有一個。但你我，都可以成為某個人生命裡的那個人。

只要一起努力，我們做得到

內森在致詞最後，用史瓦希里語說：「Kwa pamoja, tunaweza！」意思是：只要一起努力，我們做得到。我很喜歡這句話。因為它不是一個人贏、一個人翻身，不是一個人站上高處，然後把其他人留在下面。真正有力量的人，是自己走出雨裡以後，還願意回頭替別人撐一把傘。

同樣是下雨天，有些人只覺得自己被淋濕。但有些人，會在雨裡學會看天色、找方向，最後走出一條自己的路。人生真正的勝利，不是你一開始站在哪裡。而是你明明知道路很難，卻還是願意往前走。等自己走出去了，也願意回頭，照亮更多人。


失敗要趁早-張念慈

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#台灣 #心理勵志文章

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男人「不行」先別硬撐！醫示警「晨勃變少」恐是心血管警訊 千萬別輕忽

男人「不行」先別硬撐！醫示警「晨勃變少」恐是心血管警訊 千萬別輕忽

2026-05-29 17:43 女子漾／編輯許智捷
男人「不行」先別硬撐！醫示警「晨勃變少」恐是心血管警訊 千萬別輕忽。圖片來源：pexels
男人「不行」先別硬撐！醫示警「晨勃變少」恐是心血管警訊 千萬別輕忽。圖片來源：pexels

台灣男性學暨性醫學醫學會公布最新「台灣男子性生活真實心聲」調查，發現高達9成男性即使已出現勃起功能障礙相關症狀，仍未主動就醫。醫師提醒，勃起功能障礙不只是「房事不順」這麼簡單，若晨勃頻率明顯減少，也可能是身體健康亮紅燈，甚至與心血管疾病風險有關，千萬別把沉默當成解決方式。

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現代男性壓力大　越想表現好越容易焦慮

台灣男性學暨性醫學醫學會理事長蔡維恭表示，男性長期處於高壓與高節奏生活中，容易陷入「越在意性表現、越容易焦慮」的惡性循環。為了解不同世代男性在性生活中的困擾，學會針對200位25歲以上男性進行「台灣男子性生活真實心聲」調查，進一步揭露現代男性在親密關係裡承受的壓力與焦慮。

圖片來源：pexels
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調查發現，不同年齡層男性面臨的性生活困擾並不完全相同。年輕男性多半擔心關鍵時刻失常，中年男性則更在意親密關係是否能持續維持，也反映性功能問題背後，往往牽動心理壓力、伴侶互動與健康狀態。

25至39歲男性最怕「關鍵時刻失常」

在25至39歲的Y、Z世代男性中，有55%希望自己在關鍵時刻能「不失常」，但越想要表現好，反而越容易產生壓力。另有近4成男性坦言，性生活常因工作、家庭或育兒等瑣事被中斷，導致難以再次恢復勃起狀態。

圖片來源：ai生成
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蔡維恭指出，年輕男性的壓力多半來自「害怕關鍵時刻失常」。一旦過度在意表現，心理壓力反而可能影響性功能表現，形成越緊張、越容易失常的循環。

年輕男性對壯陽藥也有焦慮

調查也發現，不少年輕男性對壯陽藥物仍存在擔憂，例如害怕聚餐飲酒影響藥效、擔心副作用，甚至顧慮用藥會影響表現與面子。這也顯示，性功能障礙不只是生理問題，還包含心理壓力與就醫障礙。

醫師提醒，若已有勃起功能障礙相關症狀，不應只靠自行猜測或忍耐，及早尋求專業評估，才能釐清原因並選擇適合的治療方式。

40歲以上男性更擔心「無法維持到最後」

至於40歲以上的X世代男性，則更重視親密關係的維持。調查顯示，超過半數40歲以上男性擔心「勃起無法維持到性行為結束或伴侶高潮」，反映中年男性更在意自己是否能正常回應伴侶需求。

蔡維恭表示，X世代男性多處於職場與家庭夾擊的「三明治世代」，需要同時面對工作、育兒與照顧長輩等壓力。長期高壓加上慢性病問題，也可能進一步影響性生活品質。

6成40歲以上男性怕壯陽藥成癮

除了性功能本身的困擾，調查也顯示，6成40歲以上男性擔心長期使用壯陽藥會成癮，另有近6成誤以為長效型藥物會讓人「一直處於勃起狀態」，顯示不少男性對治療方式仍存在迷思與擔憂。

圖片來源：ai生成
圖片來源：ai生成

醫師指出，這些錯誤認知可能讓男性延後就醫，也讓原本可以透過專業治療改善的問題被拖得更久。

醫提醒：晨勃減少不只是性功能問題

台灣男性學暨性醫學醫學會秘書長張奕凱提醒，「晨勃減少」除了是勃起功能障礙初期警訊，也可能與心血管健康有關。不過本次調查中，仍有45%男性不知道晨勃可作為性功能簡易評估指標。

張奕凱表示，目前臨床上的PDE5抑制劑口服藥物，分為短效型與長效型，可依照個人生活型態進行個人化治療。若男性發現晨勃頻率明顯減少，或勃起狀態影響性生活品質，建議不要因尷尬或擔心面子而拖延，應及早接受專業醫療評估。

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❤人際互動❤健康關係，建立在基本尊重

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2026-06-06 22:33 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：慣性說謊會消耗信任，連基本尊重都會逐漸流失。
  • 重點二：健康關係不該靠委屈一方維持，雙方需要清楚邊界。
  • 重點三：面對粗糙謊言可選擇不拆穿，但久了仍會感到厭倦。

#經歷過都妙懂

「你說謊時，我比你更緊張

怕謊言太粗糙，想相信都難。」

緊張的不是謊言本身

而是那粗糙到不行的尷尬演技

有些人就是有慣性說謊

即便沒有利害關係也一樣

雖然不懂為啥

但有時不拆穿

不是真的被騙

不過好奇還要演多久

也可能期待對方尚存善意

但久了真的很膩

對此人及其毫無意義的謊言!!

所有健康的關係

都不該靠委屈某方來成全

做人要有底線、懂得設立邊界

才會贏得對方的基本尊重

換來健康又對等的關係~!!

信任不難~

但沒了，就是沒了。

#人際互動#基本尊重#慣性說謊

精華 FAQ

  • 因為真正讓人難受的，不只是謊言內容，而是拙劣演技帶來的荒謬感與不被尊重感。即使沒有立刻拆穿，也會讓人對這段互動失去耐心。

  • 作者認為健康關係必須建立在基本尊重、清楚邊界與雙方對等之上，不能靠單方面忍耐或委屈維持。只有彼此守住底線，關係才可能長久且穩定。

  • 因為信任通常需要長時間累積，但一旦對方反覆說謊或缺乏誠意，原本建立的信任就會迅速瓦解。失去後很難回復，只會留下疲憊與疏離感。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#健康

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