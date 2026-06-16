2026-06-16 11:08 柳靖
「別為我守寡！」苦命媳婦守活寡32年咬牙養大兩子，長子結紮、次子出櫃，最後因亡夫一封遺書徹底崩潰：原來我只是笑話
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：楊月娥守寡三十二年，獨力扶養兩子長大成人。
- 重點二：長子結紮拒絕生育，認為貧窮不該再複製。
- 重點三：次子被她撞見與男伴相戀，香火期待終落空。
深夜的新莊老公寓，一聲清脆的「哐啷」聲撕裂了死寂。
供奉了三十二年的黑白相框被掃落地面，玻璃碎成千萬片星芒。楊月娥僵硬地伏下身摸索，從裂開的木背板中滑出的，不只是亡夫江金龍年輕的照片，還有一張泛黃、薄如蟬翼的日曆紙。
藉著窗外透進的冷冽月光，她看清了上面歪斜潦草的鋼筆字，那一刻，她扎進掌心的血，比亡夫燒焦蜷縮的屍體更令人觸目驚心。
▋ 「守得住」的籤詩，鎖住24歲的青春
新莊舊公寓的樓梯間，總是灌滿了冷風。楊月娥包水餃的手勢飛快，拇指一折一捏，餃子一個個立正站好。蝦仁是破曉時去市場挑的，掐過還彈手。電視聲音被扭成一條細線，她抬眼，瞥向茶几上那張黑白照片。
江金龍，她的丈夫，臉孔依舊停留在32年前，不笑，不說話。
回憶像潮濕的霉味，從相框背面滲出來。
1984年，21歲的月娥嫁進江家，以為那是可以靠一輩子的肩膀。隔年老大冠宇落地，再隔年老二冠廷報到。幸福短促得像夜空裡的火花。老二未滿雙月的一個冬夜，電話鈴聲像鈍刀劃破寂靜。江金龍換上那雙鋥亮的新皮鞋，低聲說了句「出去一趟」，便消失在黑夜裡。
3天後，在中壢殯儀館的認屍間，月娥看著那具燒得焦黑蜷縮的肉塊，喉嚨發乾。新聞冷酷地播報著：「債務糾紛引發殺機，被害人慘遭虐殺焚屍……」
那一年，楊月娥才24歲。
大伯踩進客廳，清了清嗓子：「月娥，妳若想改嫁，我們不攔。但這兩個男丁姓江，妳得替江家把這脈香火傳下去。」
月娥跨進新莊武聖廟的門檻，百年香火燻黑了樑柱。跪在蒲團上，顫抖地求了一支籤。廟公瞇著眼念道：「春蠶到死絲方盡，蠟炬成灰淚始乾。關老爺的意思是，守。」
薄薄的籤詩在掌心發燙。當晚，月娥獨自站在陽台，對著冷月咬破了嘴唇：這輩子不改嫁了，就將這兩個江家的種養大。這一守，就是32年。
▋破口袋裡的自卑：貧窮原來會遺傳
電子廠的輸送帶轉過了32年，打卡鐘的墨水換了幾十輪。楊月娥的手背爬滿了斑，指尖的皮脫了又長。為了省錢，孩子們的童年是被親戚家樟腦丸氣味的舊衣裳裹著長大的。
有一年冬天特別冷，大伯母送來一件深藍色外套，口袋內裡破了洞。讀國中的老大冠宇，雙手插進口袋，手指會直接貼著冰冷的大腿。他就這樣插著漏風的口袋，縮著肩膀走過三個冬天。月娥看在眼裡，痛在心裡，只能更拚命地工作，她以為只要孩子出人頭地，苦日子就到頭了。
冠宇爭氣，考上國立大學資工系，畢業後進了內湖科學園區寫程式。月娥看著兩個兒子挺拔得像院子裡的黑板樹，覺得任務快完成了。
冠宇33歲那年，帶回了溫婉的女孩文婷。提到結婚，冠宇卻面露難色。楊月娥轉身進房，從衣櫥底層挖出一個生鏽的喜餅鐵盒。裡面裝著她32年來幫人端盤子、洗碗、在工廠重複性勞動換來的每一張鈔票。
「拿去，辦得體面點。」她把鐵盒推過去，連帶著她一生的重量。
婚宴燈光璀璨，楊月娥穿著暗紅色絲絨套裝，別著「主婚人」的紅花。夜深人靜，對著黑白照片低語：「金龍，江家有後了，關老爺沒騙我。」
▋吸塵器吸出的秘密：結婚前一個月的結紮手術
立冬這天，月娥提著燉好的雞湯去冠宇家幫忙打掃。吸塵器轟鳴，刷頭撞到床頭櫃底，「喀啦」一聲，一個塑膠藥袋被掃了出來。
「本田泌尿科診所」。
處方箋上的黑體字刺進眼膜：「輸精管結紮術後追蹤。」日期，竟印著結婚前一個月。月娥膝蓋一軟，直直跪在地板上。手裡的處方箋被捏成一團廢紙，水漬慢慢在裙襬暈開。
第三個禮拜天的黃昏，冠宇站在玄關。月娥端坐在沙發上，沒開燈。「什麼時候去紮的？」
「結婚前。」
「為什麼？」她的聲音像砂紙刮過玻璃。
冠宇猛地抬起頭，眼底佈滿血絲：「媽，看著妳把手泡在餿水一樣的洗碗槽裡，皮剝了一層又一層，我怎麼敢開口跟妳要錢去畢業旅行？我們家就是窮，我不想讓貧窮複製到下一代，所以我選擇不生。」
「從小到大，我們家就像親戚的垃圾桶！我穿著那件口袋破到底的外套，同學笑我是撿破爛的！這種日子，夠了！」
「媽，我知道妳很偉大。可是貧窮會遺傳的。」冠宇的眼淚砸在地板上，「不生，是我對這輩子唯一的負責。」
心口像被重拳砸中，楊月娥死死咬住嘴唇，硬是把那股酸楚逼回肚裡。她緊盯著那張黑白照片，江金龍的臉，安靜得殘忍。老大這條線，死結了。
▋分局後巷的溫柔：老二不可說的愛
江家祖宗的香火，全壓到了老二冠廷身上。
但月娥心裡一直有個結。冠廷從小就太安靜，房間牆壁乾乾淨淨，沒有同齡男孩愛貼的女明星海報。後來考上警專，生活軌跡規律得像個和尚。
她以為那是沒爹的孩子早熟。直到那晚，她提著韭菜蝦仁水餃去探班。在士林分局後巷的紅磚道上，路燈拉長了兩個人的影子。
她看見冠廷穿著警察制服，雙臂緊緊環繞著另一個同樣穿著制服的「男人」。那男人微微側過臉，唇尖貼上冠廷的耳廓低語。冠廷額頭抵在那人的肩窩處，嘴角牽起一抹毫無防備、柔軟至極的笑意。
那是她30年來，從未在兒子臉上見過的表情。答案，轟然落地。
「冠廷。」她出聲。兒子手臂觸電般彈開，目光閃避。
「妳哥現在結了婚，你也該成家了。」她試探。
「我現在拼升等，很忙。以後再說。」
擦肩而過的瞬間，那個男人與冠廷的目光在空氣中撞了一下。楊月娥看懂了，那種眼神裡的暗湧與依戀，是她這輩子從未在冠廷看任何女性時見過的光芒。
江家香火的指望，在此刻，徹底被這道光芒燒成了灰。她閉上眼，什麼也沒說。
▋相框背後的亡夫遺言：一場長達32年的獨角戲
深夜的新莊老公寓，月光與32年前分毫不差。眼淚決堤，楊月娥死死抓著陽台欄杆：「老天，我到底欠了誰？我把青春埋在這個家，守著規矩，守著香火……為何一把掐得一個不剩？」
眼淚流乾後，她拖著沉重的步伐退回客廳。刺耳的碎裂聲撕裂了靜謐，那座在五斗櫃上擺了32年的結婚照相框，被掃落地面，玻璃碎成千萬片星芒。她僵了一下，慌忙伏下身，在黑暗中摸索。 褪色的結婚照片從裂開的木背板中滑了出來。
跟著一起掉落的，還有一張泛黃、薄如蟬翼，被摺疊成指甲蓋大小的日曆紙。楊月娥指尖觸碰那粗糙的紙質時，她愣住了。 這是江金龍出事前一天的日曆，背面隱約透著墨跡。
這32年來，她擦拭相框外殼無數次，卻從未想過拆開背面。藉著窗外透進的路燈，她將紙張緩緩攤開。 藍色鋼筆水早已暈染，字跡歪斜潦草，帶著急迫的力道：「月娥，我被逼債逼得緊，今晚若回不來，妳帶著孩子改嫁，小孩改姓，千萬別給江家留這個枷鎖，賠了妳自己一輩子。金龍絕筆。」
楊月娥捏著那張薄紙，一動不動。碎玻璃扎進了掌心，溫熱的血珠滲了出來，「滴答」一聲，精準地落在相片中新郎年輕的臉龐上，像一滴遲來了32年的紅色眼淚。她的視線死死釘在那行字上：「千萬別給江家留這個枷鎖。」嘴角牽扯了一下。
接著，一聲怪異的輕笑從喉嚨深處擠了出來，笑聲越來越大，撞擊著剝落的牆皮，在空蕩蕩的客廳裡迴盪，她笑得渾身抽搐，笑得喘不過氣，索性一屁股跌坐在滿地晶瑩的碎玻璃中。
「叫我別守？你當年出門前，就叫我別守？」楊月娥死盯著那張日曆紙。
武聖廟裡那支求來的第73籤。 婆家人冷冰冰的嘴臉。這32年來幫人洗碗泡爛的雙手、壓抑的慾望、咬碎的牙根。全是一場笑話。一場沒有對手，她自己搭了戲台、唱滿了一輩子的獨角戲。她將那張泛黃的紙緊緊按在胸口，掌心的血徹底染紅了那行潦草的鋼筆字。
「江金龍……」 她仰起頭，對著虛無的空氣咬牙切齒，「你留了這句話，當初為什麼不讓我看見？」碎玻璃裡的結婚照片，畫面裡的新郎依然平靜。
窗外，月光如洗，還是那個月亮。
精華 FAQ
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因亡夫驟逝後，婆家要求她替江家延續香火，她又在廟裡抽到「守」的籤詩，便咬牙獨自撐起家庭，從此不再改嫁。
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冠宇目睹母親長年勞苦，自己也受過貧窮歧視，害怕把苦日子複製給下一代，因此在婚前做結紮手術，明確表示不想生孩子。
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她原本一生都在替亡夫守住香火，卻發現長子不生、次子出櫃，最後又從相框背面讀到亡夫遺書，才知道對方早叫她改嫁，令她覺得三十二年像場笑話。
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