2026-06-19 12:30 Qinote
有些職場霸凌，不是罵人那麼簡單
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：職場霸凌不只罵人，冷落、忽視與挑毛病也會傷人。
- 重點二：長期處於不確定與被責備中，會逐漸消耗熱情與自信。
- 重點三：遇到疑似霸凌可記錄事證，並善用申訴與人資機制。
最近常看到關於職場霸凌的討論。
很多人聽到「霸凌」兩個字，第一個想到的可能是主管拍桌子、大聲責罵，甚至公開羞辱員工。
可是後來我發現，現實職場裡更常出現的，往往不是這些明顯的衝突。
有些傷害，看起來沒有那麼嚴重。
沒有髒話。
沒有拍桌。
甚至旁邊的人未必看得出來。
但身處其中的人，卻一天比一天疲憊。
有時候是主管長期不回應工作上的重要問題，卻要求員工承擔後果。
有時候是明明已經完成交辦事項，卻總是被挑毛病。
有時候是開會時被忽略、被冷落，重要資訊永遠最後一個知道。
有時候是主管情緒一來，就對員工提高音量，讓人每天都小心翼翼，不知道下一秒又會因為什麼事情被責備。
這些事情單獨看，好像都不是什麼大事。
但長期累積下來，卻可能讓一個人開始害怕上班、失去工作熱情，甚至影響身心健康。
前陣子，有位職場女性和我分享她的經驗。
那天她同時處理好幾件工作。
電話不停進來。
訊息一直跳出。
手上的資料還沒整理完。
這時主管走過來詢問一件事情。
她立刻幫忙聯繫相關人員，也將結果回覆給主管。
只是當時她還忙著處理其他工作，眼睛盯著電腦畫面，沒有特別停下來看著主管說話。
過了幾分鐘，主管卻提高音量說：
「妳不會看著我說話嗎？」
她當下愣住了。
因為她不是沒有回應。
也不是故意不理會主管。
而是在同一時間裡，同時處理好幾項工作。
她後來告訴我：
真正讓她難受的，不是工作很忙。
而是那種明明已經努力做好事情，卻還是被責備的感覺。
她說，那天回家的路上，其實一直在想自己是不是做錯了什麼。
明明已經幫忙聯繫。
明明也已經回覆結果。
可是一整個下午，她腦海裡反覆出現的，卻是主管提高音量的那一瞬間。
後來她才發現，真正消耗人的，往往不是工作本身。
而是長期處於一種必須小心翼翼、不斷懷疑自己的狀態。
我想，很多人都有過類似的經驗。
也許事情不大。
但一次、兩次、三次之後，那種壓力就會慢慢累積。
其實很多人真正痛苦的，不是工作本身。
而是每天上班，都必須面對一種說不出口的壓力。
那種壓力來自於不確定。
不知道主管今天心情好不好。
不知道自己是不是又做錯了什麼。
不知道下一次被挑毛病會是什麼時候。
久而久之，人會開始懷疑自己。
明明已經很努力了，卻總覺得怎麼做都不對。
明明工作能力沒有問題，卻越來越沒有自信。
這也是許多職場冷暴力最可怕的地方。
它不一定會留下看得見的傷口。
卻會一點一點消耗一個人的熱情與能量。
如果妳發現自己長期處於這樣的環境裡，請先記住一件事：
妳的不舒服，不一定是妳太敏感。
有時候，當一件事情持續發生，並且已經影響到妳的工作情緒、生活品質，甚至身心狀態時，它就值得被重視。
近年來，許多公司也開始設立職場霸凌申訴管道、性平窗口或人資協助機制。
這些制度存在的目的，不是要大家動不動就申訴。
而是讓員工知道：
當自己真的遇到問題時，並不是完全沒有選擇。
如果妳正在面對類似的情況，可以試著先做幾件事。
第一，記錄事件。
把時間、地點、發生經過以及對工作的影響記錄下來。
第二，保留相關訊息或對話紀錄。
第三，找信任的主管、同事或人資單位討論。
第四，不要急著責怪自己。
很多時候，問題未必出在妳身上。
有時候讓人離開公司的，不是工作太累。
而是每天上班，都在消耗自己。
工作本來就會有壓力。
但壓力不應該來自被羞辱、被忽視，或長期處於不被尊重的環境。
如果妳正在經歷類似的事情，請記得：
保護自己，不是玻璃心。
而是對自己的尊重。
今天的小行動
花幾分鐘了解公司是否設有職場霸凌、性平申訴窗口或相關協助機制。
希望妳永遠用不到。
但知道自己有哪些選擇，也是一種力量。
精華 FAQ
-
不一定是拍桌罵人或公開羞辱，也可能是長期不回應、被冷落、被挑毛病，或在會議中被忽視。這類看似細小的行為，累積後同樣會造成壓力與傷害。
-
因為她當時正忙著多項工作，已經幫主管聯繫並回覆結果，卻仍被提高音量指責沒看著說話。她感受到的是明明努力了，卻還被責備的挫折與委屈。
-
先記錄時間、地點與經過，保留訊息或對話紀錄，再找信任的主管、同事或人資討論。同時不要急著否定自己，並了解公司是否有霸凌申訴窗口。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數