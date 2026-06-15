2026-06-15 10:35 失敗要趁早-張念慈
黃大煒猝逝！為何留下抗癌女友隻身赴美？有些離開不是不愛 是不忍對方受苦
音樂教父黃大煒在美國猝然離世。很多人第一時間不能理解：女友Vicky胃癌復發，正在台灣接受治療，為什麼他卻回到夏威夷？為什麼沒有一直守在她身邊？可是如果細看他和Vicky的愛情，就會知道，這段關係從來不是一般人能用「陪不陪」來判斷的。他們愛得太久，也愛得太深。
她曾經推開他，甚至幫他安排新女友
Vicky年輕時就和黃大煒相愛，她是他的經紀人，也是他身後最重要的支撐。當黃大煒在音樂裡發光，生活裡很多繁瑣的事情，其實都靠Vicky撐著。
他在台上唱歌，她在吧台幫忙，睜著黑暗中異常明亮的大眼，忙進忙出招呼客人。外人眼裡，他是在舞台上發光的人，她是讓他能放心發光的人。可是2003年前後，Vicky罹患胃癌，那時她才30幾歲。Vicky做了一個旁人很難理解的決定：跟黃大煒分手。更難理解的是，她甚至替他介紹新的女朋友。
Vicky後來說：「因為我生病了，我沒辦法take care他，醫藥費一直燒錢，我怕因為生病影響到他要留在我身邊，就跟他分手讓他走。」她不是不想被愛。她是太愛了，所以想把黃大煒推回光裡，不要讓愛的人陪自己在黑暗裡受苦。
後來他回來了，還為她剃了光頭
可是黃大煒沒有真的離開她的人生，兩人繞了一大圈，最後還是回到彼此身邊。Vicky化療掉髮，索性把頭髮剃光。對一個愛美的女人來說，頭髮是尊嚴，是外貌，是每一次照鏡子都要重新面對自己的勇氣。黃大煒看了心疼，二話不說，也把自己的頭髮剃了「你沒有頭髮，我就陪你沒有頭髮」
他大大方方分享兩人合照，問「我的Vicky光頭妹妹可愛嗎？」語氣是甜的，是寵的，是一點都不覺得這有什麼了不起的輕描淡寫。但每個看到這張照片的人都知道，這句「可愛嗎」背後，是一個男人對一個女人最深的承諾：妳不管變成什麼樣子，我都覺得你是世界上最可愛的女人。
還有另一張，是Vicky一個人剃了光頭後拍的大頭照，。黃大煒只寫了兩個字：「My girl。」就這樣，沒有更多。但那兩個字，比任何情書都重。你是我的，我永遠都會守著你、護著你。
兩人的相處不像一般情侶，更像老夫老妻。Vicky知道黃大煒下一句要說什麼，黃大煒也早就習慣所有生活裡的大事小事都有Vicky。Vicky曾說，「如果有一天沒有黃大煒，可能也沒有Vicky。」黃大煒也說：「我沒有想過要離開她，她已經是我的一部分了。」
他不是拋下她，而是太知道她的心
所以這一次，當Vicky胃癌復發，黃大煒回到夏威夷，很多人看不懂。但我反而覺得，這很像他們之間才懂的默契。如果兩個人愛得這麼深，Vicky一定不希望他每天看著她受苦。她不想讓他看到自己消瘦、虛弱的樣子。她也不想讓黃大煒的生活，只剩下擔心、恐懼和病房。接受癌症治療，需要強大的精氣神。
而這個女人，二十年來最懂得如何讓黃大煒過得好。她更知道，她過得下去的方式，是看著他好好活著，不是看著他在病房外面崩潰。有些陪伴，不是坐在病床旁邊才叫陪。有些愛，是你知道對方最怕自己成為你的負擔，所以你忍著心碎，照她希望的方式活下去。
黃大煒臉書最後一則貼文，是他po出Vicky坐在輪椅上，身形消瘦，臉色憔悴，但努力在鏡頭前笑著，和范曉萱、Polo合照「Awesome !!! 」照片裡，沒有他自己，但依然可以感受到滿滿的愛和支持。一個把版面全留給她、甜寵了她二十年的男人，最後一張照片，連自己都沒有放進去。這不是愛，什麼叫做愛？
我懂Vicky，也懂黃大煒
我自己得甲狀腺癌的時候，也有過類似的心情。那時候，我的家人沒有一個人知道。不是因為我不需要他們。是因為我太知道他們會崩潰、會痛哭、會到處求神問卜，然後他們的焦慮，會變成我治療時更沉重的壓力。病人最怕的，有時候不是病。是你明明已經很辛苦，還要反過來安慰所有愛你的人。
唯一知道我病情的，是我老公。可是我也希望他好好上班，好好生活。確診那天，我在他面前一滴眼淚也沒掉過，因為我需要他的正常，來支撐我的正常。他也懂我。他讓我繼續做我想做的事，讓我覺得自己還是我，不是病人，不是需要所有人小心翼翼對待的玻璃娃娃。所以我懂Vicky為什麼想推開。也懂黃大煒為什麼最後仍然放不下。
最遺憾的是，他們來不及登記
更讓人心痛的是，這麼深的愛，最後竟然卡在最現實的地方。Vicky曾透露，黃大煒多次求婚，她最後也答應了，只是還沒約好時間去登記，沒想到，就天人永隔。
這就是人生最殘酷的地方。感情可以超越形式。法律不會。你可以陪一個人走過二十年。你可以比家人更像家人。你可以是他最懂的人、最愛的人、最不能失去的人。但如果沒有法律上的安排，當意外突然發生，你可能連最基本的權利都沒有。這不是現實打敗愛情。這是愛情沒有提早替現實準備好答案。
如果真的愛，請現在就做這些事
黃大煒和Vicky的故事，不只是讓每個人心碎，也是在提醒所有相愛的人：
要不要登記結婚，要談。 不是為了儀式，是為了當對方最需要你的時候，你有名分站在那裡。財產怎麼安排，要談。 存款、房子、任何你希望留給對方的東西，現在就寫清楚，不要等。
保險受益人是誰，要談。 保險是愛的預備，不是在咒你，是確保有一天你不在了，對方的日子還能繼續。醫療決定誰能陪同、誰能簽字，也要談。 不要讓你最愛的人，在你最脆弱的時刻，連進門的資格都沒有。
不要覺得談這些很不浪漫。真正的愛，不只是今天牽著你的手，也是在明天我萬一不能說話時，還能替你擋掉一點風雨。
黃大煒說，維持感情的秘訣是：「任何事都跟她說，不拐彎抹角，出門前親親她，睡前說I love you，就算吵架也要一起試著把它解決。」
他做到了。他用「我的Vicky光頭妹妹可愛嗎」寵她，用「My girl」愛她，用剃光頭陪她，用二十年從沒真正離開過她。只有沒有想到，最後是黃大煒先離開了，最後留下了來不及和遺憾。
如果你身旁也有深愛的人，趁你們都還在，請務必去做那些該做的事，不要讓一切來不及。愛，不應該只停在心裡。也不應該只停在感情裡。請讓它，也落地成為保護對方的那一層盔甲。
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