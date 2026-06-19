2026-06-19 10:02 藥師HOW棒
魚油真的能降血脂嗎？小心吃錯反讓壞膽固醇升高！
你是否也在吃魚油？
- 魚油是什麼？EPA、DHA 差在哪裡？
- 魚油對三酸甘油脂、膽固醇的實證影響
- 魚油的劑量、吃法與副作用
- 吃魚油好？還是直接吃魚更划算？
文章導覽1.你是否也在吃魚油？
2.魚油是什麼？EPA 與 DHA 的角色戲水必看清單
3.魚油對血脂的真實影響：不是人人都有效
4.魚油怎麼吃才正確？劑量與方式大解析
5.吃魚油好，還是吃魚更好？
6.結語：吃魚油前先做好這 3 件事
魚油是什麼？EPA 與 DHA 的角色
- EPA (二十碳五烯酸)：與血脂代謝、抗發炎反應相關
- DHA (二十二碳六烯酸)：對腦部、視網膜及心血管健康有幫助
但要注意，不同的血脂異常狀況，魚油的效果並不一樣！
魚油對血脂的真實影響：不是人人都有效
魚油能有效改善：三酸甘油脂 (Triglyceride, TG)研究顯示，魚油在降低三酸甘油脂上效果顯著：
- 低劑量 (<1公克/天)：輕微降低 TG
- 高劑量 (3~4公克/天)：對 TG 降幅更明顯
魚油對壞膽固醇 (LDL-C) 可能沒效，甚至反效果很多人以為魚油能「全面降血脂」，其實不然！
- 有些研究發現 EPA+DHA 混合型魚油 可能讓 LDL-C（壞膽固醇）略升高
- 如果是「單純膽固醇過高」的患者，單靠魚油並不是最佳解方
魚油怎麼吃才正確？劑量與方式大解析
一般保健用途
- 建議每日 EPA+DHA 總和 1~2 公克
- 可優先選擇食物，不方便可透過深海魚飲食或合格保健食品補充
- 美國 FDA：每日攝取不超過 3 公克具安全性
- 台灣衛福部：魚油作為食品使用時，每日上限為 2 公克
治療高三酸甘油脂血症
- 臨床上會使用 高濃度處方型 Omega-3 脂肪酸 (3~4公克/天)
- 需由醫師開立處方並監測，不能自行以保健食品替代
劑量不是越高越好過量魚油可能帶來副作用：
- 增加出血風險（特別是使用抗凝血藥物者）
- 消化不良、腹瀉
- 魚腥味回嗝
吃魚油好，還是吃魚更好？
- 每週吃 2~3 次深海魚，就能攝取足夠 EPA 與 DHA
- 還能同時獲得 蛋白質、維生素 D、硒 等營養素
- 選擇低汙染魚種（鯖魚、秋刀魚、沙丁魚）
- 以烤、煮方式取代油炸、煙燻
- 注意來源安全，建議購買有檢驗認證的產品
結語：吃魚油前先做好這 3 件事
2⃣ 選對產品與劑量，不求多、但要求準
3⃣ 有慢性病或正在服藥，一定要諮詢醫師或藥師 魚油是有實證效果的保健品，但不是每個人都需要。
與其盲目跟風，不如吃得聰明，讓補充品真正發揮價值！
❖ 藥師HOW棒小提醒
羊羊藥師藥師 李世揚
精華 FAQ
-
文章指出，魚油最明顯的效益在降低三酸甘油脂，尤其每日攝取3到4公克的高劑量時更有感；若劑量過低，效果通常較有限，並不代表能全面改善所有血脂異常。
-
因為部分EPA加DHA混合型魚油的研究顯示，LDL壞膽固醇可能略為上升，所以若本來是單純膽固醇過高，魚油不是首選，仍應優先調整飲食、體重與運動習慣。
-
一般保健多建議每日EPA加DHA總量1到2公克，食品使用上也要留意上限；若要治療高三酸甘油脂，需醫師開立處方型Omega-3，且要注意出血、腹瀉與魚腥味回嗝等副作用。
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從出生日看你的「隱藏實力」！1到31日人格解析：有人靠溫柔破局、有人越低調越狠
有些人不是沒實力，只是懶得大聲宣傳自己。生活中總有一種人，平常看起來安安靜靜，不太搶話，也不愛在朋友圈刷存在感。別人以為他普通、好說話、沒野心，直到某天真正遇到問題，才發現他早就把局看透，甚至默默把最麻煩的部分處理好了。
這種人最迷人的地方就在於，他們不急著讓全世界知道自己很厲害，卻總能在關鍵時刻突然發光。從生日人格角度來看，每個出生日都藏著一種不容易被第一眼看見的能力。有人表面溫柔，其實很懂人心；有人看似慢熱，其實後勁超強；也有人平常像氣氛擔當，真正動腦時卻比誰都清醒。
以下就從1日到31日出生的人，看看你的「隱藏實力」到底是什麼。
文章目錄
- 1日出生：低調的目標型選手
- 2日出生：溫柔背後的敏銳觀察家
- 3日出生：被笑聲包裝的聰明腦袋
- 4日出生：慢慢來也能贏的耐力派
- 5日出生：看似愛玩，其實學超快
- 6日出生：默默撐住全場的人
- 7日出生：安靜但看得最深
- 8日出生：越後面越強的實力股
- 9日出生：善良不是沒戰鬥力
- 10日出生：穩定就是你的王牌
- 11日出生：旁觀者其實最清醒
- 12日出生：人緣好也是硬實力
- 13日出生：沉默型鑽研高手
- 14日出生：想太多其實是想太前面
- 15日出生：讓人舒服也是一種本事
- 16日出生：冷靜到讓人安心
- 17日出生：大器晚成的成長型人格
- 18日出生：敢開始就是你的優勢
- 19日出生：靠自己摸出一條路
- 20日出生：懂人心比懂事情更難
- 21日出生：快樂感染力也是領導力
- 22日出生：能把想法變成成果的人
- 23日出生：什麼都會一點，其實很可怕
- 24日出生：最穩的人最容易被忽略
- 25日出生：不說話不代表沒想法
- 26日出生：壓力來了才知道你多能扛
- 27日出生：溫柔其實很有技術含量
- 28日出生：逆境越大，潛力越強
- 29日出生：走得慢，但不會輕易倒下
- 30日出生：創意不是幻想，是未來感
- 31日出生：時間會證明你的價值
1日出生：低調的目標型選手
1日出生的人看起來獨立、自信，但不一定會把企圖心寫在臉上。你很清楚自己想去哪裡，也習慣先把方向想清楚，再一步一步行動。
你的隱藏實力是「目標感」。別人以為你只是認真，其實你早就在心裡排好計畫。你不喜歡用嘴巴證明自己，更習慣用成果說話。真正熟悉你的人才知道，你不是沒有野心，只是不需要天天喊給別人聽。
2日出生：溫柔背後的敏銳觀察家
2日出生的人給人溫和、好相處的印象，也因此常被誤會沒有主見。你很少強勢表態，不代表你沒有想法，只是你更習慣先看懂局勢。
你的隱藏實力是「察言觀色」。別人沒注意到的細節，你往往早就看見了。你知道誰在勉強、誰在迴避、誰真正需要幫忙。你的溫柔不是軟弱，而是一種很成熟的理解力。
3日出生：被笑聲包裝的聰明腦袋
3日出生的人常是團體裡的氣氛擔當，大家記得你的幽默、開朗和好相處，卻容易忽略你的反應速度。
你的隱藏實力是「創意與臨場反應」。你很會把複雜的事情變簡單，也很懂得用輕鬆的方式化解尷尬。別人以為你只是好笑，其實幽默本身就是一種高智商的表現。
4日出生：慢慢來也能贏的耐力派
4日出生的人不一定是最搶眼的那一個，剛認識時可能安靜、穩定，甚至有點低調。但你最大的厲害之處，就是願意把事情做到紮實。
你的隱藏實力是「持續累積」。你不靠一時爆發，而是靠耐心慢慢堆出成果。你可能不是最早被看見的人，但只要時間拉長，就會讓大家發現你一直在進步。
5日出生：看似愛玩，其實學超快
5日出生的人喜歡新鮮事物，不太喜歡被固定框架綁住，所以容易被誤會三分鐘熱度。
你的隱藏實力是「快速適應」。你能很快掌握新資訊，也很會在不同環境裡找到自己的位置。別人以為你不夠專心，其實你只是需要更大的空間發揮。
6日出生：默默撐住全場的人
6日出生的人很容易成為別人的依靠。朋友有事會找你，家人需要幫忙也會想到你，團隊缺人補位時，你常常就是那個站出來的人。
你的隱藏實力是「責任感與穩定度」。你不是只會照顧人，而是很會把混亂整理好。很多事情能順利完成，其實都是因為你默默把最麻煩的部分接住了。
7日出生：安靜但看得最深
7日出生的人不太主動表現，在團體裡存在感可能不高，但你其實很會觀察，也很會思考。
你的隱藏實力是「洞察力」。你不一定第一個發言，但往往能看見問題的本質。別人還在吵表面，你已經在心裡拆解真正的原因。你不是沒想法，只是不想隨便說。
8日出生：越後面越強的實力股
8日出生的人看起來穩重，有時甚至會被覺得太保守。年輕時你不一定最耀眼，但你很懂得長期經營自己。
你的隱藏實力是「持久戰能力」。你不怕慢，也不怕花時間。別人可能衝得快、退得也快，但你會默默累積，最後用成果證明自己。你的厲害，通常是後來才爆發。
9日出生：善良不是沒戰鬥力
9日出生的人溫和、好相處，不愛與人競爭，所以常被誤會沒有企圖心。
你的隱藏實力是「柔軟但堅定」。你不喜歡踩著別人往上爬，但不代表你沒有目標。你只是選擇用自己的方式前進。真正強大的人，不一定要有攻擊性。
10日出生：穩定就是你的王牌
10日出生的人不一定很會表現自己，但你最大的優點是穩。別人可能偶爾爆發一次，你卻能長期維持一定水準。
你的隱藏實力是「可靠輸出」。你做事不花俏，卻很少掉鏈子。這種能力看似普通，其實非常難得。越是重要的任務，越能看見你的價值。
11日出生：旁觀者其實最清醒
11日出生的人話不多，不愛搶話，常常像是在旁邊安靜看著一切。
你的隱藏實力是「判斷力」。你很會觀察人，也很會讀懂氣氛。大家以為你沒意見，其實你只是還沒決定要不要說出口。關鍵時刻，你常能做出很準的判斷。
12日出生：人緣好也是硬實力
12日出生的人親和力強，人緣通常不差，但也因此容易被認為只是會做人。
你的隱藏實力是「整合能力」。你很會協調不同意見，也懂得讓大家願意合作。能讓一群人往同一個方向走，本來就是一種很高階的能力。
13日出生：沉默型鑽研高手
13日出生的人不愛表現，常常默默待在自己的位置上，看起來低調又安靜。
你的隱藏實力是「深度研究」。只要是你有興趣的事情，你會願意花很多時間鑽研。你不是不說話，而是習慣先把功課做足。真正懂你的人會知道，你其實很有料。
14日出生：想太多其實是想太前面
14日出生的人腦袋很活，想法很多，有時會被覺得不切實際。
你的隱藏實力是「創新視角」。你常常能看見別人沒想到的可能性。今天被說太天馬行空的點子，明天可能就是突破現狀的答案。你的不同，正是你的優勢。
15日出生：讓人舒服也是一種本事
15日出生的人很容易讓人放下防備，與你相處通常不會有太大壓力。
你的隱藏實力是「溝通與凝聚」。你知道怎麼聽，也知道什麼時候該說。很多事情能推動成功，不只是因為你人緣好，而是你真的懂人性。
16日出生：冷靜到讓人安心
16日出生的人理性、冷靜，不太喜歡參與無謂爭論。也因為你不急著表態，容易被誤會冷淡。
你的隱藏實力是「分析能力」。當大家被情緒帶著走時，你可以先停下來看清楚問題。你不是沒有感受，而是更懂得在混亂裡找到方法。
17日出生：大器晚成的成長型人格
17日出生的人不一定一開始就被看見，也不喜歡刻意搶第一。但你很擅長透過累積讓自己變強。
你的隱藏實力是「後期爆發力」。你不是靠一瞬間的天分，而是靠長時間的進步。當別人停下來時，你還在往前走，所以越到後面越讓人驚訝。
18日出生：敢開始就是你的優勢
18日出生的人情緒比較外顯，想到什麼常會直接表達，因此容易被貼上衝動標籤。
你的隱藏實力是「行動力」。很多人想很多卻不敢開始，你會先去試、先去做、先累積經驗。也許過程不一定完美，但你比很多人更快走上路。
19日出生：靠自己摸出一條路
19日出生的人習慣獨立，不太喜歡麻煩別人，所以有時存在感不高。
你的隱藏實力是「自學能力」。很多事情你不一定有人教，卻能靠自己研究出方法。你不常主動展示成果，但你解決問題的能力其實很強。
20日出生：懂人心比懂事情更難
20日出生的人溫和、有耐性，也很懂得顧及別人的感受。
你的隱藏實力是「人際智慧」。你知道什麼時候該進、什麼時候該退，也懂得化解衝突。這種能力不像專業技能那麼容易被量化，卻是團隊裡非常重要的存在。
21日出生：快樂感染力也是領導力
21日出生的人常能帶動氣氛，讓身邊的人覺得輕鬆有趣。
你的隱藏實力是「影響力」。你不一定用命令帶領別人，而是用熱情讓大家願意靠近你、相信你。別人以為你只是愛玩，其實你很會凝聚人心。
22日出生：能把想法變成成果的人
22日出生的人做事穩定，不急不躁，不一定會成為最亮眼的焦點。
你的隱藏實力是「落地執行」。很多人會想、會說、會規劃，但你是真正能一步一步做完的人。你的成功不靠戲劇性，而是靠腳踏實地。
23日出生：什麼都會一點，其實很可怕
23日出生的人興趣廣泛，喜歡嘗試不同東西，因此容易被誤會不夠專注。
你的隱藏實力是「跨界整合」。你能把不同領域的資訊串在一起，形成新的觀點。別人以為你只是愛變，其實你的腦袋正在建立自己的資料庫。
24日出生：最穩的人最容易被忽略
24日出生的人常常在照顧別人，也習慣在團隊裡補位。
你的隱藏實力是「維持平衡」。你很會讓事情不要失控，也很懂得在大家沒注意時把缺口補上。只是因為你太可靠，別人反而容易把你的付出當成理所當然。
25日出生：不說話不代表沒想法
25日出生的人不愛急著發表意見，看起來安靜甚至有點疏離。
你的隱藏實力是「深層思考」。你看事情不只看表面，而是會往背後的邏輯、原因和結構去想。你不是反應慢，而是想得比別人更深。
26日出生：壓力來了才知道你多能扛
26日出生的人習慣默默把事情做好，不太邀功，也不常抱怨。
你的隱藏實力是「抗壓與責任」。越是重要的任務，越能看見你的價值。你不一定說很多漂亮話，但你會真的把事情扛起來。可靠，是你最容易被低估的天賦。
27日出生：溫柔其實很有技術含量
27日出生的人細膩、好相處，很容易察覺別人的情緒變化。
你的隱藏實力是「共感與協調」。你能理解不同立場，也知道怎麼讓衝突降溫。這種能力常被說成只是個性好，但其實真正懂人，是很高級的本事。
28日出生：逆境越大，潛力越強
28日出生的人平常看起來不一定突出，但你很容易在關鍵時刻爆發。
你的隱藏實力是「逆境反彈力」。壓力越大，你越能激出鬥志。很多人遇到困難會退縮，你反而會想再試一次。你的真正實力，通常要到困境裡才看得見。
29日出生：走得慢，但不會輕易倒下
29日出生的人不一定高調，也不一定一開始就有驚人成績。
你的隱藏實力是「韌性」。你可能會跌倒，會受挫，會懷疑自己，但你很少真的放棄。別人看見的是你走得慢，卻沒看見你一次次重新站起來。
30日出生：創意不是幻想，是未來感
30日出生的人想法豐富，常常有很多新點子，因此容易被覺得愛幻想。
你的隱藏實力是「想像力轉化」。成熟後的你，不只會想，也會慢慢學會把想法變成實際成果。你的點子一開始可能不被理解，但創新本來就常常先被誤會。
31日出生：時間會證明你的價值
31日出生的人低調內斂，不太愛出風頭，也不急著證明自己。
你的隱藏實力是「長期價值」。你做事有自己的節奏，不喜歡被外界催促。別人可能一開始看不出你的企圖心，但你心裡其實很清楚，真正有價值的東西，需要時間慢慢養成。
往下滑看更多精彩文章 黃仁勳說「亞洲小孩要看一輩子心理醫師」 出國後我才懂 那也是我們的武器
黃仁勳說「亞洲小孩要看一輩子心理醫師」 出國後我才懂 那也是我們的武器
黃仁勳最近在一場閉門論壇講了一段話。
他說，只要你在亞洲家庭長大、被亞洲父母養大，這輩子都需要看心理醫師。他講的時候六十三歲，那天下午才剛被爸媽念過。他說亞洲父母愛你的方式就是批評你，他們永遠覺得你可以更好，就算你盡力了，還是不夠。
他學會的唯一一句回應，是台語和中文各講一次的「好啦好啦」。
底下坐著一排輝達的主管。黃仁勳說，他用同樣的方式管理公司：如果他在乎你，才會花心思仔細地批評你；說一句「Good job」反而最容易。
這段話在台灣傳了一陣子，多半被當成溫馨的家庭故事，或成功者的自嘲。但我在歐洲工作這幾年，想到的是另一件事。那個讓我們需要看一輩子心理醫師的東西，搞不好也是讓我們在國外活下來的東西。
我身邊出國的朋友，大致分成兩種。一種是出去之後，花了很多年在跟那個「不夠好」的聲音和解。另一種，是把那個聲音變成了武器。
先說第一種。我有個朋友，台大畢業，到荷蘭念完碩士就留下來做設計。她跟我說，剛來的時候開會，主管聽完她的提案，只說了一句「This is great, let's go」。她愣在那裡。
「我以為他在敷衍我。」她說，「我一直在等那個『but』。等他告訴我哪裡不夠好，哪裡要改。結果沒有。我反而開始懷疑，是不是他根本沒認真看。」她花了快兩年，才慢慢相信一件事：有人可以單純地覺得你做得好，而那不是客套，也不是還沒看到你的問題。那兩年，她真的去看了心理諮商。黃仁勳沒說錯。
第二種人，剛好相反。
我認識一位在德國半導體公司做到中階主管的學長。他是那種典型的、從小被念到大的小孩。考第二名回家，被問的是第一名是誰。
他跟我說，剛到德國的時候，他發現自己有一個別人沒有的本事：他不怕被否定。「德國同事提案被打槍，會難過一個禮拜。」他說，「我從小就被打槍打到大。被主管當著全組面說這裡不行、那裡要重做，我心裡的反應是『喔，好，那我改』。沒有情緒。我不覺得那是針對我。」他升得很快。不是因為他比別人聰明，而是因為他能在被批評的當下，不把它當成對自我的攻擊，只當成一個要解決的問題。
這正是黃仁勳說的那種人：善於接受新知，不怕放低身段。他說這話的時候，我沒有覺得勵志。我覺得有點心疼。因為一個人要被否定到什麼程度，才能練到「被當眾打槍也沒有情緒」？
我想了很久才明白，亞洲教養給我們的，不是單純的傷，也不是單純的禮物。兩個是黏在一起的。
那個讓你半夜睡不著、覺得自己永遠不夠好的聲音，出了國，換了一個環境，有時候會變成你最大的競爭力。你能吃苦，你抗壓，你被罵不會崩潰，你永遠覺得還能再做得更好。在一個競爭的職場裡，這些確實很好用。傷口和盔甲，有時候是同一塊東西。
但我想說的不是「所以亞洲教養其實是好的」。那太廉價了。黃仁勳那段話最容易被誤讀的地方，就是把它收尾成一個和解的故事：他們是愛你的，所以一切都值得。
我想說的是另一件事。
當你發現，那個傷害過你的東西竟然在異鄉變成了你的武器，你會面臨一個很難的選擇。你要不要繼續用它？
我那位德國學長，後來當了主管。他跟我說，他帶人的時候，常常聽見自己嘴裡冒出他爸的句子。「這樣不夠」「你可以更好」。他底下有個年輕的台灣工程師，被他念完之後，回了一句「好的，我會改」，臉上沒有任何表情。
「那一刻我突然很害怕。」他說，「我看到了二十年前的自己。我在把我最不想要的東西，傳給下一個人。而且我還覺得，這是為他好。」
黃仁勳說，批評是他表達愛的方式。我相信那是真的。我也相信他爸媽是真心的。但真心不代表沒有代價。一個人可以真的愛你，也真的傷到你，這兩件事一點都不衝突。我們這代人最難的，不是去否認父母的愛，而是承認那份愛是真的、那道傷也是真的，然後自己決定哪些留下、哪些到這裡為止。
出國這件事，對很多人來說是換一份工作、換一個城市。但我覺得它真正的意義，是換一個能看清楚自己的距離。在台灣的時候，那個「不夠好」的聲音就是空氣，你天天呼吸著，不會發現它在那裡。
離開之後，到了一個沒人這樣跟你說話的地方，你才會第一次聽見它：原來那麼大聲。原來它根本不是事實，只是被反覆說了太多次，最後住進你身體裡的一種習慣。先聽見它。然後才有辦法決定，要不要把它再傳下去。
所以如果你也是那個從小被念到大、現在在某個異鄉、半夜還會懷疑自己是不是不夠好的人——我想跟你說的不是「你的父母其實很愛你」。這句話你聽過太多次了。
我想說的是：那個讓你受傷的東西，可能也是讓你走到這裡的東西。你可以謝謝它幫你撐了下來，同時不必假裝它沒傷過你。
而你手上現在有一個你爸媽當年沒有的東西：距離，還有選擇。那句「你可以更好」，可以到你這裡為止。
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U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
往下滑看更多精彩文章 出生在台灣已經是人生勝利組！非洲貧童赤腳上學拿台大博士 台灣孩子卻因沒考上第一志願崩潰
出生在台灣已經是人生勝利組！非洲貧童赤腳上學拿台大博士 台灣孩子卻因沒考上第一志願崩潰
這絕對是2026最動人的畢業典禮演講。一個來自非洲貧困村落的孩子，童年每天靠半顆地瓜活下來。他沒有鞋、沒有書、沒有筆、沒有電，晚上靠月光讀書，最後竟然一路走到台灣，拿下台大博士學位。
這幾年，我常受邀到教育機構、私校、升學單位演講，也看見了另一個世界。有些孩子，出生在台灣最有資源的學區之一，父母早早替他鋪好教育路，補習、英文、科學、數學、才藝，什麼都不缺。可是，只因為「沒考上第一志願」，他們就覺得自己人生失敗，還有學生秀出割腕的手臂告訴我，她壓力真的很大。
我很心疼這些孩子，也萬分感概。我們到底怎麼定義「人生勝利組」？是考上第一志願才叫勝利？有沒有可能，你早就擁有很多人夢寐以求的起點，只是你從來沒有真正看見？
那個靠月光讀書的男孩
台大畢業典禮上，來自坦尚尼亞的內森，代表畢業生致詞，感動全台灣。他出生在一個山區小村落，那裡也是動物學家珍古德研究黑猩猩的地方。
從小家裡貧困，每天清晨，他必須赤腳走30分鐘到河邊取水。放學後，還要餓著肚子去放牛、放羊。很多時候，他的三餐只有半塊地瓜配水。更殘忍的是，因為沒有鞋子穿，每天晚上睡覺前，父親必須用粗針，幫他把腳底的刺和寄生蟲一根一根挑出來，再灑鹽消毒，痛得不得了。
可是內森沒有因此放棄讀書。沒有書、沒有筆，他就在沙地上寫算式；沒有電，他就靠月光讀書。每週只能上學三天，卻在150人的班級裡，成績始終維持前三名。後來，珍古德到他的學校演講，內森擔任翻譯。珍古德臨走前握著他的手，告訴他：如果有經濟困難，記得來找我。
那一句話，改變了他的一生。珍古德資助他念完國中、高中，也推薦他來台灣求學。剛來台灣時，他一句中文都不會。後來，他跟著教會學中文，跟著台灣農民學永續農業，到雲林種花生、台南種玉米筍、嘉義種稻米，甚至還在菜市場賣花椰菜。
菜市場阿嬤看到他，常用台語驚呼：「欸！那裡有一個黑人在賣菜！」他沒有因為這句話受傷，反而笑著說，那段日子，他學會了台語，也學會了這片土地的堅韌。最後，他考進台大環工所，逕讀博士，促成台大與坦尚尼亞頂尖大學簽署合作，想把在台灣學到的知識帶回家鄉，解決採礦污染、土壤破壞和水資源危機。
他拿到博士後，沒有只想著自己終於翻身了。他每個月省下一半生活費，資助家鄉五個孩子讀書。他的夢想，是有一天回到坦尚尼亞蓋一所學校，幫助更多像他一樣的孩子，靠教育改變命運。
我問孩子：什麼是人生勝利組？
前不久我到新竹一所教育機構演講，主題是：如何面對挫折和失敗。我問現場的孩子：「你們覺得，什麼是人生勝利組？」有人說：「考上第一志願。」有人說：「考上好學校，找到好工作，賺很多錢。」
這些答案背後，藏著很多孩子沒有說出口的恐懼。如果我沒有考上第一志願，我是不是就輸了？如果我不是最前面那一群人，我是不是就沒有用了？如果我沒有照著爸媽期待的路走，我是不是就讓大家失望了？我看著他們，跟他們說：「你們光是能坐在這間教室裡，就已經站在很前面的起跑線上了。」
這不是安慰，這是真的。那所教育機構附近，就是新竹最有資源的生活圈之一。過去幾年，新竹地區許多村里長期名列全台TOP10高所得聚落。能住進這樣的學區，代表父母多半已經付出非常高的經濟成本。
買房，只是第一張門票。進來以後，孩子身邊的同學，也幾乎都是精英家庭。外師英文、奧林匹亞數學、科學實驗、才藝訓練、升學輔導，每一樣都在燒錢，每個孩子每月教育成本大概就是3萬起跳。很多孩子以為這是日常，可是對台灣更多家庭來說，這根本不是日常，是遙不可及。
我不是要孩子因為自己有資源就感到罪惡，也不是要否定他們的壓力。因為考試會痛，落榜會痛，被比較會痛，努力很久還是輸給別人，也會痛。沒有一個人的人生，是輕鬆容易的。但我更想告訴他們：你不是人生失敗組。你只是站在很前面的起跑線上，卻暫時忘了自己已經擁有多少。
人生勝利組，只是起點的勝利
「人生勝利組」其實是個迷思。因為它讓很多孩子誤會，人生好像只有一種選擇。考上第一志願，就是勝利。沒有考上，就是失敗。可是人生不是這樣算的。起跑點很前面，不代表你一定會跑到終點。起跑點很後面，也不代表你永遠只能留在原地。
內森用一生證明這件事，他沒有鞋、沒有書、沒有電，卻沒有選擇接受現狀。
他曾經問自己：牛羊都能吃飽，我呢？這樣的日子，到底要到什麼時候才會結束？那個問題，不是抱怨。那個問題，是改變命運的第一把火。一個人最可怕的，不是出生在困境裡。最可怕的是，你明明有機會改變，卻先在心裡宣布自己失敗。
內森給我們的三個功課
第一，困境不是終點，是起點。
內森沒有把「沒有」當成放棄的理由。沒有鞋，就赤腳走。沒有書，就想辦法學。沒有電，就靠月光讀。沒有筆，就在沙地上寫。
我們常常一遇到不順，就說：我不行、誰叫我不是富二代、沒有天分、起跑點輸了再努力也沒用。可是內森讓我們看見，人最重要的不是一開始拿到什麼牌，而是你願不願意把手上的爛牌，一張一張打到最後。
第二，你的資源，是你的責任。
內森拿到博士學位後，沒有只想著自己成功了。他省下一半生活費，資助家鄉五個孩子讀書。
因為他知道，自己不是一個人走到這裡。他的背後，有珍古德的鼓勵，有台灣老師的幫忙，有農民的分享，有太太和孩子的愛，也有無數人在他快要放棄時，把他往前推了一把。所以他把得到的資源，再送出去。這才是真正的影響力。
不是站在高處，讓大家看見你多厲害。而是你站上去以後，願不願意回頭，把別人也拉上來。
第三，珍古德只有一個，但你可以選擇成為別人的珍古德。
內森的人生，因為珍古德伸出的那隻手，徹底改變。可是珍古德改變的，從來不只是一個孩子的命運。她也改變了內森正在資助的那五個孩子、改變了那間未來可能被蓋起來的學校；改變了那些將來會因為教育，而有機會離開貧窮循環的人。每一個逆轉人生的故事背後，都有一個願意伸手的人。
也許現在的你，還沒有辦法資助別人念書。但你可以給一個正在掙扎的人一句真心話，你可以把一個機會介紹給比你更需要的人；你可以用你學到的東西，幫助下一個還在沙地上寫數學題的孩子。珍古德只有一個。但你我，都可以成為某個人生命裡的那個人。
只要一起努力，我們做得到
內森在致詞最後，用史瓦希里語說：「Kwa pamoja, tunaweza！」意思是：只要一起努力，我們做得到。我很喜歡這句話。因為它不是一個人贏、一個人翻身，不是一個人站上高處，然後把其他人留在下面。真正有力量的人，是自己走出雨裡以後，還願意回頭替別人撐一把傘。
同樣是下雨天，有些人只覺得自己被淋濕。但有些人，會在雨裡學會看天色、找方向，最後走出一條自己的路。人生真正的勝利，不是你一開始站在哪裡。而是你明明知道路很難，卻還是願意往前走。等自己走出去了，也願意回頭，照亮更多人。
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❤人際互動❤健康關係，建立在基本尊重
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：慣性說謊會消耗信任，連基本尊重都會逐漸流失。
- 重點二：健康關係不該靠委屈一方維持，雙方需要清楚邊界。
- 重點三：面對粗糙謊言可選擇不拆穿，但久了仍會感到厭倦。
#經歷過都妙懂
「你說謊時，我比你更緊張
怕謊言太粗糙，想相信都難。」
緊張的不是謊言本身
而是那粗糙到不行的尷尬演技
有些人就是有慣性說謊
即便沒有利害關係也一樣
雖然不懂為啥
但有時不拆穿
不是真的被騙
不過好奇還要演多久
也可能期待對方尚存善意
但久了真的很膩
對此人及其毫無意義的謊言!!
所有健康的關係
都不該靠委屈某方來成全
做人要有底線、懂得設立邊界
才會贏得對方的基本尊重
換來健康又對等的關係~!!
信任不難~
但沒了，就是沒了。
#人際互動#基本尊重#慣性說謊
精華 FAQ
-
因為真正讓人難受的，不只是謊言內容，而是拙劣演技帶來的荒謬感與不被尊重感。即使沒有立刻拆穿，也會讓人對這段互動失去耐心。
-
作者認為健康關係必須建立在基本尊重、清楚邊界與雙方對等之上，不能靠單方面忍耐或委屈維持。只有彼此守住底線，關係才可能長久且穩定。
-
因為信任通常需要長時間累積，但一旦對方反覆說謊或缺乏誠意，原本建立的信任就會迅速瓦解。失去後很難回復，只會留下疲憊與疏離感。
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男人「不行」先別硬撐！醫示警「晨勃變少」恐是心血管警訊 千萬別輕忽
台灣男性學暨性醫學醫學會公布最新「台灣男子性生活真實心聲」調查，發現高達9成男性即使已出現勃起功能障礙相關症狀，仍未主動就醫。醫師提醒，勃起功能障礙不只是「房事不順」這麼簡單，若晨勃頻率明顯減少，也可能是身體健康亮紅燈，甚至與心血管疾病風險有關，千萬別把沉默當成解決方式。
現代男性壓力大 越想表現好越容易焦慮
台灣男性學暨性醫學醫學會理事長蔡維恭表示，男性長期處於高壓與高節奏生活中，容易陷入「越在意性表現、越容易焦慮」的惡性循環。為了解不同世代男性在性生活中的困擾，學會針對200位25歲以上男性進行「台灣男子性生活真實心聲」調查，進一步揭露現代男性在親密關係裡承受的壓力與焦慮。
調查發現，不同年齡層男性面臨的性生活困擾並不完全相同。年輕男性多半擔心關鍵時刻失常，中年男性則更在意親密關係是否能持續維持，也反映性功能問題背後，往往牽動心理壓力、伴侶互動與健康狀態。
25至39歲男性最怕「關鍵時刻失常」
在25至39歲的Y、Z世代男性中，有55%希望自己在關鍵時刻能「不失常」，但越想要表現好，反而越容易產生壓力。另有近4成男性坦言，性生活常因工作、家庭或育兒等瑣事被中斷，導致難以再次恢復勃起狀態。
蔡維恭指出，年輕男性的壓力多半來自「害怕關鍵時刻失常」。一旦過度在意表現，心理壓力反而可能影響性功能表現，形成越緊張、越容易失常的循環。
年輕男性對壯陽藥也有焦慮
調查也發現，不少年輕男性對壯陽藥物仍存在擔憂，例如害怕聚餐飲酒影響藥效、擔心副作用，甚至顧慮用藥會影響表現與面子。這也顯示，性功能障礙不只是生理問題，還包含心理壓力與就醫障礙。
醫師提醒，若已有勃起功能障礙相關症狀，不應只靠自行猜測或忍耐，及早尋求專業評估，才能釐清原因並選擇適合的治療方式。
40歲以上男性更擔心「無法維持到最後」
至於40歲以上的X世代男性，則更重視親密關係的維持。調查顯示，超過半數40歲以上男性擔心「勃起無法維持到性行為結束或伴侶高潮」，反映中年男性更在意自己是否能正常回應伴侶需求。
蔡維恭表示，X世代男性多處於職場與家庭夾擊的「三明治世代」，需要同時面對工作、育兒與照顧長輩等壓力。長期高壓加上慢性病問題，也可能進一步影響性生活品質。
6成40歲以上男性怕壯陽藥成癮
除了性功能本身的困擾，調查也顯示，6成40歲以上男性擔心長期使用壯陽藥會成癮，另有近6成誤以為長效型藥物會讓人「一直處於勃起狀態」，顯示不少男性對治療方式仍存在迷思與擔憂。
醫師指出，這些錯誤認知可能讓男性延後就醫，也讓原本可以透過專業治療改善的問題被拖得更久。
醫提醒：晨勃減少不只是性功能問題
台灣男性學暨性醫學醫學會秘書長張奕凱提醒，「晨勃減少」除了是勃起功能障礙初期警訊，也可能與心血管健康有關。不過本次調查中，仍有45%男性不知道晨勃可作為性功能簡易評估指標。
張奕凱表示，目前臨床上的PDE5抑制劑口服藥物，分為短效型與長效型，可依照個人生活型態進行個人化治療。若男性發現晨勃頻率明顯減少，或勃起狀態影響性生活品質，建議不要因尷尬或擔心面子而拖延，應及早接受專業醫療評估。
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