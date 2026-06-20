2026-06-20 10:02 藥師HOW棒
應酬族必看：解密酒精代謝科學與實證緩解攻略
「明明昨天沒喝多少，為什麼今天還是頭痛欲裂，甚至想吐？」
這種痛苦的早晨，是許多社交應酬族的惡夢。
在醫學視角下，這代表你的身體代謝系統已超載，也就是俗稱「宿醉」。
當體內乙醛的累積速度遠大於代謝速度時，身體就會啟動一連串的發炎反應。
藥師帶你破解民間偏方，從生理與科學邏輯出發，解析從日常養護到酒後修復的精準對策，助你找回身體的主控權。
文章導覽
1. 酒精如何在體內運作？代謝路徑全解析
2. 為什麼宿醉會那麼痛苦？三大生理機轉揭秘
3. 打造好體質：平日保養是關鍵
4. 喝酒當下的防禦：減少傷害的行為準則
5. 藥師建議：科學實證的營養補給清單
6. 破解都市傳說：關於解酒的錯誤觀念
7. 偶爾小酌的健康智慧
酒精如何在體內運作？代謝路徑全解析
當酒精（乙醇）進入體內後，肝臟便面臨極大挑戰。這不單是代謝問題，而是一場全身性的化學反應。
1.酒精代謝的兩道生死關卡酒精在肝臟內的轉化路徑十分嚴謹，主要依賴兩大酵素： 乙醇 (Ethanol) 乙醛 (Acetaldehyde) 乙酸 (Acetate)
- 酒精去氫酶 (ADH) 負責第一階段，將「乙醇」轉化為具備高度毒性的「乙醛」。
- 乙醛去氫酶 (ALDH2)接著將「乙醛」進一步轉化為對身體無害的「乙酸」，最終排出體外
2.喝酒臉紅的基因真相許多人喝一杯酒就滿臉通紅，這並非代謝好，而是基因上的限制。在東亞族群中，約有40%-50% 的人天生缺乏高效能的 ALDH2 酵素活性。這代表身體清除乙醛的效率極低，導致乙醛在血液中長時間循環。
為什麼宿醉會那麼痛苦？三大生理機轉揭秘
理解不適感的生理根源，我們才能採取正確的營養支援。
1. 脫水效應與體液失衡酒精會抑制腦下垂體分泌「抗利尿激素」(ADH)，導致腎臟失去回收水分的功能，強制排出大量尿液，造成頻尿。 生理連鎖反應：利尿作用可能導致體液流失與血漿容量下降；科學研究顯示，急性脫水可能引起腦部體積出現細微變化，進而影響腦膜與血管等敏感結構，這被認為是宿醉劇烈頭痛的可能機轉之一。
2. 能量缺失與體內平衡失調代謝酒精是高耗能過程，需要消耗大量的輔酶，像是是 NAD+。過量飲酒會還原細胞內的NAD+ ，讓能量代謝過程更不順利。 精神影響： 當大腦缺乏穩定的能量供應，可能會造成短期注意力渙散、手抖、情緒焦躁，也就你所認為的「腦霧」現象。
3. 發炎反應與氧化壓力大爆發酒精代謝產生的活性氧 (ROS) 與自由基會無差別攻擊細胞膜。為了防禦，身體會大量消耗抗氧化儲備（如穀胱甘肽）。 全身感官： 在大量飲酒後，身體承受較高的生理壓力，可能會活化免疫系統，並釋放促炎細胞激素（如 IL-6）。這些發炎訊號與宿醉時感到的全身痠痛、倦怠無力及喉嚨不適等「類感冒症狀」被認為有著高度相關性。
打造好體質：平日保養是關鍵
了解這一系列的酒後身理反應後，藥師會建議與其事後補救，不如在日常生活中建立強健的代謝基礎。
1. 日常肝臟健康管理
- 補充優質蛋白質： 肝臟製造代謝酵素需要充足的胺基酸原料。平時應多攝取魚、雞蛋、黃豆等原型蛋白質。若長期營養不均，肝臟的代謝效率勢必下降。
- 深層且規律的睡眠： 肝臟修復極度依賴深度睡眠。長期熬夜會降低基礎代謝率降，使你在應酬後的恢復期比別人更長。
2. 從日常建立抗發炎小習慣
- 原型食物飲食： 減少攝取精緻糖與油炸物，有助於維持腸道黏膜完整性，減少有害毒素進入血液，降低肝臟的額外負擔。
- 足量飲水習慣： 養成每日喝足「體重 x 30cc」水分，確保血液流動性，維持良好的基礎代謝環境。
喝酒當下的防禦：減少傷害的行為準則
學會聰明的飲酒節奏，能大幅降低隔日的痛苦指數。
1. 應酬教戰守則
- 緩衝吸收：
- 水酒 1:1 原則：
- 慎選酒種：
2. 科學認證的食物支援藥師推薦能提供真實「代謝原料」的食材：
- 燕麥或全麥麵包： 提供B 群維生素 與複合式醣類。B 群是肝臟代謝酒精過程中的核心輔酶，能幫助神經系統恢復穩定，緩解宿醉後的焦慮與疲憊感。
- 香蕉與椰子水： 提供天然鉀離子與電解質，有助於維持體液與電解質平衡。
- 溫熱味噌湯： 提供鈉離子與溫和水分，對酒後較敏感的腸胃較為溫和。
【藥師安全警示】酒後或長期飲酒者，非常不建議自行服用普拿疼或任何含有 Acetaminophen（普拿疼成分）的止痛藥．酒精代謝會增加肝臟負擔，可能提高肝毒性風險，而這時兩者合併使用可能引發嚴重肝損傷。 若需止痛，請先諮詢醫師或藥師，專業人員會評估個人狀況提供合適用藥。 延伸閱讀：解酒藥真的有用嗎？
藥師建議：科學實證的營養補給清單
面對高強度的代謝挑戰時，精準的營養補充能協助身體打造天然修復力。
關鍵 4 大成分解析
- 薑黃素 (Curcumin)：具備調節生理機能的作用。最新研究顯示，特定型態的高生體利用率薑黃素能協助穩定代謝微環境。
- 多醣體 (Polysaccharides)：萃取自靈芝、樟芝。它們能支持健康屏障，是維持健康基礎的長期武裝。
- 維生素 B 群：酒精代謝的必要輔助因子，特別是 B1、B3、B6、B12 的補充，能確保代謝齒輪不卡關。
- 電解質補給：鈉、鉀、鎂的綜合補充，有助於維持體液平衡與正常肌肉功能。
使用時機建議應酬前-防禦： 補充薑黃素與多醣體，建立良好的基礎。 應酬後-修復： 加強電解質、B 群與大量水份，協助回歸正常生理機能。
破解都市傳說：關於解酒的錯誤觀念
Q1：為什麼我酒量這麼差，一杯就倒？ A：這通常不是訓練不足，而是天生 ALDH2 酵素活性低下，導致「乙醛」代謝極慢。
即使只喝一點，乙醛在體內滯留的時間過長，引發血管擴張、頭痛、噁心等強烈不適。
這也代表這類人的肝臟處理毒素的效率較差，更需要注意飲酒狀況和健康管理。
即使只喝一點，乙醛在體內滯留的時間過長，引發血管擴張、頭痛、噁心等強烈不適。
這也代表這類人的肝臟處理毒素的效率較差，更需要注意飲酒狀況和健康管理。
Q2：喝什麼酒最容易宿醉頭痛？ A：請注意「同類物」(Congeners)的含量。
這是酒類在發酵或蒸餾過程中產生的副產物。通常深色的威士忌、紅酒含量較高，比起經過多次蒸餾、純度較高的透明烈酒（如：伏特加），更容易讓人感到隔天頭痛欲裂。
如果要讓隔天比較好過？酒種的選擇就需要注意了。
這是酒類在發酵或蒸餾過程中產生的副產物。通常深色的威士忌、紅酒含量較高，比起經過多次蒸餾、純度較高的透明烈酒（如：伏特加），更容易讓人感到隔天頭痛欲裂。
如果要讓隔天比較好過？酒種的選擇就需要注意了。
Q3：喝濃縮咖啡可以醒酒嗎？ A：藥師不建議喔。
咖啡雖可暫時提神、舒緩精神不濟感，但咖啡因具有強烈的利尿性。
在身體已經脫水的情況下，喝咖啡會加速水分與電解質流失，反而可能讓頭痛加劇。
建議宿醉後還是要多多喝水，搭配補充電解質，會比咖啡更好喔。
咖啡雖可暫時提神、舒緩精神不濟感，但咖啡因具有強烈的利尿性。
在身體已經脫水的情況下，喝咖啡會加速水分與電解質流失，反而可能讓頭痛加劇。
建議宿醉後還是要多多喝水，搭配補充電解質，會比咖啡更好喔。
Q4：解酒液或薑黃錠真的有用嗎？ A：藥師提醒：請將它們定位為「代謝支援」而非「解藥」。
它們能提供肝臟工作所需的原料（胺基酸、維生素等），協助減輕代謝壓力，但不能讓你千杯不醉。
它們能提供肝臟工作所需的原料（胺基酸、維生素等），協助減輕代謝壓力，但不能讓你千杯不醉。
Q5：怎樣的醉酒狀況需要送醫？ A：宿醉大多會自行緩解，但若出現以下警訊，請立即撥打 119：
意識喪失或完全無法喚醒
呼吸頻率異常緩慢（每分鐘少於 8 次）
劇烈腹痛（疑似胰臟發炎）或嘔吐帶血
這可能代表急性酒精中毒或嚴重的內臟受損，不可輕忽。
意識喪失或完全無法喚醒
呼吸頻率異常緩慢（每分鐘少於 8 次）
劇烈腹痛（疑似胰臟發炎）或嘔吐帶血
這可能代表急性酒精中毒或嚴重的內臟受損，不可輕忽。
偶爾小酌的健康智慧
宿醉並非單純的不適，而是身體發出的警訊。身為藥師，我的建議不僅是緩解症狀，更希望大家重視「恢復力」的培養。 若你發現身體的恢復速度不如以往，建議要重新檢視生活型態並從以下方向著手：
- 規律作息：充足的睡眠能夠幫助代謝功能正常
- 均衡營養：從日常做起，在飲食中攝取足夠的營養、抗氧化物質
- 適度運動：做一些簡單的運動，如快走或超慢跑等，維持良好的新陳代謝
- 適量飲酒：減少飲酒頻率與份量
- Swift, R., & Davidson, D. (1998). Alcohol hangover: Mechanisms and mediators. Alcohol Health & Research World, 22(1), 54–60. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6761819/
- Blau, J. N., Kell, C. A., & Sperling, J. M. (2004). Water-deprivation headache: A new headache with two variants. Headache: The Journal of Head and Face Pain. https://doi.org/10.1111/j.1526-4610.2004.04014.x
- Liu, Y., Cheng, C., Gao, H., Zhu, X.-J., He, X., Zhou, M.-X., Gao, Y., Lu, Y.-W., Song, X.-H., Xiao, X.-H., Wang, J.-B., Xu, C.-J., & Ma, Z.-T. (2024). Restoring energy metabolism by NAD⁺ supplement prevents alcohol-induced liver injury and boosts liver regeneration. Food Science & Nutrition, 12(7), 5100–5110. https://doi.org/10.1002/fsn3.4159
- Stephens, R., Ling, J., Heffernan, T. M., Heather, N., & Jones, K. (2008). A review of the literature on the cognitive effects of alcohol hangover. Alcohol and Alcoholism, 43(2), 163–170. https://doi.org/10.1093/alcalc/agm160
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小南藥師藥師 王南淵
精華 FAQ
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多半與ALDH2酵素活性不足有關，乙醛無法快速轉成乙酸而在體內滯留，容易引發血管擴張、頭痛、噁心與臉紅，並不代表酒量好，而是代謝能力受限。
-
文章指出，宿醉來自三大機轉：酒精抑制ADH造成脫水，代謝消耗NAD+使能量失衡，以及活性氧與發炎因子上升，進而引發頭痛、腦霧、痠痛與倦怠。
-
建議先補充食物減緩吸收，飲酒時採水酒一比一並選擇較低同類物的酒種；酒後補水、電解質與B群，避免自行吃普拿疼，若意識不清或嘔血應立刻送醫。
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從出生日看你的「隱藏實力」！1到31日人格解析：有人靠溫柔破局、有人越低調越狠
有些人不是沒實力，只是懶得大聲宣傳自己。生活中總有一種人，平常看起來安安靜靜，不太搶話，也不愛在朋友圈刷存在感。別人以為他普通、好說話、沒野心，直到某天真正遇到問題，才發現他早就把局看透，甚至默默把最麻煩的部分處理好了。
這種人最迷人的地方就在於，他們不急著讓全世界知道自己很厲害，卻總能在關鍵時刻突然發光。從生日人格角度來看，每個出生日都藏著一種不容易被第一眼看見的能力。有人表面溫柔，其實很懂人心；有人看似慢熱，其實後勁超強；也有人平常像氣氛擔當，真正動腦時卻比誰都清醒。
以下就從1日到31日出生的人，看看你的「隱藏實力」到底是什麼。
文章目錄
- 1日出生：低調的目標型選手
- 2日出生：溫柔背後的敏銳觀察家
- 3日出生：被笑聲包裝的聰明腦袋
- 4日出生：慢慢來也能贏的耐力派
- 5日出生：看似愛玩，其實學超快
- 6日出生：默默撐住全場的人
- 7日出生：安靜但看得最深
- 8日出生：越後面越強的實力股
- 9日出生：善良不是沒戰鬥力
- 10日出生：穩定就是你的王牌
- 11日出生：旁觀者其實最清醒
- 12日出生：人緣好也是硬實力
- 13日出生：沉默型鑽研高手
- 14日出生：想太多其實是想太前面
- 15日出生：讓人舒服也是一種本事
- 16日出生：冷靜到讓人安心
- 17日出生：大器晚成的成長型人格
- 18日出生：敢開始就是你的優勢
- 19日出生：靠自己摸出一條路
- 20日出生：懂人心比懂事情更難
- 21日出生：快樂感染力也是領導力
- 22日出生：能把想法變成成果的人
- 23日出生：什麼都會一點，其實很可怕
- 24日出生：最穩的人最容易被忽略
- 25日出生：不說話不代表沒想法
- 26日出生：壓力來了才知道你多能扛
- 27日出生：溫柔其實很有技術含量
- 28日出生：逆境越大，潛力越強
- 29日出生：走得慢，但不會輕易倒下
- 30日出生：創意不是幻想，是未來感
- 31日出生：時間會證明你的價值
1日出生：低調的目標型選手
1日出生的人看起來獨立、自信，但不一定會把企圖心寫在臉上。你很清楚自己想去哪裡，也習慣先把方向想清楚，再一步一步行動。
你的隱藏實力是「目標感」。別人以為你只是認真，其實你早就在心裡排好計畫。你不喜歡用嘴巴證明自己，更習慣用成果說話。真正熟悉你的人才知道，你不是沒有野心，只是不需要天天喊給別人聽。
2日出生：溫柔背後的敏銳觀察家
2日出生的人給人溫和、好相處的印象，也因此常被誤會沒有主見。你很少強勢表態，不代表你沒有想法，只是你更習慣先看懂局勢。
你的隱藏實力是「察言觀色」。別人沒注意到的細節，你往往早就看見了。你知道誰在勉強、誰在迴避、誰真正需要幫忙。你的溫柔不是軟弱，而是一種很成熟的理解力。
3日出生：被笑聲包裝的聰明腦袋
3日出生的人常是團體裡的氣氛擔當，大家記得你的幽默、開朗和好相處，卻容易忽略你的反應速度。
你的隱藏實力是「創意與臨場反應」。你很會把複雜的事情變簡單，也很懂得用輕鬆的方式化解尷尬。別人以為你只是好笑，其實幽默本身就是一種高智商的表現。
4日出生：慢慢來也能贏的耐力派
4日出生的人不一定是最搶眼的那一個，剛認識時可能安靜、穩定，甚至有點低調。但你最大的厲害之處，就是願意把事情做到紮實。
你的隱藏實力是「持續累積」。你不靠一時爆發，而是靠耐心慢慢堆出成果。你可能不是最早被看見的人，但只要時間拉長，就會讓大家發現你一直在進步。
5日出生：看似愛玩，其實學超快
5日出生的人喜歡新鮮事物，不太喜歡被固定框架綁住，所以容易被誤會三分鐘熱度。
你的隱藏實力是「快速適應」。你能很快掌握新資訊，也很會在不同環境裡找到自己的位置。別人以為你不夠專心，其實你只是需要更大的空間發揮。
6日出生：默默撐住全場的人
6日出生的人很容易成為別人的依靠。朋友有事會找你，家人需要幫忙也會想到你，團隊缺人補位時，你常常就是那個站出來的人。
你的隱藏實力是「責任感與穩定度」。你不是只會照顧人，而是很會把混亂整理好。很多事情能順利完成，其實都是因為你默默把最麻煩的部分接住了。
7日出生：安靜但看得最深
7日出生的人不太主動表現，在團體裡存在感可能不高，但你其實很會觀察，也很會思考。
你的隱藏實力是「洞察力」。你不一定第一個發言，但往往能看見問題的本質。別人還在吵表面，你已經在心裡拆解真正的原因。你不是沒想法，只是不想隨便說。
8日出生：越後面越強的實力股
8日出生的人看起來穩重，有時甚至會被覺得太保守。年輕時你不一定最耀眼，但你很懂得長期經營自己。
你的隱藏實力是「持久戰能力」。你不怕慢，也不怕花時間。別人可能衝得快、退得也快，但你會默默累積，最後用成果證明自己。你的厲害，通常是後來才爆發。
9日出生：善良不是沒戰鬥力
9日出生的人溫和、好相處，不愛與人競爭，所以常被誤會沒有企圖心。
你的隱藏實力是「柔軟但堅定」。你不喜歡踩著別人往上爬，但不代表你沒有目標。你只是選擇用自己的方式前進。真正強大的人，不一定要有攻擊性。
10日出生：穩定就是你的王牌
10日出生的人不一定很會表現自己，但你最大的優點是穩。別人可能偶爾爆發一次，你卻能長期維持一定水準。
你的隱藏實力是「可靠輸出」。你做事不花俏，卻很少掉鏈子。這種能力看似普通，其實非常難得。越是重要的任務，越能看見你的價值。
11日出生：旁觀者其實最清醒
11日出生的人話不多，不愛搶話，常常像是在旁邊安靜看著一切。
你的隱藏實力是「判斷力」。你很會觀察人，也很會讀懂氣氛。大家以為你沒意見，其實你只是還沒決定要不要說出口。關鍵時刻，你常能做出很準的判斷。
12日出生：人緣好也是硬實力
12日出生的人親和力強，人緣通常不差，但也因此容易被認為只是會做人。
你的隱藏實力是「整合能力」。你很會協調不同意見，也懂得讓大家願意合作。能讓一群人往同一個方向走，本來就是一種很高階的能力。
13日出生：沉默型鑽研高手
13日出生的人不愛表現，常常默默待在自己的位置上，看起來低調又安靜。
你的隱藏實力是「深度研究」。只要是你有興趣的事情，你會願意花很多時間鑽研。你不是不說話，而是習慣先把功課做足。真正懂你的人會知道，你其實很有料。
14日出生：想太多其實是想太前面
14日出生的人腦袋很活，想法很多，有時會被覺得不切實際。
你的隱藏實力是「創新視角」。你常常能看見別人沒想到的可能性。今天被說太天馬行空的點子，明天可能就是突破現狀的答案。你的不同，正是你的優勢。
15日出生：讓人舒服也是一種本事
15日出生的人很容易讓人放下防備，與你相處通常不會有太大壓力。
你的隱藏實力是「溝通與凝聚」。你知道怎麼聽，也知道什麼時候該說。很多事情能推動成功，不只是因為你人緣好，而是你真的懂人性。
16日出生：冷靜到讓人安心
16日出生的人理性、冷靜，不太喜歡參與無謂爭論。也因為你不急著表態，容易被誤會冷淡。
你的隱藏實力是「分析能力」。當大家被情緒帶著走時，你可以先停下來看清楚問題。你不是沒有感受，而是更懂得在混亂裡找到方法。
17日出生：大器晚成的成長型人格
17日出生的人不一定一開始就被看見，也不喜歡刻意搶第一。但你很擅長透過累積讓自己變強。
你的隱藏實力是「後期爆發力」。你不是靠一瞬間的天分，而是靠長時間的進步。當別人停下來時，你還在往前走，所以越到後面越讓人驚訝。
18日出生：敢開始就是你的優勢
18日出生的人情緒比較外顯，想到什麼常會直接表達，因此容易被貼上衝動標籤。
你的隱藏實力是「行動力」。很多人想很多卻不敢開始，你會先去試、先去做、先累積經驗。也許過程不一定完美，但你比很多人更快走上路。
19日出生：靠自己摸出一條路
19日出生的人習慣獨立，不太喜歡麻煩別人，所以有時存在感不高。
你的隱藏實力是「自學能力」。很多事情你不一定有人教，卻能靠自己研究出方法。你不常主動展示成果，但你解決問題的能力其實很強。
20日出生：懂人心比懂事情更難
20日出生的人溫和、有耐性，也很懂得顧及別人的感受。
你的隱藏實力是「人際智慧」。你知道什麼時候該進、什麼時候該退，也懂得化解衝突。這種能力不像專業技能那麼容易被量化，卻是團隊裡非常重要的存在。
21日出生：快樂感染力也是領導力
21日出生的人常能帶動氣氛，讓身邊的人覺得輕鬆有趣。
你的隱藏實力是「影響力」。你不一定用命令帶領別人，而是用熱情讓大家願意靠近你、相信你。別人以為你只是愛玩，其實你很會凝聚人心。
22日出生：能把想法變成成果的人
22日出生的人做事穩定，不急不躁，不一定會成為最亮眼的焦點。
你的隱藏實力是「落地執行」。很多人會想、會說、會規劃，但你是真正能一步一步做完的人。你的成功不靠戲劇性，而是靠腳踏實地。
23日出生：什麼都會一點，其實很可怕
23日出生的人興趣廣泛，喜歡嘗試不同東西，因此容易被誤會不夠專注。
你的隱藏實力是「跨界整合」。你能把不同領域的資訊串在一起，形成新的觀點。別人以為你只是愛變，其實你的腦袋正在建立自己的資料庫。
24日出生：最穩的人最容易被忽略
24日出生的人常常在照顧別人，也習慣在團隊裡補位。
你的隱藏實力是「維持平衡」。你很會讓事情不要失控，也很懂得在大家沒注意時把缺口補上。只是因為你太可靠，別人反而容易把你的付出當成理所當然。
25日出生：不說話不代表沒想法
25日出生的人不愛急著發表意見，看起來安靜甚至有點疏離。
你的隱藏實力是「深層思考」。你看事情不只看表面，而是會往背後的邏輯、原因和結構去想。你不是反應慢，而是想得比別人更深。
26日出生：壓力來了才知道你多能扛
26日出生的人習慣默默把事情做好，不太邀功，也不常抱怨。
你的隱藏實力是「抗壓與責任」。越是重要的任務，越能看見你的價值。你不一定說很多漂亮話，但你會真的把事情扛起來。可靠，是你最容易被低估的天賦。
27日出生：溫柔其實很有技術含量
27日出生的人細膩、好相處，很容易察覺別人的情緒變化。
你的隱藏實力是「共感與協調」。你能理解不同立場，也知道怎麼讓衝突降溫。這種能力常被說成只是個性好，但其實真正懂人，是很高級的本事。
28日出生：逆境越大，潛力越強
28日出生的人平常看起來不一定突出，但你很容易在關鍵時刻爆發。
你的隱藏實力是「逆境反彈力」。壓力越大，你越能激出鬥志。很多人遇到困難會退縮，你反而會想再試一次。你的真正實力，通常要到困境裡才看得見。
29日出生：走得慢，但不會輕易倒下
29日出生的人不一定高調，也不一定一開始就有驚人成績。
你的隱藏實力是「韌性」。你可能會跌倒，會受挫，會懷疑自己，但你很少真的放棄。別人看見的是你走得慢，卻沒看見你一次次重新站起來。
30日出生：創意不是幻想，是未來感
30日出生的人想法豐富，常常有很多新點子，因此容易被覺得愛幻想。
你的隱藏實力是「想像力轉化」。成熟後的你，不只會想，也會慢慢學會把想法變成實際成果。你的點子一開始可能不被理解，但創新本來就常常先被誤會。
31日出生：時間會證明你的價值
31日出生的人低調內斂，不太愛出風頭，也不急著證明自己。
你的隱藏實力是「長期價值」。你做事有自己的節奏，不喜歡被外界催促。別人可能一開始看不出你的企圖心，但你心裡其實很清楚，真正有價值的東西，需要時間慢慢養成。
往下滑看更多精彩文章 黃仁勳說「亞洲小孩要看一輩子心理醫師」 出國後我才懂 那也是我們的武器
黃仁勳說「亞洲小孩要看一輩子心理醫師」 出國後我才懂 那也是我們的武器
黃仁勳最近在一場閉門論壇講了一段話。
他說，只要你在亞洲家庭長大、被亞洲父母養大，這輩子都需要看心理醫師。他講的時候六十三歲，那天下午才剛被爸媽念過。他說亞洲父母愛你的方式就是批評你，他們永遠覺得你可以更好，就算你盡力了，還是不夠。
他學會的唯一一句回應，是台語和中文各講一次的「好啦好啦」。
底下坐著一排輝達的主管。黃仁勳說，他用同樣的方式管理公司：如果他在乎你，才會花心思仔細地批評你；說一句「Good job」反而最容易。
這段話在台灣傳了一陣子，多半被當成溫馨的家庭故事，或成功者的自嘲。但我在歐洲工作這幾年，想到的是另一件事。那個讓我們需要看一輩子心理醫師的東西，搞不好也是讓我們在國外活下來的東西。
我身邊出國的朋友，大致分成兩種。一種是出去之後，花了很多年在跟那個「不夠好」的聲音和解。另一種，是把那個聲音變成了武器。
先說第一種。我有個朋友，台大畢業，到荷蘭念完碩士就留下來做設計。她跟我說，剛來的時候開會，主管聽完她的提案，只說了一句「This is great, let's go」。她愣在那裡。
「我以為他在敷衍我。」她說，「我一直在等那個『but』。等他告訴我哪裡不夠好，哪裡要改。結果沒有。我反而開始懷疑，是不是他根本沒認真看。」她花了快兩年，才慢慢相信一件事：有人可以單純地覺得你做得好，而那不是客套，也不是還沒看到你的問題。那兩年，她真的去看了心理諮商。黃仁勳沒說錯。
第二種人，剛好相反。
我認識一位在德國半導體公司做到中階主管的學長。他是那種典型的、從小被念到大的小孩。考第二名回家，被問的是第一名是誰。
他跟我說，剛到德國的時候，他發現自己有一個別人沒有的本事：他不怕被否定。「德國同事提案被打槍，會難過一個禮拜。」他說，「我從小就被打槍打到大。被主管當著全組面說這裡不行、那裡要重做，我心裡的反應是『喔，好，那我改』。沒有情緒。我不覺得那是針對我。」他升得很快。不是因為他比別人聰明，而是因為他能在被批評的當下，不把它當成對自我的攻擊，只當成一個要解決的問題。
這正是黃仁勳說的那種人：善於接受新知，不怕放低身段。他說這話的時候，我沒有覺得勵志。我覺得有點心疼。因為一個人要被否定到什麼程度，才能練到「被當眾打槍也沒有情緒」？
我想了很久才明白，亞洲教養給我們的，不是單純的傷，也不是單純的禮物。兩個是黏在一起的。
那個讓你半夜睡不著、覺得自己永遠不夠好的聲音，出了國，換了一個環境，有時候會變成你最大的競爭力。你能吃苦，你抗壓，你被罵不會崩潰，你永遠覺得還能再做得更好。在一個競爭的職場裡，這些確實很好用。傷口和盔甲，有時候是同一塊東西。
但我想說的不是「所以亞洲教養其實是好的」。那太廉價了。黃仁勳那段話最容易被誤讀的地方，就是把它收尾成一個和解的故事：他們是愛你的，所以一切都值得。
我想說的是另一件事。
當你發現，那個傷害過你的東西竟然在異鄉變成了你的武器，你會面臨一個很難的選擇。你要不要繼續用它？
我那位德國學長，後來當了主管。他跟我說，他帶人的時候，常常聽見自己嘴裡冒出他爸的句子。「這樣不夠」「你可以更好」。他底下有個年輕的台灣工程師，被他念完之後，回了一句「好的，我會改」，臉上沒有任何表情。
「那一刻我突然很害怕。」他說，「我看到了二十年前的自己。我在把我最不想要的東西，傳給下一個人。而且我還覺得，這是為他好。」
黃仁勳說，批評是他表達愛的方式。我相信那是真的。我也相信他爸媽是真心的。但真心不代表沒有代價。一個人可以真的愛你，也真的傷到你，這兩件事一點都不衝突。我們這代人最難的，不是去否認父母的愛，而是承認那份愛是真的、那道傷也是真的，然後自己決定哪些留下、哪些到這裡為止。
出國這件事，對很多人來說是換一份工作、換一個城市。但我覺得它真正的意義，是換一個能看清楚自己的距離。在台灣的時候，那個「不夠好」的聲音就是空氣，你天天呼吸著，不會發現它在那裡。
離開之後，到了一個沒人這樣跟你說話的地方，你才會第一次聽見它：原來那麼大聲。原來它根本不是事實，只是被反覆說了太多次，最後住進你身體裡的一種習慣。先聽見它。然後才有辦法決定，要不要把它再傳下去。
所以如果你也是那個從小被念到大、現在在某個異鄉、半夜還會懷疑自己是不是不夠好的人——我想跟你說的不是「你的父母其實很愛你」。這句話你聽過太多次了。
我想說的是：那個讓你受傷的東西，可能也是讓你走到這裡的東西。你可以謝謝它幫你撐了下來，同時不必假裝它沒傷過你。
而你手上現在有一個你爸媽當年沒有的東西：距離，還有選擇。那句「你可以更好」，可以到你這裡為止。
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出生在台灣已經是人生勝利組！非洲貧童赤腳上學拿台大博士 台灣孩子卻因沒考上第一志願崩潰
這絕對是2026最動人的畢業典禮演講。一個來自非洲貧困村落的孩子，童年每天靠半顆地瓜活下來。他沒有鞋、沒有書、沒有筆、沒有電，晚上靠月光讀書，最後竟然一路走到台灣，拿下台大博士學位。
這幾年，我常受邀到教育機構、私校、升學單位演講，也看見了另一個世界。有些孩子，出生在台灣最有資源的學區之一，父母早早替他鋪好教育路，補習、英文、科學、數學、才藝，什麼都不缺。可是，只因為「沒考上第一志願」，他們就覺得自己人生失敗，還有學生秀出割腕的手臂告訴我，她壓力真的很大。
我很心疼這些孩子，也萬分感概。我們到底怎麼定義「人生勝利組」？是考上第一志願才叫勝利？有沒有可能，你早就擁有很多人夢寐以求的起點，只是你從來沒有真正看見？
那個靠月光讀書的男孩
台大畢業典禮上，來自坦尚尼亞的內森，代表畢業生致詞，感動全台灣。他出生在一個山區小村落，那裡也是動物學家珍古德研究黑猩猩的地方。
從小家裡貧困，每天清晨，他必須赤腳走30分鐘到河邊取水。放學後，還要餓著肚子去放牛、放羊。很多時候，他的三餐只有半塊地瓜配水。更殘忍的是，因為沒有鞋子穿，每天晚上睡覺前，父親必須用粗針，幫他把腳底的刺和寄生蟲一根一根挑出來，再灑鹽消毒，痛得不得了。
可是內森沒有因此放棄讀書。沒有書、沒有筆，他就在沙地上寫算式；沒有電，他就靠月光讀書。每週只能上學三天，卻在150人的班級裡，成績始終維持前三名。後來，珍古德到他的學校演講，內森擔任翻譯。珍古德臨走前握著他的手，告訴他：如果有經濟困難，記得來找我。
那一句話，改變了他的一生。珍古德資助他念完國中、高中，也推薦他來台灣求學。剛來台灣時，他一句中文都不會。後來，他跟著教會學中文，跟著台灣農民學永續農業，到雲林種花生、台南種玉米筍、嘉義種稻米，甚至還在菜市場賣花椰菜。
菜市場阿嬤看到他，常用台語驚呼：「欸！那裡有一個黑人在賣菜！」他沒有因為這句話受傷，反而笑著說，那段日子，他學會了台語，也學會了這片土地的堅韌。最後，他考進台大環工所，逕讀博士，促成台大與坦尚尼亞頂尖大學簽署合作，想把在台灣學到的知識帶回家鄉，解決採礦污染、土壤破壞和水資源危機。
他拿到博士後，沒有只想著自己終於翻身了。他每個月省下一半生活費，資助家鄉五個孩子讀書。他的夢想，是有一天回到坦尚尼亞蓋一所學校，幫助更多像他一樣的孩子，靠教育改變命運。
我問孩子：什麼是人生勝利組？
前不久我到新竹一所教育機構演講，主題是：如何面對挫折和失敗。我問現場的孩子：「你們覺得，什麼是人生勝利組？」有人說：「考上第一志願。」有人說：「考上好學校，找到好工作，賺很多錢。」
這些答案背後，藏著很多孩子沒有說出口的恐懼。如果我沒有考上第一志願，我是不是就輸了？如果我不是最前面那一群人，我是不是就沒有用了？如果我沒有照著爸媽期待的路走，我是不是就讓大家失望了？我看著他們，跟他們說：「你們光是能坐在這間教室裡，就已經站在很前面的起跑線上了。」
這不是安慰，這是真的。那所教育機構附近，就是新竹最有資源的生活圈之一。過去幾年，新竹地區許多村里長期名列全台TOP10高所得聚落。能住進這樣的學區，代表父母多半已經付出非常高的經濟成本。
買房，只是第一張門票。進來以後，孩子身邊的同學，也幾乎都是精英家庭。外師英文、奧林匹亞數學、科學實驗、才藝訓練、升學輔導，每一樣都在燒錢，每個孩子每月教育成本大概就是3萬起跳。很多孩子以為這是日常，可是對台灣更多家庭來說，這根本不是日常，是遙不可及。
我不是要孩子因為自己有資源就感到罪惡，也不是要否定他們的壓力。因為考試會痛，落榜會痛，被比較會痛，努力很久還是輸給別人，也會痛。沒有一個人的人生，是輕鬆容易的。但我更想告訴他們：你不是人生失敗組。你只是站在很前面的起跑線上，卻暫時忘了自己已經擁有多少。
人生勝利組，只是起點的勝利
「人生勝利組」其實是個迷思。因為它讓很多孩子誤會，人生好像只有一種選擇。考上第一志願，就是勝利。沒有考上，就是失敗。可是人生不是這樣算的。起跑點很前面，不代表你一定會跑到終點。起跑點很後面，也不代表你永遠只能留在原地。
內森用一生證明這件事，他沒有鞋、沒有書、沒有電，卻沒有選擇接受現狀。
他曾經問自己：牛羊都能吃飽，我呢？這樣的日子，到底要到什麼時候才會結束？那個問題，不是抱怨。那個問題，是改變命運的第一把火。一個人最可怕的，不是出生在困境裡。最可怕的是，你明明有機會改變，卻先在心裡宣布自己失敗。
內森給我們的三個功課
第一，困境不是終點，是起點。
內森沒有把「沒有」當成放棄的理由。沒有鞋，就赤腳走。沒有書，就想辦法學。沒有電，就靠月光讀。沒有筆，就在沙地上寫。
我們常常一遇到不順，就說：我不行、誰叫我不是富二代、沒有天分、起跑點輸了再努力也沒用。可是內森讓我們看見，人最重要的不是一開始拿到什麼牌，而是你願不願意把手上的爛牌，一張一張打到最後。
第二，你的資源，是你的責任。
內森拿到博士學位後，沒有只想著自己成功了。他省下一半生活費，資助家鄉五個孩子讀書。
因為他知道，自己不是一個人走到這裡。他的背後，有珍古德的鼓勵，有台灣老師的幫忙，有農民的分享，有太太和孩子的愛，也有無數人在他快要放棄時，把他往前推了一把。所以他把得到的資源，再送出去。這才是真正的影響力。
不是站在高處，讓大家看見你多厲害。而是你站上去以後，願不願意回頭，把別人也拉上來。
第三，珍古德只有一個，但你可以選擇成為別人的珍古德。
內森的人生，因為珍古德伸出的那隻手，徹底改變。可是珍古德改變的，從來不只是一個孩子的命運。她也改變了內森正在資助的那五個孩子、改變了那間未來可能被蓋起來的學校；改變了那些將來會因為教育，而有機會離開貧窮循環的人。每一個逆轉人生的故事背後，都有一個願意伸手的人。
也許現在的你，還沒有辦法資助別人念書。但你可以給一個正在掙扎的人一句真心話，你可以把一個機會介紹給比你更需要的人；你可以用你學到的東西，幫助下一個還在沙地上寫數學題的孩子。珍古德只有一個。但你我，都可以成為某個人生命裡的那個人。
只要一起努力，我們做得到
內森在致詞最後，用史瓦希里語說：「Kwa pamoja, tunaweza！」意思是：只要一起努力，我們做得到。我很喜歡這句話。因為它不是一個人贏、一個人翻身，不是一個人站上高處，然後把其他人留在下面。真正有力量的人，是自己走出雨裡以後，還願意回頭替別人撐一把傘。
同樣是下雨天，有些人只覺得自己被淋濕。但有些人，會在雨裡學會看天色、找方向，最後走出一條自己的路。人生真正的勝利，不是你一開始站在哪裡。而是你明明知道路很難，卻還是願意往前走。等自己走出去了，也願意回頭，照亮更多人。
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端午吃粽別亂丟！環保局正解粽葉「這樣丟」才對，丟錯最高罰6000元
端午節一到，大家家中一定會有粽子的蹤影，不過粽子吃完後，很多人都會卡在同一題：手上那片油亮亮的粽葉，到底該丟廚餘、回收，還是一般垃圾？環保單位提醒，粽葉、粽繩都屬於一般垃圾，吃剩的粽子才可依所在地規定作為廚餘處理。若未依規定做好垃圾分類，可能依《廢棄物清理法》相關規定開罰，罰鍰可達新台幣1200元以上、6000元以下，端午吃粽吃得開心，也要落實垃圾分類！
粽葉為什麼要丟一般垃圾？
粽葉為什麼要丟一般垃圾？
很多人會以為粽葉來自植物，應該可以丟進廚餘桶，不過粽葉質地堅韌、纖維較粗長，和一般菜葉、果皮不同，在廚餘處理流程中較難快速分解，若大量混入廚餘，可能增加後端清運與處理負擔，甚至影響設備運作。尤其端午節期間家家戶戶吃粽，粽葉數量明顯增加，若全都丟進廚餘桶，清潔人員還得再花時間挑出來，處理效率也會受到影響，因此最簡單、最不容易出錯的做法，就是吃完粽子後，將粽葉與粽繩瀝乾、包好，直接當一般垃圾丟棄。
粽葉、粽繩、剩粽怎麼丟？一次看懂
粽葉、粽繩、剩粽怎麼丟？一次看懂
粽葉：一般垃圾
不論是竹葉、桂竹葉或其他包粽葉材，吃完後都請瀝乾後丟一般垃圾，避免放進廚餘桶。
粽繩：一般垃圾
綁粽子的棉繩、尼龍繩或其他繩材，都請跟著一般垃圾處理，不建議當作資源回收。
吃剩的粽子：廚餘
若有吃不完的米飯、內餡、肉塊、栗子、香菇等食材，原則上可依所在地規定作為廚餘處理。丟棄前記得瀝乾湯汁與油水，減少異味與清運負擔。
外包裝、塑膠袋：依材質分類
購買粽子常見的外袋、禮盒、保冷袋等，建議依包材材質與當地回收規定分類。若包材沾滿油污、無法清潔，通常不適合直接丟資源回收。
蛋殼、果核、椰子殼也要注意！
蛋殼、果核、椰子殼也要注意！
除了粽葉，端午節常見的食物垃圾還包括蛋殼、果核、竹筍殼、甘蔗皮、貝殼類等。這些物品看起來都來自廚房，但各縣市分類規定可能不同，不能一律用同一套標準判斷。
像是蛋殼、果核、椰子殼、硬殼類或長纖維植物，有些地方可回收處理，有些地方則要求當一般垃圾。最保險的方式，是查詢所在地環保局公告，或使用各縣市垃圾清運查詢系統確認，避免只靠直覺分類。
端午連假垃圾別亂堆，天氣熱更容易發臭
端午連假垃圾別亂堆，天氣熱更容易發臭
端午前後天氣炎熱潮濕，垃圾與廚餘若沒有密封保存，很容易腐敗發臭，也可能孳生蚊蠅、吸引蟑螂、老鼠或流浪動物翻找。若遇到連假期間垃圾車停收或清運時間調整，建議先將垃圾妥善打包、綁緊封口，暫時放在家中合適位置。
另外，也盡量不要把垃圾堆在騎樓、住家門口或空地上，以免被動物翻咬後造成環境髒亂。想避免整袋垃圾變成「端午限定臭氣包」，丟棄前可以先做三件事：廚餘瀝乾、粽葉包好、垃圾袋密封。小動作做對，家裡比較清爽，也能減少清潔隊後端處理壓力。
精華 FAQ
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粽葉與粽繩都屬一般垃圾，應先瀝乾、包好再丟，不要放進廚餘桶，也不建議當成資源回收，以免增加清運與處理負擔。
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可以。文章指出，米飯、內餡、肉塊、栗子與香菇等剩餡，原則上可依所在地規定作廚餘處理，丟前記得瀝乾湯汁與油水，降低異味。
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若未依規定做好垃圾分類，可能依《廢棄物清理法》受罰，罰鍰為新台幣1200元以上、6000元以下，因此分類前最好先查地方規定。
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AI重點
文章重點整理：
- 重點一：慣性說謊會消耗信任，連基本尊重都會逐漸流失。
- 重點二：健康關係不該靠委屈一方維持，雙方需要清楚邊界。
- 重點三：面對粗糙謊言可選擇不拆穿，但久了仍會感到厭倦。
#經歷過都妙懂
「你說謊時，我比你更緊張
怕謊言太粗糙，想相信都難。」
緊張的不是謊言本身
而是那粗糙到不行的尷尬演技
有些人就是有慣性說謊
即便沒有利害關係也一樣
雖然不懂為啥
但有時不拆穿
不是真的被騙
不過好奇還要演多久
也可能期待對方尚存善意
但久了真的很膩
對此人及其毫無意義的謊言!!
所有健康的關係
都不該靠委屈某方來成全
做人要有底線、懂得設立邊界
才會贏得對方的基本尊重
換來健康又對等的關係~!!
信任不難~
但沒了，就是沒了。
#人際互動#基本尊重#慣性說謊
精華 FAQ
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因為真正讓人難受的，不只是謊言內容，而是拙劣演技帶來的荒謬感與不被尊重感。即使沒有立刻拆穿，也會讓人對這段互動失去耐心。
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作者認為健康關係必須建立在基本尊重、清楚邊界與雙方對等之上，不能靠單方面忍耐或委屈維持。只有彼此守住底線，關係才可能長久且穩定。
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因為信任通常需要長時間累積，但一旦對方反覆說謊或缺乏誠意，原本建立的信任就會迅速瓦解。失去後很難回復，只會留下疲憊與疏離感。
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