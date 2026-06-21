2026-06-21 10:01 藥師HOW棒
運動禁藥完整指南｜感冒藥、止痛藥也可能中招？藥師帶你看懂禁藥這件事
每次看到運動員禁藥失格的新聞，你是不是也搞不清楚到底發生了什麼？
這篇文章，藥師用最白話的方式，帶你從零開始看懂運動禁藥。
不管你是熱愛運動的人、喜歡追賽事的球迷、還是家裡有小孩在參加比賽的家長——看完這篇，你會真正理解：為什麼一顆感冒藥，可能毀掉一個運動員的職業生涯。
運動禁藥是什麼？為什麼連感冒藥都要注意每次運動員禁藥新聞一出，留言區最常出現的反應是： 「吃個感冒藥也算禁藥？這也太誇張了吧。」 但這不是誇張，而是真實發生過的事。台灣就曾有選手因為服用含有甲基麻黃素的感冒藥，在賽前檢測中出現陽性反應。這個成分藏在很多我們習以為常的綜合感冒藥裡，一般人根本不會特別留意。
為什麼禁藥規定這麼嚴？世界運動禁藥管制組織（WADA）制定禁藥清單，主要基於三個原則：
- 這個物質是否能提升運動表現
- 這個物質是否對運動員健康有害
- 這個物質是否違反運動精神
這不只是職業選手的事或許你會想：「我又不是職業選手，這跟我有什麼關係？」 但如果你或你的孩子有參加正式比賽——包括縣市級比賽、全國性賽事、甚至學校運動會的正式項目——都可能面臨禁藥檢測。一顆感冒藥、一罐能量飲料，都可能讓多年的努力化為烏有。
WADA禁用清單完整解析
WADA的禁用清單分為兩大類：賽內賽外皆禁用，以及僅賽內禁用。
藥師說：含可待因（Codeine）的止咳藥也要謹慎，因為代謝後可能影響嗎啡檢測結果。 咖啡因目前已從禁用清單移除（2004年起），但仍在監控計畫中。每天1到3杯咖啡通常安全，但高劑量咖啡因錠劑需要謹慎。
賽內給藥途徑規定：
運動禁藥規定看起來複雜，但核心邏輯其實很簡單：用藥之前，問一下藥師。 不管你是選手、家長、還是純粹想搞懂禁藥新聞的人，只要有疑問，藥師都可以幫你確認。用正確的知識，才是對運動員最好的支持。
賽內賽外皆禁用的物質
S1 同化性物質（Anabolic Agents）這是大家最熟悉的「禁藥印象」——合成類固醇。能增強肌肉生長和恢復能力，但健康風險很高。
- 常見藥物：Stanozolol、Methyltestosterone、Testosterone（睪固酮）
- 健康風險：
S2 賀爾蒙及相關物質（Peptide Hormones）
- 常見藥物：生長激素（HGH）、紅血球生成素（EPO）
S3 Beta-致效劑（Beta-2 Agonists）常用於氣喘治療，但在運動場上可能被濫用來提升耐力。許多運動員因為使用氣喘藥物而誤觸地雷，這是需要特別注意的灰色地帶。
- 常見藥物：Salbutamol、Formoterol、Terbutaline
S4荷爾蒙與代謝調節劑（Hormone Antagonists and Modulators）包括芳香酶抑制劑等，用於減少雌激素效應，常與類固醇併用來抑制副作用。
S5 利尿劑—隱藏的殺手這是最容易被忽略的危險禁藥。它不只被用來快速脫水控制體重，更常被用來掩蓋其他禁藥的檢測，因此又被稱為「遮蔽劑」。
- 常見藥物：Furosemide、Hydrochlorothiazide
M1 操控血液及血液成分（Blood Doping）透過血液充氧、自體或異體輸血，改變血液特性來提升表現。
M2 化學及物理操縱（Chemical and Physical Manipulation）企圖改變尿液或血液樣本以逃避檢測，這是明顯的作弊行為。
M3 基因與細胞禁藥（Gene and Cell Doping）透過基因技術改善體能表現，聽起來像科幻電影，但在運動醫學領域已成為現實威脅。
僅賽內禁用的物質
S6 興奮劑——台灣選手最容易踩的地雷這是台灣選手誤觸禁藥最常見的原因。很多人以為「感冒藥」就是安全的，但要注意：含有甲基麻黃素與偽麻黃素，是禁藥成分。
|藥物成分
|常見商品名（示例藥物）
|風險等級
|甲基麻黃素（Methylephedrin）
|斯斯感冒膠囊、克風邪
|偽麻黃素（Pseudoephedrine）
|鼻福錠、秀得寧錠(屬於處方用藥)
S7 麻醉性止痛劑（Narcotics）能緩解疼痛但可能影響判斷力，在比賽中使用有失公平性。
- 常見藥物：Morphine、Fentanyl、Oxycodone
S8 大麻類（Cannabinoids）即使在某些國家大麻已合法化，在運動賽事中仍然禁用。
S9 腎上腺醣皮質類固醇這裡要特別區分兩種類固醇：
|類型
|用途
|合成代謝類固醇（S1）
|增肌
|腎上腺皮質類固醇（S9）
|抗炎治療
- 禁用：口服、直腸、肌肉注射或靜脈注射
- 允許：皮膚外用、吸入（氣喘用）、鼻噴劑、眼藥水、耳藥水
特定項目禁用
P1 Beta-阻斷劑（Beta Blockers）降低心跳、減少手抖，在射擊、射箭等需要穩定度的項目中禁用。
- 常見藥物：Propranolol、Atenolol
生活中最容易踩到的三大禁藥陷阱
陷阱一｜感冒藥裡的興奮劑
安全的感冒藥成分：
|症狀
|安全成分
|發燒、疼痛
|Acetaminophen
|流鼻水
|Chlorpheniramine（抗組織胺）
|咳嗽
|Dextromethorphan
危險的感冒藥（含甲基麻黃素或偽麻黃素）：
- 斯斯感冒膠囊
- 克風邪系列
- 友露安
陷阱二｜氣喘藥的灰色地帶氣喘藥物是運動員最難處理的灰色地帶——有些可以用，有些完全禁用，有些可以用但有劑量限制。
允許使用的氣喘藥（需符合劑量限制）：
|藥物
|每日劑量上限
|Salbutamol（吸入）
|最大1600微克/日
|Formoterol（吸入）
|最大54微克/日
|Salmeterol（吸入）
|最大200微克/日
完全禁用的氣喘藥：Clenbuterol（曾被誤用於減脂） 安全做法：由專科醫師確診氣喘、申請治療用藥豁免（TUE）、保留完整醫療記錄、嚴格遵守劑量限制。
陷阱三｜來路不明的營養補給品看到這些關鍵字，請立刻提高警覺：「爆汗神器」、「快速增肌」、「極速燃脂」、「純天然植物萃取」、「國外代購限量」。 純天然不代表安全，某些植物本身就含有天然類固醇或興奮劑成分。 安全產品的辨識方式，認明以下第三方認證標章：
- Informed-Sport：國際運動補給品認證
- NSF Certified for Sport：美國國家衛生基金會認證
- BSCG Certified Drug Free：禁藥檢測認證
保護自己的三個步驟
步驟一｜就醫時主動告知這句話請背下來：「醫師／藥師您好，我是運動員，即將參加比賽，請幫我避開運動禁藥清單上的藥物。」 專業醫療人員會幫你選擇安全的替代藥物、協助申請治療用藥豁免（TUE）、保留完整醫療記錄。
步驟二｜善用運動禁藥查詢APP台灣有官方的運動禁藥查詢APP，輸入藥名就能一秒辨別紅綠燈，完全免費、支援中文藥名。
- 查詢時機： 購買成藥前、服用處方藥前、使用營養補給品前、賽前最後確認。
- 國際查詢資源：WADA官方網站、Global DRO
步驟三｜只買有認證的補給品
- 黃金法則：只購買有標示、有品牌、有第三方認證的產品。
- 購買檢查清單
常見問題FAQ
Q1｜我只是業餘選手，也需要擔心運動禁藥嗎？ A：是的。只要你參加正式比賽，包括縣市級比賽、全國性賽事，都可能面臨禁藥檢測。任何參賽者都有責任確保自己的清白。
Q2｜感冒了可以吃什麼藥？ A：
- 安全選擇（按症狀分類）
|症狀
|安全成分
|使用注意
|發燒、頭痛
|Acetaminophen、Ibuprofen
|單方製劑相對保險
|鼻塞
|生理食鹽水、蒸氣吸入
|避免含(甲基)麻黃素的鼻噴劑
|咳嗽
|Dextromethorphan
|確認不含可待因
|流鼻水
|Loratadine、Cetirizine
|第二代抗組織胺較安全
- 危險選擇：綜合感冒藥（通常含甲基麻黃素或偽麻黃素）、含可待因的止咳藥、標示不清的成藥。
- 最佳做法：就醫時主動告知「我是運動員」，讓醫師開立安全處方。
Q3｜咖啡因還在禁藥清單上嗎？ A：咖啡因自2004年起已從WADA禁用清單移除，目前列於監控計畫中。正常飲用咖啡不會違規，但避免使用高劑量咖啡因補給品。
Q4｜「純天然」的補給品一定安全嗎？ A：絕對不是！常見迷思破解
|迷思
|真相
|「植物萃取」= 安全
|某些植物含天然類固醇或興奮劑
|「國外進口」= 高品質
|可能含未標示成分
|「無副作用」= 不含禁藥
|只是廣告話術
Q5｜在國外買的補給品，回台灣可以用嗎？ A：高風險，不建議。某些在國外合法的成分，在台灣或WADA可能被禁用。建議購買台灣代理的國際品牌，確認有第三方認證，使用前查詢禁藥APP。 案例：
- 某「合法」減脂產品，含台灣禁用的麻黃鹼
- 某「提神飲料」，含超標劑量的咖啡因
- 某「增肌粉」，被檢出含未標示的類固醇
Q6｜中藥、草藥需要注意嗎？ A：絕對需要！傳統不等於安全。 高風險中藥成分
安全做法：向合格中醫師說明你是運動員，賽前避免使用來源不明或成分未標示清楚的中藥。
|中藥成分
|可能含有
|禁藥類別
|麻黃（Ephedra）
|麻黃素
|S6 興奮劑
|鹿茸
|生長激素相關物質
|S2 賀爾蒙
|某些補腎藥
|類固醇或荷爾蒙
|S1/S2
|減肥茶
|利尿劑或興奮劑
|S5/S6
藥師最後想說的話
❖ 藥師HOW棒小提醒 如果你也對藥品或保健食品有任何疑問 ➤➤ 歡迎加入【藥師HOW棒】官方 LINE本文依據WADA現行禁用清單整理，實際禁用規範依官方最新公告為準。本文僅供衛教資訊分享，不代表特定藥品廣告。民眾有用藥需求，應諮詢執業醫師或藥師。
肌情藥師藥師 陳澤鈞
精華 FAQ
-
因為部分綜合感冒藥含甲基麻黃素或偽麻黃素等興奮劑成分，可能在賽內檢測呈陽性。即使是常見成藥，只要成分落在WADA禁用範圍，就可能影響選手資格。
-
WADA主要看三件事：是否提升運動表現、是否危害運動員健康、是否違反運動精神。只要符合其中兩項，就可能被列為禁用，因此範圍遠比一般人想像更廣。
-
就醫時先表明自己是運動員，服藥前查詢禁藥APP或WADA資料，必要時申請TUE，並只買有第三方認證的補給品。這些步驟能大幅降低誤觸風險。
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從出生日看你的「隱藏實力」！1到31日人格解析：有人靠溫柔破局、有人越低調越狠
有些人不是沒實力，只是懶得大聲宣傳自己。生活中總有一種人，平常看起來安安靜靜，不太搶話，也不愛在朋友圈刷存在感。別人以為他普通、好說話、沒野心，直到某天真正遇到問題，才發現他早就把局看透，甚至默默把最麻煩的部分處理好了。
這種人最迷人的地方就在於，他們不急著讓全世界知道自己很厲害，卻總能在關鍵時刻突然發光。從生日人格角度來看，每個出生日都藏著一種不容易被第一眼看見的能力。有人表面溫柔，其實很懂人心；有人看似慢熱，其實後勁超強；也有人平常像氣氛擔當，真正動腦時卻比誰都清醒。
以下就從1日到31日出生的人，看看你的「隱藏實力」到底是什麼。
文章目錄
- 1日出生：低調的目標型選手
- 2日出生：溫柔背後的敏銳觀察家
- 3日出生：被笑聲包裝的聰明腦袋
- 4日出生：慢慢來也能贏的耐力派
- 5日出生：看似愛玩，其實學超快
- 6日出生：默默撐住全場的人
- 7日出生：安靜但看得最深
- 8日出生：越後面越強的實力股
- 9日出生：善良不是沒戰鬥力
- 10日出生：穩定就是你的王牌
- 11日出生：旁觀者其實最清醒
- 12日出生：人緣好也是硬實力
- 13日出生：沉默型鑽研高手
- 14日出生：想太多其實是想太前面
- 15日出生：讓人舒服也是一種本事
- 16日出生：冷靜到讓人安心
- 17日出生：大器晚成的成長型人格
- 18日出生：敢開始就是你的優勢
- 19日出生：靠自己摸出一條路
- 20日出生：懂人心比懂事情更難
- 21日出生：快樂感染力也是領導力
- 22日出生：能把想法變成成果的人
- 23日出生：什麼都會一點，其實很可怕
- 24日出生：最穩的人最容易被忽略
- 25日出生：不說話不代表沒想法
- 26日出生：壓力來了才知道你多能扛
- 27日出生：溫柔其實很有技術含量
- 28日出生：逆境越大，潛力越強
- 29日出生：走得慢，但不會輕易倒下
- 30日出生：創意不是幻想，是未來感
- 31日出生：時間會證明你的價值
1日出生：低調的目標型選手
1日出生的人看起來獨立、自信，但不一定會把企圖心寫在臉上。你很清楚自己想去哪裡，也習慣先把方向想清楚，再一步一步行動。
你的隱藏實力是「目標感」。別人以為你只是認真，其實你早就在心裡排好計畫。你不喜歡用嘴巴證明自己，更習慣用成果說話。真正熟悉你的人才知道，你不是沒有野心，只是不需要天天喊給別人聽。
2日出生：溫柔背後的敏銳觀察家
2日出生的人給人溫和、好相處的印象，也因此常被誤會沒有主見。你很少強勢表態，不代表你沒有想法，只是你更習慣先看懂局勢。
你的隱藏實力是「察言觀色」。別人沒注意到的細節，你往往早就看見了。你知道誰在勉強、誰在迴避、誰真正需要幫忙。你的溫柔不是軟弱，而是一種很成熟的理解力。
3日出生：被笑聲包裝的聰明腦袋
3日出生的人常是團體裡的氣氛擔當，大家記得你的幽默、開朗和好相處，卻容易忽略你的反應速度。
你的隱藏實力是「創意與臨場反應」。你很會把複雜的事情變簡單，也很懂得用輕鬆的方式化解尷尬。別人以為你只是好笑，其實幽默本身就是一種高智商的表現。
4日出生：慢慢來也能贏的耐力派
4日出生的人不一定是最搶眼的那一個，剛認識時可能安靜、穩定，甚至有點低調。但你最大的厲害之處，就是願意把事情做到紮實。
你的隱藏實力是「持續累積」。你不靠一時爆發，而是靠耐心慢慢堆出成果。你可能不是最早被看見的人，但只要時間拉長，就會讓大家發現你一直在進步。
5日出生：看似愛玩，其實學超快
5日出生的人喜歡新鮮事物，不太喜歡被固定框架綁住，所以容易被誤會三分鐘熱度。
你的隱藏實力是「快速適應」。你能很快掌握新資訊，也很會在不同環境裡找到自己的位置。別人以為你不夠專心，其實你只是需要更大的空間發揮。
6日出生：默默撐住全場的人
6日出生的人很容易成為別人的依靠。朋友有事會找你，家人需要幫忙也會想到你，團隊缺人補位時，你常常就是那個站出來的人。
你的隱藏實力是「責任感與穩定度」。你不是只會照顧人，而是很會把混亂整理好。很多事情能順利完成，其實都是因為你默默把最麻煩的部分接住了。
7日出生：安靜但看得最深
7日出生的人不太主動表現，在團體裡存在感可能不高，但你其實很會觀察，也很會思考。
你的隱藏實力是「洞察力」。你不一定第一個發言，但往往能看見問題的本質。別人還在吵表面，你已經在心裡拆解真正的原因。你不是沒想法，只是不想隨便說。
8日出生：越後面越強的實力股
8日出生的人看起來穩重，有時甚至會被覺得太保守。年輕時你不一定最耀眼，但你很懂得長期經營自己。
你的隱藏實力是「持久戰能力」。你不怕慢，也不怕花時間。別人可能衝得快、退得也快，但你會默默累積，最後用成果證明自己。你的厲害，通常是後來才爆發。
9日出生：善良不是沒戰鬥力
9日出生的人溫和、好相處，不愛與人競爭，所以常被誤會沒有企圖心。
你的隱藏實力是「柔軟但堅定」。你不喜歡踩著別人往上爬，但不代表你沒有目標。你只是選擇用自己的方式前進。真正強大的人，不一定要有攻擊性。
10日出生：穩定就是你的王牌
10日出生的人不一定很會表現自己，但你最大的優點是穩。別人可能偶爾爆發一次，你卻能長期維持一定水準。
你的隱藏實力是「可靠輸出」。你做事不花俏，卻很少掉鏈子。這種能力看似普通，其實非常難得。越是重要的任務，越能看見你的價值。
11日出生：旁觀者其實最清醒
11日出生的人話不多，不愛搶話，常常像是在旁邊安靜看著一切。
你的隱藏實力是「判斷力」。你很會觀察人，也很會讀懂氣氛。大家以為你沒意見，其實你只是還沒決定要不要說出口。關鍵時刻，你常能做出很準的判斷。
12日出生：人緣好也是硬實力
12日出生的人親和力強，人緣通常不差，但也因此容易被認為只是會做人。
你的隱藏實力是「整合能力」。你很會協調不同意見，也懂得讓大家願意合作。能讓一群人往同一個方向走，本來就是一種很高階的能力。
13日出生：沉默型鑽研高手
13日出生的人不愛表現，常常默默待在自己的位置上，看起來低調又安靜。
你的隱藏實力是「深度研究」。只要是你有興趣的事情，你會願意花很多時間鑽研。你不是不說話，而是習慣先把功課做足。真正懂你的人會知道，你其實很有料。
14日出生：想太多其實是想太前面
14日出生的人腦袋很活，想法很多，有時會被覺得不切實際。
你的隱藏實力是「創新視角」。你常常能看見別人沒想到的可能性。今天被說太天馬行空的點子，明天可能就是突破現狀的答案。你的不同，正是你的優勢。
15日出生：讓人舒服也是一種本事
15日出生的人很容易讓人放下防備，與你相處通常不會有太大壓力。
你的隱藏實力是「溝通與凝聚」。你知道怎麼聽，也知道什麼時候該說。很多事情能推動成功，不只是因為你人緣好，而是你真的懂人性。
16日出生：冷靜到讓人安心
16日出生的人理性、冷靜，不太喜歡參與無謂爭論。也因為你不急著表態，容易被誤會冷淡。
你的隱藏實力是「分析能力」。當大家被情緒帶著走時，你可以先停下來看清楚問題。你不是沒有感受，而是更懂得在混亂裡找到方法。
17日出生：大器晚成的成長型人格
17日出生的人不一定一開始就被看見，也不喜歡刻意搶第一。但你很擅長透過累積讓自己變強。
你的隱藏實力是「後期爆發力」。你不是靠一瞬間的天分，而是靠長時間的進步。當別人停下來時，你還在往前走，所以越到後面越讓人驚訝。
18日出生：敢開始就是你的優勢
18日出生的人情緒比較外顯，想到什麼常會直接表達，因此容易被貼上衝動標籤。
你的隱藏實力是「行動力」。很多人想很多卻不敢開始，你會先去試、先去做、先累積經驗。也許過程不一定完美，但你比很多人更快走上路。
19日出生：靠自己摸出一條路
19日出生的人習慣獨立，不太喜歡麻煩別人，所以有時存在感不高。
你的隱藏實力是「自學能力」。很多事情你不一定有人教，卻能靠自己研究出方法。你不常主動展示成果，但你解決問題的能力其實很強。
20日出生：懂人心比懂事情更難
20日出生的人溫和、有耐性，也很懂得顧及別人的感受。
你的隱藏實力是「人際智慧」。你知道什麼時候該進、什麼時候該退，也懂得化解衝突。這種能力不像專業技能那麼容易被量化，卻是團隊裡非常重要的存在。
21日出生：快樂感染力也是領導力
21日出生的人常能帶動氣氛，讓身邊的人覺得輕鬆有趣。
你的隱藏實力是「影響力」。你不一定用命令帶領別人，而是用熱情讓大家願意靠近你、相信你。別人以為你只是愛玩，其實你很會凝聚人心。
22日出生：能把想法變成成果的人
22日出生的人做事穩定，不急不躁，不一定會成為最亮眼的焦點。
你的隱藏實力是「落地執行」。很多人會想、會說、會規劃，但你是真正能一步一步做完的人。你的成功不靠戲劇性，而是靠腳踏實地。
23日出生：什麼都會一點，其實很可怕
23日出生的人興趣廣泛，喜歡嘗試不同東西，因此容易被誤會不夠專注。
你的隱藏實力是「跨界整合」。你能把不同領域的資訊串在一起，形成新的觀點。別人以為你只是愛變，其實你的腦袋正在建立自己的資料庫。
24日出生：最穩的人最容易被忽略
24日出生的人常常在照顧別人，也習慣在團隊裡補位。
你的隱藏實力是「維持平衡」。你很會讓事情不要失控，也很懂得在大家沒注意時把缺口補上。只是因為你太可靠，別人反而容易把你的付出當成理所當然。
25日出生：不說話不代表沒想法
25日出生的人不愛急著發表意見，看起來安靜甚至有點疏離。
你的隱藏實力是「深層思考」。你看事情不只看表面，而是會往背後的邏輯、原因和結構去想。你不是反應慢，而是想得比別人更深。
26日出生：壓力來了才知道你多能扛
26日出生的人習慣默默把事情做好，不太邀功，也不常抱怨。
你的隱藏實力是「抗壓與責任」。越是重要的任務，越能看見你的價值。你不一定說很多漂亮話，但你會真的把事情扛起來。可靠，是你最容易被低估的天賦。
27日出生：溫柔其實很有技術含量
27日出生的人細膩、好相處，很容易察覺別人的情緒變化。
你的隱藏實力是「共感與協調」。你能理解不同立場，也知道怎麼讓衝突降溫。這種能力常被說成只是個性好，但其實真正懂人，是很高級的本事。
28日出生：逆境越大，潛力越強
28日出生的人平常看起來不一定突出，但你很容易在關鍵時刻爆發。
你的隱藏實力是「逆境反彈力」。壓力越大，你越能激出鬥志。很多人遇到困難會退縮，你反而會想再試一次。你的真正實力，通常要到困境裡才看得見。
29日出生：走得慢，但不會輕易倒下
29日出生的人不一定高調，也不一定一開始就有驚人成績。
你的隱藏實力是「韌性」。你可能會跌倒，會受挫，會懷疑自己，但你很少真的放棄。別人看見的是你走得慢，卻沒看見你一次次重新站起來。
30日出生：創意不是幻想，是未來感
30日出生的人想法豐富，常常有很多新點子，因此容易被覺得愛幻想。
你的隱藏實力是「想像力轉化」。成熟後的你，不只會想，也會慢慢學會把想法變成實際成果。你的點子一開始可能不被理解，但創新本來就常常先被誤會。
31日出生：時間會證明你的價值
31日出生的人低調內斂，不太愛出風頭，也不急著證明自己。
你的隱藏實力是「長期價值」。你做事有自己的節奏，不喜歡被外界催促。別人可能一開始看不出你的企圖心，但你心裡其實很清楚，真正有價值的東西，需要時間慢慢養成。
往下滑看更多精彩文章 黃仁勳說「亞洲小孩要看一輩子心理醫師」 出國後我才懂 那也是我們的武器
黃仁勳說「亞洲小孩要看一輩子心理醫師」 出國後我才懂 那也是我們的武器
黃仁勳最近在一場閉門論壇講了一段話。
他說，只要你在亞洲家庭長大、被亞洲父母養大，這輩子都需要看心理醫師。他講的時候六十三歲，那天下午才剛被爸媽念過。他說亞洲父母愛你的方式就是批評你，他們永遠覺得你可以更好，就算你盡力了，還是不夠。
他學會的唯一一句回應，是台語和中文各講一次的「好啦好啦」。
底下坐著一排輝達的主管。黃仁勳說，他用同樣的方式管理公司：如果他在乎你，才會花心思仔細地批評你；說一句「Good job」反而最容易。
這段話在台灣傳了一陣子，多半被當成溫馨的家庭故事，或成功者的自嘲。但我在歐洲工作這幾年，想到的是另一件事。那個讓我們需要看一輩子心理醫師的東西，搞不好也是讓我們在國外活下來的東西。
我身邊出國的朋友，大致分成兩種。一種是出去之後，花了很多年在跟那個「不夠好」的聲音和解。另一種，是把那個聲音變成了武器。
先說第一種。我有個朋友，台大畢業，到荷蘭念完碩士就留下來做設計。她跟我說，剛來的時候開會，主管聽完她的提案，只說了一句「This is great, let's go」。她愣在那裡。
「我以為他在敷衍我。」她說，「我一直在等那個『but』。等他告訴我哪裡不夠好，哪裡要改。結果沒有。我反而開始懷疑，是不是他根本沒認真看。」她花了快兩年，才慢慢相信一件事：有人可以單純地覺得你做得好，而那不是客套，也不是還沒看到你的問題。那兩年，她真的去看了心理諮商。黃仁勳沒說錯。
第二種人，剛好相反。
我認識一位在德國半導體公司做到中階主管的學長。他是那種典型的、從小被念到大的小孩。考第二名回家，被問的是第一名是誰。
他跟我說，剛到德國的時候，他發現自己有一個別人沒有的本事：他不怕被否定。「德國同事提案被打槍，會難過一個禮拜。」他說，「我從小就被打槍打到大。被主管當著全組面說這裡不行、那裡要重做，我心裡的反應是『喔，好，那我改』。沒有情緒。我不覺得那是針對我。」他升得很快。不是因為他比別人聰明，而是因為他能在被批評的當下，不把它當成對自我的攻擊，只當成一個要解決的問題。
這正是黃仁勳說的那種人：善於接受新知，不怕放低身段。他說這話的時候，我沒有覺得勵志。我覺得有點心疼。因為一個人要被否定到什麼程度，才能練到「被當眾打槍也沒有情緒」？
我想了很久才明白，亞洲教養給我們的，不是單純的傷，也不是單純的禮物。兩個是黏在一起的。
那個讓你半夜睡不著、覺得自己永遠不夠好的聲音，出了國，換了一個環境，有時候會變成你最大的競爭力。你能吃苦，你抗壓，你被罵不會崩潰，你永遠覺得還能再做得更好。在一個競爭的職場裡，這些確實很好用。傷口和盔甲，有時候是同一塊東西。
但我想說的不是「所以亞洲教養其實是好的」。那太廉價了。黃仁勳那段話最容易被誤讀的地方，就是把它收尾成一個和解的故事：他們是愛你的，所以一切都值得。
我想說的是另一件事。
當你發現，那個傷害過你的東西竟然在異鄉變成了你的武器，你會面臨一個很難的選擇。你要不要繼續用它？
我那位德國學長，後來當了主管。他跟我說，他帶人的時候，常常聽見自己嘴裡冒出他爸的句子。「這樣不夠」「你可以更好」。他底下有個年輕的台灣工程師，被他念完之後，回了一句「好的，我會改」，臉上沒有任何表情。
「那一刻我突然很害怕。」他說，「我看到了二十年前的自己。我在把我最不想要的東西，傳給下一個人。而且我還覺得，這是為他好。」
黃仁勳說，批評是他表達愛的方式。我相信那是真的。我也相信他爸媽是真心的。但真心不代表沒有代價。一個人可以真的愛你，也真的傷到你，這兩件事一點都不衝突。我們這代人最難的，不是去否認父母的愛，而是承認那份愛是真的、那道傷也是真的，然後自己決定哪些留下、哪些到這裡為止。
出國這件事，對很多人來說是換一份工作、換一個城市。但我覺得它真正的意義，是換一個能看清楚自己的距離。在台灣的時候，那個「不夠好」的聲音就是空氣，你天天呼吸著，不會發現它在那裡。
離開之後，到了一個沒人這樣跟你說話的地方，你才會第一次聽見它：原來那麼大聲。原來它根本不是事實，只是被反覆說了太多次，最後住進你身體裡的一種習慣。先聽見它。然後才有辦法決定，要不要把它再傳下去。
所以如果你也是那個從小被念到大、現在在某個異鄉、半夜還會懷疑自己是不是不夠好的人——我想跟你說的不是「你的父母其實很愛你」。這句話你聽過太多次了。
我想說的是：那個讓你受傷的東西，可能也是讓你走到這裡的東西。你可以謝謝它幫你撐了下來，同時不必假裝它沒傷過你。
而你手上現在有一個你爸媽當年沒有的東西：距離，還有選擇。那句「你可以更好」，可以到你這裡為止。
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端午吃粽別亂丟！環保局正解粽葉「這樣丟」才對，丟錯最高罰6000元
端午節一到，大家家中一定會有粽子的蹤影，不過粽子吃完後，很多人都會卡在同一題：手上那片油亮亮的粽葉，到底該丟廚餘、回收，還是一般垃圾？環保單位提醒，粽葉、粽繩都屬於一般垃圾，吃剩的粽子才可依所在地規定作為廚餘處理。若未依規定做好垃圾分類，可能依《廢棄物清理法》相關規定開罰，罰鍰可達新台幣1200元以上、6000元以下，端午吃粽吃得開心，也要落實垃圾分類！
粽葉為什麼要丟一般垃圾？
粽葉為什麼要丟一般垃圾？
很多人會以為粽葉來自植物，應該可以丟進廚餘桶，不過粽葉質地堅韌、纖維較粗長，和一般菜葉、果皮不同，在廚餘處理流程中較難快速分解，若大量混入廚餘，可能增加後端清運與處理負擔，甚至影響設備運作。尤其端午節期間家家戶戶吃粽，粽葉數量明顯增加，若全都丟進廚餘桶，清潔人員還得再花時間挑出來，處理效率也會受到影響，因此最簡單、最不容易出錯的做法，就是吃完粽子後，將粽葉與粽繩瀝乾、包好，直接當一般垃圾丟棄。
粽葉、粽繩、剩粽怎麼丟？一次看懂
粽葉、粽繩、剩粽怎麼丟？一次看懂
粽葉：一般垃圾
不論是竹葉、桂竹葉或其他包粽葉材，吃完後都請瀝乾後丟一般垃圾，避免放進廚餘桶。
粽繩：一般垃圾
綁粽子的棉繩、尼龍繩或其他繩材，都請跟著一般垃圾處理，不建議當作資源回收。
吃剩的粽子：廚餘
若有吃不完的米飯、內餡、肉塊、栗子、香菇等食材，原則上可依所在地規定作為廚餘處理。丟棄前記得瀝乾湯汁與油水，減少異味與清運負擔。
外包裝、塑膠袋：依材質分類
購買粽子常見的外袋、禮盒、保冷袋等，建議依包材材質與當地回收規定分類。若包材沾滿油污、無法清潔，通常不適合直接丟資源回收。
蛋殼、果核、椰子殼也要注意！
蛋殼、果核、椰子殼也要注意！
除了粽葉，端午節常見的食物垃圾還包括蛋殼、果核、竹筍殼、甘蔗皮、貝殼類等。這些物品看起來都來自廚房，但各縣市分類規定可能不同，不能一律用同一套標準判斷。
像是蛋殼、果核、椰子殼、硬殼類或長纖維植物，有些地方可回收處理，有些地方則要求當一般垃圾。最保險的方式，是查詢所在地環保局公告，或使用各縣市垃圾清運查詢系統確認，避免只靠直覺分類。
端午連假垃圾別亂堆，天氣熱更容易發臭
端午連假垃圾別亂堆，天氣熱更容易發臭
端午前後天氣炎熱潮濕，垃圾與廚餘若沒有密封保存，很容易腐敗發臭，也可能孳生蚊蠅、吸引蟑螂、老鼠或流浪動物翻找。若遇到連假期間垃圾車停收或清運時間調整，建議先將垃圾妥善打包、綁緊封口，暫時放在家中合適位置。
另外，也盡量不要把垃圾堆在騎樓、住家門口或空地上，以免被動物翻咬後造成環境髒亂。想避免整袋垃圾變成「端午限定臭氣包」，丟棄前可以先做三件事：廚餘瀝乾、粽葉包好、垃圾袋密封。小動作做對，家裡比較清爽，也能減少清潔隊後端處理壓力。
精華 FAQ
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粽葉與粽繩都屬一般垃圾，應先瀝乾、包好再丟，不要放進廚餘桶，也不建議當成資源回收，以免增加清運與處理負擔。
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可以。文章指出，米飯、內餡、肉塊、栗子與香菇等剩餡，原則上可依所在地規定作廚餘處理，丟前記得瀝乾湯汁與油水，降低異味。
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若未依規定做好垃圾分類，可能依《廢棄物清理法》受罰，罰鍰為新台幣1200元以上、6000元以下，因此分類前最好先查地方規定。
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明明不是主管，為什麼最後什麼事都找妳？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：職稱不是主管的人，常因可靠與溝通佳而被大家優先尋找。
- 重點二：幫忙不等於接手，應把責任交回真正負責的人。
- 重點三：留下協調與處理紀錄，才能保護自己並讓付出被看見。
最近有朋友跟我聊到一件事。
她的職稱不是主管。
薪水也不是主管薪水。
可是公司裡很多事情，最後都會繞到她這裡。
新人有問題找她。
跨部門有狀況找她。
同事不會處理的事情找她。
甚至有時候連主管應該決定的事情，大家也會先來問她的意見。
她苦笑著說：
「我明明不是主管，為什麼最後什麼事都變成我的事？」
相信不少姐妹看到這裡，應該也有一點共鳴。
工作久了之後，有些人會慢慢變成團隊裡最容易被找到的人。
不是因為職位最高。
也不是因為權力最大。
而是因為大家知道，找她比較容易得到答案。
其實很多時候，大家找的不是職位。
而是那個願意傾聽、願意協助、願意把事情處理好的人。
做事有效率的人。
溝通比較順的人。
願意站在雙方立場思考的人。
久而久之，大家自然會繞過不好溝通的人，去找那個比較容易解決問題的人。
被信任，原本是一件好事。
但如果沒有界線，再多的信任都有可能變成壓力。
1. 幫忙可以，但不要變成接手
很多女性之所以越來越累，不是因為能力不好。
而是太習慣替別人收尾。
同事說不會做。
新人說不懂。
主管說先幫忙看看。
結果一次、兩次、三次之後，原本只是協助，慢慢變成理所當然。
真正的幫忙，不是把事情全部做完。
而是協助事情回到該負責的人手上。
2. 分清楚「提供意見」和「負責到底」
有些事情，妳可以提供建議。
但不代表妳要承擔最後的責任。
很多人因為責任感強，總覺得既然參與了，就應該一路做到最後。
可是職場裡每個職位都有自己的職責範圍。
適時把責任交回給真正的負責人，並不是推卸責任，而是維持工作的秩序。
3. 不要用自己的效率填補公司的制度問題
有些公司之所以運作得下去，是因為總有人默默把漏洞補起來。
今天幫忙處理一次。
明天再協調一次。
後天再替別人收尾一次。
久了之後，問題看起來解決了，但制度其實沒有改善。
如果所有事情都靠少數人撐著，公司永遠不會知道真正的問題在哪裡。
4. 做過的事，記得留下紀錄
當妳承擔的事情越來越多時，更要學會留下紀錄。
包括協調過哪些事項、解決過哪些問題、協助過哪些專案。
這些不只是保護自己。
也是讓自己的價值被看見。
否則很多付出最後都會被當成理所當然。
5. 被信任很好，但別讓自己變成免費主管
很多資深員工都有一個共同特質：
做事可靠。
態度穩定。
願意幫忙。
但也因為如此，很容易變成團隊裡什麼事都找的人。
被信任是一種肯定。
但被信任，不代表所有事情都該由妳負責。
真正成熟的職場能力，不是什麼事都接下來。
而是知道什麼事情該協助，什麼事情該回到原本的負責人身上。
有時候最累的，不是工作量增加。
而是所有人都習慣了妳的付出。
如果妳也曾經有過「明明不是主管，卻什麼事都找我」的感覺，請記得：
願意幫忙是一種善意。
但善意，也需要界線。
因為工作上的界線感，不是推卸責任，而是讓責任回到該負責的人身上。
今天的小行動：
回想一下最近一週，有沒有哪件事情其實不屬於妳的工作範圍，卻被妳默默接下來了？
下次遇到類似情況時，試著先問自己：
「我是正在幫忙，還是正在接手別人的責任？」
有時候，多想這一秒，就能替自己保留更多空間。
精華 FAQ
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因為她通常更可靠、願意傾聽，也比較能快速給出答案。久而久之，大家會繞過難溝通的人，優先找她協助處理問題。
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因為真正的幫忙，是協助事情回到該負責的人手上；若把事情全部做完，別人就會把你的協助當成理所當然，壓力也會越來越大。
-
要清楚界定職責，分辨提供意見與負責到底的差別，並保留協調和處理紀錄。這樣既能保護自己，也能讓自己的付出被看見。
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男人「不行」先別硬撐！醫示警「晨勃變少」恐是心血管警訊 千萬別輕忽
台灣男性學暨性醫學醫學會公布最新「台灣男子性生活真實心聲」調查，發現高達9成男性即使已出現勃起功能障礙相關症狀，仍未主動就醫。醫師提醒，勃起功能障礙不只是「房事不順」這麼簡單，若晨勃頻率明顯減少，也可能是身體健康亮紅燈，甚至與心血管疾病風險有關，千萬別把沉默當成解決方式。
現代男性壓力大 越想表現好越容易焦慮
台灣男性學暨性醫學醫學會理事長蔡維恭表示，男性長期處於高壓與高節奏生活中，容易陷入「越在意性表現、越容易焦慮」的惡性循環。為了解不同世代男性在性生活中的困擾，學會針對200位25歲以上男性進行「台灣男子性生活真實心聲」調查，進一步揭露現代男性在親密關係裡承受的壓力與焦慮。
調查發現，不同年齡層男性面臨的性生活困擾並不完全相同。年輕男性多半擔心關鍵時刻失常，中年男性則更在意親密關係是否能持續維持，也反映性功能問題背後，往往牽動心理壓力、伴侶互動與健康狀態。
25至39歲男性最怕「關鍵時刻失常」
在25至39歲的Y、Z世代男性中，有55%希望自己在關鍵時刻能「不失常」，但越想要表現好，反而越容易產生壓力。另有近4成男性坦言，性生活常因工作、家庭或育兒等瑣事被中斷，導致難以再次恢復勃起狀態。
蔡維恭指出，年輕男性的壓力多半來自「害怕關鍵時刻失常」。一旦過度在意表現，心理壓力反而可能影響性功能表現，形成越緊張、越容易失常的循環。
年輕男性對壯陽藥也有焦慮
調查也發現，不少年輕男性對壯陽藥物仍存在擔憂，例如害怕聚餐飲酒影響藥效、擔心副作用，甚至顧慮用藥會影響表現與面子。這也顯示，性功能障礙不只是生理問題，還包含心理壓力與就醫障礙。
醫師提醒，若已有勃起功能障礙相關症狀，不應只靠自行猜測或忍耐，及早尋求專業評估，才能釐清原因並選擇適合的治療方式。
40歲以上男性更擔心「無法維持到最後」
至於40歲以上的X世代男性，則更重視親密關係的維持。調查顯示，超過半數40歲以上男性擔心「勃起無法維持到性行為結束或伴侶高潮」，反映中年男性更在意自己是否能正常回應伴侶需求。
蔡維恭表示，X世代男性多處於職場與家庭夾擊的「三明治世代」，需要同時面對工作、育兒與照顧長輩等壓力。長期高壓加上慢性病問題，也可能進一步影響性生活品質。
6成40歲以上男性怕壯陽藥成癮
除了性功能本身的困擾，調查也顯示，6成40歲以上男性擔心長期使用壯陽藥會成癮，另有近6成誤以為長效型藥物會讓人「一直處於勃起狀態」，顯示不少男性對治療方式仍存在迷思與擔憂。
醫師指出，這些錯誤認知可能讓男性延後就醫，也讓原本可以透過專業治療改善的問題被拖得更久。
醫提醒：晨勃減少不只是性功能問題
台灣男性學暨性醫學醫學會秘書長張奕凱提醒，「晨勃減少」除了是勃起功能障礙初期警訊，也可能與心血管健康有關。不過本次調查中，仍有45%男性不知道晨勃可作為性功能簡易評估指標。
張奕凱表示，目前臨床上的PDE5抑制劑口服藥物，分為短效型與長效型，可依照個人生活型態進行個人化治療。若男性發現晨勃頻率明顯減少，或勃起狀態影響性生活品質，建議不要因尷尬或擔心面子而拖延，應及早接受專業醫療評估。
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