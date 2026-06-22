2026-06-22 10:00 藥師HOW棒
夏天玩水前必讀！藥師教你預防感染、安心戲水的清單指南
炎炎夏日，是孩子與家人最愛的玩水季節。不過，玩水開心，安全更重要！
藏鏡藥師提醒您，無論是游泳池、海邊、溪流、溫泉還是親水公園，只要水源遭到污染，就可能藏有細菌與病毒，增加感染風險。
戲水前你應該知道的健康風險
根據臨床與疾管署資料，常見的「玩水相關感染疾病」包括：
- 腺病毒：造成發燒、咽喉痛、眼睛紅、結膜炎。
- 腸病毒、諾羅病毒：導致嘔吐、腹瀉、發燒等腸胃症狀。
- 福氏內格里阿米巴原蟲：進入鼻腔後引起致命腦膜腦炎，潛伏期1～7天，病程進展快，致死率高達99%。
- 鉤端螺旋體菌：透過傷口或黏膜侵入人體，可能導致高燒、黃疸、器官衰竭等。
高風險族群：兒童、孕婦、免疫力低下、有慢性病者感染風險更高，應特別留意戲水衛生。
夏日戲水必看清單｜這些事先準備才安心
下水前
- 確認戲水地點是否為合法設施，是否有救生人員與清潔紀錄
- 避開私下開放或水質可疑地點，如野溪、水塘
- 若有傷口、皮膚病、腸胃炎症狀，請勿戲水
- 可準備鼻夾與護目鏡，降低感染風險
戲水中
- 避免飲水、吸入水氣，尤其是公共泳池或溫泉
- 不在水中更換尿布或吐痰
- 減少在淤泥、溪底攪動水域停留時間
- 不跳水、不追逐、不落單
戲水後
-
- 徹底清洗耳朵、鼻腔與全身
- 留意是否出現發燒、腹瀉、喉嚨痛、眼睛紅、頭痛、意識混亂等症狀，及早就醫
玩水五招：3要2不！
國民健康署「玩水五招」原則：
3要
- 要合法：選有救生員、合格的設施。
- 要暖身：避免抽筋，量力而為。
- 要注意：天氣變化、水質混濁要立刻離水。
2不
-
- 不嬉鬧：避免跳水、推人，防止受傷與溺水。
- 不落單：戲水要結伴，備有適當安全裝備。
常見問答 Q&A｜玩水前後要注意！
Q1：小孩玩水後發燒，是中暑還是感染？ A：如果發燒持續超過 2 天，合併喉嚨痛、咳嗽、嘔吐、腹瀉或眼睛紅等症狀，有可能是感染病毒或細菌，像是腺病毒、腸病毒、諾羅病毒等。建議儘速就醫檢查，尤其是 5 歲以下幼童、發燒合併昏睡或活動力下降時，更要提高警覺。
Q2：小朋友鼻子過敏或皮膚癢，還能去游泳池嗎？ A：建議視當下症狀輕重判斷。如果鼻子嚴重過敏、皮膚正處於濕疹或破皮狀態，最好避免前往公共戲水場所，以免誘發惡化或增加感染風險。也可事前與醫師或藥師討論，是否需使用預防性藥物。
Q3：玩水感染的病毒會人傳人嗎？ A：部分會，例如腸病毒、諾羅病毒、腺病毒都具有高度傳染性。若水源遭到污染，即使不是直接接觸，也可能透過飛沫、水滴或手口傳染給其他人。所以除了避免吞水，也要落實洗手與衛生習慣。
Q4：游泳或泡溫泉戴鼻夾、護目鏡真的有差嗎？ A：有幫助！像是福氏內格里阿米巴原蟲這類微生物，就是透過鼻腔進入中樞神經。使用鼻夾可降低感染機率，護目鏡也能減少眼睛發炎或結膜炎的風險。尤其是小孩或免疫力較差者更建議配戴。
Q5：哪些人玩水前最好先諮詢醫療人員？ A：包含：
- 近期有腸胃炎、發燒、外傷的人
- 有慢性疾病如肝病、糖尿病、免疫低下、心臟相關疾病患者，要注意
- 孕婦、幼兒與長輩等抵抗力較弱者
夏天玩水，健康也不能鬆懈！
玩水是親子間美好的回憶，但安全衛生不能忘。
藏鏡藥師提醒您：留意戲水前後的身體變化，遠離病原與感染風險，才能安心玩、快樂回家！
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精華 FAQ
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應先確認戲水地點是否合法，是否有救生人員與清潔紀錄，並避開野溪、水塘等可疑水域；若自己有傷口、皮膚病或腸胃炎，也不建議下水。
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若戲水後出現發燒、喉嚨痛、腹瀉、嘔吐、眼睛紅、頭痛或意識混亂，可能與感染有關；尤其發燒超過兩天或幼童活動力下降時，應盡快就醫。
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近期有腸胃炎、發燒、外傷者，以及孕婦、幼兒、長輩、糖尿病、肝病、免疫低下或心臟病患者，都屬較高風險族群，建議先諮詢專業人員再決定是否戲水。
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