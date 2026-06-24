2026-06-24 10:00 藥師HOW棒
長期熬夜，身體浮現崩壞症狀？睡眠不足的 6 大健康警訊，你中了幾個？
研究顯示，睡眠時間過短，尤其每日睡眠約 5 至 6 小時以下，與多種慢性健康問題風險增加相關，包括心血管健康、代謝健康與免疫功能異常。睡眠不足不只讓你白天打瞌睡，更可能在你看不見的地方，悄悄影響視力、大腦、荷爾蒙與心臟健康。
加班、追劇、滑手機、應酬，現代人的夜晚被塞得滿滿的，睡眠卻被一再壓縮。台灣睡眠醫學學會調查曾指出，台灣慢性失眠盛行率約 20.2%，約每 5 人就有 1 人有睡眠困擾。許多人在不知不覺中已成為「慢性睡眠剝奪」的一員。
問題是：睡少一點，真的有那麼嚴重嗎？醫學研究給出的答案是肯定的。長期睡眠不足對人體的傷害，遠超過多數人的認知，且涉及從眼睛到生殖系統的多個器官。
藥師HOW棒創辦人陳澤鈞藥師提醒，常見 6 大健康風險，是你必須認識的睡眠不足症狀與後果。
文章導覽1. 睡眠不足對眼睛的影響2. 睡眠不足對大腦的影響3. 睡眠不足導致內分泌失調4. 睡眠不足讓免疫力下降5. 睡眠不足增加心血管健康風險6. 睡眠不足影響生殖健康7. 如何幫助放鬆入眠？從生活習慣開始8. 常見問題 FAQ9. 結語
睡眠不足對眼睛的影響：眼睛疲勞與視覺不適更明顯
睡眠不足加上長時間盯著螢幕，可能加重乾眼、眼疲勞、紅血絲與視覺不適。眼周血液循環變差，也可能讓黑眼圈、眼袋與眼部疲憊感更加明顯。
長時間盯著螢幕加上睡眠不足的雙重壓力下，眼睛調節負擔會增加。建議採用 20-20-20 原則：每用眼 20 分鐘，看向 20 英尺（約 6 公尺）外的地方至少 20 秒，幫助眼睛放鬆；也可在日常飲食中補充富含葉黃素的食物（如菠菜、南瓜、胡蘿蔔），作為日常眼部保養的基本防線。
睡眠不足對大腦的影響：記憶力衰退、神經健康風險升高
睡眠是大腦「清除廢物」的重要時段。研究認為，睡眠期間，大腦的膠淋巴系統有助於清除包含 β-澱粉樣蛋白在內的代謝廢物，而這些廢物的堆積，與神經退化相關健康問題的發展有關。
長期睡眠不足可能影響海馬迴相關的記憶鞏固功能，使記憶力與學習能力下滑，白天專注力不足、反應遲鈍，工作與學業表現隨之下降。2021 年發表於《Nature Communications》的研究指出，50、60 歲時每晚睡眠少於或等於 6 小時者，相較每晚睡約 7 小時者，日後神經健康相關風險較高；持續短睡眠者風險約增加 30%。
改善方向包括規律有氧運動刺激神經元生長，以及補充 DHA（深海魚、堅果）支持大腦健康。
睡眠不足導致內分泌失調：荷爾蒙亂了，老化就加速
內分泌系統對睡眠極為敏感。生長激素（HGH）分泌與深層慢波睡眠高度相關，研究指出男性睡眠期間約 70% 的生長激素脈衝與慢波睡眠同時發生。生長激素負責細胞修復、脂肪代謝與肌肉維持。睡眠不足壓縮深睡時間，等同於干擾身體的「夜間修復機制」。
同時，褪黑激素分泌可能受到抑制，不僅讓入睡更困難，也可能影響其抗氧化與生理節律調節功能。甲狀腺功能也可能受到波及，進一步影響代謝率、體重控制等身體狀態。
睡前 1 小時避免使用手機、電腦等藍光裝置，是保護褪黑激素分泌最直接有效的方法。
睡眠不足讓免疫力下降：小感冒拖不好，慢性發炎找上門
睡眠是免疫系統充電的時間。睡眠不足會影響先天與適應性免疫功能，其中自然殺手細胞（NK Cell）活性下降已有人體研究支持，也可能使身體對病原體的反應能力變弱，感冒恢復時間拉長，慢性發炎風險同步上升。
短睡眠與感冒風險增加有研究支持；其中一項病毒暴露研究顯示，睡眠較短者較容易罹患感冒，後續研究也指出睡眠少於或等於 6 小時者，感冒風險約為睡眠充足者的 4 倍。長期低度發炎則是心血管健康問題與代謝相關健康風險的共同危險因子。
維生素 C（奇異果、柑橘類）與優質蛋白質（雞肉、豆腐、堅果）有助於支援免疫功能恢復。
睡眠不足增加心血管健康風險：血壓、動脈硬化提早報到
長期熬夜使腎上腺素與皮質醇持續偏高，可能造成血壓升高，心臟長期處於高負荷狀態，動脈硬化風險隨之攀升。研究指出，每晚睡眠不足 6 小時者，血壓偏高的風險比睡眠充足者高出 20% 至 32%，中風與心肌相關事件的長期風險也與睡眠不足有關。
血糖與膽固醇代謝同樣可能受到影響，加速代謝相關健康問題的發展。睡前避免高油高鹽飲食，日常補充鎂與鉀（香蕉、堅果、深綠葉蔬菜），並維持規律的有氧運動習慣，有助於減輕心血管負擔。
睡眠不足影響生殖健康：受孕風險不可輕忽
睡眠不足對生殖系統的影響，往往是最晚被察覺、卻同樣嚴重的一環。
男性方面，長期睡眠不足可能影響睪固酮分泌，並與精子活動力與數量變化有關。女性方面，睡眠不規律可能干擾黃體素與雌激素的正常分泌，造成月經週期紊亂、卵子品質下降，進而影響受孕機率。
充足睡眠結合鋅與維生素 E（堅果、深綠葉蔬菜）的飲食補充，是維護生殖健康的基礎條件。減少咖啡因與酒精攝取、做好壓力管理，也是調整荷爾蒙環境的關鍵步驟。
如何幫助放鬆入眠？從生活習慣開始
|改善方向
|具體做法
|作息規律
|固定上床與起床時間，包括假日，穩定生理時鐘
|減少藍光
|睡前 1 小時關閉手機、電腦與電視螢幕
|飲食調整
|睡前避免高糖、高油食物；可補充鎂、色胺酸等有助放鬆的營養素
|運動習慣
|白天規律有氧運動有助深睡；睡前 2 小時避免劇烈運動
|睡眠環境
|保持臥室黑暗、涼爽與安靜，創造有利入睡的環境條件
常見問題 FAQ
Q1：睡眠不足幾小時才算「睡眠不足」？
根據 National Sleep Foundation 與美國睡眠醫學會（AASM）／Sleep Research Society 的共識建議，成人每日建議睡眠時間約為 7 至 9 小時，並應規律維持每晚至少 7 小時睡眠。若成人長期每晚睡眠低於 7 小時，就可能屬於睡眠不足；若長期每晚睡不到 6 小時，通常可視為較嚴重的短睡眠狀態，與免疫力下降、內分泌失調與心血管健康風險上升等健康問題有關。
Q2：睡眠不足的症狀有哪些？怎麼知道自己睡不夠？
睡眠不足的常見症狀包括：白天嗜睡、注意力無法集中、記憶力變差、情緒易怒或焦慮、免疫力下降（反覆感冒）、皮膚暗沉與黑眼圈加深。若這些症狀持續超過兩週無法改善，建議正式評估睡眠狀態。
Q3：假日補眠可以彌補平日睡眠不足嗎？
無法完全彌補。研究顯示，週末補眠雖然可能短暫緩解疲勞感，也可能改善部分短期恢復指標，但不能取代長期規律睡眠；研究也指出，週末補眠並不一定能有效抵消反覆睡眠不足造成的代謝影響。更關鍵的問題是，假日晚睡晚起可能打亂生理時鐘，形成「社交時差（Social Jetlag）」惡性循環。建立固定作息，才是根本解法。
Q4：睡眠不足會讓人變胖嗎？
睡眠不足與體重增加、食慾上升及代謝調節變差有關。睡眠不足可能導致飢餓素（Ghrelin）上升、瘦體素（Leptin）下降，使食慾增加且較難有飽足感，同時更容易偏向選擇高糖、高脂食物。加上生長激素分泌與深層睡眠高度相關，睡眠不足可能影響身體修復與代謝調節，使體重管理變得更困難。
Q5：睡眠不足會加速老化嗎？
睡眠不足可能影響身體修復與老化相關機制。深度睡眠期間，身體分泌的生長激素與細胞修復、組織維持及代謝調節有關；若睡眠不足壓縮深睡時間，可能使修復效率下降，讓皮膚狀態、精神恢復與身體修復能力受到影響。同時，褪黑激素也與生理節律及抗氧化功能有關，睡眠不足可能干擾其正常分泌與調節作用。
Q6：睡眠不足對女性荷爾蒙有什麼影響？
睡眠不足可能干擾女性雌激素與黃體素的正常分泌節律，並與月經週期不規律、經前症候群（PMS）症狀加重、卵巢功能與受孕機率變化有關。更年期前後的女性若睡眠狀態不佳，也可能使荷爾蒙波動與熱潮紅、情緒不穩等更年期不適更加明顯。
Q7：有哪些方法可以幫助放鬆入眠？
幫助放鬆入眠的天然方法包括：固定作息時間穩定生理時鐘、日間規律有氧運動、補充有助放鬆的營養素，如靈芝多醣、鎂、色胺酸、芝麻素、GABA 等。
結語
根據 National Sleep Foundation 與美國睡眠醫學相關共識建議，成人每日建議睡眠時間約為 7 至 9 小時，或至少維持每晚 7 小時以上。若調整生活習慣後仍持續有入睡困難、夜間頻繁醒來等睡眠問題，建議諮詢醫師或藥師，評估是否需要進一步協助。
睡眠，從來不是可以隨意刪減的時間，而是身體維持正常運作的必要條件。六大系統的健康，都在你每天晚上決定幾點關燈的那一刻，悄悄被影響著。
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肌情藥師藥師 陳澤鈞
精華 FAQ
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一般成人若長期每晚睡眠少於七小時，就可能屬於睡眠不足；若低於六小時，風險更明顯。文章提醒，若白天嗜睡、注意力差或情緒不穩持續兩週以上，應進一步評估睡眠狀況。
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文章提到，熬夜會影響眼睛、大腦、內分泌、免疫、心血管與生殖系統，常見表現包括乾眼、黑眼圈、記憶力下降、荷爾蒙失衡、容易感冒，以及血壓升高與受孕機率下降。
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建議固定上床與起床時間、睡前一小時減少手機與電腦藍光、避免高糖高油飲食，並在白天規律運動。臥室也要保持黑暗、涼爽與安靜，才能幫助身體更容易進入深度睡眠。
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