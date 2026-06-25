2026-06-25 10:00 藥師HOW棒
換季過敏怎麼辦？藥師整理：四季症狀差異＋4種日常補充品完整指南
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台灣兒童換季過敏常年存在，塵蟎、黴菌與溫差都會誘發症狀。
- 重點二：春夏秋冬症狀各不同，家長可依鼻塞、咳嗽、搔癢等觀察。
- 重點三：日常可補充魚油、維生素C、維生素D與益生菌輔助保養。
根據台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會，台灣兒童過敏性鼻炎盛行率居世界前列，20歲以下每5人就有2人患有過敏性鼻炎。
更頭痛的是，過敏不只在固定季節發作，台灣塵蟎、黴菌幾乎全年都可能存在，再加上夏天冷氣溫差、秋天早晚溫差、冬天冷空氣與密閉空間刺激，孩子幾乎一年四季都可能出現鼻子、眼睛或呼吸道不適。
藥師帶你看如何應對過敏問題以及保健品挑選指南。
本文重點整理
本文由藥師角度整理台灣兒童換季身體不適的常見原因、四季症狀差異，以及日常保養可以補充的 4 種保健品，適合有過敏體質孩子的家長閱讀。
本文回答這些問題：
- 為什麼孩子換季特別容易不舒服？
- 春夏秋冬各有哪些不同的症狀需要注意？
- 換季期間可以補充哪些保健品幫孩子打底？
- 益生菌對有調整體質需求的孩子有幫助嗎？菌株怎麼選？
重要聲明：本文為一般健康知識分享，不具醫療建議效力，不得取代醫師診斷與治療。
文章導覽1. 一換季特別容易身體不適？藥師解析過敏原因
2. 小孩換季過敏怎麼辦？台灣四季過敏症狀一次整理
3. 藥師推薦：換季過敏必備的 4 種保健食品
4. 過敏體質適合吃益生菌？藥師破解常見迷思
5. 除了補充品，家長還能做什麼？換季過敏的日常環境管理
6. 藥師小結
一換季特別容易身體不適？藥師解析過敏原因
台灣屬於海島型氣候，溫差大、濕度高，這樣的環境特別容易讓過敏原大量滋生。
根據國內過敏與氣喘衛教的長期臨床觀察，室內外溫差達 7°C 以上、或相對濕度超過 60%，就是最容易誘發身體不適的條件，而這兩件事，幾乎每個換季都會發生。
更重要的是，孩子的免疫系統還在發育中，對環境變化的適應能力比大人弱。一旦氣候突然轉變，呼吸道黏膜的防禦力容易下降，讓原本潛伏的過敏體質被誘發出來。
小孩換季過敏怎麼辦？台灣四季過敏症狀一次整理
台灣的四季換季各有不同的過敏原和症狀特徵，家長可以對照孩子的狀況來觀察：
春天（3月—5月）：塵蟎＋黴菌容易增加
春天到梅雨前後，台灣濕度上升經常飆破 80%，居家環境中的塵蟎與黴菌更容易滋生，是許多孩子鼻子、眼睛與皮膚症狀變明顯的時期。
常見症狀：連續打噴嚏、早上起床鼻子特別不舒服、眼睛癢或有眼屎、皮膚出現紅疹或搔癢。
夏天（6月—8月）：冷氣溫差＋室內悶熱
夏天的誘發原因比較特別，不是戶外，而是室內。長時間待在冷氣房，室內外溫差大，加上冷氣濾網容易積塵，反而成為過敏原的溫床。
常見症狀：進出冷氣房時打噴嚏、喉嚨搔癢、乾咳、皮膚悶熱起疹。
秋天（9月—11月）：溫差劇烈＋空氣品質轉差
秋天早晚溫差大，加上東北季風帶來的空氣品質變化，是呼吸道特別敏感的季節。
常見症狀：鼻塞、夜間咳嗽加劇、早上起床痰多、皮膚乾燥搔癢。
冬天（12月—2月）：冷空氣＋密閉空間
冬天窗戶緊閉、室內通風差，過敏原濃度在密閉空間裡反而更高。加上冷空氣直接刺激呼吸道，症狀往往比其他季節更明顯。
常見症狀：鼻水變多、容易鼻塞影響睡眠、皮膚乾癢龜裂、咳嗽不容易止住。
藥師推薦：換季過敏必備的 4 種保健食品
有調整體質需求的孩子，除了遵照醫師指示用藥，日常的營養補充也是很多家長在諮詢藥師時會問到的方向。以下整理 4 種研究討論較多的補充品類別，供大家參考：
Omega-3 魚油
富含 EPA 和 DHA，是許多兒科保健研究持續關注的成分。
國家衛生研究院與台大醫院的聯合研究發現，蔬果濃縮物搭配魚油與益生菌的複合補充，對兒童整體生理機能的維持有正向觀察。
選購時建議特別確認有重金屬檢驗報告，兒童配方尤其重要。
維生素 C
維生素 C 是家長最常想到的補充品之一。維生素 C 是水溶性維生素，有助於維持皮膚與黏膜的健康，也是抗氧化作用的重要來源。
對於水果攝取量不穩定的孩子，維生素 C 補充劑的接受度通常也比較高。
維生素 D
台灣雖然日照充足，但孩子長時間待在室內，維生素 D 不足的比例並不低。
維生素 D 有助於維持骨骼正常發育，也是近年兒童保健研究中關注度持續提升的成分，值得列入日常補充的考量。
益生菌
益生菌在有調整體質需求的孩子的保養討論中出現頻率最高，也是最常被爸媽問到的補充品。但「益生菌」其實是一個大家族，光是選哪一株就有大學問，藥師帶你一起了解。
過敏體質適合吃益生菌？藥師破解常見迷思
很多家長買益生菌給孩子，但買回來才發現，吃了一段時間，好像沒什麼感覺。
這不一定是益生菌沒用，很可能是買到了不對的菌株。
「乳酸菌」三個字，其實什麼都沒說
市面上許多益生菌產品，包裝上僅標示「乳酸菌」或「比菲德氏菌」等名稱，但這些通常只是大分類或菌屬名稱，還不是完整的菌株資料。同一菌屬或菌種下可能包含許多不同菌株，每一株的研究方向不完全相同，研究數據無法互相借用。
就像你說「魚」，鮭魚和吳郭魚都叫魚，但生長的水域、飲食習慣、適合的料理方式完全不同。益生菌也是同樣的道理。
什麼是菌株編號？為什麼要看？
菌株編號是菌種名稱後面那串英文加數字，例如 LP-33、LGG、GL-104。有完整編號的菌株，才能查到對應的研究背景；只有菌種名稱沒有編號的，等於你不知道買到的是哪一株、有沒有研究支持。
過敏益生菌推薦哪種？藥師解析 LP-33、LGG 等 3 大研究菌株
針對有調整體質需求的孩子，以下幾個菌株在研究文獻中出現頻率較高：
- 副乾酪乳桿菌 LP-33：台灣市場上針對調整體質設計的配方中出場率最高的菌株，多項文獻聚焦於免疫平衡相關性。
- 鼠李糖乳桿菌 LGG：全球益生菌研究文獻數量最豐富的菌株之一，研究涵蓋腸道菌相調整與兒童體質介入等方向。
- 雙歧桿菌 BB-12：以溫和穩定著稱，研究多集中於嬰幼兒腸道與生理機能，常作為複合配方的基礎支撐菌株。
藥師的建議是
選益生菌給孩子，先確認兩件事：包裝上有沒有完整菌株編號、菌株的研究方向和你想要的保養目標有沒有對上。品牌不是最重要的判斷依據，菌株才是。
益生菌為食品補充品，無法預防或治療疾病，不得取代醫師診斷與治療。若孩子有嚴重或持續性症狀，請務必就醫。
除了補充品，家長還能做什麼？換季過敏的日常環境管理
保健品補充只是輔助，環境管理是過敏控制最重要的基礎。以下是藥師建議家長可以立即執行的日常行動：
- 每周清洗寢具：塵蟎容易在被褥裡繁殖，換季時每周用 55°C 以上熱水清洗並烘乾最有效。
- 保持室內濕度 40～60%：使用除濕機或加濕器穩定濕度，避免塵蟎與黴菌滋生。
- 每周真空吸塵：地毯、地墊容易積塵，建議改用好清理的木質地板，減少過敏原窩藏處。
- 定期清潔冷氣濾網：髒濾網會累積過敏原，冷氣季節前後應清洗或更換濾網。
- 開窗通風 15 分鐘：每天上午 10 點至下午 2 點空氣品質較佳時開窗，換季時更重要。
藥師小結
換季身體不適是台灣孩子的長期功課，沒有辦法靠一瓶補充品就根治。但從「了解每個季節的風險」到「建立日常保養習慣」，是爸媽能幫孩子做的最有價值的準備。
有任何關於孩子補充品選擇的疑問，歡迎諮詢藥師。
肌情藥師藥師 陳澤鈞
參考資料
- Allergy & Asthma Immunology Research — 過敏性疾病的益生菌療效研究
- Clinical & Experimental Allergy — 兒童過敏原暴露與免疫調理
- Nutrients — Omega-3 與維生素 D 對兒童免疫功能的影響
- 台灣衛福部食品安全資訊網 (https://www.mohw.gov.tw)
- 台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會臨床指引
重要聲明
本文為一般健康知識分享，不具醫療建議效力，不得取代醫師診斷與治療。保健食品為食品補充品，無法預防、治療或緩解疾病。若孩子有任何健康疑慮或症狀持續未改善，請務必尋求合格醫療人員的專業協助。
本文為一般健康知識分享，不具醫療建議效力，不得取代醫師診斷與治療。保健食品為食品補充品，無法預防、治療或緩解疾病。若孩子有任何健康疑慮或症狀持續未改善，請務必尋求合格醫療人員的專業協助。
精華 FAQ
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因為台灣濕度高、溫差大，塵蟎與黴菌容易滋生；再加上孩子免疫系統尚在發育，遇到冷氣溫差、冷空氣或密閉空間刺激時，更容易出現鼻子、眼睛與呼吸道不適。
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春天多見打噴嚏、眼睛癢與皮膚紅疹；夏天常因冷氣溫差出現喉癢與乾咳；秋天易鼻塞、夜咳與皮膚乾癢；冬天則常有鼻水變多、鼻塞、乾癢與咳嗽不止。
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文章提到魚油、維生素C、維生素D與益生菌可作為輔助保養；其中益生菌要看完整菌株編號，像LP-33、LGG與BB-12較常被研究，且仍需搭配環境管理。
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