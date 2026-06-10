2026-06-10 15:26 失敗要趁早-張念慈
《鐵拳教育》變學生惡整老師攻略？孩子一句話讓老師崩潰：原來可以這樣弄老師
《鐵拳教育》不只老師瘋看，有些孩子也追得很緊。
一位國中老師在脆上分享，看到學生在討論劇情，原本欣慰孩子看到的是教育崩壞的警醒，沒想到是學生興奮地說：「原來可以這樣弄老師喔！」老師說，那一刻，她頭皮發麻。我看到這句話，也頭皮發麻。
我們看這部劇，看到的是：老師被逼到絕境、制度讓好老師寒心、教室失去秩序。但有些孩子看到的可能是：「這樣鬧，老師會怎麼反應？」「這樣弄，老師是不是也拿我沒辦法？」這個落差，才真正讓人不寒而慄。同一部劇，大人看見教育問題，竟然有孩子看的是惡整靈感和攻略。
惡整老師不是劇情而已
最近幾則台灣新聞，每一則都像一把刀。有一位國小老師蹲在黑板前寫字，學生從背後故意戳碰老師臀部。老師背對學生，正在工作，身體突然被侵犯，本能揮手推開學生，學生因此撞到桌子。正常的大人應該先問：孩子為什麼可以這樣碰老師？他知不知道這不是玩笑，而是身體界線的冒犯？
但後續卻是，老師遭家長投訴，校方召開校事會議。多名學生證明，該學生是故意戳老師，甚至還曾想揪團一起戳。但最後調查仍認定，老師即使遭學生故意碰觸，仍不應有傷害學生的行為，最後被申誡。
這件事最讓人心寒的，學生惡整老師已經超扯了。更扯的竟然是，老師被學生從背後羞辱，轉身想保護自己，不可以。這竟然變成他被懲處的理由。
被霸凌的老師，不是為自己哭
另一位老師向立委陳情，講到後來哭了。他說，自己被好幾位學生集體霸凌。有學生覺得老師擋到他，直接嗆：「滾啦。」有學生上課被提醒不要講話，回老師：「看三小。」
還有學生趁老師不注意，突然衝到老師旁邊大吼，害老師整個耳鳴。老師站在教室裡，努力想把課上完，前面有人挑釁，旁邊有人嘲笑，後面有人準備看好戲。老師不是不想管，是每管一次，都可能被投訴；每講重一點，都可能被錄音、截圖、放大檢討。
最讓他崩潰的，不是自己被羞辱。而是他看到教室裡那些想好好讀書的孩子有多麼無奈。這位老師哭著問：「為什麼我沒有辦法，讓那些想讀書的孩子，有一個正常的讀書環境？」教室失序時，受傷的不只是老師，還有那些安靜坐在座位上、明明想學習的孩子。
造謠，也能毀掉一位老師
今年5月，高雄一所科技大學女學生，因為對女老師不滿，在校園散布謠言，說老師和女學生有女女戀，甚至有性行為，還向性平會提出檢舉。
法院後來認定，這些話是子虛烏有，將女學生判刑8個月，民事再判賠100萬。但這名大學老師早就因此被解聘，失去國科會博士研究員工作，出現失眠、體重驟降，至今仍須看診、心理諮商與服藥。
孩子不是天生不尊重老師，是大人先給了劇本
很多孩子不是天生惡意滿滿，他們只是很快學會了大人世界的規則。他們聽見大人在餐桌上說：「老師太嚴了啦。」他們看見父母一不高興就打電話質問學校。他們也看見老師被投訴後，變得小心翼翼，不敢管、不敢罵、不敢要求。於是孩子學會了：老師不是需要尊重的人。老師是可以被挑戰的對象。老師是只要被投訴，就會先被調查的人。
教育現場當然需要監督，也需要改革。但「可以檢討制度」和「可以羞辱一個人」，是兩件完全不同的事。孩子還不一定分得清楚；但大人如果也分不清楚，才是最危險的事。
送給每一個正在養孩子的大人
《鐵拳教育》我們邊看邊哭邊笑，但請不要只把它當娛樂。
如果你是老師，你真的辛苦了，一定心很累吧？老師處理的不只是課本、考卷和成績，還有孩子的情緒、家長的焦慮、制度的荒謬，以及那種「我明明只是想把事情做好，為什麼最後受傷的是我」的孤獨。
我不想叫你無限燃燒，也不想叫你用使命感吞下所有委屈。但我真心想說，真的有人看見你。看見你在混亂裡努力維持秩序；看見你在被誤解後，還是想把課上完。看見你不是不痛，只是還惦記著那幾個坐在後排、眼神裡正在求救的孩子。
制度欠老師的，不能只靠老師自己撐。因為你不是教室裡可以被隨便消耗的人。你是那個讓孩子明白，世界再亂，仍然應該有人守住界線、守住秩序、守住善良的人。在那之前，請你一定要先照顧好自己。
如果你是家長，建議你和孩子一起看，請讓他知道你怎麼解讀。你看到學生羞辱老師時，是跟著笑，還是皺眉？你看到教室失序時，是覺得好玩，還是提醒孩子：你可以不喜歡一位老師，但不能羞辱一個人？孩子會記得你的表情、你的語氣，也會記得你很認真說過的那句：「這不可以。」
我們今天怎麼對待老師，孩子明天就會怎麼理解規則、界線和尊重。別讓好老師一個一個離開教室，因為他們走掉的那一天，被留下的，我們的孩子也一起輸了。
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