心理師選書｜《勇敢犯錯》：別怕選錯，人生根本沒有「錯的答案」！

去年的七月和今年的四月，我陪爸爸去了兩趟東引。每次出發前，我都會卡在一個看似很小，卻讓我無比糾結的兩難：到底要帶行李袋，還是行李箱？

因為要坐船，若攜帶行李箱，上下船會不方便；但若是換成行李袋，一路上都得手提、肩膀扛，一想就讓人覺得十分沉重。畢竟，女生的行李往往裝滿了各式各樣的物品。

第一次我帶的是行李袋，在旅途中為了趕車，我扛到手軟、肩膀痠痛。到了第二趟旅行，我不想再帶行李袋，因為它太過沉重了，但同時我也擔心攜帶行李箱上下船超不方便。

這份讓我無比糾結的兩難，一直到妹妹在群組裡傳來一句話，才瞬間打破了僵局。

她說：「姊姊，每次都在煩惱一樣的問題。」

看到這句話，我會心一笑，心想：「妹妹提醒的是！」

前往東引的新臺馬輪

接著，我立刻決定，這次就帶行李箱吧！因為若是不帶行李箱去體驗一次，我永遠無法知道過程會如何，也無法判斷哪個適合我，只會一直被同樣的問題困住。

必敗模型：因為害怕選錯，而不敢跨出第一步

「假如我選擇轉職，去新公司適應不良、收入變更低，怎麼辦？但若是不轉職，繼續留在這裡被老闆精神消耗、未來沒有好的發展，又該怎麼辦？」

「假如我選擇分手，要是遇不到更好的人怎麼辦？但若不分手，關係變得越來越糟糕，我會更痛苦，到時我該怎麼辦？」

在你的生活裡，是不是常有這樣的時刻？總在同一個問題上糾結不已，在腦海裡上演無數次的小劇場。你不確定自己的擔心是否會成真，也怕自己做錯決定，導致情況變得更加糟糕。

面對這樣的兩難，我們都想做出「最正確」的決定，但殊不知，也緊緊束縛住自己的雙腳，導致自己寸步難行。

美國心理學家蘇珊‧傑佛斯在《勇敢犯錯：別等到死才後悔沒做》這本書中，將這種因為「害怕選錯」而不敢跨出第一步、任由各種「負面假如」在腦海肆虐的情形，形容為「必敗模型」。

她更進一步指出，即便結果如我們所料，通常也只能暫時鬆口氣，很快地又會開始擔心情勢反轉；在這種反覆的焦慮下，最終只會證明：這個決定果然是錯誤的。

我從事諮商多年來，經常在那些困擾於「要不要換工作？」或「要不要轉學、轉系？」的人身上，看見這種「必敗模型」；偶爾，它也會出現「要選新歡，還是舊愛？」、「要不要離婚、分手？」的感情糾結裡。

我發現，在面臨這些人生抉擇時，他們之所以痛苦與停滯，是因為深信「正確答案只有一個」，卻又偏偏找不到它——畢竟，他們此時的目光，總能輕易看見每個選項背後最糟糕的後果。

人生是一場體驗，根本沒有選錯答案這回事

讀到這裡，如果你發現自己是屬於「必敗模型」的思維，請你別太擔心或焦慮。因為蘇珊‧傑佛斯在書中提出了另一個充滿力量的觀點，叫做「必勝模型」，這能幫助我們從做決定的「痛苦」，轉化成更強大的內在力量，使我們不再過度「害怕做錯決定」。

她在書中溫柔寫道：

「請仔細注意，擺在眼前的，其實只有兩條路，並且這兩條路徑都是正確的，無論選擇哪一條都會獲得好東西。」

這裡所謂的「好東西」，指的是用全新的角度體驗生活、學習與成長，並找到真實自我與生命的意義。

簡單來說，哪怕最後事情的發展不如預期，我們也能在過程中，體驗到行為的後果，以及學到如何面對卡關與解決問題。

就如同我第一次帶行李袋去東引，遇到的困難是需要扛行李奔走，但我學到要更加鍛鍊自己的體力；第二趟旅行，改帶行李箱，雖然我不太會拖，過程中經歷了很卡、很費力的階段，但最後也摸索出拖得很順的技巧。

透過這次的經驗，我更加深刻體會到：每一次新的嘗試，都是一場學習，正默默幫助我們長出相對應的能力。

三個步驟陪你練習把「恐懼」轉化為前行的力量

如果你現在正站在工作或人生的十字路口，心中塞滿了焦慮不安，不妨試著運用蘇珊‧傑佛斯在書中的培養必勝模型的觀念。我將其濃縮成三個步驟，並結合自身的生活經驗，來向你說明。

1.立刻專注於「必勝模型」

請你將每次的選擇，視為一個學習的機會。蘇珊‧傑佛斯邀請我們練習自信地對自己說：「無論結果如何我都不會輸，這個世界充滿機會，我期待每個決定所帶來的學習和成長的機會。」

另外，我很喜歡蘇珊‧傑佛斯在書中寫道：

「沒有成功，不代表你是輸家；你成功，是因為你嘗試了。」

這就像是你來到熟悉的餐廳，這次你決定不點最常吃、也最愛吃的那道料理，而是選擇一個你從未嘗試的餐點。結果發現不好吃，這並不代表你選錯了；相反地，你其實是成功的，因為你勇敢做出了嘗試，親自體驗到這道餐點並不合自己的胃口。

2.好好做功課：各個選項的細節與自己的優先順序

你可以持續地探索眼前的每個選項，甚至深入了解各項細節。也許，你可以找合適的朋友聊聊或向專業人士請教。如同我當初在離開專任心理師的工作之前，詢問了許多行動心理師，深入了解他們的工作模式與生活狀態，也向他們請教在離開專任工作前，可以先做哪些準備。

另外，我也會給自己一些時間，思考自己一生最想追求的是什麼？哪一條路更符合你對人生的目標？

回想我當初下定決心離開專職的關鍵，是疫情讓我更加明白生命的無常、時間的有限。再加上當時的家庭因素，我渴望擁有更多時間去陪伴孩子、照顧家人，也期待能重拾閱讀與書寫的自由。

我相信，當我們內在的渴望越來越清晰，外在的拉扯與摩擦，就會越來越小。

3.抱持輕鬆的心態：相信自己與直覺

回首過往，我在任職專任心理師工作的八年間，內心早就傳來一個聲音：「我得離開這裡。」只是當時的我，還不知道能去哪裡發展，於是下意識地忽略這個聲音。

這讓我明白，我們的潛意識其實一直都在向我們傳遞訊息，告訴我們哪個選擇更契合內心。因此在做決定時，我們更是要用心去感受自己真正渴望的生活面貌。

另外，我也曾反覆自問：「離開專職工作、成為行動心理師之後，要是收入低到難以生存怎麼辦？」

面對這個擔憂，我反覆告訴自己：「或許是時機未到，或自己的能力還不夠，我需要做更多的準備。不過沒關係，大不了暫時回到專職工作！就算無法回到原本的學校，我也還有機會可以嘗試不同的環境，學習到更多寶貴的經驗！」

現在想來，這確實蠻符合「必勝模型」的思維模式：將選擇視為學習的機會，並且相信自己有能力面對。

看完了這些步驟，你想對那個此時此刻正在糾結的自己，說些什麼呢？

如果一時之間沒有頭緒，不妨試著將蘇珊‧傑佛斯的這句話深深烙印在心中：「無論你的決定帶來怎樣的結果，你都有能力面對。」別因為害怕選錯而不敢跨出第一步。

人生，根本沒有「選錯答案」這回事，無論走向哪條路，都是對的選擇，它們都將化為滋養我們學習與成長的沃土。