2026-06-09 15:19 女子漾／編輯許智捷
傅子純急性血癌驟逝！醫示警「5徵兆」別當感冒，發燒瘀青都要小心
46歲演員傅子純驟逝震驚演藝圈，過去他因《新兵日記》「楊海生班長」一角打開知名度，也演出《意難忘》、《風水世家》、《多情城市》等多部本土劇，是不少觀眾熟悉的八點檔面孔。沒想到近日傳出他因急性血癌引發突發症狀，送醫搶救後仍不治，消息曝光後讓粉絲與演藝圈友人難以置信。
由於噩耗來得突然，也讓許多人開始關注「急性血癌」到底為什麼可能在短時間內急速惡化。重症醫師黃軒醫師 Dr. Ooi Hean 近日也在臉書分享急性白血病衛教，提醒大眾別忽略身體發出的異常警訊。
黃軒醫師在臉書分享，臨床曾遇過年輕上班族，原本正常工作、聚餐，幾天後卻反覆發燒，吃退燒藥也未改善，接著出現異常疲倦、走幾步就喘、身上莫名瘀青。
醫師提醒，這類症狀常被誤認為感冒或太累，但若發燒持續惡化，又合併瘀青、出血、喘、淋巴結腫大，就不能輕忽。急性白血病進展可能很快，當異常血癌細胞佔據骨髓，會影響白血球、紅血球與血小板生成，導致感染、貧血喘累與出血風險。
急性血癌5征兆
急性血癌5征兆
1.反覆發燒
如果莫名高燒，吃退燒藥後暫時退了又燒，或發燒持續數天找不到原因，就應該提高警覺。退燒藥只能暫時壓住症狀，不能處理真正病因。
2.容易瘀青或出血
如果沒有明顯碰撞，身上卻出現大片瘀青，或皮膚冒出細小出血點，都可能和血小板不足有關。若同時伴隨發燒、疲倦，更不能輕忽。
3.黏膜異常出血
例如頻繁流鼻血、刷牙時牙齦大量出血，或小傷口不容易止血，都可能是凝血功能異常的警訊。
4.臉色蒼白、極度疲倦、走幾步就喘
很多人會把疲倦歸因於熬夜、壓力或工作太忙，但如果休息後仍無法恢復，甚至走幾步路就喘、呼吸困難、臉色明顯蒼白，就應該盡快就醫檢查。
5.淋巴結腫大
如果頸部、腋下或鼠蹊部出現無痛性腫塊，且持續沒有消退，也應該進一步讓醫師評估。尤其當淋巴結腫大合併發燒、體重下降、夜間盜汗、疲倦等症狀，更要注意。
黃軒醫師提醒，若出現「反覆高燒、莫名瘀青、異常流血、極度喘累、淋巴結腫大」等症狀，只要超過3天找不到原因且持續惡化，就不應該再硬撐，應盡快到急診或大醫院抽血檢查。
身體有時會用很微弱的方式求救。多警覺一天，及早就醫、抽血檢查，也許就是留住健康甚至生命的關鍵。尤其身邊若有家人朋友生病總愛硬撐、發燒只靠退燒藥、疲倦卻不願檢查，更應該提醒他們，別把身體發出的警訊當成小事。
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