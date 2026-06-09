2026-06-09 12:54 郭玉如
《鐵拳教育》為何讓觀眾拍手叫好？一場關於霸凌與制度失靈的殘酷追問
最近社群幾乎被《鐵拳教育》洗版。
身為一名長期待在教育現場的老師，我發現大家討論的早已不只是劇情本身。
許多人看完之後的共同反應很耐人尋味：明明知道暴力不值得鼓勵，卻又忍不住為主角揮出的那一拳叫好。
這種矛盾的情緒，讓我想起一個有點諷刺的問題。
為什麼每當制度失靈，人們總會開始懷念拳頭？
詩仙李白的殺人傳說
如果李白活在今天的網路時代，他大概會被抓包是個吹牛網紅。
他曾自稱「手刃數人」，又在詩裡寫下「脫身白刃裡，殺人紅塵中」。
這些句子讓無數讀者熱血沸騰，也讓後世逐漸把他塑造成一位腰掛長劍、快意恩仇的俠客。
比起月下吟詩的文人，人們顯然更喜歡滿身血性的傳奇。
問題是，這個傳奇極可能從頭到尾都不存在。
根據魏萬在《李翰林集序》中的記載，李白曾自稱「手刃數人」。
如果只讀到這裡，你大概會以為他真的是個闖蕩江湖的狠角色。
然而學者丁啟陣與郁賢皓透過考證指出，這種說法幾乎不可能成立。
原因很簡單，唐朝不是武俠小說裡那種殺完人拍拍屁股就能離開的世界。
《唐律疏議》對殺人罪的處罰極其嚴厲。
除了極少數過失致死案件能以贖刑處理之外，大部分故意殺人案件都面臨絞刑或斬刑。
唐代法律制度相當成熟，案件紀錄也十分完整。
如果李白真的殺過好幾個人，他恐怕早就進了刑場，而不是坐在酒樓裡喝酒寫詩。
於是問題來了。一個劍術平平的文人，為什麼要把自己寫成殺人不眨眼的俠客？
答案或許藏在人性裡。
現實裡做不到的事情，人們總喜歡在想像裡完成。
李白渴望俠義光環，於是把自己寫成傳奇。
這種對暴力正義的迷戀，並沒有隨著大唐滅亡而消失，它只是換了一種形式活到今天。
當制度失靈，人們開始迷戀鐵拳
最近《鐵拳教育》的爆紅，正好說明了這件事。
每當主角把霸凌者打倒在地，社群留言區總會瞬間沸騰。
有人說終於有人收拾他了，有人說這一拳等了好幾集。
觀眾拍手叫好的原因，未必是欣賞暴力本身，而是太久沒有看見公平出現。
莊惟棟教授指出，教育現場確實存在某些接近「純粹的惡」的霸凌者。
他們並非因為迷失方向而犯錯，而是從支配與羞辱他人的過程中獲得快感。
當這種人物出現時，文明社會慣用的語言開始變得蒼白。
劇中的老師失去權威，校方與權勢人物彼此掩護，制度明明存在，卻無法保護真正需要保護的人。
於是主角揮出的拳頭，成了許多人幻想中的答案。
這種爽感背後，藏著另一種情緒。
很多人都曾看過規則被利用、程序被拖延、責任被推來推去。
當文明手段失去作用，人們便開始期待鐵拳。
名校光環，擋不住霸凌的拳頭
這樣的情節並不只存在於戲劇。
我自己的親弟弟在高中時，從中南部北上就讀明星高職。
家人原本以為，考上名校之後，孩子的人生會迎來新的開始。
沒想到真正開始的，是另一場惡夢。
起初只是借錢。五百、一千，數字愈來愈大。後來連拒絕的權利都消失了。
放學鐘聲響起時，他最害怕的不是考試，而是校門外那條回家的巷子。
借錢逐漸演變成威脅，最後甚至遭到圍毆。
家屬選擇了最符合社會期待的方法。
找學校。
尋求協助。
甚至請立委出面關切。
他們相信制度會保護孩子。
然而事情的發展卻完全相反。
那封關切函沒有讓霸凌者退縮，反而讓對方更加囂張。
主謀甚至在校園裡公開譏笑受害者：「有種再去叫人啊！」
短短幾個字，狠狠戳破了許多人對制度的想像。
當對方根本不在乎規則，也不害怕後果時，那些文明世界引以為傲的方法，有時顯得異常無力。
真正讓霸凌停止的人
事情後來出現了轉折。
不是校長。
不是教育局。
也不是立委。
而是鄰居車行裡一位有黑道背景的角頭叔叔。
某天下午，一台機車停在霸凌者經常聚集的泡沫紅茶店外。
店裡幾個少年還在嬉鬧，其中一人連椅子都還沒坐穩，事情就發生了。
那位叔叔直接踢了主謀一腳。
接著蹲下來，看著對方說：
「為什麼欺負○○○？你以為他好欺負嗎？之前放過你是不想跟你一般見識，你真的以為他背後沒有人嗎？我告訴你，從此以後這個○○○的安危交給你處理，如果你敢動他一根寒毛，或是他被別人欺負，全部算在你頭上！」
沒有會議紀錄。
沒有輔導方案。
沒有反霸凌宣導。
那場霸凌卻在極短時間內結束。
這個案例之所以讓人五味雜陳，是因為它揭露了一件許多人不願承認的事。
霸凌之所以能持續，往往是因為施暴者認為自己不用付出代價。
當恐懼被放進計算公式裡，原本失衡的權力關係很快就被改寫。
被拔掉牙齒的老師
許多老師觀看這類戲劇時之所以特別投入，原因或許也藏在教室裡。
陳勇延校長指出，現行教育體制中的懲戒工具，早已逐漸失去原本的效果。
校規看似存在，懲處看似完整，但許多措施在層層行政審核與修正建議之下，最後剩下的往往只是形式。
警告能撤銷，記過能消除，學生慢慢學到的不是犯錯要承擔後果，而是事情最後大概都會過去。
於是老師站在講台前，常常陷入一種尷尬處境。
他知道問題在哪裡。
也知道後果正在發生。
但手上的工具愈來愈有限。
很多人以為老師最大的壓力來自備課與行政工作。
事實上，更令人挫折的是明明看見問題，卻發現自己無法建立有效的代價機制。
當學生感受不到後果，教育者期待的反思也很難發生。
我們真正擔心的，從來不是那一拳
《鐵拳教育》之所以引發這麼大的共鳴，我覺得真正值得討論的，並不是劇中的暴力場面有多精彩。
而是當越來越多人從虛構故事裡尋找正義時，我們或許該問另一個問題：現實世界到底發生了什麼事？
如果制度能有效保護受害者，如果學校能及時介入，如果犯錯的人能感受到應有的代價，或許沒有人會期待主角揮出那一拳。
從李白筆下那些刀光劍影的俠客夢，到《鐵拳教育》的爆紅，再到現實世界裡那位角頭叔叔的震撼教育，人們反覆被同一種故事吸引。
因為每個故事背後，都藏著同一個情緒。
那就是對失靈秩序的失望。
最可怕的從來不是那位角頭叔叔。
最可怕的是，幾乎所有聽過這個故事的人，都知道他的方法有效。
更可怕的是，許多人在聽見結局的那一刻，竟然鬆了一口氣。
身為一名教育工作者，這種鬆一口氣的感覺，反而讓我感到不安。
因為當一個社會開始從拳頭裡尋找公平，當大家寧願相信虛構角色也不相信制度，那代表真正出問題的，早已不是某個霸凌學生，而是我們賴以維持秩序的整套系統。
當正義必須借用惡的力量才能抵達現場，受傷的已經不只是受害者，而是整個文明社會賴以維繫的秩序。
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