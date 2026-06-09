2026-06-09 11:09 女子漾／編輯王廷羽
大雨天衣服曬不乾怎麼辦？9個洗衣晾衣技巧，梅雨季也能快乾不發臭！
最近豪雨一波接一波，最讓人煩惱的生活小事，絕對少不了「衣服洗了卻曬不乾」！明明才剛洗好，晾了大半天還是濕濕悶悶，隔天一聞甚至飄出一股酸酸的味道，真的讓人洗也不是、不洗也不是。
其實雨天衣服會有悶臭味，不一定是洗衣精不夠香，而是衣物沒有完全洗淨，加上濕氣重、乾得慢，才讓細菌有機會滋生。想在梅雨季維持衣服清爽，可以先掌握兩個重點，洗衣時避免異味產生，晾衣時盡量讓衣服快點乾。這篇女子漾幫大家整理9個雨天洗衣妙招，只要洗衣和晾衣的小細節做對，就算連日大雨，也能減少衣服發霉、悶臭的困擾。
文章目錄
★雨天洗衣怎麼才不臭？
★雨天洗衣怎麼才不臭？
1. 濕衣服別直接丟洗衣籃，先乾濕分離
雨天回家後，很多人會把淋濕的外套、襪子、毛巾直接丟進洗衣籃，想說等累積多一點再一起洗，但濕衣服和髒衣服悶在一起，正是細菌和黴菌最愛的環境，時間一久，異味就會先卡進纖維裡。
如果衣服淋到雨、毛巾還帶著濕氣，建議先掛起來攤開通風，不要直接悶進洗衣籃，即使沒辦法馬上清洗，也要讓衣物先保持乾爽，才能減少「越洗越臭」的機率。
2. 洗衣精別狂倒！過量反而更容易有怪味
衣服洗完還是臭，很多人會以為是洗衣精不夠，下一次就加倍倒。但洗衣精和柔軟精不是越多越乾淨，使用過量反而可能殘留在纖維裡，讓髒污更不容易被沖掉，也可能讓衣物更難乾。
尤其柔軟精若用太多，可能在纖維表面形成薄膜，讓水分不易散出。雨天洗衣時，建議依照包裝標示使用正確劑量，不要憑感覺亂加，若衣服本身已經有悶臭味，可以改用加強洗程或多一次清水洗，比狂加洗劑更有效。
3. 洗完立刻晾，別讓洗衣機變「悶臭培養皿」
雨季洗衣最怕「等一下再晾」！洗衣機裡密閉又潮濕，剛洗好的衣物如果悶太久，很快就會出現一股酸酸悶悶的味道，味道不是曬乾就會完全消失，有時甚至會越晾越明顯。
建議洗衣前先確認自己有時間晾衣服，洗完後立刻打開洗衣機蓋，把衣服拿出來晾，如果真的不小心悶太久，衣服已經有味道，最好重新清洗一次，不要直接拿去晾，否則穿上身還是可能飄出怪味。
4. 洗衣槽也要定期清，別讓洗衣機變臭味來源
衣服一直洗不香，不一定是衣服問題，也可能是洗衣機該清潔了。洗衣槽長期接觸水、洗劑、皮脂和棉絮，內部容易累積看不見的污垢與黴菌，當這些髒污在洗衣時重新附著到衣物上，就會讓衣服越洗越不清爽。
建議每1到2個月清潔一次洗衣槽，平常洗完衣服後，也可以把洗衣機蓋子打開通風，讓內部保持乾燥，減少黴菌滋生。
★雨天曬衣怎麼快乾？
★雨天曬衣怎麼快乾？
1. 洗完多脫水一次，乾燥更快速
雨天想讓衣服快乾，第一步是先讓衣服少一點水，洗衣機洗程結束後，可以手動再增加一次脫水程序，盡量把衣物裡多餘水分甩掉。如果衣物材質允許，也可以在脫水時加入一條乾毛巾，幫忙吸走部分水分，晾衣前再把衣服用力甩開幾下，讓皺在一起的纖維鬆開，接觸空氣的面積變大，乾燥速度也會更快。
2. 晾衣不要擠成一團，至少留一個拳頭距離
室內晾衣最常見的錯誤，就是把衣架全部擠在一起，衣服太密集，空氣進不去，外面看起來乾了，內側卻還是濕的，最後就容易出現半乾臭！晾衣時建議衣物之間至少留一個拳頭的距離，厚衣服和薄衣服錯開晾。也可以使用「拱型曬衣法」，把長衣服放兩側、短衣服放中間，形成像拱門一樣的排列，讓中間空出通道，幫助空氣對流，把濕氣帶走。
3. 浴室濕氣重反而更難乾
不少人為了不占空間，會把衣服晾在浴室，但浴室其實是雨季晾衣的大地雷！洗澡後的水氣、地板積水、濕毛巾和不通風的角落，都會讓浴室濕度比一般空間更高，如果沒有強力抽風或浴室乾燥設備，衣服掛在裡面反而更難乾。
若家裡只能室內晾衣，建議選擇相對乾爽、可通風的空間，再搭配除濕機與循環扇；若使用浴室乾燥機，也要記得定期清潔濾網，避免灰塵堆積影響乾燥效率。
4. 別再把衣服掛窗邊，空氣流動才是重點
很多人以為把衣服掛窗邊會比較快乾，但雨天窗邊濕氣重，如果空氣不流通，衣服反而更容易半乾半濕，尤其靠近窗簾、牆面或角落的地方，水氣不容易散開，晾久了更容易有味道。
室內曬衣的關鍵是讓空氣流動，可以搭配除濕機降低濕度，再用電風扇或循環扇幫忙帶動空氣，電風扇不要只對著單一衣物猛吹，最好讓風能在空間裡循環，衣服才會乾得更平均。
5. 厚衣物別硬撐，烘乾送洗更聰明
梅雨季最難乾的衣服，通常是外套、帽T、牛仔褲、厚毛巾和床單。這類衣物含水量高、纖維厚，如果家裡沒有足夠的除濕設備，很容易晾了兩天還沒乾，最後只能重洗一次。
遇到連日豪雨時，不一定要硬撐在家晾，厚重衣物可以視情況使用烘衣機、自助洗衣店，或選擇送洗服務，尤其是換季外套、床單、棉被這類大件衣物，雨季交給專業設備處理，反而更省時，也能避免家裡濕氣越來越重。
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