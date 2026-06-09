大雨天衣服曬不乾怎麼辦？9個洗衣晾衣技巧，梅雨季也能快乾不發臭！

2026-06-09 11:09 女子漾／編輯王廷羽
大雨天衣服曬不乾怎麼辦？9個洗衣晾衣技巧，梅雨季也能快乾不發臭！圖片來源：女子漾AI製圖
大雨天衣服曬不乾怎麼辦？9個洗衣晾衣技巧，梅雨季也能快乾不發臭！圖片來源：女子漾AI製圖

最近豪雨一波接一波，最讓人煩惱的生活小事，絕對少不了「衣服洗了卻曬不乾」！明明才剛洗好，晾了大半天還是濕濕悶悶，隔天一聞甚至飄出一股酸酸的味道，真的讓人洗也不是、不洗也不是。

其實雨天衣服會有悶臭味，不一定是洗衣精不夠香，而是衣物沒有完全洗淨，加上濕氣重、乾得慢，才讓細菌有機會滋生。想在梅雨季維持衣服清爽，可以先掌握兩個重點，洗衣時避免異味產生，晾衣時盡量讓衣服快點乾。這篇女子漾幫大家整理9個雨天洗衣妙招，只要洗衣和晾衣的小細節做對，就算連日大雨，也能減少衣服發霉、悶臭的困擾。

編輯推薦

文章目錄

★雨天洗衣怎麼才不臭？

1. 濕衣服別直接丟洗衣籃，先乾濕分離

雨天回家後，很多人會把淋濕的外套、襪子、毛巾直接丟進洗衣籃，想說等累積多一點再一起洗，但濕衣服和髒衣服悶在一起，正是細菌和黴菌最愛的環境，時間一久，異味就會先卡進纖維裡。

如果衣服淋到雨、毛巾還帶著濕氣，建議先掛起來攤開通風，不要直接悶進洗衣籃，即使沒辦法馬上清洗，也要讓衣物先保持乾爽，才能減少「越洗越臭」的機率。

圖片來源：pexels
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2. 洗衣精別狂倒！過量反而更容易有怪味

衣服洗完還是臭，很多人會以為是洗衣精不夠，下一次就加倍倒。但洗衣精和柔軟精不是越多越乾淨，使用過量反而可能殘留在纖維裡，讓髒污更不容易被沖掉，也可能讓衣物更難乾。

尤其柔軟精若用太多，可能在纖維表面形成薄膜，讓水分不易散出。雨天洗衣時，建議依照包裝標示使用正確劑量，不要憑感覺亂加，若衣服本身已經有悶臭味，可以改用加強洗程或多一次清水洗，比狂加洗劑更有效。

圖片來源：pexels
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3. 洗完立刻晾，別讓洗衣機變「悶臭培養皿」

雨季洗衣最怕「等一下再晾」！洗衣機裡密閉又潮濕，剛洗好的衣物如果悶太久，很快就會出現一股酸酸悶悶的味道，味道不是曬乾就會完全消失，有時甚至會越晾越明顯。

建議洗衣前先確認自己有時間晾衣服，洗完後立刻打開洗衣機蓋，把衣服拿出來晾，如果真的不小心悶太久，衣服已經有味道，最好重新清洗一次，不要直接拿去晾，否則穿上身還是可能飄出怪味。

圖片來源：pexels
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4. 洗衣槽也要定期清，別讓洗衣機變臭味來源

衣服一直洗不香，不一定是衣服問題，也可能是洗衣機該清潔了。洗衣槽長期接觸水、洗劑、皮脂和棉絮，內部容易累積看不見的污垢與黴菌，當這些髒污在洗衣時重新附著到衣物上，就會讓衣服越洗越不清爽。

建議每1到2個月清潔一次洗衣槽，平常洗完衣服後，也可以把洗衣機蓋子打開通風，讓內部保持乾燥，減少黴菌滋生。

圖片來源：pexels
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★雨天曬衣怎麼快乾？

1. 洗完多脫水一次，乾燥更快速

雨天想讓衣服快乾，第一步是先讓衣服少一點水，洗衣機洗程結束後，可以手動再增加一次脫水程序，盡量把衣物裡多餘水分甩掉。如果衣物材質允許，也可以在脫水時加入一條乾毛巾，幫忙吸走部分水分，晾衣前再把衣服用力甩開幾下，讓皺在一起的纖維鬆開，接觸空氣的面積變大，乾燥速度也會更快。

2. 晾衣不要擠成一團，至少留一個拳頭距離

室內晾衣最常見的錯誤，就是把衣架全部擠在一起，衣服太密集，空氣進不去，外面看起來乾了，內側卻還是濕的，最後就容易出現半乾臭！晾衣時建議衣物之間至少留一個拳頭的距離，厚衣服和薄衣服錯開晾。也可以使用「拱型曬衣法」，把長衣服放兩側、短衣服放中間，形成像拱門一樣的排列，讓中間空出通道，幫助空氣對流，把濕氣帶走。

圖片來源：pexels
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3. 浴室濕氣重反而更難乾

不少人為了不占空間，會把衣服晾在浴室，但浴室其實是雨季晾衣的大地雷！洗澡後的水氣、地板積水、濕毛巾和不通風的角落，都會讓浴室濕度比一般空間更高，如果沒有強力抽風或浴室乾燥設備，衣服掛在裡面反而更難乾。

若家裡只能室內晾衣，建議選擇相對乾爽、可通風的空間，再搭配除濕機與循環扇；若使用浴室乾燥機，也要記得定期清潔濾網，避免灰塵堆積影響乾燥效率。

4. 別再把衣服掛窗邊，空氣流動才是重點

很多人以為把衣服掛窗邊會比較快乾，但雨天窗邊濕氣重，如果空氣不流通，衣服反而更容易半乾半濕，尤其靠近窗簾、牆面或角落的地方，水氣不容易散開，晾久了更容易有味道。

室內曬衣的關鍵是讓空氣流動，可以搭配除濕機降低濕度，再用電風扇或循環扇幫忙帶動空氣，電風扇不要只對著單一衣物猛吹，最好讓風能在空間裡循環，衣服才會乾得更平均。

圖片來源：pexels
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5. 厚衣物別硬撐，烘乾送洗更聰明

梅雨季最難乾的衣服，通常是外套、帽T、牛仔褲、厚毛巾和床單。這類衣物含水量高、纖維厚，如果家裡沒有足夠的除濕設備，很容易晾了兩天還沒乾，最後只能重洗一次。

遇到連日豪雨時，不一定要硬撐在家晾，厚重衣物可以視情況使用烘衣機、自助洗衣店，或選擇送洗服務，尤其是換季外套、床單、棉被這類大件衣物，雨季交給專業設備處理，反而更省時，也能避免家裡濕氣越來越重。

圖片來源：女子漾AI製圖
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#妙招 #梅雨季 #雨天曬衣服

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2026-05-31 20:05 失敗要趁早-張念慈
非洲貧童赤腳上學拿台大博士 台灣孩子卻因沒考上第一志願崩潰！我們到底怎麼定義人生勝利組？
非洲貧童赤腳上學拿台大博士 台灣孩子卻因沒考上第一志願崩潰！我們到底怎麼定義人生勝利組？

這絕對是2026最動人的畢業典禮演講。一個來自非洲貧困村落的孩子，童年每天靠半顆地瓜活下來。他沒有鞋、沒有書、沒有筆、沒有電，晚上靠月光讀書，最後竟然一路走到台灣，拿下台大博士學位。

​這幾年，我常受邀到教育機構、私校、升學單位演講，也看見了另一個世界。有些孩子，出生在台灣最有資源的學區之一，父母早早替他鋪好教育路，補習、英文、科學、數學、才藝，什麼都不缺。可是，只因為「沒考上第一志願」，他們就覺得自己人生失敗，還有學生秀出割腕的手臂告訴我，她壓力真的很大。

我很心疼這些孩子，也萬分感概。我們到底怎麼定義「人生勝利組」？是考上第一志願才叫勝利？有沒有可能，你早就擁有很多人夢寐以求的起點，只是你從來沒有真正看見？

那個靠月光讀書的男孩

台大畢業典禮上，來自坦尚尼亞的內森，代表畢業生致詞，感動全台灣。他出生在一個山區小村落，那裡也是動物學家珍古德研究黑猩猩的地方。

從小家裡貧困，每天清晨，他必須赤腳走30分鐘到河邊取水。放學後，還要餓著肚子去放牛、放羊。很多時候，他的三餐只有半塊地瓜配水。更殘忍的是，因為沒有鞋子穿，每天晚上睡覺前，父親必須用粗針，幫他把腳底的刺和寄生蟲一根一根挑出來，再灑鹽消毒，痛得不得了。

可是內森沒有因此放棄讀書。沒有書、沒有筆，他就在沙地上寫算式；沒有電，他就靠月光讀書。每週只能上學三天，卻在150人的班級裡，成績始終維持前三名。後來，珍古德到他的學校演講，內森擔任翻譯。珍古德臨走前握著他的手，告訴他：如果有經濟困難，記得來找我。

那一句話，改變了他的一生。珍古德資助他念完國中、高中，也推薦他來台灣求學。剛來台灣時，他一句中文都不會。後來，他跟著教會學中文，跟著台灣農民學永續農業，到雲林種花生、台南種玉米筍、嘉義種稻米，甚至還在菜市場賣花椰菜。

菜市場阿嬤看到他，常用台語驚呼：「欸！那裡有一個黑人在賣菜！」他沒有因為這句話受傷，反而笑著說，那段日子，他學會了台語，也學會了這片土地的堅韌。最後，他考進台大環工所，逕讀博士，促成台大與坦尚尼亞頂尖大學簽署合作，想把在台灣學到的知識帶回家鄉，解決採礦污染、土壤破壞和水資源危機。

他拿到博士後，沒有只想著自己終於翻身了。他每個月省下一半生活費，資助家鄉五個孩子讀書。他的夢想，是有一天回到坦尚尼亞蓋一所學校，幫助更多像他一樣的孩子，靠教育改變命運。

我問孩子：什麼是人生勝利組？

​前不久我到新竹一所教育機構演講，主題是：如何面對挫折和失敗。我問現場的孩子：「你們覺得，什麼是人生勝利組？」有人說：「考上第一志願。」有人說：「考上好學校，找到好工作，賺很多錢。」

這些答案背後，藏著很多孩子沒有說出口的恐懼。如果我沒有考上第一志願，我是不是就輸了？如果我不是最前面那一群人，我是不是就沒有用了？如果我沒有照著爸媽期待的路走，我是不是就讓大家失望了？我看著他們，跟他們說：「你們光是能坐在這間教室裡，就已經站在很前面的起跑線上了。」​

這不是安慰，這是真的。那所教育機構附近，就是新竹最有資源的生活圈之一。過去幾年，新竹地區許多村里長期名列全台TOP10高所得聚落。能住進這樣的學區，代表父母多半已經付出非常高的經濟成本。​

買房，只是第一張門票。進來以後，孩子身邊的同學，也幾乎都是精英家庭。外師英文、奧林匹亞數學、科學實驗、才藝訓練、升學輔導，每一樣都在燒錢，每個孩子每月教育成本大概就是3萬起跳。很多孩子以為這是日常，可是對台灣更多家庭來說，這根本不是日常，是遙不可及。

​我不是要孩子因為自己有資源就感到罪惡，也不是要否定他們的壓力。因為考試會痛，落榜會痛，被比較會痛，努力很久還是輸給別人，也會痛。沒有一個人的人生，是輕鬆容易的。但我更想告訴他們：你不是人生失敗組。你只是站在很前面的起跑線上，卻暫時忘了自己已經擁有多少。

人生勝利組，只是起點的勝利

「人生勝利組」其實是個迷思。因為它讓很多孩子誤會，人生好像只有一種選擇。考上第一志願，就是勝利。沒有考上，就是失敗。可是人生不是這樣算的。起跑點很前面，不代表你一定會跑到終點。起跑點很後面，也不代表你永遠只能留在原地。

​內森用一生證明這件事，他沒有鞋、沒有書、沒有電，卻沒有選擇接受現狀。

他曾經問自己：牛羊都能吃飽，我呢？這樣的日子，到底要到什麼時候才會結束？那個問題，不是抱怨。那個問題，是改變命運的第一把火。一個人最可怕的，不是出生在困境裡。最可怕的是，你明明有機會改變，卻先在心裡宣布自己失敗。

內森給我們的三個功課

第一，困境不是終點，是起點。

​內森沒有把「沒有」當成放棄的理由。沒有鞋，就赤腳走。沒有書，就想辦法學。沒有電，就靠月光讀。沒有筆，就在沙地上寫。

我們常常一遇到不順，就說：我不行、誰叫我不是富二代、沒有天分、起跑點輸了再努力也沒用。可是內森讓我們看見，人最重要的不是一開始拿到什麼牌，而是你願不願意把手上的爛牌，一張一張打到最後。

第二，你的資源，是你的責任。

​內森拿到博士學位後，沒有只想著自己成功了。他省下一半生活費，資助家鄉五個孩子讀書。

因為他知道，自己不是一個人走到這裡。他的背後，有珍古德的鼓勵，有台灣老師的幫忙，有農民的分享，有太太和孩子的愛，也有無數人在他快要放棄時，把他往前推了一把。所以他把得到的資源，再送出去。這才是真正的影響力。

​不是站在高處，讓大家看見你多厲害。而是你站上去以後，願不願意回頭，把別人也拉上來。

第三，珍古德只有一個，但你可以選擇成為別人的珍古德。

​內森的人生，因為珍古德伸出的那隻手，徹底改變。可是珍古德改變的，從來不只是一個孩子的命運。她也改變了內森正在資助的那五個孩子、改變了那間未來可能被蓋起來的學校；改變了那些將來會因為教育，而有機會離開貧窮循環的人。每一個逆轉人生的故事背後，都有一個願意伸手的人。

也許現在的你，還沒有辦法資助別人念書。但你可以給一個正在掙扎的人一句真心話，你可以把一個機會介紹給比你更需要的人；你可以用你學到的東西，幫助下一個還在沙地上寫數學題的孩子。珍古德只有一個。但你我，都可以成為某個人生命裡的那個人。

只要一起努力，我們做得到

內森在致詞最後，用史瓦希里語說：「Kwa pamoja, tunaweza！」意思是：只要一起努力，我們做得到。我很喜歡這句話。因為它不是一個人贏、一個人翻身，不是一個人站上高處，然後把其他人留在下面。真正有力量的人，是自己走出雨裡以後，還願意回頭替別人撐一把傘。

同樣是下雨天，有些人只覺得自己被淋濕。但有些人，會在雨裡學會看天色、找方向，最後走出一條自己的路。人生真正的勝利，不是你一開始站在哪裡。而是你明明知道路很難，卻還是願意往前走。等自己走出去了，也願意回頭，照亮更多人。


失敗要趁早-張念慈

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2026-05-31 19:59 Belinda的玩美甜蜜窩

#世事難料

#等風來，不如追風去❤

省點時間管別人在幹嘛

花點心思成爲自己喜歡的樣子!!

想過怎樣的人生

真的只有自己可以決定

即便是個困難的選擇

但想讓未來變得更好

有時清空周圍障礙是必須的

有些環境真的連空氣都帶刺

光想要好好生存都已不容易

與其在這環境不斷證明自己

不如換個舞台發光發熱~

厲害的人根本沒空管別人

忙著變強大早已耗費心力

哪有時間管他人在幹嘛

只有閒人整天忙著算計

說三道四、佈些無謂的局囉!!

#別糾結爛人破事

#人生就該走在花路

#打掉重練才能重生

#有毒關係#職場關係#情緒管理

Belinda的玩美甜蜜窩

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#職場 #重生 #工作職場

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一年3起教師墜樓：「不要太認真」成校園潛規則　台灣教育現場正陷寒蟬效應

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2026-05-27 14:39 郭玉如
圖／Pixabay
圖／Pixabay

這幾天看到四維國小老師墜樓的新聞時，與身處教育圈的大家一樣，非常痛心。

​身為第一線教師，有些感受其實很難對外說。因為只要一開口，就容易被貼上「老師又在抱怨」的標籤。

​可真正待在教育現場的人都知道，現在很多老師每天進校門時，心裡想的已經不是「今天怎麼把學生教好」，而是「今天不要出事就好」。

以前的教職，曾經是多少人心中的第一志願。穩定、受尊重、有社會地位，很多家長甚至會驕傲地介紹：「我孩子是老師。」

​可這幾年，整個社會看待教師的眼神，慢慢變了。

​老師開始變成最容易被質疑、被錄影、被投訴、被公開檢討的一群人。很多第一線教師都有同樣感覺：曾幾何時，老師竟然變成了人人都能罵兩句的角色。

五月的高雄，本來只是再普通不過的一個上學日。

​苓雅區四維國小的操場上，孩子陸續進校，晨光灑在跑道，空氣裡混著書包拉鍊聲與球鞋踩地聲。沒有人想到，這個早晨會以一聲沉重悶響結束。

​58歲的嚴老師，在任教第32年、距離退休只剩不久的人生節點，於請假三個月後復職的第一天，從校舍高處墜落身亡。

​很多老師看到新聞時，第一個反應不是震驚，而是默默把手機蓋下來。因為那種被長期消耗到只剩空殼的感覺，離許多人並不遠。

​這已經是台灣一年內第三起基層教師在校內墜樓的案件。

​一個長期帶科展、願意花時間陪學生、被孩子喜歡的自然科老師，最後卻沒能走出校園。

很多人都在問，到底發生了什麼事？

現在的老師，越認真越危險

​很多圈外人其實不知道，現在教育現場最容易出事的，往往不是混日子的老師，而是最投入的那群人。因為願意管學生的人，最容易被投訴。

​當家長開始密集檢舉，壓力不只落在導師身上。生教組長、學務主任、校長，整條行政鏈都會一起被拖下水。電話、會議、調查、公文、說明報告接連出現，一場親師衝突，常常能把整間學校搞到行政停擺。

​更讓許多老師疲憊的，是現在的調查機制。大量書面說明、反覆約談、層層檢視，有些調查甚至還沒開始，老師就已經先被當成「有問題的人」。

很多第一線教師私下談起這些經驗，都會提到同一句話：那不像調查，比較像被慢慢消耗。

​偏偏現在的老師，手上幾乎已經沒有太多真正有效的管教工具。不能碰。不能罵太重。不能強硬要求。不能讓學生覺得受傷。可學生對老師嗆聲、羞辱、錄影、網路公審的情況，卻越來越常見。

​現在很多老師最怕的，不是學生打架，而是家長群組忽然跳通知。因為那通常代表，有人準備截圖、錄音、投訴，甚至直接貼上網。​

久而久之，很多老師開始學會少管一點。因為太認真的人，真的比較容易出事。

那股「仇師」氣氛，正在慢慢蔓延

​這幾年，校園裡其實出現了一種很難形容的氣氛。老師被要求像客服一樣溫和，像保母一樣全天待命，還必須隨時接受檢驗。

​只要一句話不夠圓滑、一個處理方式讓人不滿，就可能立刻被錄音、截圖、公開討論。

​許多四、五十歲的家長，小時候都曾經歷過體罰與威權教育。有人被羞辱過，有人被打過，也有人在教室裡留下很深的陰影。如今他們長大了，也終於有能力反擊了。​但問題是，今天站在教室裡的，早就不是當年拿藤條的那批人。​

很多老師其實一直在改變。他們學情緒教育、修正說話方式、降低權威感，甚至刻意把姿態放低，希望能更貼近學生。

可是在社群媒體與爆料文化的推動下，許多零星衝突開始被無限放大。短短幾十秒影片、一篇情緒貼文，就足以讓一位老師陷入漫長風暴。​

於是，「老師」這個職業，慢慢變成高風險工作。

​一位老派教師，用20年努力改變自己

​嚴老師的故事，真正讓人難受的地方，在於他不是沒有調整過自己。

​20多年前，他曾是典型的嚴師。賞嘴巴、連坐法、竹棍管理，那是許多老一輩教師熟悉的教育方式。

很多人當年都相信，嚴格是為了孩子好。可後來時代變了。他沒有停在過去，而是努力學著改變。他變得幽默、愛開玩笑、願意跟學生互動，也成了不少孩子喜歡的自然科老師。

​許多人提到他，都會說他熱心、願意陪學生做科展。但一個人改變自己，往往要付出代價。當他慢慢收起過去那種強硬與威權，把防備放低後，也開始直接承受新時代校園裡的衝撞。​

學生的言語挑釁、當面嗆聲、情緒壓力，會一點一點累積在人身上。

​有人後來提到嚴老師時，說過一句話：「但我從沒看過他真正開懷大笑過。」那句話其實很重。

​因為很多老師都懂。有些人看起來很會帶氣氛、很愛跟學生互動，甚至永遠笑笑的，可心裡早就累到不知道還能撐多久。

韓愈感嘆「師道之不傳也久矣」，現在連老師都快待不下去

唐代文學家 韓愈 在〈師說〉裡寫下：「師者，所以傳道、受業、解惑也。」​他感嘆的，是當時士大夫不願向老師學習。

​可放到今天的台灣，問題早已不是「不尊師」，而是很多人開始直接仇視老師。老師被行政工作淹沒，被投訴壓力追著跑，被迫隨時自保。

​許多人每天進教室前，都得先提醒自己：不要太兇、不要講太快、不要留下任何可能被截圖的話。這種消耗感，甚至讓人想到 屈原 。

屈原最後投江，來自長期遭受讒言與否定。​今天許多教師面對的，則是另一種時代形式的耗損：濫訴、羞辱、公審，以及長時間的孤立感。

​最讓人不安的，是整個教育圈已經開始出現寒蟬效應。當一位長期投入教學、願意帶科展的老師，都可能在系統裡被耗到崩潰時，很多年輕人看到的訊號只剩一句話：不要太投入。

我們最後失去的，可能不只是老師

​現在很多老師進教室前，都會先提醒自己一句話：​不要太認真。​因為太認真的人，最容易出事。​

以前很多人搶著考教師甄試。現在不少師培生還沒畢業，就已經開始懷疑，自己到底要不要進入這個行業。有人考上後離開，有人撐幾年就想轉職，也有人每天都在倒數退休。

​最讓人難受的，從來不是工作累。而是當一個願意為學生付出的老師，最後得到的卻是懷疑、防備與羞辱時，那種心慢慢冷掉的感覺。嚴老師墜落的那一天，很多人以為只是一則社會新聞。但對不少第一線教師來說，那比較像一種預告。

​他們第一次開始認真想一件事：如果有一天輪到自己，會有人站在自己這邊嗎？

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#台灣 #工作職場

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當年國光號車掌小姐，到後來的檳榔西施：我那外貌協會的母親，教會我最溫柔的殘忍

當年國光號車掌小姐，到後來的檳榔西施：我那外貌協會的母親，教會我最溫柔的殘忍

2026-06-04 08:20 柳靖

隔著漫長的歲月望回去，我生命裡最無憂無慮的日子，竟是母親當檳榔西施的那幾年。那時小妹尚未落地，家裡只有我和弟弟兩隻小獸。母親骨子裡是重男輕女的，可那時我年紀小，根本不懂幽微的偏心。

 

我整天只顧著跟帶弟弟撒野，趁著母親下午打盹，偷偷去冰箱裡起開她要賣的飲料。弟弟灌維他露 P，我喝仙草蜜，甜汁嚥進喉嚨裡，那是我最愉快的童年。

 

從國光號車掌小姐到豬哥標檳榔攤

熟識我的朋友總說我身上有股潑辣的韌性，做事勇猛果斷。我常想這是不是遺傳，因為如果真要論起「猛」勁，我母親其實比我更甚。

 

二十出頭的她，是風光無限的國光號車掌小姐，當年那是個萬中選一、極度挑剔身段與臉蛋的差事。母親當年的美是婀娜且帶點傲氣的，而我那當司機的父親，就在那輛客車上套牢了她。

 

我那天秤座的母親是個不折不扣的「外貌協會」，她要的是賞心悅目，於是私奔偷偷跑去跟父親公證結婚。在桃園楊梅的外公外婆被瞞得密不透風，直到一年後我出生，外婆才顛簸了大半個台灣摸進南投深山信義鄉。見到母親的那一刻，外婆眼淚登時就下來了，我阿公塞了一筆為數不多的聘金，那是底層人極盡溫厚的心意。

 

父親那頭窮得叮噹響，不是面朝黃土的農夫，就是賣時間力氣的職業司機。在沒有麵包烘托的婚姻下，生活很快被貧窮啃噬得千瘡百孔，一個漂亮的女人，終究在柴米油鹽裡弄丟了自己。

 

玻璃方格裡的萬花筒：殘忍與溫情並存的盛夏

為了在拉扯孩子的同時掙一條活路，母親在路邊開起了一座加盟的「豬哥標」檳榔攤。那座玻璃鑄造的小方格檳榔攤，成了我童年的萬花筒。炎夏裡，冰涼的流水順著透明玻璃嘩嘩流淌，裡頭點綴著塑料的小樹小花。

 

夜裡做完功課，我和弟弟會去抓金龜子，興高采烈地獻寶似地遞給母親。母親會拈起一根針，穿上棉線，生生扎進金龜子的屁股甲殼裡，讓我們拉著線任牠在半空中絕望地打轉。那時只覺得好玩，如今想來滿是驚心動魄的殘忍。但那是漫長童年裡，母親留給我最溫柔、最無雜質的一抹陪伴。

 

小時候我生性頑皮，曾偷了母親視若珍寶的口紅在牆上塗鴉，下場自然是挨了一頓結結實實的巴掌。

 

檳榔攤那地方迎風立在路邊，三教九流都有，總有滿身酒氣的醉漢來問母親：「跟妳睡一晚要多少？」有次醉漢發渾，一把將我推倒在地。我手中的仙草蜜撒了滿地，驚恐地大哭。母親見狀，二話不說，揚起巴掌「啪、啪」蓄滿了狠勁甩在醉漢臉上。

 

那一刻，她不是婀娜的車長小姐，而是一隻護崽的母獸。那時候日子過得粗礪，但我媽是拼了命在保護我、在愛我的。

 

成長後的覺察：那是一場失敗婚姻的轉移

我是一直到現在自己也進入婚姻，才懂為何我每次都是媽媽情緒不好的炮口。小時候總覺得是自己不好，感到自卑、內疚；但現在學會覺察，咀嚼過去後才知道，那是因為媽媽的婚姻不愉快。媽媽把婚姻不愉快的烏煙瘴氣，轉移到我身上。

 

在檳榔攤後面，還藏著兩台「麻台」賭博電玩。我和弟弟會趁爸爸媽媽不在家，或是媽媽睡午覺的時候，跑去玩麻台，因為可以拿機器吐出的零錢去買零嘴。我們甚至還背著媽媽偷吃包好的檳榔，那摻了紅灰的滋味，舌尖一抿，又甜又甘。可一旦弄髒了衣襟，迎來的必然又是母親劈頭蓋臉的打罵。

 

可奇妙的是，哪怕在那些充滿了巴掌與斥責的日子裡，我依然能觸摸到母親那滾燙、甚至有些笨拙的母愛。

 

那幾年，我在南投信義鄉的久美國小唸書，全班都是原住民，只有我一個平地人。每天清晨，母親總會為我盛上一碗白米飯，澆上亮晃晃的麻油與醬油，再臥一顆邊緣焦脆的荷包蛋。那是我記憶中最奢侈的早餐，雖然每次到學校我總是遲到的那一個。

 

這段記憶，是我對童年最深沉的定格。我的快樂、我的韌性，全是在母親當檳榔西施的那段荒涼歲月裡揉碎、催生出來的。

 

生活給了我們最底層的起點，但母親用她的巴掌與悍然，為我示範了什麼叫生命力。在維他露P、仙草蜜、紅灰與巴掌交織的氣味裡，我讀懂了母親，也長成了今天的自己。

圖：AI 協作
圖：AI 協作


 

柳靖

柳靖

台大政治碩士，曾任經濟部政策規劃編輯，並參與 APEC 實務， 具備從決策核心到勞檢員的罕見跨域視角。 她將邊緣重啟的經歷，轉化為2本著作與熱門 Podcast， 以專業視角轉譯女性韌性，提供具公信力的深刻觀點。 —— 公共議題｜職場安全｜職涯轉型｜女性成長 📩聯繫 kkposthouse@gmail.com

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0050現在太高還能買？小資女定期定額真相曝光，這3類人其實最適合

0050現在太高還能買？小資女定期定額真相曝光，這3類人其實最適合

2026-05-27 08:19 女子漾／編輯周意軒
0050現在太高還能買？小資女定期定額真相曝光，這3類人其實最適合 圖片來源：AI製圖
0050現在太高還能買？小資女定期定額真相曝光，這3類人其實最適合 圖片來源：AI製圖

最近0050（元大台灣50）又成為投資圈熱門話題，不少小資族看到股價一路往上，心裡都會冒出同一個疑問：「現在才買會不會太晚？」尤其對剛開始接觸投資的小資女孩來說，最怕的不是沒賺到，而是一進場就買在高點，帳面立刻變綠。但其實，比起糾結「現在是不是太貴」，更重要的問題可能是：你適不適合這種投資方式？如果你沒有時間研究股票、也不想每天盯盤，0050定期定額確實是很多人會考慮的入門選項。不過，它也不是無腦穩賺的理財捷徑。這篇就一次拆解，0050到底適不適合你。

文章目錄

為什麼大家愛買0050？它到底是什麼？

0050其實就是追蹤台灣前50大市值企業的ETF，簡單來說，就是把台積電、聯發科、鴻海、金融股等大型企業一次打包買進。

比起單押一檔個股，ETF最大的優勢就是分散風險。不用煩惱哪家公司財報爆雷，也不用天天追新聞，對投資新手來說相對友善。

也因為0050高度代表台股市場表現，所以不少人把它當成「懶人投資工具」。

0050現在漲這麼高，還適合進場嗎？

這其實是很多人的心理關卡。看到股價創高，直覺會覺得「是不是太貴了？」但投資最難的一件事，本來就是預測高低點。你以為的高點，可能幾年後回頭看只是起點。這也是為什麼很多理財族會選擇定期定額。因為與其猜市場什麼時候跌，不如固定每月投入同一筆錢，把買進成本平均化。市場高的時候買少一點，市場低的時候買多一點，長期下來降低一次押錯時間點的風險。

台灣股市市值超越印度，躍居全球第五大股票市場。歐新社
台灣股市市值超越印度，躍居全球第五大股票市場。歐新社

這3類人，其實最適合0050定期定額

1. 沒時間研究股票的忙碌上班族

每天工作忙到下班只想滑手機、追劇，根本沒空研究財報、看技術線圖？那0050可能很適合你。因為它本身就是市場型ETF，不需要自己選股，等於把投資這件事簡化成「固定投入＋長期等待」。對想理財卻沒時間當股市研究員的人來說，壓力小很多。

2. 月薪有限、想慢慢存資產的小資女孩

很多人以為投資門檻很高，其實現在不少券商定期定額門檻不高，小額就能開始。如果你每月收入扣掉房租、生活費後，還能留下幾千元閒錢，定期定額比一次拿出大筆資金更沒有心理壓力。與其等「存到很多錢再開始」，很多人反而是在等待中錯過時間。對小資族來說，重點從來不是一口氣投入多少，而是能不能穩定持續。

3. 願意長期投資、不急著用錢的人

這點超重要。0050不是短線賺快錢工具。如果這筆錢明年就要拿去旅遊、結婚、買車，甚至當緊急預備金，那其實不適合投入波動型資產。但如果你的目標是5年、10年以上慢慢累積資產，定期定額才比較有機會發揮時間複利效果。

先別急著買！0050也有這些風險

小資女孩該定期定額0050嗎？不會選股的人，其實更該先搞懂這件事 圖片來源：AI製圖
小資女孩該定期定額0050嗎？不會選股的人，其實更該先搞懂這件事 圖片來源：AI製圖

很多人看到ETF就覺得比較安全，但安全不等於不會跌。0050雖然分散投資，但因為成分股集中在大型權值股，尤其科技產業占比高，市場修正時帳面波動還是很有感。如果遇到股災，短期虧損10%到20%以上都可能發生。另一個現實是，定期定額不是魔法。它能幫助你分散進場時間風險，但不能保證獲利。如果一看到下跌就恐慌停扣、低點賣出，那策略本身也很難發揮效果。

小資女開始前，先問自己3件事

第一，你有沒有至少3到6個月生活緊急預備金？

第二，這筆錢未來幾年會不會急著用？

第三，你能接受市場下跌時帳面變難看嗎？

如果這三題答案都OK，那0050定期定額可能是相對容易開始的一步。

結論：0050適合的，不是想一夜翻倍的人

但如果你想找一種不用天天盯盤、適合忙碌生活、又能慢慢累積資產的方法，它依然是很多小資族會考慮的起點。

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#股票 #投資 #台股 #台積電 #0050 #定期定額

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