2026-06-08 16:24 失敗要趁早-張念慈
《鐵拳教育》為何讓人看哭？一句話刺痛現實：當老師害怕學生，教育就先輸了
我一開始以為《鐵拳教育》只是爽劇。看完才發現，它爽的地方很痛。最可怕的不是《鐵拳教育》裡的學生有多壞，而是很多老師看完後，竟然覺得「如果現實也有人替我出頭就好了」。
這才是這部劇爆紅背後最心酸的地方。當一部以暴制暴的爽劇，讓大家看得熱血沸騰，代表現實裡有太多老師，早就被投訴、家長、制度和輿論逼到沒有退路。
裡面有一句話讓人心酸：「如果老師怕學生的話，還有辦法好好教育他們嗎？」我想到台灣那些被投訴、被調查、被逼到深夜崩潰的老師。然後我知道，這部劇之所以爆紅，不只是因為解氣。是因為它戳中了教育現場最深的恐懼。
一部爽劇，照出了真實的傷口
《鐵拳教育》的背景，設定在師權失序、校園秩序崩壞的韓國。
校園暴力猖獗、家長過度干預、師生關係極度緊張。因此政府成立「教權保護局」，派遣特勤小組以強烈手段重建校園秩序。那種「終於有人替老師出頭」的快感，讓人一集接一集追下去。但這是漫改劇，所以劇裡才會有教權保護局。現實世界裡，老師只能靠自己，聲張權益。
韓國，已有100名老師以極端方式結束生命
為什麼這部漫改劇爆紅？因為劇中那些被壓迫的老師們，都是現實生活裡的老師們縮影。2018年至2023年，韓國至少有100名教師輕生，超過一半是小學老師。2023年7月，首爾一位年輕老師選擇在學校結束生命。
她做錯了什麼？她只是處理了班上學生的衝突，卻疑似遭到家長電話騷擾、錄音蒐證，甚至在其他老師和學生面前被咆哮：「這傢伙不配當老師！」
校方沒有保護她，只說：「老師，你只能趕快換電話號碼。」悲劇發生後，超過3萬名教師走上街頭，穿著黑色喪服，舉著標語，為她討公道。壓力最大的來源，不只是學生。還有家長壓力。
台灣短短一年，三起教師校內墜樓事件
你覺得韓國的新聞對我們太遙遠？我們來看台灣的案例。根據統計，近一年內，全台已發生三起教師校內墜樓事件。
其中一位離世的老師，是校內科展得獎推手，熱情備受學生愛戴，卻因無法忍受遭投訴選擇尋短。前幾天，一位長期推廣閱讀的國小老師，在臉書發出貼文問「學校最高的建築樓層？」，遭強制送醫。
根據高教產曝光的細節，尤其讓人心疼。那名老師任教21年，認真優秀。她的錯誤是什麼？她依法通報了班上的霸凌事件。隨後卻遭家長檢舉提告，被送進校事會議調查，甚至一度可能被認定為「不適任教師」。老師不堪壓力，在社群上發出絕望訊息。
做對的事，竟然成為壓垮她的最後一根稻草。
制度讓教師學會：多做多錯，不做不錯
根據全教總公布的數據，113年4月至114年5月30日，校事會議相關投訴總案數1,372件，其中受理1,124件。在已完成調查的769件中，最終達停聘、解聘程度的，只有26件，約3.3%。
也就是說，絕大多數案件最後並沒有嚴重到停聘或解聘程度。但每一場調查，都是數月折磨、無數次會議、輾轉難眠的深夜，以及找不回來的教學熱情。投訴可以是必要的監督。但如果缺乏篩選機制與責任設計，它也可能變成幾乎零成本的壓迫工具。
時間、身體、健康、名譽、教學熱情，最後都由老師自己承擔。曾以台北市教師甄選榜首成績入職、教了12年後裸辭的國中老師梁芳瑜，在書裡寫下：「越認真管教、越費心教學的教師，往往被投訴得更嚴重。」
於是老師們慢慢學會了「防衛教學」。
不說重話、不給挑戰、不主動處理衝突，只求平安下課。多說一句話，可能會變成投訴的證據。多管一個孩子，可能會變成麻煩的起點。教室裡仍有鐘聲和課本，但師生之間那張看不見的信任網，已經被制度割得千瘡百孔。
這也是為什麼《鐵拳教育》讓大家看得心有戚戚焉：老師開始害怕，不是因為老師膽小；而是制度讓「願意站出來處理問題」變成一種懲罰。
我們真正需要的，不是《鐵拳教育》
《鐵拳教育》以暴制暴，雖然解氣但畢竟是漫改劇。回到現實生活哩，我們需要的，是一個讓想學習的孩子好好學習、讓有熱情的老師不被壓垮的制度。
申訴制度要存在，但不能變成零成本的情緒勒索工具。調查程序要嚴謹，但不能讓清白的老師在查明之前，就已經身心俱疲家長的聲音要被聽到，但老師的專業也應該得到基本的信任和保護。
《鐵拳教育》裡，被網紅學生逼到將近崩潰的鄭老師最後發現，其實很多學生依然默默支持她、相信她。我也想讓每位老師都知道：還有很多人看見你們，也心疼你們。
《鐵拳教育》說，如果大人怕小孩，這個世界就完蛋了。
老師不應該害怕。一個讓老師害怕的教室，最後受傷的不只老師，還有孩子。因為當大人不敢管、不能管、不想管，孩子失去的不是一堂課，而是一個願意把他拉回正軌的人。
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