2026-06-08 13:31 Qinote
為什麼工作越做越多，薪水卻一直沒變？
最近有朋友跟我聊到一件事。 她在同一間公司待了快十年。 工作越做越熟，責任越來越重。
新人來了要教，同事離職了要補位，主管交辦的事情也總是盡力完成。
這些年，她其實不是沒提過加薪。 每次鼓起勇氣開口，得到的答案卻總是： 「再等等。」 「公司之後會調整。」 「妳再考個證照，我比較好幫妳爭取。」
於是她真的去考了。
利用下班時間進修、準備考試，最後也順利拿到證照。
可是幾年過去了。 薪水依然停在原地。
她苦笑著問我： 「是不是有些加薪，其實從來就沒有打算給？」
姐妹們，聽到這句話，我心裡真的很不是滋味。
特別是35歲過後的職場女性，很多人都卡在這個位置——不是不努力，而是努力好像永遠換不到相應的回報。
其實很多女性，不是不知道自己值得更好的待遇。
而是會開始擔心：如果我一直追問，主管會不會覺得我愛計較？
如果我提了加薪，公司會不會開始找理由挑毛病？
如果真的待不下去，我這個年紀重新找工作容易嗎？
有房貸、有孩子、有家庭責任的人，很多時候考慮的已經不只是薪水，而是穩定。
有時候讓人沉默的，不是沒有能力。
而是現實裡有太多責任，讓人不敢輕易冒險。
如果妳也曾在這樣的等待裡感到失望，希望這篇文章能陪妳多一點力量。
先給自己一個肯定：妳真的已經很努力了。
問題不在妳不夠好，而是有些公司或主管，早已習慣用「未來」來留住現在的人。
如果妳也正被一句句「再等等」困住，也許可以試著從下面幾個方向開始準備。
5個實戰建議，幫助妳不再被「會調會調」困住
1. 把口頭承諾變成書面紀錄
下次主管再說「會調會調」時，馬上用溫和但清楚的方式回覆，並用email確認： 「感謝主管願意幫我爭取，我了解大概會在下次人事會議後有消息。謝謝您！」 白紙黑字，能大幅降低被拖延的機率。
2. 用「成果清單」取代「我很努力」
準備一份簡單的個人貢獻報告。
例如這幾年負責過哪些專案、創造過哪些成果；考到證照後，實際幫工作帶來哪些幫助；又或者額外承擔了哪些原本不屬於自己的責任，例如帶新人、補位或支援其他工作。
用事實和成果說話，往往比一句「我真的很努力」更有說服力。
3. 設定自己的「加薪底線」與時間表心裡要先想好：「我願意再等多久？」 例如：「如果半年內還是沒有明確進展，我就要開始準備下一步。」 有底線，才不會一直被無限期拖延。
4. 悄悄展開「Plan B」 35歲之後，很多人最怕的已經不是辛苦，而是把時間耗在沒有結果的等待裡。
可以從更新履歷開始，也試著了解目前業界的薪資行情，持續累積外部人脈與專業技能。
如果能力許可，也替自己準備一筆轉職緩衝金。
當妳擁有更多選擇權時，面對加薪這件事，心裡也會踏實許多。
5. 保護好自己的身心與家庭
不要讓「加薪卡關」的情緒影響到回家後的自己。
繼續好好工作，但也要把能量留給家人、留給自己。
記住：工作是生活的一部分，而不是全部。
給35歲過後姐妹的最後一句話：
不是妳不夠好，而是有些環境已經給不起妳應得的回報。
提加薪不是貪心，而是對自己專業價值的尊重。
就算最後決定離開，也不是失敗，而是為自己打開另一扇門。
有時候讓人想離開的，不是工作太累。
而是努力了很多年，卻始終等不到一句真正兌現的承諾。
無論妳最後選擇繼續留下，還是開始尋找新的機會，都別忘了：
妳的價值，不應該只存在於別人的承諾裡。
花20分鐘把妳過去2～3年的主要貢獻條列寫下來。
這不僅是為了下次提加薪，更是用來提醒自己：「我真的很努力，也值得被好好對待。
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