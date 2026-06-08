全台最競爭考區在新竹？5A榜單背後：高社經家庭、私中戰場 孩子一路被推著長大

115年國中會考成績公布後，學校老師傳來一份全台各校5A比例排行榜。我看到女兒學校5A比例創下歷史新高，第一時間當然很開心。孩子努力、老師用心、學校辦學有成績，這些都值得鼓掌。可是開心之後，心裡也很沉重。因為明年，就換我女兒要上戰場了。

​依照目前網友彙整的全國各校5A比例資料，115年會考全國5A比例前10名，新竹縣市就佔了5席；而前10名學校，幾乎清一色都是明星私立學校，只有一所公立國中。(資料來源：雪莉的數位生活，各校實際榜單以各校公布為準)

新竹升學戰場有多硬？孩子不是國三才競爭，從幼兒園就開始衝刺

這些數字看起來很亮眼，但背後其實藏著一個殘酷現實：新竹的孩子，為了考好高中，要先努力考上私中；為了考上私中，很多孩子從國小，甚至幼兒園開始，就已經進入準備狀態。新竹的孩子，不是國三才開始競爭。他們幾乎是從出生開始，就站在全台灣最硬的升學戰場。

競爭，不是國三才開始，是出生就開始

​很多外縣市朋友問我：「在新竹讀書，資源應該很好吧？」沒錯。新竹的教育資源真的很好，老師強、學校強、家長也很重視教育。但正因為資源好，競爭也更激烈。

新竹聚集了大批竹科工程師、研究員、醫師、律師，以及各種高知識、高收入、高執行力的家庭。這些家長重視教育的程度，跟他們在工作上解決問題的能力一樣強。孩子還沒出生，家長就開始研究哪個學區好、哪間幼兒園有特色、哪所小學比較容易銜接資優班、哪所國中升學表現穩定。

為了好學區花大錢買房、安排才藝、送孩子上營隊、找私人家教，在新竹很多家庭裡，早就不是奢侈，而是標準配備。這樣環境下長大的孩子，當然都很優秀。問題是，第一志願名額有限。大家都優秀的地方，最痛苦的不是孩子不努力，而是孩子已經很努力了，還是很容易被比下去。

這幾年，越來越多有能力的新竹家長，開始在台北置產，讓孩子去考基北區。我每天通勤，常常在月台上看見一群新竹孩子，背著書包趕去台北上學。那畫面看起來只是通勤，背後其實是父母替孩子尋找另一條升學出口。

一個新竹，兩個世界

​當竹苗區每年上演全國最激烈考區競爭時，我們常常只看見那些考出5A的孩子有多厲害。但很少人問：其他孩子呢？

如果一個普通家庭的孩子，爸媽沒有能力買進明星學區，沒有能力負擔大量補習，也沒有第二間房子讓孩子換考區，他能怎麼辦？他只能留在原地，和全台灣最密集的高社經家庭子弟同場競爭。這些孩子也許已經很努力了，但起跑線真的不一樣。他們要花更多力氣，才有機會被看見；要撐過更多挫折，才有辦法相信自己不是不夠好。

可是，進了明星學校或私中的孩子，就真的比較幸福嗎？也不一定。

​當你在一所全校超過一半孩子都考5A的學校裡，你可能每天認真讀書、很自律、很努力，可是在班上排名永遠中後段。那時候，你要怎麼看待自己？在一般環境裡，你可能已經很優秀。但在新竹，你很容易覺得自己只是普通。這才是最讓人心疼的地方。不管孩子在哪一邊，都很辛苦。

孩子不是不優秀，是身邊的人都太強了

我女兒是龍年出生的孩子。當年考國中時，她已經遇到一波競爭高峰；明年會考，還要和一整個龍年出生潮的孩子一起競爭。我有時候看著她，心裡會覺得很抱歉，抱歉把她生在這麼競爭的一年。我也擔心，她在這樣的環境裡，有一天會開始懷疑自己不夠好。

​心理學有一個概念，叫做「相對剝奪感」。意思是，你本來已經很不錯了，但當你身邊每一個人看起來都比你更強、成績更亮眼、履歷更漂亮，時間久了，你會以為自己沒有進步。可是真的不是這樣，你不是沒有進步，你只是一直活在一個高強度比較的環境裡。

長期在高壓競爭下長大的孩子，最容易出問題的，往往不是成績，而是心理健康。焦慮、完美主義、害怕失敗、不敢嘗試、不敢犯錯，這些才是競爭環境下最常見、也最容易被忽略的傷。因為它不會直接出現在成績單上，孩子沒有說出口之前，大人甚至不一定看得見。

​在新竹養孩子，家長也很辛苦。要關心孩子，又怕變成監控；要陪伴孩子，又怕不夠有效率；要督促學習，又怕逼得太緊；要告訴孩子不要只看成績，卻又很難真的不焦慮。大人小孩，其實都很辛苦。

5A很值得鼓掌，但孩子的人生不該只剩5A

​接下來一年，新竹孩子面對的壓力，會比我們這一代更大。龍年出生潮、竹苗區激烈競爭、明星學校高標準、家長高度投入，全部疊在一起，就是一場很硬的長跑。

​但我也越來越清楚一件事：我不想養出一個只會在高壓下衝刺的孩子，我更希望她成為一個可以順順跑完全程的人。5A當然值得鼓掌，考上第一志願當然很棒。孩子努力讀書、拿到好成績，父母當然會驕傲。可是，那不該是唯一值得驕傲的事。

​如果一個孩子在巨大壓力下，還能保持對學習的好奇，對自己的信心，對生活的熱情，甚至在失敗以後，仍然願意重新站起來。那也是很了不起的能力。甚至，那才是任何排行榜都考不出來的能力。成績可以證明孩子某一段路跑得很快。

​但人生真正重要的，不只是跑贏別人，而是孩子在漫長的人生裡，還能不能相信自己、照顧自己、喜歡自己，並且有勇氣繼續往前走。我希望自己在接下來這一年，陪孩子衝刺時，不只看見她的成績，也看見她的疲憊。不只在孩子考到高分時擁抱她，也在她覺得自己不夠好時，穩穩接住她。

​我希望孩子在人生最競爭的戰場裡，永遠都會相信：我值得被愛，不是因為我考得夠好；我值得被肯定，不是因為我贏過別人；我值得擁有未來，是因為我一直努力成為更好的自己。



