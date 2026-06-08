2026-06-08 07:37 只想工作不想上班的Summer
退休金要準備多少才夠？揭開勞保、勞退與投資的真實缺口
EMBA課上，老師問了一個很直接的問題：如果你今天就退休，你知道自己還缺多少錢嗎？
當下沒有回答，不是不知道答案，而是突然發現，這題沒有那麼簡單。我們平常其實都算得出一個數字：存款多少、勞保多少、勞退大概多少。
但很少有人真的去想一件事——退休不是一個「停止工作的瞬間」，而是一段可能長達20年、甚至30年的現金流狀態。而這件事，本質上比「你有多少錢」複雜很多。
一、我們以為在準備退休，其實只是在想65歲那一天
很多人談退休，其實腦中只有一個畫面：65歲，停下來，開始領錢。但人生並不會在65歲那一刻變得簡單，風險也不會消失。比較接近現實的說法是：退休其實只是另一段人生的開始，只是這一段，你沒有固定薪水了。
問題是，我們在準備的時候，很常只算「活到65歲夠不夠」，卻沒有認真算「65歲之後，還要活多久」。
二、真正被低估的，是風險，而不是數字
那堂課裡有幾個數字，我記得很清楚。
第一個是通膨。
現在一碗牛肉麵200元，很多人會直覺覺得，退休後應該也差不多，但時間拉長20年之後，這個數字很可能完全不是同一個世界。你以為夠用的錢，放到未來，可能會慢慢變得不夠。
第二個是長壽。
以前大家說退休後再活15年，但現在慢慢變成25年、30年，這個差距其實很關鍵。因為你準備的不是「一段時間」，而是「一個人生後半段」。
第三個是長照。
這件事很多人不太會主動去算，但真正壓力最大的，往往不是日常開銷，而是某一天突然需要長期照護。那種費用，不是線性的，是跳躍式的。
第四個是制度本身的變化。
勞保這種制度，本質上是世代之間的平衡，但只要條件改變，個人的缺口就會被放大。
這些風險，都不在你的控制範圍內，但會直接影響你的退休品質。
三、退休其實只有三個層次
如果把事情簡化，其實結構很清楚。
第一層，是政府制度：勞保、勞退、國民年金。它存在，但不適合依賴。
第二層，是公司制度，例如勞退自提。有一個很常被忽略的現象是，如果從年輕開始做自提，再加上一點投資報酬率的差異，最後的累積金額會差非常多。那不是努力的差別，是時間的複利差別。
第三層，是自己的投資帳戶。ETF、股票、基金，或者任何能產生現金流的資產。真正拉開退休差距的，通常就在這一層。
四、報酬率這件事，比你想像的重要
我以前也以為退休準備就是「多存一點」，但後來慢慢會意識到一件事：真正拉開差距的，不是本金，而是時間加上報酬率。很小的差異，放大到20年、30年之後，會變成完全不同的結果。
這件事其實有點殘酷。因為你不只是要存錢，你還要讓錢「用對方式長大」。
五、AI進來之後，投資這件事變得不一樣了
我對AI投資的感覺比較直接，它改變的不是工具，而是決策方式。以前投資有兩個很現實的問題。
一個是資訊太多，財報、新聞、產業鏈、技術指標，一般人其實很難同時處理。另一個是人性，追高、殺低、不敢停損，這些其實都不是知識問題，是心理問題。
AI比較有趣的地方在於，它正在把「分析」跟「紀律」拆開來做。它可以幫你整理資訊、建立模型，甚至把產業之間的連動關係拉出來看。
但最後的判斷，還是人。
六、我自己的看法
我不覺得AI會取代投資人，但它會慢慢淘汰一種人——只靠直覺做決策的人。未來比較合理的分工可能是：
AI負責整理世界，人負責決定方向。AI負責紀律，人負責承擔結果。
七、退休其實不是一個終點
再談退休，感覺跟以前完全不同。退休比較像是：你還要不要被錢綁住。可以繼續工作，也可以不工作，可以創業，也可以旅行。差別不是「有沒有退休」，而是「能不能選擇」。
結語
以前我以為退休是在準備一筆錢，現在比較像在理解一件事：退休其實是在準備一種能力——在不確定的世界裡，還能維持選擇權。
而AI的出現，只是讓這件事更明顯了一點：未來真正重要的，可能不是你存了多少，而是你能不能讓時間、複利、還有科技，一起替你工作。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數