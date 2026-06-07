2026-06-07 12:02 紫婷夫人
孩子害怕失敗，往往不是抗壓力不足：父母最容易忽略的一件事
孩子考砸了，回家把書包往地上一丟，眼淚啪啦啪啦掉下來。
這時候，大部分父母會立刻安慰：
「沒關係，下次再努力就好。」
也有人開始分析：
「是不是哪個環節沒有做好？」
出發點都是愛，但有時候，這兩種反應都無法真正幫助孩子走過挫折。
前者容易讓孩子覺得自己的感受被快速帶過，後者則可能讓孩子在情緒最滿的時候，被迫進入檢討模式。
於是孩子表面平靜了，心裡卻還卡在那份失落裡。
矽谷投資人納瓦爾曾說：
你的幸福，不取決於你得到多少成就，而取決於你接納多少自己無法控制的事。
這句話同樣適用於孩子面對失敗的時刻。
許多挫折感，來自努力之後仍無法掌控結果。
考試有題目難易度，比賽有對手實力，面試有評審偏好，人生裡有太多事情，從來不只靠努力就能決定。
《主權兒童》一書提到，面對快速變動的未來，知識與技能固然重要，但一個人能否在挫折中維持彈性與復原力，往往更影響長期發展。
因為人生有一件事始終存在。
付出與結果之間，永遠帶著不確定性。
書中提到幾個培養抗挫力的重要方向，看似簡單，真正遇到挫折時卻並不容易。
第一層：讓情緒被看見
孩子輸球了。
孩子考差了。
孩子落選了。
很多大人習慣說：
「不要哭了。」
「有什麼好難過的？」
「這沒什麼啦。」
但當一個人很難受的時候，他最需要的通常是有人理解自己的感受。
有時候只需要一句：
「我知道你現在很難過。」
「你真的很想做好這件事。」
「如果是我，我也會失望。」
很多孩子難受的原因，並不只是事情沒成功。
他花了很多時間準備。
他期待自己的努力有所成果。
他希望得到肯定。
因此失去的，往往不只是一個結果。
還有那些曾經懷抱的期待。
當情緒被理解後，孩子反而比較有機會重新站起來。
因為他的感受終於有地方可以放下。
第二層：分辨什麼能控制，什麼不能控制
可以試著把事情分成兩邊。
一邊是：
自己的準備。
自己的態度。
自己的努力。
自己的專注。
另一邊是：
對手實力。
題目難度。
評審偏好。
外在運氣。
接著問孩子：
「你現在最在意的是哪一部分？」
很多孩子卡住的地方，不在失敗本身。
而是在心裡默默相信，只要努力，就一定能得到相同程度的回報。
當現實沒有照著期待發展時，挫折感便會特別強烈。
書中提到一個男孩。
輸球後非常生氣。
後來透過這樣的討論，他自己說出一句話：
「對手有多強我控制不了，但如果每次輸球我都發脾氣，我可能連朋友都沒有。」
大人沒有急著給答案。
孩子自己看見了答案。
而這樣的學習，往往最能留下來。
第三層：重新理解失敗
很多孩子害怕失敗。
因為他們心裡常常把結果和自我價值綁在一起。
一次考差，就開始懷疑自己。
一次落選，就開始否定自己。
《主權兒童》建議家長換個問題。
不要急著問：
「哪裡做得不好？」
可以改問：
「這次你學到了什麼？」
看似只是換了一句話。
孩子的思考方向卻完全不同。
當焦點從結果移向經驗，失敗就不再只是令人沮喪的事件。
它也成為一份資訊、一段累積、一種成長。
當孩子開始從挫折中收集經驗，他對失敗的恐懼感往往會慢慢下降。
因為每一次經歷，都開始產生意義。
很多父母真正焦慮的，其實是自己
這些年做親子諮詢時，我發現一件很有意思的事。
當孩子失敗時，最坐立難安的人，常常是大人。
我們害怕孩子受傷。
害怕孩子落後。
害怕孩子未來競爭不過別人。
於是忍不住安慰。
忍不住分析。
忍不住介入。
但很多時候，我們急著讓孩子好起來，也是在安撫自己內心的不安。
孩子哭的時候，我們跟著焦慮。
孩子輸的時候，我們彷彿也輸了。
再往深一點看，有些情緒甚至不完全來自當下。
孩子考差了，父母想到的，也許是當年那個因成績被責罵的自己。
孩子哭了，父母想到的，也許是那個沒有人理解的小孩。
孩子面對失敗時，許多大人心裡塵封已久的記憶，也可能被再次觸動。
因此我們真正需要照顧的，有時不只是孩子的情緒，也包含自己心裡那些仍然隱隱作痛的經驗。
第四層：把注意力放回過程
真正的平靜，來自把心力放在自己能掌握的部分。
其餘的事情，則學著接受它自然發展。
書裡有個參加游泳比賽的女孩。
比賽前一天緊張到睡不著。
媽媽沒有告訴她一定會贏，也沒有急著鼓勵。
只是問：
「明天有哪些事情是你能控制的？」
女孩想了想。
「我可以好好熱身。」
「我可以專心聽發令槍。」
「我可以全力划水。」
說完之後，她當晚睡得很好。
比賽結束後，她說：
「我知道自己只要負責把泳游好就好了。」
這句話看似簡單，卻是許多人終其一生都在學習的功課。
真正的抗挫力，是相信自己的價值不會因輸贏而改變
很多人以為抗挫力代表永遠樂觀、毫不受挫。
事實上，高韌性的人也會難過，也會失望，也會流淚。
只是他知道，情緒會過去，結果會過去，失敗也會過去。
這些年接觸許多孩子後，我發現他們真正害怕的，往往不是失敗本身。
他害怕的是：
失敗之後，爸爸媽媽是不是失望了。
表現不好之後，自己是不是變得不重要了。
犯錯之後，自己是不是不值得被喜歡了。
很多孩子在意的，不只是輸贏。
而是自己在重要的人心裡，是否依然有位置。
我越來越相信，孩子面對挫折時最重要的資源，來自關係。
一個知道自己被接納的孩子，比較願意再次嘗試。
一個總擔心被否定的孩子，則容易把每一次失敗都看成對自己的評價。
孩子終究會經歷考試失利、比賽落敗、計畫落空的時刻。
父母能給的，未必是替他避開所有挫折，而是在每一次跌倒之後，讓他相信自己依然值得被愛，也依然有能力重新出發。
這份相信，往往比一次成功更能陪伴一個人走得長遠。
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