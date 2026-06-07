2026-06-07 10:01 歐陽仁傑/職涯諮詢師
當教育現場失控，有人開始期待揮出拳頭？ —《鐵拳教育》爆紅背後，那些被忽略的教育問題!
當那一拳落下的時候，我竟然覺得有點痛快。
這或許正是《鐵拳教育》這部影片最發人省思之處。劇情並沒有告訴我們暴力是對的，而是讓我們不得不承認：在某些時刻，確實期待有人被「直接處理」。
週末和擔任教師的太太一起欣賞這部韓劇-《鐵拳教育》。
劇情設定很極端，隸屬教育部的「教權保護局」派出督察官進入校園，採取以暴制暴的方式壓制問題學生。這在現實中幾乎不可能發生，但當校園惡霸終於被制止，那一瞬間的情緒釋放不約而同大聲叫好，卻近乎真實。
那種「快感」，不是來自對暴力的認同，而是來自長期對教育現場的無力感。尤其是身處第一線教育的教育工作者，甚至曾在國小代課過一段時間的我，感受都非常深刻。
▋那一拳，打中的其實不是學生
對許多第一線教師而言，面對失控學生時，問題並不是「怎麼教比較好」，更多時候，腦中浮現的是一連串後果：家長是否會投訴?是否會進入校事會議?媒體是否會放大?行政是否會要求檢討?甚至學校是否會選擇切割?
當這種「可能會遭受多方檢討」的風險評估，取代教育判斷，事件就已經開始變質。
這也是為什麼「不處理」有時反而成為一種理性選擇。我相信不是老師不想管，而是每一次介入，都可能讓自己成為下一個被檢討的人。
久而久之，那一拳的對象，表面上是學生，實際上擊中的，卻是整個讓人無法行動的體制結構。
▋制度存在，卻不在現場
台灣的教育制度看起來蠻完備。宣導、通報、輔導支持，每一項看起來都完整而周延。
但問題在於：制度的設計，和突發事件的當下，卻是兩種不同的面相。
- 教室裡的衝突，是即時的
- 學生的挑釁，是無預期的
- 情緒的失控，是瞬間發生的
但制度的SOP，往往需要蒐證、會談、通報、開會與紀錄。這些流程都有其必要性，卻很難即時接住現場的混亂。再者，事情發生當下，最先被處理與安撫的可能會是家長。外在環境似乎較少關注到第一線教師的無奈。而學校能做的卻只有正向管教，安排進行輔導與紀錄，處理表層問題。
教師一邊維持課堂秩序，一邊處理當下發生的問題、一邊顧及學生權益，一邊防範自身風險。當支持系統無法同步進場，「個人撐住整個教室」就成為一種常態。
▋當「防禦性教學」變成教育的一部分
更值得注意的轉變是：教師的專業判斷，開始被「風險管理」重新定義。
- 什麼時候該介入？
- 怎麼處置才不會被投訴？
- 留下多少紀錄才足以自保？
這些問題，本不該是教學的核心，卻逐漸變成日常。
當老師開始習慣先保護自己，再處理學生。班級秩序及教學本質的成效，就會轉嫁給那些願意守規矩、卻無法被即時保護的學生。
而這正是《鐵拳教育》讓人共鳴的關鍵：劇中督察官的角色，不需要自保。他不用寫報告、不需要協調，也不用承擔後續責任。他只負責一件事——讓問題停止。
簡單、直指問題核心，也能帶來警惕的效果。
▋如果，我們開始習慣「不講道理的正義」
真正值得警覺的，不是戲劇裡的暴力，而是我們對這種暴力的理解，正在悄悄改變。
當一個社會反覆看見——
守規則的人被消耗，受害者需要長時間等待，
而加害者卻能持續挑釁——
那麼「有人出手直接解決」，就不再只是幻想，而會慢慢變成一種可以被同理的期待。
這是一個危險的轉折點。
因為一旦「不講道理比較有效」成為共識，制度的正當性就會開始動搖。人們不再相信規則能保護自己，而會開始期待例外、甚至渴望破壞。
那一拳之所以讓人覺得痛快，不是因為它正確，而是因為它看起來有效。
▋比那一拳更該被修復的事
如果問題只停留在「學生難管」，那還不算真正的危機。真正的危機是：當教師不敢管、制度來不及管、親師彼此不信任時，整個教室就會慢慢失去一條清楚的界線。
而沒有界線的地方，不會更自由，只會更混亂。
台灣教育現場真正需要的，不是把權威還給拳頭，而是可以把幾件更困難的事情補回來：清楚且可執行的管教界線、能即時介入的行政支持、真正進得來的輔導資源、親師間的互信合作，以及對第一線教師基本而穩定的信任與支持。
更重要的是，讓「願意負責任地介入」這件事，不再是一種高風險行為。
如果一個教育現場，最後只能靠老師個人的熱忱、耐性與情緒勞動去承接所有衝突，那麼受傷的絕對不只是一位老師，犧牲的也會孩子。
《鐵拳教育》看起來很痛快，但真正值得我們帶走的，不是那一拳的快感，而是拳頭出現之前，為什麼那麼多人已經失望了。當老師敢教、學校敢管、家長願意合作、學生知道界線，教室才有機會重新回到教育本身。
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