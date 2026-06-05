2026-06-05 19:09 失敗要趁早-張念慈
郵務士命案背後的沉默困境 當家屬不敢承認、不敢送醫，悲劇可能就近了
這不只是一則社會新聞。這是每一個曾經扛著家人、不知道怎麼辦的人，都應該知道的警訊。
苗栗竹南昨天發生一起悲劇，61歲的楊姓郵局外包司機，一如往常地正在郵局的卸貨區工作。住在對街的36歲劉姓男子卻突然手持菜刀衝了過去，將被害人上砍到血肉模糊死亡。楊先生，再也沒有回家。但悲劇發生之前，其實有機會阻止的。
警方證實，案發前的中午，兇嫌就曾經站在騎樓下，右手拿著疑似刀械的東西，對著對街的郵局怒吼。郵局報警說遭到恐嚇，警方前往調查時，劉父稱兒子只是宅男，並無精神方面的就醫紀錄，拒絕將他強制就醫，才未能及時阻止悲劇發生。
該怪家屬嗎？我跑了這麼多年的警政社會新聞，我知道，那個「不」字背後，有多少複雜的情緒。
現場那些沒有被鏡頭拍到的畫面
有一次，我跟著警消到一棟公寓。一名男子懷疑鄰居架設攝影機偷窺他和老婆性愛，跑上頂樓陽台，說要跳樓明志，家人在樓下哭斷腸。我後來配合警方，假裝要採訪他，把他從陽台騙下來，老父親、老母親哭著感謝我，卻依然捨不得讓孩子強制就醫，怕兒子被貼標籤。
還有一次，一對白髮的老父母，在兒子面前，跪了下來。爸爸哽咽著說：「求求你，去看醫生，我們真的再也幫不了你了。」媽媽一邊哭，一邊緊緊抓著旁邊社工的手。
孩子怒罵父母陷害他、沒人性，飆了髒話後跑給警察追，最後一路跑到好幾百公尺外的停車場，才把他強制就醫。我每次想起這兩個畫面，都還是會心疼。
說一個很多人不敢承認的事實。在台灣，承認「我家有精神病患」，要多大的勇氣。我們的社會，對精神疾病有一種沉默的殘忍。承認家人有精神疾病，有時候幾乎等於——鄰居開始竊竊私語，親戚慢慢疏遠，孩子上學被人指指點點，自己找工作也多了一層不必要的障礙。
所以很多家庭，選擇藏起來。藏著藏著，連自己都開始相信那些話了。「他只是壓力大。」「最近睡不好啦。」「個性就這樣，沒什麼。」這不是謊言。這是一種，不得不的自我保護。但有時候，這個保護，會讓悲劇，沒辦法被阻止。
還有另一件很少被說出口的事。強制送醫，會讓家屬變成「做壞人的那個」，現行制度下，強制送醫的決定，是落在家屬身上的。這表示，是你，親手把他交出去的。
很多病患被送醫後，會恨。會覺得是自己最親的人，出賣了自己。那種裂痕，有時候一輩子都縫不回來。所以太多家屬，寧可忍，寧可拖，寧可告訴自己「再等等看」，也不願意背負那個重量。我懂。但那個「再等等看」，有時候，就是楊先生失去生命的那個縫隙。
你必須知道：什麼情況下，可以要求強制就醫？
依《精神衛生法》第32條，只要出現以下狀況，你可以撥打110請警察協助，由警察、消防、衛政單位一起護送就醫：
1家人有自傷的行為，或你擔心他可能傷害自己
2家人有傷害他人的行為，或有明顯威脅跡象
3情況緊急時，可以先送醫，之後再通知其他家屬
如果當下情況還沒到這個程度，可以先聯繫當地衛生所或社區心理衛生中心，請他們協助評估，你不需要一個人扛著這件事。
8月起 還在撐著的家屬不用自己扛了
衛福部3月宣布，今年8月起，精神疾病患者的強制住院，將改由法官裁定，不再是家屬說了算。這個改變，最重要的意義，是把那個沉重的決定，從家屬身上拿走，交給國家來承擔。以後，送醫不是你做的決定，是法院做的。病患就算心裡有怨，那個「壞人」，不再是你。這是一個遲來的保護。保護病患的尊嚴，也保護那些，默默扛著一切、快撐不下去的家屬。
如果你家裡有這樣的家人，我想告訴你，你不是一個人。你願意開口說「我需要幫助」，不是軟弱，不是丟臉。那是你在這麼難的處境裡，還願意為他做的最勇敢的事。精神疾病不是道德問題，不是你教育失敗，不是你們家的恥辱。它是一種病，就像高血壓、就像糖尿病，可以治療，可以穩定，可以慢慢走過去。
楊先生只是一個認真上班的人。他不應該這樣離開的。下一個悲劇，我們真的有機會阻止，但要從今天，願意說出口開始。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數