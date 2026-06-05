2026-06-05 18:33 柳靖
開膛破肚、鮮血濺灑裝卸區，10刀砍死外包司機！竹南郵局血案撕開「合法旁觀」的社會安全網與黑洞
2026年6月4日下午4時20分，苗栗縣竹南郵局裝卸區發生了一起極其殘忍的持刀凶殺命案。61歲的外包郵務司機楊運安，一如往常在卸貨區搬運郵件 ，卻慘遭對街眼鏡行少東劉姓男子手持菜刀瘋狂追砍。
受害者一路負傷奔逃，最後被逼入死角，頭部、臉部與胸部慘遭亂刀猛砍至少10刀，當場倒臥血泊身亡 。死者的哥哥在認屍後痛心直言，遺體慘不忍睹，「被開膛破肚，幾乎可以直接看到心臟」。
這是一場歷經五年反覆投訴、案發當天甚至有長達四小時「預告期」的悲劇 。令人憤怒的是，警政、精神衛生，在案發前竟然都以「一切合乎程序」的姿態，眼睜睜看著這場悲劇發生。
郵局花錢平息爭議，卻把基層推向偏執狂的火線
涉案的36歲劉姓凶嫌平日無業、啃老，其房間二樓正對著郵局卸貨區，五年來他向中華郵政投訴高達十幾次，執意認為郵局夜間搬運、鐵門開關的聲響吵得他無法入睡。
為此郵局積極配合，更換了靜音鐵柵門、在裝卸區地板鋪設橡膠軟墊，並在牆面支柱貼滿防撞條。甚至環保局多次前來實地檢測，分貝數都在60分貝以下，完全符合國家噪音管制標準 。
但郵局高層沒搞懂的是，病態的偏執是無法用防撞條或靜音鐵門去矯正的。心理學的「挫折-攻擊假說」指出，當一個人在生活中累積了長期的孤獨與焦慮時，往往會將所有失敗怪罪給一個具體的環境干擾源。凶嫌早已將郵局員工當成仇敵，郵局花了幾十萬改善硬體去討好鄰居、平息法律風險，卻吝於為站在街頭、毫無物理防護的基層員工拉起一條安全防線 。
僵化的官僚法規，在行政縫隙中放行了謀殺
這場命案之所以讓人憋氣、痛心，是因為我們原本有足夠的時間可以攔下凶手。案發當天中午12點，劉嫌就已經拿著刀子走到馬路上，惡狠狠地指著郵局叫囂。郵局隨後前往竹南派出所報案提告。然而，當警方上門時，劉嫌已經躲回屋內，執法人員判定他「非現行犯」，無法當場逮捕 。
當時帶隊警員看情況不對，曾強烈建議家屬同意將劉嫌送往醫院強制就醫。但劉嫌的父親一口回絕，堅稱是郵局噪音擾民。在現行《精神衛生法》的框架下，沒有家屬同意、沒有立即自傷傷人之現行事實，公權力就不能動。
警政與衛政單位卡在法條的門檻上面面相覷，正當大家還在討論要聯絡哪一個局處時，就在報案完成短短30分鐘後，凶嫌就提著菜刀衝了出來。官僚體制每個人都「依法行事」，最後卻集體放行了一場當街開膛的悲劇。
外包身份的悲歌：拿最微薄的薪水，擋鄰里第一線怨火
不幸犧牲的楊運安，是一名單身、未婚且父母雙亡的孤苦長者，在竹南郵局默默開了八年的外包郵務車，同仁都說他認真又老實。但「外包契約」的本質，就是把最危險的勞動風險拋轉給基層，卻不給予同等的保護。對中華郵政這家大公司來說，噪音被鄰居告是有形的商譽損失與法律風險；但外包司機在街頭的安全，卻是難以量化的模糊責任。
郵局為了應付投訴，可以砸大錢加鋪塑膠地墊，卻從來沒想過在直接暴露於街頭的卸貨區裝個圍籬，甚至連最基本的危機處置和防身裝備都捨不得配發。派遣工拿著微薄的薪水，每天在毫無門禁屏障的露天環境工作，最終成了資方不願實質承擔風險的替死鬼，獨自站在最危險的第一線，用肉身承受鄰里累積了五年的病態怒火。
司法一萬元的縱容：告訴凶手「人身威脅很低廉」
翻開凶嫌過往的犯罪紀錄，更讓人對台灣的司法制度感到齒冷。這不是劉嫌第一次持刀鬧事，早在兩年前（2024年8月）凌晨，他就曾因為不滿上下貨的聲音，持美工刀衝出家門恐嚇正在工作的郵局翁姓員工，當場怒吼「你是不會小聲一點喔！」翁姓員工當時驚嚇報警。
結果苗栗地院審理時，法官僅因為劉嫌坦承犯行、沒有前科，輕飄飄地依恐嚇危害安全罪判處拘役10天，最後劉嫌繳了一萬元罰金就輕鬆結案。當時郵局基層員工就曾私下抱怨：「這種判決根本不痛不癢，是在開玩笑嗎？」這種如同兒戲的裁罰，無異於用司法的寬容向偏執狂發放行照，告訴他恐嚇前線員工的代價只要一萬元。在凶嫌扭曲的認知裡，司法的輕判非但沒有起到警告作用，反而成了縱容他兩年後換成菜刀、奪人性命的入場券。
「好好工作也會死」 ，廢死氛圍成了老百姓的集體焦慮
這起血案在網路上引爆了基層勞工的怒火與恐慌，大家都在問：「現在在台灣，難道連老老實實出門工作，都要承擔被隨機砍死的風險？」 更讓民眾感到絕望的是，依據目前的司法實務，這個砍了別人10刀的凶嫌，極大機率不會被判死刑、更不可能被執行死刑。
案發後凶嫌家屬便拋出其有精神疾病與睡眠障礙的說法，進入司法審判後，辯護律師必然會拋出《刑法》第19條，主張凶嫌行為時因為精神障礙導致辨識行為違法能力降低，要求減刑。加上國際兩公約明文禁止對精神障礙者判處死刑，近年台灣司法實質廢死的風氣，更讓死刑執行實質停擺。這種「殺了人也不會死」的客觀現實，正是台灣社會治安持續惡化、民眾對司法徹底失去信任的根本亂源。
國外做法：拒絕危險投遞與硬體物理隔離
相較於台灣讓郵務、物流司機赤手空拳面對街頭的敵意，國際上對於前線外勤人員的保護，早就有極其具體的「主動防禦」思維，絕對不等血濺街頭才來檢討：
- 英美兩國的「危險拒絕投遞權」： 美國郵政（USPS）與英國皇家郵政有明確的法規保障。若特定地址曾發生過言語恐嚇、暴力，甚至是住戶飼養具攻擊性的犬隻，郵局會直接將該戶列入黑名單，暫停直接投遞，強制要求當事人自行前來郵局櫃檯安全領件。
- 美澳兩國的「穿戴防身證據鏈」：澳洲郵政（Australia Post）在前線高風險區域，全面強制員工配戴隨身密錄器與防身噴霧 。只要遇到住戶挑釁或靠近威脅，員工有權立刻開機錄影，影片在法庭上直接作為起訴依據 。
- 日本與歐洲的「裝卸區物理隔離」：日本郵政（Japan Post）在規劃市區郵局的郵件轉運點時，裝卸區原則上都設置在有門禁、鐵捲門或高圍籬的封閉式車庫內。這種硬體設計不僅能隔絕卸貨噪音、避免擾鄰，更重要的是從物理上切斷外部人員隨意闖入攻擊前線員工的可能 。
這起發生在竹南郵局的開膛慘案，是一場凶嫌在中午12點就已經公開亮刀預告，而國家的行政法規、警政單位與中華郵政資方，卻在各自的程序邊界內集體「依法裝死」，最終共同旁觀完成的結構性謀殺。
一個真正有用的公共安全網，應該在凶刀拔出來的那一刻就將惡人攔下，而不是等到傍晚，讓一個老實工作的基層勞工死在裝卸區的血泊裡，才被迫採取行動。當一個體制冷酷、麻木到必須用一條人命和鮮血來祭旗才願意修補漏洞時，這個安全網早就不是保護傘，而是這場謀殺案裡，最殘忍的幫凶。
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