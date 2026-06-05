2026-06-05 11:35 宇宙人（陳人豪）
從求生存到求生活，在職涯轉折點上，如何重新定義工作的意義？
如果把人的精力用百分比呈現，在初入社會時，我們可能會用百分之百，甚至超過的精力為了生存而戰，因為活下來是當務之急。那時我們對於技能點的配置想法可能相對單純：哪種技能可以交換到更多錢？哪些技能能讓我留在這個位置，甚至向上升遷？我們把所有點數都投資在「產出」與「效率」。這些技能或多或少都能讓我們快速適應職場環境，有些人幸運地換到了更多金錢，或許也帶來升遷。
而當我們跨過了生存的門檻，擁有了些許選擇權後，慣性不一定隨之調整。
文章目錄
- 職涯轉折的本質：不全然是「選擇路徑」，更多是「認識自我」
- 轉折點上的自我覺察
- 重整精力：定義自己專屬的不對稱平衡
- 轉折，是重新設計生活與工作的起點
我們依然習慣性地投入百分之百的精力，死守狂點原本的那棵技能樹，有時一個領域的精耕細耘使我們成為了某領域的專家，但更多人卻可能後來發現，整棵樹並沒有想像得大，因此出現了職涯的轉折。
無論是被迫或自願，轉折就此出現，重新定義的時刻就此到來。而轉折或許不只有一次，如何在一次又一次的轉折中，保持心理的健康並維持生計，這就是多數人會遇到的職涯議題。
職涯轉折的本質：不全然是「選擇路徑」，更多是「認識自我」
不可否認有人在職涯發展的過程中，會出現正面的意外插曲，比方挖角。但更多的轉折之所以出現，則有可能是迷失、變故、資遣、已達現職公司薪資或發展天花板、心態改變等等不同因素。這些狀況的出現，導致我們需要詳細盤點自我，甚至重新認識自我，才是調整心態、重新定義工作的起手式。
轉折點之所以出現，很有可能是當初定義工作意義的標準失效了。我們不再為生存尋找下一個戰場，當然生存還是很重要，不過這邊要表達的意思就如同本文一開始的比喻，用百分比的概念來呈現，不再是百分之百，降低的同時，其他要素比例提高了。而可能的要素很多，比方小孩剛出生，希望多陪伴小孩，工作與生活間的平衡比例提高了，在總精力有限的前提下，就有可能出現需要取捨、交換的情況。長期超時工作導致沒有自我成長或學習的時間、不再奢望公司給更多發展空間、對重複的事物不再感興趣等等，都有可能出現轉折點。
生涯與職涯都如同股市行情一樣，呈現動態發展，轉折點出現了後自然對工作意義的定義會有所轉變，進而自我的狀態也需要重新檢視。為什麼需要重新檢視呢？因為工作的本質，其實就是我們內在價值觀的投射。當工作內容與我們內在的自我不同時，轉折才會發生。舉個最極端的案例來說，我們可以想像價值觀窮得只剩下錢，其他任何要素都沒有的人會從事什麼工作嗎？對，就是你想的那些工作。有這種人嗎？還真的有呢，不然新聞怎能這麼精彩，對吧？
轉折點上的自我覺察
在面對工作內容與內在自我的落差時，多數人的第一反應是更用力衝。這種狀況蠻常出現在「自我定義」為高成就者身上，這邊特別標註「自我定義」的原因還是回歸到前一段的自我，意思是每個人都是獨一無二的個體，自己認為很成功、很厲害，那就是很成功、很厲害，外在的一切都不見得是關鍵因素。
然而，當盲目衝刺不再帶來成就，真正的自我定義往往會轉向一個很簡單的覺察：「這樣就夠了、這樣很好。」
在足夠認識自己的必要前提下，能覺察出「夠了」、「很好」，其實具備強大的自信，也充分將選擇權放在自己手心裡。
重整精力：定義自己專屬的不對稱平衡
在職涯諮詢現場，有越來越多的求職者、轉職者或自認職涯卡關者，都開始追求工作與生活平衡了，如何聰明地工作成為部分人關注的核心議題，甚至成為求職底線。這個議題不見得和年齡、年資相關，而是世界趨勢不斷地告訴所有的工作者：公司不該是你的一切，你應該要保有一定程度的生活品質來陪伴家人、照顧身體，甚至發展額外的興趣。
因此不見得需要追求50%/50%的對稱平衡，40%/60%如果能保持天秤兩端不動，其實也是一種平衡。
重點或許在於，我們有沒有能力「定義」自己專屬的天秤。當你接受了這種「不對稱的平衡」，或許會發現自己創造了一個可以主動經營的多元場域。換個簡單的方式來說，職涯出現了轉折，也就是位置可能不同了，而位置不同，就需要換個腦袋來思考。這時候，徹底認識自我，再用這個被精心盤點過的「新自我」，去投射到工作與生活中，才是歷經轉折後的最佳姿態。
轉折，是重新設計生活與工作的起點
職涯的轉折，有時源於刻意的選擇，但更多時候，是或許有徵兆，但出乎意料的。某些狀況迫使我們離開慣性，不得不去面對那些原本不願、或不需細想的問題。
對多數人來說，未來無法預測。透過保持好奇心、靈活的應變能力，以及對不確定性的適度開放，讓那些看似隨機的轉折，變成我們主動探索的契機。當我們不再執著於一定注定要走的那條路，這些不可預測的事件就不再是打斷職涯的意外，反而成為「重新定義」的新路徑。
我們或許不需否認過去那段為了生存而戰的全力以赴，但若有天已不再需要靠那百分之百的精力來換取安全感時，舊的標準就該放手讓它成為回憶了。
「重新定義」的起點，很有可能是徹底的自我盤點，當然了，這只是個開端，還有一系列的全面檢視。在那份「這樣就夠了」的覺察中，重新配置我們的精力，把重心放回自己身上。畢竟我們終於明白，工作不再只是生存的工具，而是內在價值觀的延伸。當我們有能力定義出自己專屬的天秤，無論外界如何變動，那個轉折點便成了我們重新設計生活與工作的起點。
P.S. 細心盤點不容易，需要有框架、專屬的方法，有時導入適度的外力也很有幫助，需要外力協助時，隨時可以找我。
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